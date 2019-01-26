SGK’lı ‘er’lik ve 600 lira harçlık planı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘er’lerin aylık harçlıklarının 300 liradan 600 liraya çıkarılabilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Ayrıca, ‘er’lerimizin askerlikleri başladığı andan itibaren SGK’lı yapılması da gündemimizde var” dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan “HGM Atlas” ve “HGM Küre”nin hazırlıkları sırasında ilgili birimdeki üst düzey subaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la kuşkularını paylaştı:
- Komutanım, bizim haritalar “çok gizli”dir. Bunları kullanıma açmak ne kadar doğru olur?
Akar, kuşkuları gidermek için Google’ı örnek gösterdi:
- Google’a girince dünyanın her tarafını uydu fotoğrafları, ona göre hazırlanmış haritalarla görebiliyor herkes. Bu çağda haritanın “çok gizli”si mi olur.
Ardından ekledi:
- Günümüzde çok gizli kalması gereken “maksat ve hedef”tir. Onun dışındaki birçok veri herkes tarafından kolaylıkla görülüyor, izleniyor, elde ediliyor.
Bu noktada Ortadoğu’dan bir ülkenin Genelkurmay Başkanı ile görüşmesini aktardı:
- Görüşme sırasında yeri geldi konuk Genelkurmay Başkanı’na ülkesinin uçak ve tank sayısını sordum. Paylaşmak istemedi ve geçiştirdi. O sırada bizim arkadaşlardan biri sayıları ortaya koydu. Konuğumuz şaşırdı. Ben de kendisine, “Kimin nesi var, artık biliniyor. Yani, bizim arkadaş sizin gizli bilginize ulaşmış değil” dedim.
Hulusi Akar, “çok gizli” konusundaki değişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günübirlik Rusya ziyareti için Moskova’ya hareketinden önce havalimanındaki sohbet sırasında anlattı. Akar’a askerlikle ilgili son aşamaya geldiği açıklanan çalışmaları sorduk, önce şu noktanın altını çizdi:
- Bir kere ülkemizin savunmasında sadece o andaki mevcut orduyla yetinemeyiz. O nedenle “sefer görev emri” uygulamasını canlı tutmalıyız. Bunun için de o kapsama giren vatandaşlarımızın asgari eğitimden geçmiş olması gerekiyor.
Her yıl 700 bin gencin askerlik çağına eriştiğini vurguladı:
- Yılda 400 bin gencimizi askere alıyoruz. Kalan 300 bin kişinin yeni bir yığılmaya yol açmaması için “bedelli askerlik”e yönlendirilmesi söz konusu olacak.
Askerlik süresi ile ilgili farklı seçenekler üzerinde durduklarını bildirdi:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte önceki gün Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları’nın tanıtım törenine katılarak bir konuşma yaptı.
- 9 ay mı, 12 ay mı olur, 6 aya mı iner, hepsi ile ilgili ayrıntılı çalışıyoruz.
‘er’ler ile ilgili düşünceyi paylaştı:
- ‘er’lerimiz şu anda ayda 300 lira harçlık alıyor. Bu çok düşük. Belki 600 liraya çıkarılabilir. Ayrıca, ‘er’lerimizin askerlikleri başladığı andan itibaren SGK’lı yapılması da gündemimizde var.
Meslek lisesi mezunlarına değindi:
- Meslek lisesi mezunları askerlikte kendilerini rahatlatmak için mutlaka üniversiteye gitme çabası içine giriyorlar. Meslek lisesi mezunları için de farklı modeller üzerinde duruluyor.
Emeklilik dönemi yaklaştıkça birçok erkek, süresini tamamlamak açısından SGK’da “askerlik dönemi borçlanması” arayışına giriyor...
SGK’lı ‘er’lik bu arayışı ortadan kaldıracak doğru bir adım olacak...
HER TÜRK ASKER DOĞAR, SONRA...
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik kararları beklentisiyle sürekli tecil yoluna gidenlerle ilgili şakalaşmayı aktardı:
- Her Türk asker doğar, sonra kaçar...
Ardından bedelli askerlik çalışmaları sırasında varlıklı bir arkadaşından aldığı mesajı paylaştı:
- Arkadaşım, “Bedelli askerlikte ‘parayı ver, iş bitsin’ gibi bir uygulama olmasın. Çocuklar mutlaka askere alınsın. Kısa süre de olsa askerlik, gençlerimize hayatı öğretiyor” dedi. 21 günlük bedelli askerlik kararı alırken bütün bu detaylar düşünüldü.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SGK’lı ‘er’lik ve 600 lira harçlık planı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘er’lerin aylık harçlıklarının 300 liradan 600 liraya çıkarılabilmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Ayrıca, ‘er’lerimizin askerlikleri başladığı andan itibaren SGK’lı yapılması da gündemimizde var” dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan “HGM Atlas” ve “HGM Küre”nin hazırlıkları sırasında ilgili birimdeki üst düzey subaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la kuşkularını paylaştı:
- Komutanım, bizim haritalar “çok gizli”dir. Bunları kullanıma açmak ne kadar doğru olur?
Akar, kuşkuları gidermek için Google’ı örnek gösterdi:
- Google’a girince dünyanın her tarafını uydu fotoğrafları, ona göre hazırlanmış haritalarla görebiliyor herkes. Bu çağda haritanın “çok gizli”si mi olur.
Ardından ekledi:
- Günümüzde çok gizli kalması gereken “maksat ve hedef”tir. Onun dışındaki birçok veri herkes tarafından kolaylıkla görülüyor, izleniyor, elde ediliyor.
Bu noktada Ortadoğu’dan bir ülkenin Genelkurmay Başkanı ile görüşmesini aktardı:
- Görüşme sırasında yeri geldi konuk Genelkurmay Başkanı’na ülkesinin uçak ve tank sayısını sordum. Paylaşmak istemedi ve geçiştirdi. O sırada bizim arkadaşlardan biri sayıları ortaya koydu. Konuğumuz şaşırdı. Ben de kendisine, “Kimin nesi var, artık biliniyor. Yani, bizim arkadaş sizin gizli bilginize ulaşmış değil” dedim.
Hulusi Akar, “çok gizli” konusundaki değişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günübirlik Rusya ziyareti için Moskova’ya hareketinden önce havalimanındaki sohbet sırasında anlattı. Akar’a askerlikle ilgili son aşamaya geldiği açıklanan çalışmaları sorduk, önce şu noktanın altını çizdi:
- Bir kere ülkemizin savunmasında sadece o andaki mevcut orduyla yetinemeyiz. O nedenle “sefer görev emri” uygulamasını canlı tutmalıyız. Bunun için de o kapsama giren vatandaşlarımızın asgari eğitimden geçmiş olması gerekiyor.
Her yıl 700 bin gencin askerlik çağına eriştiğini vurguladı:
- Yılda 400 bin gencimizi askere alıyoruz. Kalan 300 bin kişinin yeni bir yığılmaya yol açmaması için “bedelli askerlik”e yönlendirilmesi söz konusu olacak.
Askerlik süresi ile ilgili farklı seçenekler üzerinde durduklarını bildirdi:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte önceki gün Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları’nın tanıtım törenine katılarak bir konuşma yaptı.
- 9 ay mı, 12 ay mı olur, 6 aya mı iner, hepsi ile ilgili ayrıntılı çalışıyoruz.
‘er’ler ile ilgili düşünceyi paylaştı:
- ‘er’lerimiz şu anda ayda 300 lira harçlık alıyor. Bu çok düşük. Belki 600 liraya çıkarılabilir. Ayrıca, ‘er’lerimizin askerlikleri başladığı andan itibaren SGK’lı yapılması da gündemimizde var.
Meslek lisesi mezunlarına değindi:
- Meslek lisesi mezunları askerlikte kendilerini rahatlatmak için mutlaka üniversiteye gitme çabası içine giriyorlar. Meslek lisesi mezunları için de farklı modeller üzerinde duruluyor.
Emeklilik dönemi yaklaştıkça birçok erkek, süresini tamamlamak açısından SGK’da “askerlik dönemi borçlanması” arayışına giriyor...
SGK’lı ‘er’lik bu arayışı ortadan kaldıracak doğru bir adım olacak...
HER TÜRK ASKER DOĞAR, SONRA...
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik kararları beklentisiyle sürekli tecil yoluna gidenlerle ilgili şakalaşmayı aktardı:
- Her Türk asker doğar, sonra kaçar...
Ardından bedelli askerlik çalışmaları sırasında varlıklı bir arkadaşından aldığı mesajı paylaştı:
- Arkadaşım, “Bedelli askerlikte ‘parayı ver, iş bitsin’ gibi bir uygulama olmasın. Çocuklar mutlaka askere alınsın. Kısa süre de olsa askerlik, gençlerimize hayatı öğretiyor” dedi. 21 günlük bedelli askerlik kararı alırken bütün bu detaylar düşünüldü.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR