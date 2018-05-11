Seninle vagon fabrikasındasın diye evlenmiştim

- Hanım, ben vagon fabrikasından ayrılmaya karar verdim. Arifiye’de süs bitkileri ve fidan yetiştirip, pazarlamayı düşünüyorum.

Eşinin kolundaki bilezikleri işaret etti:

- Yalnız, yeni işe girişmek için o bilezikleri bozdurmamız gerekiyor.

Eşi şaşırdı, itiraz etti:

- Bey, sen vagon fabrikasında çalışıyorsun, düzenli bir işin var diye sana vardım. Güzelim işini nasıl bırakırsın? Hem o otları yetiştirdin diyelim, kim para verip onları senden satın alacak?

Erol Kaya kararlıydı. Ertesi gün konuyu fabrika müdürüne açtı:

- Efendim ben fidancılık yapmak üzere işten ayrılıyorum.

Fabrika müdürü Kaya’nın hemen işinden olmasını istemedi:

- Sana ücretsiz izin verelim. Git fidan işine başla. İş tutarsa fabrikadan ayrılırsın.

Fabrikadaki arkadaşları da devreye girdi:

- Ya arkadaş sen kafayı mı yedin? Vagon fabrikası bırakılıp, fidan yetiştirme işine girilir mi?

Arifiye Fidancılık Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya’nın öyküsünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan-Güney Kore gezisinin Taşkent durağında dinledim. Dış Ekonomik İşler Kurulu’nun (DEİK) önderliğinde gerçekleşen “Türkiye-Özbekistan İş Forumu”nun gerçekleştiği merkezde ikili görüşmelerin yapıldığı stantları turlarken Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, sohbet ettiği Kaya’yı işaret etti:

- Erol Bey’i dinlemen lazım. Çok güzel işler yapıyor.

Kaya, elindeki tanıtım kataloglarını göstererek anlatmaya başladı:

- 300 metrekarelik bir alanda başladım. Bugün 3 bin dönüm alanda fidan yetiştiriyorum. 3 bin

dönüm alan bile yetmez oldu.

DEİK’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyahatiyle eş zamanlı düzenlediği Özbekistan-Güney Kore seyahatine katılma nedenini sordum, Avrupa’dan örnekler verdi:

- Hollanda fidan işinden 25 milyar dolar, İtalya 8 milyar dolar, Almanya 7 milyar dolar gelir yaratıyor. Türkiye’nin fidan ihracatı 100 milyon doları bulmuyor.

Ardından ekledi:

- Eğer ulaşma şansı bulursam sayın Cumhurbaşkanımıza ülkemizin fidan yetiştirme alanındaki potansiyelini anlatıp, yaşadığımız sıkıntıları aktarmak isterim.

İhracatını merak ettim, yanıtladı:

- Aralarında Türkmenistan ve İtalya’nın da bulunduğu 7-8 ülkeye küçük de olsa ihracatım var.

Eşinin bileziklerini anımsattım:

- Fidan işi tutunca eşinize bileziklerini tekrar aldınız mı?

- Elbette. İşin tutması, büyümesi onu da mutlu etti.

Kaya, Seul’de (Güney Kore) Cumhurbaşkanı’nın konakladığı otelde karşılaşınca şu bilgiyi de paylaştı:

- Özbekistan’a fidan ihracatı için bağlantı yaptım...

Özilhan, “Kaya’nın girişimcilik öyküsünü dinlemelisin” demekte haklıymış...

3’ÜNCÜ HAVALİMANINDA 36 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

CENGİZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Taşkent’te konakladığımız otelin bahçesinde İstanbul’un 3’üncü havalimanındaki konsorsiyum ortakları Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu ile sohbet ederken bana döndü:

- İhaleyi ilk aldığımız günlerde, “Yapamayacaklar, bitiremezler” diyenler vardı. Ne oldu? Yaptık, ilk fazı bitirme aşamasına geldik. 29 Ekim 2018’de de açılışı yapılacak.

Ardından inşaatın temposunu çalışan sayısıyla ortaya koydu:

- Şu anda 36 bin kişi çalışıyor.

3’üncü havalimanının tamamının hizmete gireceği günlere ilişkin istihdam öngörüsünü anımsattı:

- 100 bin kişiye iş ortamı yaratacak.

‘CUMA’YI KILIP GOLF OYNAMAYA GİDİYORUM

GEÇENLERDE Ziylan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan’la karşılaştım, golf oynamaya başladığını paylaştı:

- Cemal Abi (Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu) beni alıştırdı. Haftada 3 gün golf oynadığım oluyor.

İş temposundan nasıl zaman ayırdığını merak ettim, anlattı:

- Cuma günleri “cuma namazı”nı kıldıktan sonra golf oynamaya gidiyorum. Cumartesi ve pazar günleri de golf oynuyorum.

“Cuma”yı kılıp, golfe gitmek...

Bazı iş insanları için yeni trend olur mu?