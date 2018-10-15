Senegal’de demir-çelike 2 milyar dolar yatıracak

CUMHURBAŞ-KANI Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2018 günü DEİK’in Dakar’da düzenlediği “İş Forumu” sonrası Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yı yanına çağırdı, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile tanıştırdı:
- Fuat Bey, bak Sayın Sall’ın senden istekleri var.
Tosyalı, sordu:
- Buyursunlar efendim, ne istiyorlar?
Sall, yanıtladı:
- Tosyalı Grubu olarak Cezayir’e yaptığınız gibi Senegal’e de demir-çelik yatırımı ile gelmenizi bekliyoruz.
Erdoğan araya girdi:
- Sayın Sall, öncelikle Tosyalı’nın ülkenize yatırım yapması için ne teklif edeceğinizi öğrenmesinde fayda var. Yatırımı çekecek ne tür teşvikleriniz olacak?
Sall, teşvik konusunda kapıyı açık bıraktı:
- Tosyalı’nın ülkemize yatırım yapması için her kolaylığı göstermeye hazırız.
Senegal Cumhurbaşkanı, Tosyalı’nın peşini bırakmadı. Dakar’daki ayaküstü görüşmeden 15-20 gün sonra ülkesine davet etti. Tosyalı, Sall’ı yatırımı çekmeye kararlı görünce ekibiyle Senegal’i inceledi. Yatırımda istekli oldukları kanısı netleştikten sonra durumu Erdoğan’a bildirdi.
Erdoğan, 10 Ekim 2018’de İstanbul’da gerçekleşen “Türkiye-Afrika İş Forumu”nu adres gösterdi:
- Söz konusu yatırım için atacağınız ön imzaya şahitlik etmek isterim. İmzayı 10 Ekim 2018’de İstanbul’da atın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Forum’daki konuşmasını bitirmesinin ardından Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby ile Fuat Tosyalı, yatırımla ilgili ön mutabakat imzasını attı. Tosyalı, imzanın ardından Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı ile beraberindeki heyeti Osmaniye’ye davet etti:
- Osmaniye’deki tesislerimizi gezin. Senegal’de nasıl bir tesis kuracağımızı daha anlarsınız.
İmzadan 2 saat sonra Tosyalı’yla buluştuk, Senegal planını paylaştı:
- 15 gün içinde Senegal’e tekrar gideceğim. Bu sefer yatırım için nihai imzayı da atarız. Senegal Cumhurbaşkanı, fabrikanın temelini yılbaşı öncesi atmamızı istiyor.
Fabrikanın 2 yılda üretime geçebileceğini belirtti:
- İlk aşamada 1 milyon ton/yıl üretim planlıyoruz. Türkiye’den kütük götürüp Senegal’de inşaat demirine dönüştüreceğiz.
4-5 yıl sonrasına dönük planlarına dikkat çekti:
- Niyetimiz zamanla madenden demir-çelik üretimine entegre bir tesis kurmak. Yani, maden tesisi de olacak.
Yatırımın parasal boyutunu merak ettim, anlattı:
- İlk aşama için henüz net bir rakam veremem. 4-5 yıl sonra madenden demir çeliğe uzanacak üretim için yapacağımız yatırım 2 milyar doları bulabilir.
Cezayir’in Oran kentindeki yatırımı 4 milyar dolara yaklaşan Tosyalı Grubu, Senegal’le birlikte Afrika kıtasına iyiden iyiye yerleşecek...
İskenderun, Osmaniye, Oran, Senegal derken dünyanın sayılı demir-çelik üreticileri arasına girecek...
YOLCU BERABERİNDE 2 KİLO ALTIN GELİR Mİ
ARSLAN Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan, hafta içinde “Malatya Günleri” için İstanbul’da bulunan Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay’ı ofisinde ağırladı.
Tüfenkci, bakanlığı döneminde gündeme getirmeye çalıştığı bir düzenlemeyi paylaştı:
- Şu anda yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilebilen altın miktarı 200 gram ile sınırlı. Bu miktarı 2 kiloya çıkarmayı düşündük.
Bu talebi mücevherat sektörünün kendisine ilettiğini vurguladı:
- Türkiye ile yaptıkları işte ödemeyi altınla yapmak isteyen yabancılar var. Yolcu beraberi sınırı 2 kiloya çıksa, ülkemize altın girişi artar. Ekonomiye önemli katkısı olur.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mücevherat sektörünün talebine sıcak bakar mı?
BABAM RÜYAMDA ‘İŞÇİYE ZAM YAP’ DEDİ
NURYILDIZ’ın patronu Şahin Nalbant, önceki pazar sabahı İstanbul Valisi Vasip Şahin’le Pelit’in fabrikasında aile buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya Tuna Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, Akümsan’ın patronu Abdullah Bingöl ve Nurkan Nalbant katıldı.
Abdullah Bingöl, Çetin Civata ile bilinen Tecde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu’nun grup personeline yüzde 10 zam yapma kararına ilişkin ilginç ayrıntıyı paylaştı:
- Tecdelioğlu, rahmetli babasını rüyasında görmüş. Babası rüyasında, “Oğlum, işçinize zam yapın” demiş. Bunun üzerine yılbaşı zammının 10 puanlık bölümünü şimdiden yapma kararı almışlar.
Senegal’de demir-çelike 2 milyar dolar yatıracak
CUMHURBAŞ-KANI Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2018 günü DEİK’in Dakar’da düzenlediği “İş Forumu” sonrası Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yı yanına çağırdı, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile tanıştırdı:
- Fuat Bey, bak Sayın Sall’ın senden istekleri var.
Tosyalı, sordu:
- Buyursunlar efendim, ne istiyorlar?
Sall, yanıtladı:
- Tosyalı Grubu olarak Cezayir’e yaptığınız gibi Senegal’e de demir-çelik yatırımı ile gelmenizi bekliyoruz.
Erdoğan araya girdi:
- Sayın Sall, öncelikle Tosyalı’nın ülkenize yatırım yapması için ne teklif edeceğinizi öğrenmesinde fayda var. Yatırımı çekecek ne tür teşvikleriniz olacak?
Sall, teşvik konusunda kapıyı açık bıraktı:
- Tosyalı’nın ülkemize yatırım yapması için her kolaylığı göstermeye hazırız.
Senegal Cumhurbaşkanı, Tosyalı’nın peşini bırakmadı. Dakar’daki ayaküstü görüşmeden 15-20 gün sonra ülkesine davet etti. Tosyalı, Sall’ı yatırımı çekmeye kararlı görünce ekibiyle Senegal’i inceledi. Yatırımda istekli oldukları kanısı netleştikten sonra durumu Erdoğan’a bildirdi.
Erdoğan, 10 Ekim 2018’de İstanbul’da gerçekleşen “Türkiye-Afrika İş Forumu”nu adres gösterdi:
- Söz konusu yatırım için atacağınız ön imzaya şahitlik etmek isterim. İmzayı 10 Ekim 2018’de İstanbul’da atın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Forum’daki konuşmasını bitirmesinin ardından Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby ile Fuat Tosyalı, yatırımla ilgili ön mutabakat imzasını attı. Tosyalı, imzanın ardından Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı ile beraberindeki heyeti Osmaniye’ye davet etti:
- Osmaniye’deki tesislerimizi gezin. Senegal’de nasıl bir tesis kuracağımızı daha anlarsınız.
İmzadan 2 saat sonra Tosyalı’yla buluştuk, Senegal planını paylaştı:
- 15 gün içinde Senegal’e tekrar gideceğim. Bu sefer yatırım için nihai imzayı da atarız. Senegal Cumhurbaşkanı, fabrikanın temelini yılbaşı öncesi atmamızı istiyor.
Fabrikanın 2 yılda üretime geçebileceğini belirtti:
- İlk aşamada 1 milyon ton/yıl üretim planlıyoruz. Türkiye’den kütük götürüp Senegal’de inşaat demirine dönüştüreceğiz.
4-5 yıl sonrasına dönük planlarına dikkat çekti:
- Niyetimiz zamanla madenden demir-çelik üretimine entegre bir tesis kurmak. Yani, maden tesisi de olacak.
Yatırımın parasal boyutunu merak ettim, anlattı:
- İlk aşama için henüz net bir rakam veremem. 4-5 yıl sonra madenden demir çeliğe uzanacak üretim için yapacağımız yatırım 2 milyar doları bulabilir.
Cezayir’in Oran kentindeki yatırımı 4 milyar dolara yaklaşan Tosyalı Grubu, Senegal’le birlikte Afrika kıtasına iyiden iyiye yerleşecek...
İskenderun, Osmaniye, Oran, Senegal derken dünyanın sayılı demir-çelik üreticileri arasına girecek...
YOLCU BERABERİNDE 2 KİLO ALTIN GELİR Mİ
ARSLAN Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan, hafta içinde “Malatya Günleri” için İstanbul’da bulunan Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay’ı ofisinde ağırladı.
Tüfenkci, bakanlığı döneminde gündeme getirmeye çalıştığı bir düzenlemeyi paylaştı:
- Şu anda yolcu beraberinde Türkiye’ye getirilebilen altın miktarı 200 gram ile sınırlı. Bu miktarı 2 kiloya çıkarmayı düşündük.
Bu talebi mücevherat sektörünün kendisine ilettiğini vurguladı:
- Türkiye ile yaptıkları işte ödemeyi altınla yapmak isteyen yabancılar var. Yolcu beraberi sınırı 2 kiloya çıksa, ülkemize altın girişi artar. Ekonomiye önemli katkısı olur.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mücevherat sektörünün talebine sıcak bakar mı?
BABAM RÜYAMDA ‘İŞÇİYE ZAM YAP’ DEDİ
NURYILDIZ’ın patronu Şahin Nalbant, önceki pazar sabahı İstanbul Valisi Vasip Şahin’le Pelit’in fabrikasında aile buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya Tuna Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Tuna, Akümsan’ın patronu Abdullah Bingöl ve Nurkan Nalbant katıldı.
Abdullah Bingöl, Çetin Civata ile bilinen Tecde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu’nun grup personeline yüzde 10 zam yapma kararına ilişkin ilginç ayrıntıyı paylaştı:
- Tecdelioğlu, rahmetli babasını rüyasında görmüş. Babası rüyasında, “Oğlum, işçinize zam yapın” demiş. Bunun üzerine yılbaşı zammının 10 puanlık bölümünü şimdiden yapma kararı almışlar.