Selçuklu’nun kalbi Osmanlı’nın vicdanı Cumhuriyet’in aklı

- 4 Eylül 2019’da, Cumhuriyet’e giden yolun sarsılmaz duruşunun tüm dünyaya haykırıldığı ve milli mücadelenin ateşinin yakıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yılına tanıklık edeceğiz.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kentte o dönemde 108 gün konakladığını anımsattı:
- Çalıştaydan çıkacak ortak akılla, 2019 başından itibaren Sivas’ta neler yapacağımıza, hangi adımları atacağımıza karar verelim.
26 Aralık 2018’de “Ortak Akılla Yarınlara” sloganıyla çalıştay gerçekleşti. Ekonomiden eğitime, tarımdan kültür ve turizme kadar birçok alanda Sivas’ın çıtasını yukarı çıkarmaya dönük öneriler sonuç raporuyla ortaya konuldu. Vali Ayhan, bir de kitapçık hazırlattı:
- Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlik Kitapçığı.
Kitapçığın ilk sayfasında Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği bina ve Atatürk’ün şu sözü yer aldı:
- Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi.
Vali Ayhan, kitapçıktaki sunuş yazısında şu noktanın altını çizdi:
- Kongre ile Türk milleti kendi kaderine yön vermiş, vatanın bölünmez bütünlüğü zihinlere kesin şekilde yazılmıştır. İlimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük rol üstlenmiştir.
Şeref Özgencil’in kurduğu, Başkanlığını Ethem Sancak’ın, Direktörlüğünü Özlem Özgencil’in yürüttüğü “Forum İstanbul 2023 Platformu” da Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılını dikkate alarak kentte eylül ayı başında bir forum düzenlemeyi planları arasına aldı:
- Orta Anadolu Ekonomi Forumu...
Ethem Sancak, Şeref Özgencil ve Özlem Özgencil, “Orta Anadolu Forumu” programını anlatmak üzere Sivas Valisi Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Ayhan, görüşme sırasında çalıştay raporundan şu bölümün altını çizdi:
- Sivas için uygun bir kalkınma modelinin oluşturulması ve kalkınma sağlanırken sosyolojik yapının korunması, göçün önlenmesi, kentin ihtiyacı ve potansiyelini ortaya koyan bilimsel araştırmaların sağlanmasının kalkınma için önemli bir adım olduğu ortaya çıktı.
Bu bölümden hareketle atılacak adımları da yine rapordan paylaştı:
- Sivas’ın rekabet gücünü artıracak çalışma ve yatırımların yapılması, serbest bölge veya endüstri bölgesi çalışmalarının yapılması.
Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında kentte halka hitabında kullandığı tanıma işaret etti:
- Sivas, Selçuklu’nun kalbi, Osmanlı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in aklıdır...
Vali de, Sivaslı da bu tanımı sıklıkla kullanır oldu:
- Selçuklu’nun kalbi, Osmanlı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in aklıyız...
‘GÜNEŞİN ALTIN YUMURTASI’ İÇİN KOL KOLA GİRDİLER
MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçen hafta aradı:
- 5 yıl aradan sonra bu yıl Kayısı Festivali’ni yapıyoruz. “23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri Kayısı Festivali ve Fuarı” 17-21 Temmuz’da gerçekleşecek. 16 Temmuz akşamı da kortejimiz olacak.
Demirören Medya ve CNN Türk’ün proje ortakları arasında yer aldığı “Orta Anadolu Ekonomi Forumu” görüşmeleri için Sivas’a giderken Forum İstanbul Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’a teklif ettim:
- Sivas ve Malatya komşu. Sivas’tan dönerken Malatya’ya uğrayıp kayısı yürüyüşüne katılsak.
Sancak, hizmet aldığı iş jetinin kaptanlarına rota değişikliğini bildirdi:
- Malatya’ya da uğrayacağız.
Sivas’taki görüşmelerden sonra Malatya’ya geçtik. 16 Temmuz akşamı 20.00’de Öğretmenevi önünde başlayan korteje katıldık, 15 Temmuz Meydanı’ndaki toplanma alanına kadar yürüdük. Meydanda kurulan sahneye Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu başta olmak üzere parti ayırımı gözetilmeksizin ilçe belediye başkanları davet edildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Aysun Bay Karabulut, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ve MİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Başdemir de sahnede yerini aldı.
Gürkan, “Güneşin Altın Yumurtası” olarak nitelediği kayısının Malatya için değerini, katkısını vurgulayıp, sahnedeki görüntüye işaret etti:
- Kayısı festivaliyle şehirdeki birlik, beraberlik, dirlik, düzen temayüz etti. İşte en güzel fotoğraf budur.
Selçuklu’nun kalbi Osmanlı’nın vicdanı Cumhuriyet’in aklı
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü iken geçen yıl kasım ayı başında Sivas Valiliği’ne atanan Salih Ayhan’ın ilk işi bir çalıştay toplamak oldu:
- 4 Eylül 2019’da, Cumhuriyet’e giden yolun sarsılmaz duruşunun tüm dünyaya haykırıldığı ve milli mücadelenin ateşinin yakıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yılına tanıklık edeceğiz.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kentte o dönemde 108 gün konakladığını anımsattı:
- Çalıştaydan çıkacak ortak akılla, 2019 başından itibaren Sivas’ta neler yapacağımıza, hangi adımları atacağımıza karar verelim.
26 Aralık 2018’de “Ortak Akılla Yarınlara” sloganıyla çalıştay gerçekleşti. Ekonomiden eğitime, tarımdan kültür ve turizme kadar birçok alanda Sivas’ın çıtasını yukarı çıkarmaya dönük öneriler sonuç raporuyla ortaya konuldu. Vali Ayhan, bir de kitapçık hazırlattı:
- Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlik Kitapçığı.
Kitapçığın ilk sayfasında Sivas Kongresi’nin gerçekleştiği bina ve Atatürk’ün şu sözü yer aldı:
- Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi.
Vali Ayhan, kitapçıktaki sunuş yazısında şu noktanın altını çizdi:
- Kongre ile Türk milleti kendi kaderine yön vermiş, vatanın bölünmez bütünlüğü zihinlere kesin şekilde yazılmıştır. İlimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük rol üstlenmiştir.
Şeref Özgencil’in kurduğu, Başkanlığını Ethem Sancak’ın, Direktörlüğünü Özlem Özgencil’in yürüttüğü “Forum İstanbul 2023 Platformu” da Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılını dikkate alarak kentte eylül ayı başında bir forum düzenlemeyi planları arasına aldı:
- Orta Anadolu Ekonomi Forumu...
Ethem Sancak, Şeref Özgencil ve Özlem Özgencil, “Orta Anadolu Forumu” programını anlatmak üzere Sivas Valisi Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Ayhan, görüşme sırasında çalıştay raporundan şu bölümün altını çizdi:
- Sivas için uygun bir kalkınma modelinin oluşturulması ve kalkınma sağlanırken sosyolojik yapının korunması, göçün önlenmesi, kentin ihtiyacı ve potansiyelini ortaya koyan bilimsel araştırmaların sağlanmasının kalkınma için önemli bir adım olduğu ortaya çıktı.
Bu bölümden hareketle atılacak adımları da yine rapordan paylaştı:
- Sivas’ın rekabet gücünü artıracak çalışma ve yatırımların yapılması, serbest bölge veya endüstri bölgesi çalışmalarının yapılması.
Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında kentte halka hitabında kullandığı tanıma işaret etti:
- Sivas, Selçuklu’nun kalbi, Osmanlı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in aklıdır...
Vali de, Sivaslı da bu tanımı sıklıkla kullanır oldu:
- Selçuklu’nun kalbi, Osmanlı’nın vicdanı, Cumhuriyet’in aklıyız...
‘GÜNEŞİN ALTIN YUMURTASI’ İÇİN KOL KOLA GİRDİLER
MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçen hafta aradı:
- 5 yıl aradan sonra bu yıl Kayısı Festivali’ni yapıyoruz. “23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri Kayısı Festivali ve Fuarı” 17-21 Temmuz’da gerçekleşecek. 16 Temmuz akşamı da kortejimiz olacak.
Demirören Medya ve CNN Türk’ün proje ortakları arasında yer aldığı “Orta Anadolu Ekonomi Forumu” görüşmeleri için Sivas’a giderken Forum İstanbul Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’a teklif ettim:
- Sivas ve Malatya komşu. Sivas’tan dönerken Malatya’ya uğrayıp kayısı yürüyüşüne katılsak.
Sancak, hizmet aldığı iş jetinin kaptanlarına rota değişikliğini bildirdi:
- Malatya’ya da uğrayacağız.
Sivas’taki görüşmelerden sonra Malatya’ya geçtik. 16 Temmuz akşamı 20.00’de Öğretmenevi önünde başlayan korteje katıldık, 15 Temmuz Meydanı’ndaki toplanma alanına kadar yürüdük. Meydanda kurulan sahneye Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu başta olmak üzere parti ayırımı gözetilmeksizin ilçe belediye başkanları davet edildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Aysun Bay Karabulut, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ve MİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Başdemir de sahnede yerini aldı.
Gürkan, “Güneşin Altın Yumurtası” olarak nitelediği kayısının Malatya için değerini, katkısını vurgulayıp, sahnedeki görüntüye işaret etti:
- Kayısı festivaliyle şehirdeki birlik, beraberlik, dirlik, düzen temayüz etti. İşte en güzel fotoğraf budur.