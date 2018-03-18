Savaşın göbeğinde 600 milyon dolara 150 fabrika yapıldı

Türkiye’nin sanayi şehirleri arasında bulunan Gaziantep son yıllarda Suriye’deki savaş nedeniyle zor günler geçirse de yatırımcının bölgeye olan ilgisi devam ediyor. Gaziantep’te son 1.5 yılda 150 fabrika yapıldığını söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, bu yatırımların değerinin 600 milyon doları bulduğunu söyledi.

FRANSA’nın Cannes kentinde gerçekleşen dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM’deki Gaziantep Standı... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli’nin başında bulunduğu ekibiyle birlikte ziyaretçilerine stanttaki maketi ve büyük ekrana yansıyan görüntüleri gösterdi:

- İstasyon Kentsel Dönüşüm Projemiz, 2 milyar liralık yatırımla gerçekleşecek. Bu projemiz yabancı yatırımcılara da açık. Gaziantep, zaten yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kentsel dönüşümün de ilgi göreceğini düşünüyoruz.

Stantta kendisine eşlik eden AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Uzer ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu işaret etti:

- Ben kendimi Gaziantep’in CEO’su gibi görüyorum. Şehrimizin ayırıcı özelliklerinden biri, bir araya geldiğimizde 5 dakika içinde aynı dili konuşmaya başlamamız. Bu da Gaziantep’in ortak akıl ile yönetilmesini sağlıyor.

Şehirdeki kentsel dönüşüm başarısına Şahinbey’den örnek verdi:

- Şahinbey Belediyemiz, 7 bin konutu dönüştürdü.

MIPIM’e katılmalarının nedenini ortaya koydu:

- Antalya, Kepez’deki projesine 1 milyar dolarlık yatırımcıyı MIPIM’e katılımıyla buldu. Gaziantep’in de yabancı yatırımcı çekme şansı yüksek.

Suriye’deki savaşı, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Afrin’e “Zeytin Dalı” operasyonunu anımsattı:

- Savaşın göbeğinde bile Gaziantep’te son 1.5 yılda 150 fabrika yapıldı.





150 fabrikanın toplam yatırım değerini sordum, Ahmet Uzer yanıtladı:

- 600 milyon dolar dolayında...

Şahin, kente ikinci devlet üniversitesinin kuruluş kararının kesinleştiğini paylaştı:

- Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor. Yeni üniversitemiz, FETÖ’nün kontrolünde olduğu için kapatılan Zirve Üniversitesi’nin kampüsünü kullanacak.

Bir süre önce kentin iş dünyası örgütleri ile birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye sunun yaptıklarını kaydetti:

- Gaziantep’e inovasyon merkezi, polimer merkezi ve endüstri 4.0’ı sanayicilere uygulamalı gösterecek model fabrikanın kurulması gerektiğinin projelerini ortaya koyarak anlattı. Sayın Bakan, “Uygulamaya hazır işlerle geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep’te “pozitif gündem”i öne çıkarmaya çalıştıklarının altını çizdi:

- Dibimizde savaş var. Ancak, sürekli savaşi gündemde tutmayı doğru bulmuyoruz.

Kürşad Tüzmen’in dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanlığı dönemindeki bir toplantıyı anımsadı:

- Sayın Tüzmen’e, “Gaziantep ‘4 T’ ile yani, turizm, ticaret, tarım ve taşımacılıkla öne çıkacak. Ortadoğu’nun merkezi olacak” dedik. Bize, “5’inci T de Tüzmen olsun” diye takıldı. Gaziantep, sanayi üretimi, güçlü ekonomisi ve sürdürdüğü dönüşümle Ortadoğu’nun merkezi olmaya doğru yol alıyor.

Gaziantep, “dibindeki savaş”a rağmen yatırım çekip, ihracatta Türkiye’nin ilk 5 ili arasına girebiliyorsa, Suriye’de barış ortamı sağlandığında bölgede rahatlıkla öne çıkabilecek gibi görünüyor...

5 DÜNYA KENTİNE YERLEŞTİ ‘MOSKOVA’DA KONUŞTU

CANNES’daki MIPIM Fuarı’nın ilk gününde GAD Global Mimarlık’ın kurucusu Gökhan Avcıoğlu ile karşılaştım, yeni kartvizitini uzattı:

- Moskova’da da ofis açtık. Merkezimiz İstanbul’da. New York, Londra ve Dubai’de de ofismiz var.

Moskova’da üstlendikleri projeleri kentin standında anlattığını belirtip MIPIM’e değindi:

- MIPIM, biz dahil herkesin ileri kalesi. Yeni iş bağlantılarının yapılmasına vesile oluyor.

‘GÖÇ=GÜÇ’ FORMÜL BU

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye’den gelen mültecilerin 500 bininin kentte olduğunu belirtti:

- Biz mültecileri de kalkınmanın bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Mülteciler Gaziantep’te 900 şirket kurdu. 40 civarında sanayi yatırımları var.

Hayıflandığı bir ayrıntıya değindi:

- Göreve başladığımda Gaziantep’te 300 Suriyeli doktor vardı. 270’i Avrupa ülkelerine gitti. Biz, diploma sorarken, Göthe Enstitüsü Gaziantep’te bir birim kurdu. Tek tek seçip Avrupa’ya doktor transferini sağladı.

Kentin benimsediği formülü paylaştı:

- Biz, “Göç=Güç” diyoruz. Göçü fırsata çevirmeye çalışıyoruz.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ekledi:

- Son 10 yılda mülteciler ve çevre illerden aldığımız göç 1 milyona ulaştı.





‘TIRNAKLI PİDE’ SADECE GAZİANTEP’İN OLUR MU

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin gaztronomi ile öne çıktığını, UNESCO’nun listesine girdiğini anımsatıp ekledi:

- Baklavaya Yunanis-tan’ın el koymasına fırsat vermeyen Gaziantep olmuştu. Yurt içinde coğrafi işaret aldığımız ürün sayısı 50’yi buldu. En son “tırnaklı pide”ye coğrafi işaret aldık.

İtiraz ettim:

- Malatya’da çok çeşitli pide var. Aslında Doğu ve Güneydoğu illerimizde pide sofralarda hep vardır. Gaziantep tırnaklı pideye coğrafi işareti nasıl alabilir?

Gülümsedi:

- Bizim “tırnaklar” farklı... Pidemizdeki “tırnak” sayısı yüksektir...

Ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’dan bir anekdot aktardı:

- Biz “tırnaklı pide”ye coğrafi işaret alınca Sayın Fakıbaba, “Aman Şanlıurfa’nın isotunu rahat bırakın” dedi.