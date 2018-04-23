‘Sanayi’ ile yola çıktı uçak boyası üretmek için kolları sıvadı

Kanat Boyacılık Genel Müdürü Mehmet Kanat, ekibiyle birlikte önce Tokel’e sunum yaptı:

- 1986 yılında işe sanayiye “koruyucu boya” üretimiyle başladık. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu, ithal edilen boyaların üretiminde adım adım ilerledik.

Zamanla mutfak eşyaları boyası üretimine girdiklerini belirtti:

- Reçine, boyanın ana maddesidir. Kendi reçinesini üreten nadir firmalardan biriyiz. Reçine üretimi, ürünlerimizde geliştirmenin temelini oluşturuyor.

Daha sonra birlikte fabrikayı gezerken Tokel, Kanat’a döndü:

- Uçak boyası da üretmelisiniz.

Cironun yüzde 4’ünü Ar-Ge’ye ayıran Kanat, bir an durakladı:

- Diyelim ki uçak boyasını geliştirdik. Sertifika alabilir miyiz?

Tokel, teşvik etti:

- Siz uçak boyanızı geliştirin, elimden gelen desteği veririm.

Mehmet Kanat’ı, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı dönemindeki Afrika seyahatlerinden birinde tanıdım. Geçen ekim ayında Hürriyet’in OSB zirvesi için İzmir’e gittiğimde Kanat’ın fabrikasını da gezdim. Önce şirkette profesyonel yönetime geçtiklerini belirtti:

- Ben Genel Müdürlüğü Mete Demirkol arkadaşımıza bıraktım. Artık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım.

Ardından kardeşi ve Genel Müdür Yardımcısı İlker Kanat, Mete Demirkol, Ar-Ge Müdürü Alper Kadir Kadeş ve Ata Turgay’la birlikte fabrika turuna çıktık:

- 2001’den beri ağır sanayinin metal koruyucu boyalarını üretiyoruz. Örneğin, spiral boru iç kaplama boyalarında pazar payımız yüzde 60-70’lere çıktı.

Şirketin ihracatını sordum, şu tabloyu çizdi:

- İthal edilen boyaları yerli olarak üretmek bizim işimiz. Ürettiğimiz boyalarla yabancı markaların iç pazardaki fiyatlarını aşağı çekiyoruz. Şimdilik üretimin yüzde 10’u ihraç ediyoruz.

Sonra Halil Tokel’in teşvikiyle yolcu uçaklarının dış gövde boyasını üretmek üzere 3 yıldır çalıştıklarını aktardı:

- Uçak boyamız yakında ABD’ye teste gidecek. Ayrıca, savunma sanayinin ihtiyacı olan boyaların üretimine de gireceğiz.

Dün Mehmet Kanat’a uçak boyası üretiminin hangi aşamada olduğunu sordum, anlattı:

- Uçak boyasını üretme aşamasına geldik. ABD’den gelen uzman ilk onayı bizim laboratuvarımızda verdi. Şimdi kuru film testleri için ABD’ye yolluyoruz. Sertifikamız bu yıl içinde hazır olur.

Türk Hava Yolları (THY) ile görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı:

- Boyamızı öncelikle THY’nin kullanması için birlikte çalışmalar yapıyoruz.

SAHA İstanbul Başkanı Hasan Büyükdede, Başkan Yardımcısı Halil Tokel, yönetim kurulu üyeleri Hakan Altınay, Haluk Bayraktar ve Adil Nalbant’ın yer aldığı geçen yıl mart ayındaki buluşmada derneğin hedefini şöyle açmıştı:

- İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Adapazarı ve Yalova’daki şirketleri savunma ve havacılık sektörüne dönük üretime çekmeye çalışıyoruz.

SAHA İstanbul’un, yerli uçak boyası üretiminde fitili nasıl ateşlediğini Kanat Boyacılık örneği ortaya koyuyor...

ÇAYKUR, PAKİSTAN’DA ‘YERLİ ÇAY’I TETİKLEYECEK

GEÇEN hafta salı gecesi Coca-Cola İçecek’in Faisalabad Fabrikası’nın açılışı için gittiğim Lahor’da (Pakistan) Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul’la ülkedeki Türk şirketlerinin yatırımlarını konuşurken şu bilgiyi paylaştı:

- Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ve ekibi Pakistan’da. Bir fabrika açılışları olacak.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- Pakistan’da çay tüketimi yüksek. Ancak, tümüyle ithal ediyorlar. Dolayısıyla Çaykur’un burada üretime geçmesi önemli bir adım olur. Nitekim Çaykur’u yatırıma davet eden de Pakistan tarafı olmuş.

Ertesi gün İstanbul’a dönünce Çaykur’un Pakistan’a dönük çalışmaları için haberleri taradım. Anadolu Ajansı’nın haberini gördüm:

- Çaykur, Pakistan’ın Mansehra Bölgesi’nde siyah çay işleme tesisi açtı.

Sütlüoğlu, başkent İslamabad’a 200 kilometre mesafedeki fabrikanın açılışında şu mesajı vermişti:

- Bu tesis,

Pakistan’da çay tarımının gelişmesi konusunda büyük katkı yapacak.