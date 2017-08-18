Rusya'ya 'Maraş'la girdi, 825 milyon dolarlık 'iş'e ulaştı

Özdemir, şantiye yönetim binası girişinde bekleyenlerden iki kişiyi bize özellikle tanıttı:



- Selçuk Karaca ve Ertan Ökkeş Ertem, bizim Rusya’daki ortağımız.



Ertan Ökkeş Ertem, yeni havalimanına doğru yürürken Rusya deneyimini özetledi:



- Ben Enka İnşaat’ta yetiştim. 1990’lardan beri Rusya’dayım.



Çalışanların sırt, yaka bölgelerindeki logoya dikkat ettim:



- Limak-Marashstroy...



Özdemir, 2 yıl önce Rusya’da ilk üstlendikleri proje olan “International Airport Platov Rostov on Don”a girerken yanlarına “Marashstroy”u aldıklarını belirtti:



- Marashstroy’un Rusya tecrübesi vardı. Bizim yoktu. Projeyi birlikte üstlendik.



Ertan Ökkeş Ertem, Kahramanmaraşlı olduğunu vurgulayıp, ekledi:



- Şirketin adının “Marashstroy” olmasına Of’lu ortağım Selçuk Karaca karar verdi. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bacaksız, projenin bedelini anımsattı:



- 222 milyon dolarlık havalimanına 17-18. yüzyılda yaşamış Rus General Platov’un adı verildi. Terminal binası 51 bin metrekare ama ek binalarla birlikte 86 bin metrekarelik kapalı alan söz konusu.



Limak Yatırım Havalimanları Direktörü Haldun Fırat Köktürk araya girdi:



- Bizim işimiz ağustos ayı sonunda bitiyor. Havalimanını işverenimiz Renova Group’a (Viktor Vekselberg’e ait) teslim edeceğiz. Açılışı aralık ayını bulur.



Nihat Özdemir, şu ayrıntının altını çizdi:



- Havalimanı projesi “Bitirdim” demekle bitmiyor. Uluslararası kabuller, sertifikasyonlar gerekiyor.



Haldun Fırat Köktürk, ekleme yaptı:



- Burası sıfırdan yapıldı. O nedenle uluslararası kabul ve sertifikasyonları zaman alır.



Nihat Özdemir, havalimanının yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli planlandığına işaret etti:



- Bence yıllık yolcu geçişi 10 milyonu bulabilir.



Serdar Bacaksız düzeltme gereği duydu:



- Nihat Bey, “8 milyon” desek. 10 milyon yolcuya kapasite yetmeyebilir.



Özdemir, ısrar etti:



- Türkiye, kapasite örneğini Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşadı. Burası da 10 milyon yolcuyu kaldırır.



Sonra Volgograd’da (Stalingrad) üstlendikleri projeye değindi:



- Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin, Volgograd’ın da 2018 Dünya Kupası kapsamına alınmasını istemiş. Oradaki havalimanının sahibi Meridien Group. Biz 9 bin metrekarelik uluslararası terminal projesini üstlendik. 28 milyon dolarlık işi Nisan 2018’de teslim edeceğiz.



Başkortostan’ın başkendi Ufa’da üstlendikleri otoyol projesine değindi:



- 570 milyon dolarlık 12.5 kilometre uzunluğundaki yol Aralık 2021’de tamamlanacak.



3 projenin parasal büyüklüğünü özetledi:



- Şu anda Rusya’da 820 milyon dolarlık iş yapıyoruz.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı olan Özdemir, hepimizin ortak dileğini paylaştı:



- İnşallah Milli Takımımız özlediğimiz performansı gösterip, 2018 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanır, Rostov’a, Volgograd’a, St. Petersburg’a, Moskova’ya maç seyretmeye geliriz. Milli Takım bizi “Alt yapı işlerinde Türk müteahhitlerinin damgası var” havasından öteye taşır mı?









KİLOMETRESİ 45.6 MİLYON DOLAR

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 12.5 kilometrelik Ufa Doğu Çıkış Otoyol projesini anlatırken, düz arazideki ortalama maliyeti paylaştı:



- Eğer otoyol dümdüz bir arazide yapılıyorsa, kilometresi 4 milyon dolara mal olur. Araya tünel ve viyadükler girerse, engebeli arazide çalışılırsa kilometresi 15-20 milyon doları bulur.



Ufa’daki otoyolun kilometre başına bedelini hesapladık:



- 45.6 milyon dolar...



Özdemir, nedenini açıkladı: - Ufa’daki otoyolda 1249 metrelik tünel, 1.5 kilometrelik viyadük var. Otoyolu yapacağımız arazi şartları da kolay değil.





KÖPEK EĞİTİM MERKEZİNE 1.5 MİLYON DOLAR

LİMAK-Marashstroy’un Rostov’daki havalimanı şantiyesindeki sunumda “Dog House” (Köpek Evi) görüntüsü ekrana yansıyınca Nihat Özdemir, şu bilgiyi paylaştı:



- Adı “Köpek Evi” ama aslında “Köpek Eğitim Merkezi”. Buradaki Köpek Eğitim Merkezi 1.5 milyon dolara mal oldu.



Havalimanlarında güvenlik, uyuşturucu arama köpeklerinin önemli işlevi olduğunu anımsattı:



- Öyle köpekler var ki, fiyatı 2 milyon lirayı buluyor.





UÇAK KRİZİ SIRASINDA RUSYA'DA 'TURİST' OLDUK

LİMAK Yatırım Holding Başkan Yardımcısı Serdar Bacaksız, Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle Rostov Havalimanı inşaatında çalışan Türk personel sayısının 300’lerde kaldığını belirtti:



- Normalde Türk personel sayısı 600’ü aşabilirdi.



Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, o günlerde Rostov’a “turist” olarak seyahat ettiklerini vurguladı:



- Pasaport kontrolü sırasında sorulduğunda, “Turist olarak geldim. Havalimanını arkadaşlarım yapıyor, onları ziyarete geldim” diyordum. Projeyi üstlendiğimizden beri ve uçak krizi sırasında Rostov yerel yönetimi bize çok yardımcı oldu.