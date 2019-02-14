Roket yapmayana kız vermeyebilirler

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST 2018”in gerçekleşmesinden birkaç gün sonra Demirören Medya Grubu CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ı ziyarete geldiğinde şu bilgiyi paylaşmıştı:
- Şimdi Atatürk Havalimanı’ndan geliyorum. “TEKNOFEST 2018”i İstanbul’un Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirdik. Orası henüz faaliyette değil. Dolayısıyla böyle bir etkinlik için en uygun yerdi. Ancak, bundan sonraki TEKNOFEST’ler için yeni yer bulmamız gerekiyordu. Atatürk Havalimanı boşalınca bize çok uygun yer haline gelecek.
Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o günlerde Atatürk Havalimanı’nın yeri ile ilgili verdiği sözü anımsattı:
- Sayın Cumhurbaşkanımız “Millet Bahçesi” sözü verdi ama orada alan çok büyük. Dolayısıyla pist ve havalimanı binaları korunursa TEKNOFEST’i bundan sonra Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirebiliriz.
Dün Demirören Medya Grubu’nun da paydaşları arasında yer aldığı “TEKNOFEST 2019”un Atatürk Havalimanı hangarlar bölgesindeki tanıtım toplantısına giderken, Bayraktar’ın geçen yılki ziyaretinde paylaştığı bilgiyi anımsadım.
Selçuk Bayraktar, 17-22 Eylül 2019’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST için şu mesajı verdi:
- Hezarfen Ahmed Çelebi, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş bizim öncülerimizdi. Şimdi bizim gözümüz daha yükseklerde.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bu cümleden hareketle şu yorumu yaptı:
- Gençlerimiz bugünün yöneticisi bizleri inşallah kendilerine engel çıkaran değil, önlerini açanlar, fırsat verenler olarak hatırlar.
Ardından ekledi:
- TEKNOFEST, İstanbul markamıza değer katıyor.
TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, etkinliğin sloganına işaret etti:
- Ayakları yere basmayan festival...
Buradan yola çıkarak TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarına katılacak gençlere şöyle seslendi:
- Artık roket yapmayan genç erkeklere kız vermeyebilirler...
Bu yaklaşımını şöyle bağladı:
- Çünkü, genç kızlarımız da astronot olacak.
Toplantının sonunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Selçuk Bayraktar, Mevlüt Uysal ve Mehmet Fatih Kacır’la birlikte “TEKNOFEST 2018” kapsamında yapılan yarışmalardaki takımların kaptanları sahneye çıktı.
Kaptanlardan birine soruldu:
- TEKNOFEST’teki yarışmada birinci olmak hayatında ne değiştirdi?
Kaptanın verdiği yanıt, TEKNOFEST’in etkisini ortaya koydu:
- Yaptığımız çalışmalara çevremizdekiler burun kıvırıyor, “Dünyada bunun daha iyisi zaten yapılıyor, boşuna uğraşma” diyorlardı. Birinci olduktan sonra herkesin bize bakışı değişti.
Gençler, insansız sualtı sistemlerinden İHA destekli insansız kara aracına, robotaksiden roket ve yapay zekâya kadar değişen yelpazede teknoloji yarışına katılıyor.
Lise öğrencileri insanlık yararına teknolojiler üzerinde çalışıyor.
TEKNOFEST, teknoloji iklimi oluşturuyor...
Roket yapmayana kız vermeyebilirler
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST 2018”in gerçekleşmesinden birkaç gün sonra Demirören Medya Grubu CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ı ziyarete geldiğinde şu bilgiyi paylaşmıştı:
- Şimdi Atatürk Havalimanı’ndan geliyorum. “TEKNOFEST 2018”i İstanbul’un Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirdik. Orası henüz faaliyette değil. Dolayısıyla böyle bir etkinlik için en uygun yerdi. Ancak, bundan sonraki TEKNOFEST’ler için yeni yer bulmamız gerekiyordu. Atatürk Havalimanı boşalınca bize çok uygun yer haline gelecek.
Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o günlerde Atatürk Havalimanı’nın yeri ile ilgili verdiği sözü anımsattı:
- Sayın Cumhurbaşkanımız “Millet Bahçesi” sözü verdi ama orada alan çok büyük. Dolayısıyla pist ve havalimanı binaları korunursa TEKNOFEST’i bundan sonra Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirebiliriz.
Dün Demirören Medya Grubu’nun da paydaşları arasında yer aldığı “TEKNOFEST 2019”un Atatürk Havalimanı hangarlar bölgesindeki tanıtım toplantısına giderken, Bayraktar’ın geçen yılki ziyaretinde paylaştığı bilgiyi anımsadım.
Selçuk Bayraktar, 17-22 Eylül 2019’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST için şu mesajı verdi:
- Hezarfen Ahmed Çelebi, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş bizim öncülerimizdi. Şimdi bizim gözümüz daha yükseklerde.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bu cümleden hareketle şu yorumu yaptı:
- Gençlerimiz bugünün yöneticisi bizleri inşallah kendilerine engel çıkaran değil, önlerini açanlar, fırsat verenler olarak hatırlar.
Ardından ekledi:
- TEKNOFEST, İstanbul markamıza değer katıyor.
TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, etkinliğin sloganına işaret etti:
- Ayakları yere basmayan festival...
Buradan yola çıkarak TEKNOFEST kapsamındaki teknoloji yarışmalarına katılacak gençlere şöyle seslendi:
- Artık roket yapmayan genç erkeklere kız vermeyebilirler...
Bu yaklaşımını şöyle bağladı:
- Çünkü, genç kızlarımız da astronot olacak.
Toplantının sonunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Selçuk Bayraktar, Mevlüt Uysal ve Mehmet Fatih Kacır’la birlikte “TEKNOFEST 2018” kapsamında yapılan yarışmalardaki takımların kaptanları sahneye çıktı.
Kaptanlardan birine soruldu:
- TEKNOFEST’teki yarışmada birinci olmak hayatında ne değiştirdi?
Kaptanın verdiği yanıt, TEKNOFEST’in etkisini ortaya koydu:
- Yaptığımız çalışmalara çevremizdekiler burun kıvırıyor, “Dünyada bunun daha iyisi zaten yapılıyor, boşuna uğraşma” diyorlardı. Birinci olduktan sonra herkesin bize bakışı değişti.
Gençler, insansız sualtı sistemlerinden İHA destekli insansız kara aracına, robotaksiden roket ve yapay zekâya kadar değişen yelpazede teknoloji yarışına katılıyor.
Lise öğrencileri insanlık yararına teknolojiler üzerinde çalışıyor.
TEKNOFEST, teknoloji iklimi oluşturuyor...