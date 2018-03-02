Relizane’de 800 milyon dolarlık tekstil kenti kuruyor

Karşılama sonrası Toprak’a Cezayir’deki tekstil yatırımının hangi aşamada olduğunu sordum, yanıta tesise ayrılan alanın büyüklüğünden girdi:

- Relizane kentinde 2.5 milyon metrekarelik alanda 3 fazdan oluşan bir tekstil kenti kuruyoruz.

1 milyon metrekareden oluşan ilk etaptaki kapalı alanın 360 bin metrekare olduğunu belirtti:

- Bunun 260 bin metrekaresini bitirdik. İplik üretimine önümüzdeki hafta başlıyoruz. Haziran 2018’de dokuma fabrikamız faaliyete geçecek. Örme fabrikası da aynı günlerde hizmete girecek. Boya fabrikamız da ağustos ayında devreye girmiş olur.

Birinci fazın 100 bin metrekarelik bölümünün konfeksiyon üretimine ayrılacağını kaydetti:

- Konfeksiyon üretimine de 2018 sonunda başlamayı planlıyoruz.

Akdeniz Havzasının en büyük tekstil yatırımı olacak tesisi Cezayir devleti ortaklığıyla kurduğunu vurguladı:

- Buradaki Tayal adlı şirketimizin yüzde 51’i Cezayir devletine, yüzde 49’u da bize ait. 3 fazlık yatırım tamamlandığında çalışan sayısı 10 bin kişiyi bulacak. Üretimin yüzde 45-50’si ihracata yönelecek.

Yatırımın parasal büyüklüğünü merak ettim, paylaştı:

- Birinci etapta 800 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Burada bir taraftan pamuk girecek. İplik, kumaş, örme derken konfeksiyon ürünü olup çıkacak. Tayal’da 250-300 milyon dolarlık ciro öngörüyoruz.

Aynı alanda 35 megavatlık doğalgaz çevrim santralı kuracaklarını bildirdi:

- Santral elektrik üretiminin yanısıra buhar ve sıcak su ihtiyacımızı da karşılayacak.

Tay Group’un Türkiye’den ihracatının 110 milyon dolar düzeyinde olduğunun altını çizdi:

- Mısır ve Sırbistan’da yatırımlarımız var. Mısır’dan ihracatımız 50 milyon dolara, Sırbistan’dan da 50-60 milyon dolara ulaşacak.

Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Youcef Yousfi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu yatırımı anlatırken şu mesajı verdi:

- Tayal, Afrika’nın en büyük tekstil-konfesiyon tesisi olacak. Bu yatırım, Cezayir-Türkiye ortaklığına güzel bir örnek olarak ortaya çıkacak.

Toprak, Tosyalı’nın Oran’da 6 milyar dolara ulaşacak demir-çelik yatırımının ardından Cezayir’e damga vuracak ikinci büyük Türk yatırımcı olacak...

HAVALİMANINA 540 MİLYON EURO YATIRDILAR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve heyetini Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nda karşılayanlar arasında Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora da yer aldı.

Erdoğan, Şubat 2016’da Güney Amerika seyahati dönüşü proje imzasına tanık olduğu, Limak-Summa ortaklığının 575 milyon Euro’ya tamamlayıp, 25 yıl işletmesini üstlendiği havalimanını gezdi. 2013’ten beri Senegal’de iş yapan Summa’nın Başkanı Bora, tur sırasında anımsattı:

- Bu havalimanı 8 yıldır bitirilemiyordu. Biz devraldıktan sonra 8 ayda tamamladık. 25 Aralık 2017’de hizmete açtık.

OTOMOTİV ZİRVESİ İÇİN CEZAYİR’DEN BERLİN’E GİDİP SENEGAL’E GEÇTİLER

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Nail Olpak’la birlikte 27 Şubat 2018 gecesi Cezayir’den Berlin’e (Almanya) gitti. Zeybekci ve Olpak’ı önceki gece Dakar’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayanlar arasında gördüm.

Olpak’a Afrika turuna Berlin molasının nedenini sordum, anlattı:

- Başkanlığını Bosch Türkiye’nin başındaki Steven Young’ın yürüttüğü Türk-Alman İş Konseyi, Berlin’de bir otomotiv toplantısı düzenlemişti. Takvim çakıştı. Ekonomi Bakanımız toplantının ertelenmesini istemedi. O nedenle Berlin’e gittik.

Toplantının öneminin altını şu sözlerle çizdi:

- Yan sanayi dahil, otomotiv ülkemizin ihracatında ilk sırada yer alıyor. Sektörde yaşanan dönüşümü biliyoruz. Almanya’daki ana üreticilerle dönüşüme ayak uydurma konusunda nasıl birlikte yol alabileceğimizi konuştuk.

MORİTANYA’DA 50’YE YAKIN TÜRK BALIKÇI GEMİSİ VAR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kendisine eşlik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önceki gün Moritanya’nın başkenti Nuakşot’a geçti.

Erdoğan’ın yarım gün süren Moritanya gezisine Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) önderliğindeki 200 Türk iş insanı da katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, DEİK adına yaptığı konuşmada, Moritanya ile ticaret hacminin 2008’de 20 milyon dolar olduğunu anımsattı:

- O günden bugüne ticaret hacmimiz 4 kat arttı. Moritanya’da 50 kadar Türk balıkçılık gemisi faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki balık çiftlikleri, balık unu ihtiyacının önemli bir bölümünü Moritanya’dan karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz’in tanıklığında iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların başında “Balıkçılık ve deniz ekonomisi” yer aldı.

Erdoğan, THY’nin Nuakşot seferlerine dikkat çekip, imzalanan anlaşmalara

işaret etti:

- Moritanya’da 40’ı aşkın Türk balıkçı gemisi çalışıyor. Moritanya’nın madencilikte de potansiyeli olduğunu biliyoruz. İmzalanan 7 anlaşma mevcut ilişkilerimize güç katacak.