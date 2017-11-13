Portekiz Başbakanı: Bizim şirketlerle ortak işler yapın

Ancak, fiyat çıtası Global Grubu’nun düşündüğünden yukarıda kaldı. Kutman, Lizbon’dan eli boş dönecekken, Portekizli bir işadamı kentteki kruvaziyer limanını gösterdi:

- Deniz kıyısında terminal binası yapılacağı için tepkilerden korkuluyor, ihaleye çıkılmıyor. Belki siz formül bulursunuz.

Global Ports ekibi, Lizbon Kruvaziyer Limanı dosyasını hazırladı. İlgili kurumla görüşülürken o dönemde Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi olan Ebru Barutçu Gökdenizler’den de destek istendi. En büyük desteği, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdi. O günlerde Portekiz’e giden Gül, görüşmelerinde Global Ports’un Lizbon Kruvaziyer Limanı’na talip olduğunu gündeme getirdi.

Global Ports, 2015’te açılan ihaleye girdi, yatırım karşılığında 35 yıl süreyle yap-işlet-devret modeliyle kazandı. Böylece liman, Global Ports-Sousa Group-Royal Caribbean ortaklığı tarafından işletilmeye başlandı. Konsorsiyum, Lizbon Kruvaziyer Limanı terminalini 24 milyon Euro yatırımla iki yılda tamamladı.

Kutman’ın davetiyle 10 Kasım’da günübirlik Lizbon’a gittik. Tören alanına giderken yolda konteyner limanını işaret etti:

- Konteyner limanını biz alamadık ama Yıldırım Holding aldı.

Kruvaziyer limanının terminali karşıdan göründüğünde bir ayrıntıyı paylaştı:

- Burası, bizdeki Galataport gibi tartışma yaratabilecek bir yerdi. Lizbon Belediyesi referanduma sundu. Ondan sonra terminali yaptık. Mimari tasarımını Portekizli ünlü mimar Joao Carrilho da Garça gerçekleştirdi.

Biz terminale ulaştıktan kısa süre sonra Porteki Başbakanı Antonio Costa ve Denizcilik Bakanı Ana Paula Vitorino giriş yaptı. Kutman, Başbakan’ın yanına gitti, birlikte terminali gezdiler. Tören sırasında limanda 4 dev kruvaziyer gemisi demirliydi.

Costa, Kutman’a döndü:

- Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Lizbon’a güzel bir eser kazandırdınız.

Lizbon’un tarihi özelliklerini anımsattı:

- Okyanus kıyısına terminal yapmak tepki çekebilirdi. İşin o yanını da iyi yönettiniz.

Kutman, fırsatı bulmuşken enerji konusunu açtı:

- Portekiz’de başta güneş olmak üzere yatırımı yapmak isteriz.

Costa, Global’in Portekiz’de enerji ihalelerine girebileceğini vurgulayıp, sürdürdü:

- Bizim şirketlerle güçlü olduğumuz üçüncü ülkelere gidip ortak iş yapabilirsiniz.

Tören sonrası Costa’ya Türkiye’ye dönük mesajını sorduk, paylaştı:

- Türkiye, Avrupa’nın en doğusunda, biz en batısındayız. Konumlarımız ortak ekonomik ve ticari projeler geliştirme fırsatı yaratıyor...

Avrupa’nın batı ucundaki fırsatları değerlendirmekte yarar var...

HİSSESİ YÜZDE 65’E ÇIKACAK

GLOBAL Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ın davetiyle Lizbon’a 4 saatliğine gittik. Gidiş-dönüş toplam 8 saatlik uçuşta Kutman’a Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı eşlik etti. Terminalin açılış töreninde Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın da hazır bulundu.

Kutman, Lizbon Kruvaziyer Limanı’nda Royal Caribbean’ın hisselerini alacaklarını belirtti:

- Böylece hisse oranımız yüzde 65’e çıkacak.

GPH’nin 8 ülkede 14’ü kruvaziyer, 2’si ticari toplam 16 liman işlettiğini, yılda 7.8 milyon yolcuya hizmet verdiğini anımsattı:

- Dünyadan bize sürekli yeni liman teklifleri geliyor.

Şirketin hisselerinin Mayıs 2017’de Londra Borsası’nda işlem görmeye başladığına değindi:

- GPH’nin yüzde 35’i 600 milyon dolarlık şirket değeri üzerinden Londra Borsası’na girmişti.

PORTEKİZ’LE 2 MİLYAR DOLAR TİCARETİMİZ VAR VE ARTIDAYIZ

LİZBON Kruvaziyer Terminali’nin açılışında karşılaştığımız Büyükelçimiz Hasan Güleşçi, Yıldırım Holding’in Portekiz’de büyük iş yaptığını belirtti:

- Yıldırım Holding, 7 konteyner limanı işletiyor. Limana yakın bir noktayı işaret etti:

- Bodrum’daki Casa Dell’Arte adlı otelin sahibi Ahu Büyükkuşoğlu Serter, burada butik bir otel satın aldı. Ardından Poretkiz’le ticaretimize dikkat çekti:

- 2 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var ve biz artıdayız.