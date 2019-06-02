Patronlar çok mutlu, İstanbul Havalimanı’na dünyadan ciddi ilgi var

- Bugün toplam 210 bin yolcuyu buluruz.
7 haftadır hizmet verdiklerini belirtti:
- Taşınmadan bu yana 10 milyon yolcuyu geçmek üzereyiz.
Özellikle sosyal medya üzerinden yönelen eleştirilerin yer aldığı notlarına baktı:
- Büyük taşınma başarıyla gerçekleşti. Sıkıntılar yok mu, elbette var. Onları da hızla çözmeye çalışıyoruz.
Başta Çin olmak üzere İstanbul’a ilk kez sefer düzenleyen yabancı şirketlerin olduğunu vurguladı:
- Şu anda havalimanımıza 66 havayolu şirketi dünyanın farklı noktalarından sefer düzenliyor. Yakında 70’e çıkacak.
Pekin’in dev havalimanının inşaatında sona yaklaşıldığını kaydetti:
- Pekin havalimanı otoritesi yetkilileri bizim taşınmayı, operasyonlarımızı inceledi. Taşınmayı anlatmam için beni Pekin’e davet ettiler.
İstanbul Havalimanı’na zaman tanımak gerektiğine işaret etti:
- Hiç olmazsa bize 6 aylık kredi açılması lazım. Sistemin oturması için eylül sonuna kadar zaman tanıyın.
Şikayetlerin başında uçakların taksi süresinin uzunluğunun yer aldığına değindi:
- Özellikle iç hat uçuşlarında inişteki taksi süresi ortalama 24 dakikayı buluyor. Haziran 2020’de 3’üncü pist devreye girince taksi süreleri kısalacak.
Terminaldeki kapılara yürüme mesafesinin şikayetlerde ilk sıralarda olduğuna dikkat çekti:
- Burası büyük bir havalimanı. Yürüme mesafelerinin uzun olması doğal. En uzun yürüme mesafesi 2 kilometreyi geçmiyor.
Son günlerdeki bir söylentiye geçti:
- İGA’nın satılacağı söylentileri var. Patronlarımız (Cengiz, Kalyon, Limak, Mapa) çok memnun. 25 yıllık işletme imtiyazı var. Satıp çıkmaları söz konusu değil.
Avrupa dahil yakın çevredeki ülkelerde yeni havalimanı yapımının söz konusu olmadığının altını çizdi:
- Havalimanı, geleceği olan bir iş. İstanbul’un da şansı yüksek.
İGA’nın 5 ortağından birinin hissesini sattığını anımsattım, yanıtladı:
- Kolin İnşaat’ın büyük katkısı vardı. İşletmeye yeni geçilirken hisselerini Kalyon’a satıp çıkmayı tercih etti.
ABD’li yatırım bankası Lazard’a verilen yetkiyi merak ettim, anlattı:
- İstanbul Havalimanı’na dünyanın her tarafından fonlar, stratejik yatırımcılar ciddi ilgi gösteriyor, çok gelen oluyor. Patronlarımız ilgi üzerine değer belirlenmesi için söz konusu yetkiyi verdi. Satış niyeti yok.
Ardından şu noktanın altını çizdi:
- Burası 7.5 milyar Euro’luk yatırımla devreye girdi. 2.5 milyar Euro daha yatırım olacak. Çok acımasız eleştirilerle karşı karşıyayız. Ama unutmayalım, İstanbul Havalimanı ülkemiz için global bir varlıktır.
Ülkemizde büyük ölçekli yatırımlar her iktidar döneminde tartışma yarattı. AK Parti döneminin de büyük yatırımları tartışılıyor.
Tartışmaları olgunlukla karşılayıp, varsa alınacak derslere odaklanmak gerekiyor...
ULUSLARARASI OTORİTELERDEN ‘GÜVENLİ’ SERTİFİKALARIMIZ VAR
KADRİ Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda meteoroloji istasyonu olmadığından pistlerin eğimine kadar farklı konularda eleştirilerin odağı olduklarından dert yandı:
- “Meteoroloji istasyonu yok” ne demek? Projenin başından beri başta rüzgar olmak üzere ölçümler yapılıyor. Meteoroloji de burada hizmetini sürdürüyor.
Pistlerin ve taksi yollarının eğimine değindi:
- Taksi yollarında da, pistlerde de eğim var. Ancak, uluslararası otoritelerin kabul ettiği düzeyde.
İstanbul Havalimanı’nın Kanada’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Danimarka’ya kadar farklı otoriteler tarafından denetlendiğini kaydetti:
- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) verdiği onaylar, “güvenli” sertifikaları var. Aksi halde dünyadan havayolu şirketleri buraya uçar mıydı?
Sonra şu çağrıyı yaptı:
- Eleştiride insaflı olun.
O BULUTLAR SABİHA GÖKÇEN’İ DE ETKİLEDİ TARTIŞILAN BİZ OLDUK
İGA Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya 18 Mayıs 2019’da İstanbul Havalimanı’na inişleri aksatan bulutu sordum, anlattı:
- Elektrik yüklü kümülonimbus (CB) bulutları dünyanın her tarafında inişleri olumsuz etkiler. Nitekim, söz konusu bulutlar önce Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden geçti.
Sabiha Gökçen’e 2 uçağın inemediğini belirtti:
- O iki uçaktan biri buraya indi. Sabiha Gökçen’de bulut aksamasını kimse konuşmadı. Tartışılan biz olduk.
O gün 7 uçağın Çorlu Havalimanı’na yönlendirildiğini bildirdi:
- Pilot hava durumunu müsait görmezse inişten vazgeçebilir. Bu da iyi bir şeydir. O gün bize en yakın Çorlu müsaitti..
Bu tür durumlarda Atatürk Havalimanı’nın kullanılamadığını vurguladı:
- Atatürk Havalimanı’nda inecek uçakların yolcularına hizmet verecek kimse kalmadı.
ÇOCUKLU AİLELER VE YAŞLILAR İÇİN ÇÖZÜM BULACAĞIZ
İGA Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı terminalindeki yürüme mesafesinin uzunluğu konusunda çözüme dönük hazırlıkları olduğunu belirtti:
- Mesafe uzunluğu yaşlılar, engelliler ve küçük çocuklu aileler için sıkıntı yaratıyor. Bu gruptaki yolcular için çözüm üretmek üzere çalışıyoruz.
Patronlar çok mutlu, İstanbul Havalimanı’na dünyadan ciddi ilgi var
Cuma günü öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı’na gittim. İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu ile birlikte bayram hareketliliğini, çıkabilecek aksaklıklara çözüm adımlarını izledik. O günkü tahminini paylaştı:
- Bugün toplam 210 bin yolcuyu buluruz.
7 haftadır hizmet verdiklerini belirtti:
- Taşınmadan bu yana 10 milyon yolcuyu geçmek üzereyiz.
Özellikle sosyal medya üzerinden yönelen eleştirilerin yer aldığı notlarına baktı:
- Büyük taşınma başarıyla gerçekleşti. Sıkıntılar yok mu, elbette var. Onları da hızla çözmeye çalışıyoruz.
Başta Çin olmak üzere İstanbul’a ilk kez sefer düzenleyen yabancı şirketlerin olduğunu vurguladı:
- Şu anda havalimanımıza 66 havayolu şirketi dünyanın farklı noktalarından sefer düzenliyor. Yakında 70’e çıkacak.
Pekin’in dev havalimanının inşaatında sona yaklaşıldığını kaydetti:
- Pekin havalimanı otoritesi yetkilileri bizim taşınmayı, operasyonlarımızı inceledi. Taşınmayı anlatmam için beni Pekin’e davet ettiler.
İstanbul Havalimanı’na zaman tanımak gerektiğine işaret etti:
- Hiç olmazsa bize 6 aylık kredi açılması lazım. Sistemin oturması için eylül sonuna kadar zaman tanıyın.
Şikayetlerin başında uçakların taksi süresinin uzunluğunun yer aldığına değindi:
- Özellikle iç hat uçuşlarında inişteki taksi süresi ortalama 24 dakikayı buluyor. Haziran 2020’de 3’üncü pist devreye girince taksi süreleri kısalacak.
Terminaldeki kapılara yürüme mesafesinin şikayetlerde ilk sıralarda olduğuna dikkat çekti:
- Burası büyük bir havalimanı. Yürüme mesafelerinin uzun olması doğal. En uzun yürüme mesafesi 2 kilometreyi geçmiyor.
Son günlerdeki bir söylentiye geçti:
- İGA’nın satılacağı söylentileri var. Patronlarımız (Cengiz, Kalyon, Limak, Mapa) çok memnun. 25 yıllık işletme imtiyazı var. Satıp çıkmaları söz konusu değil.
Avrupa dahil yakın çevredeki ülkelerde yeni havalimanı yapımının söz konusu olmadığının altını çizdi:
- Havalimanı, geleceği olan bir iş. İstanbul’un da şansı yüksek.
İGA’nın 5 ortağından birinin hissesini sattığını anımsattım, yanıtladı:
- Kolin İnşaat’ın büyük katkısı vardı. İşletmeye yeni geçilirken hisselerini Kalyon’a satıp çıkmayı tercih etti.
ABD’li yatırım bankası Lazard’a verilen yetkiyi merak ettim, anlattı:
- İstanbul Havalimanı’na dünyanın her tarafından fonlar, stratejik yatırımcılar ciddi ilgi gösteriyor, çok gelen oluyor. Patronlarımız ilgi üzerine değer belirlenmesi için söz konusu yetkiyi verdi. Satış niyeti yok.
Ardından şu noktanın altını çizdi:
- Burası 7.5 milyar Euro’luk yatırımla devreye girdi. 2.5 milyar Euro daha yatırım olacak. Çok acımasız eleştirilerle karşı karşıyayız. Ama unutmayalım, İstanbul Havalimanı ülkemiz için global bir varlıktır.
Ülkemizde büyük ölçekli yatırımlar her iktidar döneminde tartışma yarattı. AK Parti döneminin de büyük yatırımları tartışılıyor.
Tartışmaları olgunlukla karşılayıp, varsa alınacak derslere odaklanmak gerekiyor...
ULUSLARARASI OTORİTELERDEN ‘GÜVENLİ’ SERTİFİKALARIMIZ VAR
KADRİ Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda meteoroloji istasyonu olmadığından pistlerin eğimine kadar farklı konularda eleştirilerin odağı olduklarından dert yandı:
- “Meteoroloji istasyonu yok” ne demek? Projenin başından beri başta rüzgar olmak üzere ölçümler yapılıyor. Meteoroloji de burada hizmetini sürdürüyor.
Pistlerin ve taksi yollarının eğimine değindi:
- Taksi yollarında da, pistlerde de eğim var. Ancak, uluslararası otoritelerin kabul ettiği düzeyde.
İstanbul Havalimanı’nın Kanada’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Danimarka’ya kadar farklı otoriteler tarafından denetlendiğini kaydetti:
- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) verdiği onaylar, “güvenli” sertifikaları var. Aksi halde dünyadan havayolu şirketleri buraya uçar mıydı?
Sonra şu çağrıyı yaptı:
- Eleştiride insaflı olun.
O BULUTLAR SABİHA GÖKÇEN’İ DE ETKİLEDİ TARTIŞILAN BİZ OLDUK
İGA Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya 18 Mayıs 2019’da İstanbul Havalimanı’na inişleri aksatan bulutu sordum, anlattı:
- Elektrik yüklü kümülonimbus (CB) bulutları dünyanın her tarafında inişleri olumsuz etkiler. Nitekim, söz konusu bulutlar önce Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden geçti.
Sabiha Gökçen’e 2 uçağın inemediğini belirtti:
- O iki uçaktan biri buraya indi. Sabiha Gökçen’de bulut aksamasını kimse konuşmadı. Tartışılan biz olduk.
O gün 7 uçağın Çorlu Havalimanı’na yönlendirildiğini bildirdi:
- Pilot hava durumunu müsait görmezse inişten vazgeçebilir. Bu da iyi bir şeydir. O gün bize en yakın Çorlu müsaitti..
Bu tür durumlarda Atatürk Havalimanı’nın kullanılamadığını vurguladı:
- Atatürk Havalimanı’nda inecek uçakların yolcularına hizmet verecek kimse kalmadı.
ÇOCUKLU AİLELER VE YAŞLILAR İÇİN ÇÖZÜM BULACAĞIZ
İGA Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı terminalindeki yürüme mesafesinin uzunluğu konusunda çözüme dönük hazırlıkları olduğunu belirtti:
- Mesafe uzunluğu yaşlılar, engelliler ve küçük çocuklu aileler için sıkıntı yaratıyor. Bu gruptaki yolcular için çözüm üretmek üzere çalışıyoruz.