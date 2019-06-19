Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Vahap MUNYAR>Panikle sicilini bozan oldu ama 844 firma konkordatodan çıktı
"Vahap Munyar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Vahap Munyar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Vahap Munyar

Vahap Munyar

vmunyar@hurriyet.com.tr

Panikle sicilini bozan oldu ama 844 firma konkordatodan çıktı

19 Haziran 2019

Abdi Serdar Üstünsalih, 27 Mayıs 2019’daki genel kurulda Vakıfbank Genel Müdürlüğüne atanması kararı çıktığında 28 yıl önceyi anımsadı:

- Sektöre 28 yıl önce Vakıfbank’ta adımımı attım. İlk görev yerim bilgi işlemdi. Daha sonra 5 yıl şubecilik yaptım. 28 yıl boyunca hemen her kademede görevde bulundum.

Bankanın sektördeki yerine baktı:

- Kredi büyüklüğüne göre ilk 4’teyiz. Hükümetin gündeme getirdiği destek paketleri ile kredi kullandırmaya hız vermiş durumdayız. Kredi iştahımız sonuna kadar açık.

Üstünsalih, yeni görevi nedeniyle düzenlediği buluşmada söze şu mesajla girdi:

- Halka açık bir bankayız. Elbette bankamızın bilançosunu düşünüyoruz. Ancak, önemli olan ülkemizin bilançosu. Yani, Vakıfbank’ın Türkiye’nin bilançosu için çalışma sorumluluğu var.

Panikle sicilini bozan oldu ama 844 firma konkordatodan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın son açıkladığı İVME paketine işaret etti:

- Biz özellikle son dönemde çıkan destek paketleri ile birlikte kredi kullandırımına hız verdik. Sektörden o konuda ayrışıyoruz. Yoğun bir şekilde kredi taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle imalat sanayine, ham madde sanayine, ithal ikamesi yapanlara bütün gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz.

Ekonomideki sıkıntılı sürecin bankaya nasıl yansıdığını merak ettik, anlattı:

- Bankamıza borçlu şirketlerden yeniden yapılandırma talepleri geliyor. Yeniden yapılandırmalara kapımızı hep açık tutuyoruz.

Konkordato talepleri ve oradan çıkan şirket sayısının arttığını vurguladı:

- Konkordatoya giden şirket sayısı oldukça azaldı. Bazı şirketler konkordato seçeneğini bilinçsizce kullanmaya kalktı, panikle sicilini bozanlar oldu.

Konkordatodan çıkışlarla ilgili kendi bankasının verisini paylaştı:

- 844 firma konkordatodan çıktı. Böylelikle 8 milyar liralık kredi alacağımız da bu kapsamın dışına çıkmış oldu.

Enflasyon korumalı hesaplara ilgiyi sorduk, anlattı:

- Bir ay önce başladık. Son 15 gündür yoğun ilgi görüyoruz. Rakamlarımız katlanarak büyüyor. Enflasyona endeksli mevduatta, özellikle temdit edilen hesapların yeniden mevduata dönüşü bizim için çok sevindirici bir olay. En sevindirici olanı ise vade yapısı değişiyor. Yani bugün ortalama 32-34 gün olan vade yapısı 90 gün ve üzerine çıkıyor. Türkiye ekonomisi için çok olumlu bir gelişme.

Bankanın sendikasyon kredilerinin durumunu sorduk, aktardı:

- Sendikasyon kredilerimizin yüzde 100’ünü çevirdik. Bir sıkıntı yaşamadık.

Bankaların “yeniden yapılandırma” kapısını açık tutması, reel sektörü rahatlatan adım olarak dikkati çekiyor.

Şirketlerin hızla konkordatodan çıkmaları, bu gelişmeyi ortaya koyuyor...

BANKAMIZA GEÇEN 3 BİN 369 KONUTU SATIŞA ÇIKARACAĞIZ

VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’e bankanın alacaklarının tasfiyesi konusunda izledikleri politikayı sorduk, anlattı:

- Aslında satmaktan daha çok geri dönüşümü için çalışma başlatıyoruz. Kendi içimizde iyileştirmeye açık asetlerin satılıp bilançoya katma değer olarak girmesini sağlamasına çalışıyoruz.

Bankanın 26 bölgesine hedeflerini verip, ödül sistemiyle birlikte hayata geçireceklerini belirtti:

- Bankamıza geçmiş taşınır, taşınmaz mallar var. Onları kurumlara, yatırımcıya, vatandaşa satacağız.

Her dönemde devam eden satışlarının olduğunu kaydetti:

- Ancak bunu kampanya halinde yakın zamanda hızlandırmayı planlıyoruz.

Satışa çıkaracakları konut ve otomobil sayısını merak ettik, paylaştı:

- Gayrimenkul 3 bin 369 adet. Arabada ise devir süreci uzun olduğu için sayı bazında değişiklik gösterebiliyor.

GÜMRÜK İŞLEMİ İÇİN BLOCKCHAİN TASARLIYORUZ

VAKKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 63 kişinin çalıştığı “Yerinde Ar-Ge Merkezi” lisansını geçen hafta aldıklarını belirtti:

- Üniversitelerle işbirliği yapıp, finans sektörüne dönük yenilikçi ürünler için çalışıyoruz. Özellikle yapay zeka, blockchain, bunlar üzerinde çalışıyoruz. blockchain’de 2-3 uygulamayı test ediyoruz.

Blockchain ürünlerinden birinin gümrükleme işlemi için tasarlandığını bildirdi:

- Bir gümrükleme işlemini, bir ithalat işlemini baştan aşağı blockchain üzerinde tasarladık. Ayları bulan süreç dakikalara indirildi. Yani malın yurtdışından alımı, taşınması, gümrük işlemleri, tekrar yurt içine taşınması, vergilerin ödenmesi süreçleri hepsi blockchain üzerinde tamamlanabiliyor. Bunun yasal mevzuat ayağı var onu da Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız çalışıyor.

X
Vahap MUNYAR Vahap MUNYARTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
En zor 3 günRauf TAMEREn zor 3 gün19.06.2019
Rusya ile ilişkiler İdlib sınavındaSedat ERGİNRusya ile ilişkiler İdlib sınavında19.06.2019
Alice’in başarısı bize ne anlatıyorCengiz SEMERCİOĞLUAlice’in başarısı bize ne anlatıyor?19.06.2019
Hocanın DNA’sının kızın pantolonunda çıkması cinsel saldırı işareti değilAyşe ARMANHocanın DNA’sının kızın pantolonunda çıkması cinsel saldırı işareti değil19.06.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.