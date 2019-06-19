Panikle sicilini bozan oldu ama 844 firma konkordatodan çıktı

Abdi Serdar Üstünsalih, 27 Mayıs 2019’daki genel kurulda Vakıfbank Genel Müdürlüğüne atanması kararı çıktığında 28 yıl önceyi anımsadı:
- Sektöre 28 yıl önce Vakıfbank’ta adımımı attım. İlk görev yerim bilgi işlemdi. Daha sonra 5 yıl şubecilik yaptım. 28 yıl boyunca hemen her kademede görevde bulundum.
Bankanın sektördeki yerine baktı:
- Kredi büyüklüğüne göre ilk 4’teyiz. Hükümetin gündeme getirdiği destek paketleri ile kredi kullandırmaya hız vermiş durumdayız. Kredi iştahımız sonuna kadar açık.
Üstünsalih, yeni görevi nedeniyle düzenlediği buluşmada söze şu mesajla girdi:
- Halka açık bir bankayız. Elbette bankamızın bilançosunu düşünüyoruz. Ancak, önemli olan ülkemizin bilançosu. Yani, Vakıfbank’ın Türkiye’nin bilançosu için çalışma sorumluluğu var.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın son açıkladığı İVME paketine işaret etti:
- Biz özellikle son dönemde çıkan destek paketleri ile birlikte kredi kullandırımına hız verdik. Sektörden o konuda ayrışıyoruz. Yoğun bir şekilde kredi taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle imalat sanayine, ham madde sanayine, ithal ikamesi yapanlara bütün gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz.
Ekonomideki sıkıntılı sürecin bankaya nasıl yansıdığını merak ettik, anlattı:
- Bankamıza borçlu şirketlerden yeniden yapılandırma talepleri geliyor. Yeniden yapılandırmalara kapımızı hep açık tutuyoruz.
Konkordato talepleri ve oradan çıkan şirket sayısının arttığını vurguladı:
- Konkordatoya giden şirket sayısı oldukça azaldı. Bazı şirketler konkordato seçeneğini bilinçsizce kullanmaya kalktı, panikle sicilini bozanlar oldu.
Konkordatodan çıkışlarla ilgili kendi bankasının verisini paylaştı:
- 844 firma konkordatodan çıktı. Böylelikle 8 milyar liralık kredi alacağımız da bu kapsamın dışına çıkmış oldu.
Enflasyon korumalı hesaplara ilgiyi sorduk, anlattı:
- Bir ay önce başladık. Son 15 gündür yoğun ilgi görüyoruz. Rakamlarımız katlanarak büyüyor. Enflasyona endeksli mevduatta, özellikle temdit edilen hesapların yeniden mevduata dönüşü bizim için çok sevindirici bir olay. En sevindirici olanı ise vade yapısı değişiyor. Yani bugün ortalama 32-34 gün olan vade yapısı 90 gün ve üzerine çıkıyor. Türkiye ekonomisi için çok olumlu bir gelişme.
Bankanın sendikasyon kredilerinin durumunu sorduk, aktardı:
- Sendikasyon kredilerimizin yüzde 100’ünü çevirdik. Bir sıkıntı yaşamadık.
Bankaların “yeniden yapılandırma” kapısını açık tutması, reel sektörü rahatlatan adım olarak dikkati çekiyor.
Şirketlerin hızla konkordatodan çıkmaları, bu gelişmeyi ortaya koyuyor...
BANKAMIZA GEÇEN 3 BİN 369 KONUTU SATIŞA ÇIKARACAĞIZ
VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’e bankanın alacaklarının tasfiyesi konusunda izledikleri politikayı sorduk, anlattı:
- Aslında satmaktan daha çok geri dönüşümü için çalışma başlatıyoruz. Kendi içimizde iyileştirmeye açık asetlerin satılıp bilançoya katma değer olarak girmesini sağlamasına çalışıyoruz.
Bankanın 26 bölgesine hedeflerini verip, ödül sistemiyle birlikte hayata geçireceklerini belirtti:
- Bankamıza geçmiş taşınır, taşınmaz mallar var. Onları kurumlara, yatırımcıya, vatandaşa satacağız.
Her dönemde devam eden satışlarının olduğunu kaydetti:
- Ancak bunu kampanya halinde yakın zamanda hızlandırmayı planlıyoruz.
Satışa çıkaracakları konut ve otomobil sayısını merak ettik, paylaştı:
- Gayrimenkul 3 bin 369 adet. Arabada ise devir süreci uzun olduğu için sayı bazında değişiklik gösterebiliyor.
GÜMRÜK İŞLEMİ İÇİN BLOCKCHAİN TASARLIYORUZ
VAKKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 63 kişinin çalıştığı “Yerinde Ar-Ge Merkezi” lisansını geçen hafta aldıklarını belirtti:
- Üniversitelerle işbirliği yapıp, finans sektörüne dönük yenilikçi ürünler için çalışıyoruz. Özellikle yapay zeka, blockchain, bunlar üzerinde çalışıyoruz. blockchain’de 2-3 uygulamayı test ediyoruz.
Blockchain ürünlerinden birinin gümrükleme işlemi için tasarlandığını bildirdi:
- Bir gümrükleme işlemini, bir ithalat işlemini baştan aşağı blockchain üzerinde tasarladık. Ayları bulan süreç dakikalara indirildi. Yani malın yurtdışından alımı, taşınması, gümrük işlemleri, tekrar yurt içine taşınması, vergilerin ödenmesi süreçleri hepsi blockchain üzerinde tamamlanabiliyor. Bunun yasal mevzuat ayağı var onu da Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız çalışıyor.
Panikle sicilini bozan oldu ama 844 firma konkordatodan çıktı
Abdi Serdar Üstünsalih, 27 Mayıs 2019’daki genel kurulda Vakıfbank Genel Müdürlüğüne atanması kararı çıktığında 28 yıl önceyi anımsadı:
- Sektöre 28 yıl önce Vakıfbank’ta adımımı attım. İlk görev yerim bilgi işlemdi. Daha sonra 5 yıl şubecilik yaptım. 28 yıl boyunca hemen her kademede görevde bulundum.
Bankanın sektördeki yerine baktı:
- Kredi büyüklüğüne göre ilk 4’teyiz. Hükümetin gündeme getirdiği destek paketleri ile kredi kullandırmaya hız vermiş durumdayız. Kredi iştahımız sonuna kadar açık.
Üstünsalih, yeni görevi nedeniyle düzenlediği buluşmada söze şu mesajla girdi:
- Halka açık bir bankayız. Elbette bankamızın bilançosunu düşünüyoruz. Ancak, önemli olan ülkemizin bilançosu. Yani, Vakıfbank’ın Türkiye’nin bilançosu için çalışma sorumluluğu var.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın son açıkladığı İVME paketine işaret etti:
- Biz özellikle son dönemde çıkan destek paketleri ile birlikte kredi kullandırımına hız verdik. Sektörden o konuda ayrışıyoruz. Yoğun bir şekilde kredi taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle imalat sanayine, ham madde sanayine, ithal ikamesi yapanlara bütün gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz.
Ekonomideki sıkıntılı sürecin bankaya nasıl yansıdığını merak ettik, anlattı:
- Bankamıza borçlu şirketlerden yeniden yapılandırma talepleri geliyor. Yeniden yapılandırmalara kapımızı hep açık tutuyoruz.
Konkordato talepleri ve oradan çıkan şirket sayısının arttığını vurguladı:
- Konkordatoya giden şirket sayısı oldukça azaldı. Bazı şirketler konkordato seçeneğini bilinçsizce kullanmaya kalktı, panikle sicilini bozanlar oldu.
Konkordatodan çıkışlarla ilgili kendi bankasının verisini paylaştı:
- 844 firma konkordatodan çıktı. Böylelikle 8 milyar liralık kredi alacağımız da bu kapsamın dışına çıkmış oldu.
Enflasyon korumalı hesaplara ilgiyi sorduk, anlattı:
- Bir ay önce başladık. Son 15 gündür yoğun ilgi görüyoruz. Rakamlarımız katlanarak büyüyor. Enflasyona endeksli mevduatta, özellikle temdit edilen hesapların yeniden mevduata dönüşü bizim için çok sevindirici bir olay. En sevindirici olanı ise vade yapısı değişiyor. Yani bugün ortalama 32-34 gün olan vade yapısı 90 gün ve üzerine çıkıyor. Türkiye ekonomisi için çok olumlu bir gelişme.
Bankanın sendikasyon kredilerinin durumunu sorduk, aktardı:
- Sendikasyon kredilerimizin yüzde 100’ünü çevirdik. Bir sıkıntı yaşamadık.
Bankaların “yeniden yapılandırma” kapısını açık tutması, reel sektörü rahatlatan adım olarak dikkati çekiyor.
Şirketlerin hızla konkordatodan çıkmaları, bu gelişmeyi ortaya koyuyor...
BANKAMIZA GEÇEN 3 BİN 369 KONUTU SATIŞA ÇIKARACAĞIZ
VAKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’e bankanın alacaklarının tasfiyesi konusunda izledikleri politikayı sorduk, anlattı:
- Aslında satmaktan daha çok geri dönüşümü için çalışma başlatıyoruz. Kendi içimizde iyileştirmeye açık asetlerin satılıp bilançoya katma değer olarak girmesini sağlamasına çalışıyoruz.
Bankanın 26 bölgesine hedeflerini verip, ödül sistemiyle birlikte hayata geçireceklerini belirtti:
- Bankamıza geçmiş taşınır, taşınmaz mallar var. Onları kurumlara, yatırımcıya, vatandaşa satacağız.
Her dönemde devam eden satışlarının olduğunu kaydetti:
- Ancak bunu kampanya halinde yakın zamanda hızlandırmayı planlıyoruz.
Satışa çıkaracakları konut ve otomobil sayısını merak ettik, paylaştı:
- Gayrimenkul 3 bin 369 adet. Arabada ise devir süreci uzun olduğu için sayı bazında değişiklik gösterebiliyor.
GÜMRÜK İŞLEMİ İÇİN BLOCKCHAİN TASARLIYORUZ
VAKKIFBANK Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 63 kişinin çalıştığı “Yerinde Ar-Ge Merkezi” lisansını geçen hafta aldıklarını belirtti:
- Üniversitelerle işbirliği yapıp, finans sektörüne dönük yenilikçi ürünler için çalışıyoruz. Özellikle yapay zeka, blockchain, bunlar üzerinde çalışıyoruz. blockchain’de 2-3 uygulamayı test ediyoruz.
Blockchain ürünlerinden birinin gümrükleme işlemi için tasarlandığını bildirdi:
- Bir gümrükleme işlemini, bir ithalat işlemini baştan aşağı blockchain üzerinde tasarladık. Ayları bulan süreç dakikalara indirildi. Yani malın yurtdışından alımı, taşınması, gümrük işlemleri, tekrar yurt içine taşınması, vergilerin ödenmesi süreçleri hepsi blockchain üzerinde tamamlanabiliyor. Bunun yasal mevzuat ayağı var onu da Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız çalışıyor.