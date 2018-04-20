Pakistan’da milyar doları yakaladı 9 ülkeden 50 milyon dolar kâr getirdi





- Coca-Cola İçecek, Türkiye dahil 10 ülkedeki 26 fabrikada, 9 bin çalışanla üretim yapıyor. Dünyadaki Coca-Cola Sistemi içindeki 6’ncı büyük şişeleyiciyiz.

2017 verilerini paylaştı:

- 780 bin noktada 7 milyar litrelik satış yaptık. Ciromuz 8.5 milyar lirayı buldu.

10 yılda 10 ülkeye 2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirtip, Pakistan’a odaklandı:

- Pakistan’ı 2007 sonunda devraldık. Bugün 6 fabrikanın 2.5 milyar litrelik ürününü 380 bin satış noktasında tüketiciye ulaştırıyoruz.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2010’daki Pakistan seyahatini anımsatıp, Anadolu Holding ve CCI Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’a sordum:

- O zaman Lahor’daki fabrikayı gezmiştik. İlk devraldığınızda kaç fabrika vardı?

- 6 fabrika vardı. 2’sini kapattık. Multan ve Faisalabad’a yeni fabrika açtık. Fabrika sayısı yine 6 ama üretim kapasitemiz çok büyüdü.

Başarır araya girdi:

- 2008’den buyana Pakistan’a yatırımımız 500 milyon doları aştı.

Pakistan’daki ciroyu merak ettik, yanıtladı:

- Brüt 1 milyar dolara yakın.

Özilhan, ulaşılan değerin altını çizdi:

- Pakistan’daki şirket değerimiz de 1 milyar doları buldu.

Başarır, pazar payına işaret etti:

- Ülkede pazar payımız yüzde 26’lardan 37’ye çıktı.

Pakistan’ın nüfusunun 208 milyon olduğunu kaydedip, ekledi:

- Nüfusun yüzde 60’ı 30 yaşın altında. 2025’te nüfusun 230 milyona çıkacağı hesaplanıyor.

Özilhan, CCI’ın Pakistan’a yatırımından memnuniyetini dile getirdi:

- Pakistan, son 3-4 yıldır herkesin radarında. Burada yatırımcılar için çok fırsatlar var.

Başarır, CCI’ın ülkede yatırımlarını sürdüreceğini paylaştı:

- Önümüzdeki 3 yılda 250 milyon dolarlık yatırım yapacağız.

Özilhan adres gösterdi:

- İslamabad’da arsamız var. Fabrika düşünüyoruz. Ayrıca, Karaçi’de de büyüme alanımız var.

Pakistan’daki büyümeyi şu örnekle ortaya koydu:

- Pakistan’da her yıl Azerbaycan’daki toplam işimiz kadar büyüyoruz. Yani, burası her yıl bize bir ülke katıyor.

Kârlılık durumunu merak ettik, şu yanıtı verdi:

- İlk alım sonrası yatırımları, buradaki şirketimizin kendi gücüyle yaptık. 2017’de ilk kez kâr dağıttık.

CCI’ın Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan’da fabrikalarının olduğunu aktarıp, sürdürdü:

- 2017’de 9 ülkeden Türkiye’ye toplam 50 milyon dolar kâr transferi yaptık. Yani, yurt dışındaki işlerden elde edilen kârı ülkemize getiriyoruz. Ayrıca, ilk alımlar dışında sonraki yatırımlar için dışarıya sermaye götürmüyoruz.

Bundan sonrası için de hedef koydu:

- Ülkemize her yıl en az 50 milyon dolar kâr transferi yapmayı hedefliyoruz.

9 ülkeden 50 milyon dolar kimileri için “az” görünse de, CCI’nın Türkiye’ye “kâr transferi” önemli mesaj içeriyor...

TÜRKİYE’YE YILDA 160 MİLYON DOLAR YATIRIYORUZ YENİ ÜLKELERE BAKIYORUZ

COCA-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Türkiye’de 10’uncu fabrikayı Isparta’da açtıklarını anımsattı:

- Ülkemize her yıl yaptığımız yatırım 150-160 milyon dolar düzeyinde gerçekleşiyor.

CCI’ın yeni ülkelere şişeleme yatırımıyla girme hedefini sorduk, paylaştı:

- The Coca-Cola Company, bulunduğumuz coğrafyada yeni ülkelere girme talebimizi

biliyor.

Tuncay Özilhan araya girdi:

- Fırsat çıkarsa civar ülkelerden yenilerine gitmek isteriz.

FAİSALABAD FABRİKASINA MALZEME TÜRKİYE’DEN GİTTİ

TÜRKİYE-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya, Coca-Cola İçecek’in Faisalabad fabrikasının açılışında Gökhan Kurtuluş’la tanıştırdı:

- Gökhan Bey’yle Türkiye-Pakistan İş Konseyi’nde birlikte çalışıyoruz.

Kurtuluş, şirket kartını uzattı: - Ora İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Yanımıza gelen Ora Yönetim Kurulu Başkanı Güner Uysal’ı tanıştırıp, sürdürdü:

- Bu fabrikanın inşaatını biz yaptık. İnşaat malzemesinin yüzde 70’ini Türkiye’den getirdik. İhracata 6-7 milyon dolarlık katkı oldu.

Uysal araya girdi:

- CCI’ın Multan’daki fabrikasını, Elazığ, Bursa, Isparta fabrikalarının inşaatını da biz yaptık.

DAHA ÇOK YATIRIM GÖRMEK İSTİYORUZ

PENCAP (Pakistan) Eyalet Valisi Rafik Rajwana, Coca-Cola İçecek’in 45 milyon dolarlık yatırımla devreye giren Faisalabad’daki fabrikasının açılışında şu mesajı verdi:

- Biz Türkiye’den daha fazla yatırımcı bekliyoruz.

Açılış törenine Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mustafa Yurdakul, The Coca-Cola Company Avrupa, Avrasya, Afrika Bölge Başkanı Brian Smith, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkanı Zoran Vucinic, Anadolu Holding ve CCI Yönetim Kurulu Başkanvekili Kamil Yazıcı, Anadolu Holding CEO’su Hurşit Zorlu, CCI Ortadoğu ve Pakistan Bölge Direktörü Orhun Köstem, CCI İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya katıldı.

Yurdakul, İslamabad’da göreve 3.5 ay önce başladığını vurguladı:

- Faisalabad’a yapılan yatırım benim için iyi bir başlangıç oldu. Devamının geleceğini görüyorum.