Özbekistan’a 24 yıl önce girdi büyüme kapısı yeni açıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretinin ilk durağı Taşkent’te konakladığımız otelin bahçesinde İstanbul’un 3’üncü havalimanının konsorsiyum ortakları Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu ile sohbet ediyoruz.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, masaya uğradı, kendisine eşlik eden Ziraat Bank Özbekistan Genel Müdürü Ercan Bulut’u tanıştırıp söze girdi:

- Merkezi Taşkent’te olan Ziraat Bank Özbekistan’ın yüzde 100’ü bu yılın başlarında bize geçti. Bankamız ilk 4 ayda yüzde 50 büyüdü.

Daha önce bankanın yüzde 50’sinin kendilerine ait olduğunu vurguladı:

- O dönemde hedeflediğimiz büyümeyi sağlayamadık. Bir anlamda durgun bir dönem yaşadık.

Özbekistan’a ilk girdikleri günleri sordum, yanıtladı:

- 24 yıl önce yüzde 50 hisse ile girmişiz. O günlerde 14 milyon dolar yatırım yapmışız.

Bankanın yüzde 100’ünün kendilerine geçişiyle ilgili maliyeti merak ettim, Bulut’a döndü:

- Ödenmiş sermayemiz 30-35 milyon doları buldu değil mi?

Bulut onayladı:

- Evet...

Ardından şu bilgiyi paylaştı:

- Taşkent’teki Wyndham Otel’in yatırımcısı Türk grupla birlikte Semerkant’ta da otel planımız var.

Yatırımı sahiplenen üslübu üzerine işin ayrıntısını merak ettim, Taşkent’teki oteli anlattı:

- Taşkent’teki otel için Citibank’la kredi bağlantısı yapmışlar. Ancak, tam inşaat başladığı sırada Citibank, “Sizin inşaata malzeme taşıyan TIR’lar İran’dan geçiyor. Krediyi veremeyiz” demişler. Biz devreye girdik, sağladığımız kaynakla oteli tamamladılar.

Semerkant’a uzandı:

- Semerkant’taki otel için de ihtiyaç duyulan krediyi sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016 Kasım ayında Pakistan dönüşü uğradığı Semerkant’ta bir gece konaklamış, kentteki otel ihtiyacını görmüştük...

Ziraat Bank Özbekistan’ın Semerkant’a Türk yatırımcı tarafından otel yapılmasına öncülük etmesi, kentin önemli açığını kapatma yolunda adım olacak.

350 MİLYON DOLARLA 2 MİLYAR DOLARLIK İŞ YARATMALIYIZ

NAİL Olpak’ın başkanlığındaki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Taşkent’te düzenlediği İş Forumu’na Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı İlter, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’la birlikte girerken Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, attığı imzayı paylaştı:

- Özbekistan’da toplam 350 milyon dolarlık kaynak kullandırmak üzere imzayı attık. Özbekistan, bu kaynağı Türk şirketlerine iş verirken, ülkemizden ithalat yaparken kullanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in konuştuğu forumdan çıkışta Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye Türk Eximbank’ın 350 milyon dolarlık anlaşmasını anımsattım, şu mesajı verdi:

- Türk Eximbank’ın 350 milyon dolarlık kaynağı, Özbekistan’da 1.5-2 milyar dolarlık iş yaratmamıza kapı açmalı.

CİROMUZUN 1 MİLYAR DOLARI DIŞARIDAN GELİYOR

TAŞKENT’te Türkiye-Özbekistan İş Forumu öncesi ikili görüşmelerin yapıldığı masaları gezerken Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, o gün attığı imzayı bildirdi:

- Özbekistan’da çocuk bezi fabrikası kurmak üzere ön anlaşma imzaladık. Görüşmeler ve incelemeler sonrası yatırım kararımızı vereceğiz.

15 gün önce Coca-Cola İçecek’in Faisalabad fabrikası açılışı için gittiği Lahor’da Pakistan’a yapacakları yatırımı duyduğumu anlattım, sürdürdü:

- Pakistan’da 50 milyon dolarlık yatırıma başladık. Orada da çocuk bezi üreteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir Afrika gezisi sırasında tanık olduğum Nijerya’daki yatırımlarını sordum, anlattı:

- Nijerya’da çocuk bezi ve temizlik kağıtları üretimimiz sürüyor. Ayrıca, İran’da ciddi bir üretimimiz var.

Yurt dışındaki işlerinin büyüklüğünü ciro ile örnekledi:

- Hayat Kimya’nın 1.5 milyar dolarlık cirosunun 1 milyar dolarlık bölümü yurt dışındaki üretim ve satışlarımızdan sağlanıyor. 300 milyon dolarlık ihracatımızın önemli kısmını yurt dışındaki kendi fabrikalarımıza gönderdiğimiz ara mallar oluşturuyor.