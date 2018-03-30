Oyak gayrimenkulde 20 milyar lirayı buldu

- Elimizde arsalar var. İlgilenirseniz konuşalım.

Karaoğlu, teşekkür etti:

- Bizde de çok arsa var.

Bu yanıtı duyunca Karaoğlu ve Oyak İnşaat Genel Müdürü Mahmut Uyar’la grubun gayrimenkul sektöründeki konumu üzerine sohbet ettik. Karaoğlu, söze Başakşehir’den girdi:

- Başakşehir’de 18 bin bağımsız bölüm yapılacak boyutta arsamız var. Konut, ofis, ticari alan yapılabilecek. Gelir paylaşımı yöntemiyle sektör oyuncularına yaptıracağız. Orada 12 milyar liralık proje ortaya çıkacak.

Oyak’ın söz konusu 3 milyon metrekarelik arsayı 1992’de satın aldığını belirtti:

- Arsanın imar planları yapılmış, projelendirilmiş. Biz de kentsel tasarım projesi yarışması açtık. SP Mimarlık kazandı. Bu yıl 200 bin metrekarelik bölümle işe başlayacağız.

Oyak’ın 317 bin üyeli emeklilik sandığı olduğunu anımsattım:

- Proje sadece üyelerinize mi olacak?

Oyak İnşaat’ın daha önce üyelerine konut yaptığını kaydetti:

- Şimdi hedefimiz üyelee nema sağlayacak adımlar atmak. Projeler gelir getirecek. Nemasını Oyak üyeleri alacak.

Arsanın Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) hizmet bedeli karşılığı alındığına değindi:

- Oyak, arsayı devralıp karşılığında hastane ve kışla yapmış.

İstanbul’daki diğer arsalarını sıraladı:

- Maltepe’de 65 bin metrekare, Seyrantepe’de Türk Telekom Arena’nın yanında 50 bin metrekare satılabilir alan var.

Ardından Ankara’ya geçti:

- Ankara’da Balıkuyumcu’da, Eskişehir yolu üzerinde 2 milyon metrekare arsamız var. 2017’de Emlak Konut’tan aldık. Üyelerimize konut ve karma proje yapabiliriz. İçinde bir de üniversite alanı var. İnşaat düşük yoğunluklu olacak.

Söz yoğunluğa gelince Başakşehir’e döndü:

- Başakşehir’de 3 milyon metrekarelik arsanın 1 milyonu inşaat için kullanılacak. Gerisi yeşil alan olacak.

Emlak Konut’tan geçen yıl Yalova’da bir arsa aldıklarını aktardı:

- 1.5 milyon metrekarelik arsanın yarısı sanayi, lojistik, Ar-Ge Merkezi gibi bir proje ile değerlendirilecek. Yarısında da konut olabilir.

İzmir Urla’da da 368 dönüm arsa aldıklarını söyleyince Oyak’ın elindeki arsaların toplam değerini merak ettim, paylaştı:

- Elimizdeki arsalar, 20 milyar lira değerindeki projeyi işaret ediyor.

Ardından ekledi:

- Oyak aslında sanayi odaklı bir kurum. Ancak, nakitinin yüzde 25’ini gayrimenkule ayıracak. Üyelerin gayrimenkul kazançlarından yararlanmasını istiyoruz. Yatırım amaçlı gayrimenkul işimiz artacak.

Karaoğlu ve Uyar’la sohbet ederken, Oyak’ın eski Genel Müdürü Coşkun Ulusoy’un 2008 krizindeki şu sözlerini anımsadım:

- Dünya krizdeyken elimizde 3.5 milyar dolar nakitle dolaşıyoruz.

Oyak, o paranın bir bölümünü yurt dışında milyar dolarlık iki büyük sanayi kuruluşu Chemson ve Almatis’in alımına yatırdı.

Mayıs 2016’da grubun başına geçen Süleyman Savaş Erdem, göreve gelince Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğü’nü kurdu.

20 milyar liralık proje büyüklüğü, Oyak’ın gayrimenkulde önemli oyuncu olacağını gösteriyor...

TARIMSAL CİROMUZU 5 YILDA 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ

CAPİTAL-Ekonomist dergilerinin düzenlediği “Uludağ Ekonomi Zirvesi”nin gerçekleştiği Grand Yazıcı Oteli’ndeki Simit Sarayı standında Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu ile sohbet ederken yanımıza Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin uğradı.

Gigin, Simit Sarayı’nın kurucusu Haluk Okutur’la tarıma kafa yorduklarını belirtip, simitteki susamı işaret etti:

- Yerli susam çok kaliteli ve yağ oranı yüksek. Çoğunlukla Japonya’ya ihraç ediliyor. Yerli ürün iç tüketime yetmiyor. Simitlerdeki susam ithal ediliyor. Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim olarak 5-6 çeşit susam üretimi denedik. Simit Sarayı ustaları çeşit belirlemede bize rehberlik yaptı.

Ardından Alanar Meyve ve Alara Fidan’ı bu yılın başında satın aldıklarını anımsattı:

- Alara’nın dünya kiraz pazarında çok önemli bir marka değeri var. Biz onu devam ettirip büyüteceğiz. Mevsimine göre Özbekistan ve Hindistan’dan başlayıp sonra Türkiye, derken Güney Amerika’ya uzanacağız. 12 ay kiraz üretip-ürettirip, dünyaya pazarlayacağız.

Muz üretimine de girdiklerini, incir pazarında da yer aldıklarını kaydetti:

- Toros Gübre hariç, tarımsal ciromuzu 5 yılda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.