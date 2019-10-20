Ortalama yaşımız 19.5, yatırımcı için büyük fırsat

- Yılda iki kez Anadolu’daki illerimize odamız meclis üyeleriyle birlikte gidiyor, işbirliği, yatırım fırsatlarını konuşuyoruz. 17-19 Ekim’de Şanlıurfa ve Gaziantep’e gidelim.
Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Yelken, Sultan Tepe, Kemal Akar ve Vehbi Canpolat’ın önderliğindeki İSO Meclis Üyeleri, 17 Ekim Cuma sabahı THY’den kiralanan uçakla Şanlıurfa’ya gitti.
İSO’dan 55 kişilik iş insanı heyeti Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya rehberliğinde kentte Göbeklitepe’ye turistik tur, organize sanayi bölgesine dönük yatırım ortamı gezisi yaparken Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ekip, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetle Suriye’de sınırlarımızdan itibaren 30-32 kilometre derinlik, 444 kilometre uzunlukta öngörülen “Güvenli Bölge”yi görüşüyordu.
Derken gece Pence başkanlığındaki ABD heyetiyle uzlaşmaya varıldığı haberi geldi:
- Terör örgütü PKK/YPG, 120 saatte güvenli bölgeden çekilecek.
Suriye’deki savaş ortamına rağmen 6’ncı bölge teşviklerinin desteği ile son 3-4 yıldır yatırım çeken Şanlıurfa’daki iş dünyası örgütlerinin temsilcileri, ABD’yle varılan uzlaşma ile moral buldu, İSO heyetine şu mesajı verdi:
- Daha fazla yatırıma, işbirliğine gelin, coğrafyamızın kaderini değiştirme çabamıza destek verin.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki buluşmada Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, “Neden Şanlıurfa?” sunumuna nüfus avantajından girdi:
- 2 milyon nüfusumuzla Türkiye’de 8’inciyiz. Yılda 65 bin bebek dünyaya geliyor. Nüfus artış oranında Türkiye birincisiyiz. Avrupa’da yaş ortalaması 41, ülkemizde 31 iken, Şanlıurfa’da 19.5. Yani, ilimizin genç nüfusu önemli avantaj.
Pazar büyüklüğüne işaret etti:
- Çevre illerimizi de dikkate alırsak, Şanlıurfa’dan 10 milyonluk bir nüfusa, yani pazara hitap etmek mümkün. Bölge ülkelerini dahil ettiğimizde 650 milyon nüfus söz konusu.
Tarım alanı büyüklüğünü anımsattı:
- Tarım alanı büyüklüğü açısından Şanlıurfa, ülkemizin 3’üncü büyük kenti. Şu anda 400 bin hektar alan sulanabiliyor. Bu alan 900 bin hektara çıkacak.
6’ncı bölge teşviklerinin kente yönelen yatırımları tetiklediğine istihdamla örnek verdi:
- 2008 yılında OSB’de istihdam 2 bin 556 iken, 2018’de 25 bine ulaştı.
Kurumlar Vergisi’nden KDV’ye, SGK priminden faiz indirimine kadar sunulan avantajların ne anlama geldiğini şöyle örnekledi:
- Şanlıurfa’da yapılacak yatırım harcamalarını İstanbul’daki vergiden düşmek mümkün. Örneğin 10 milyon liralık maliyet, sunulan avantajlarla 3 milyon liraya kadar iniyor.
İstanbul’da 10 milyon liralık harcamayla yapılan iş, Şanlıurfa’da 3 milyon liraya gerçekleşebiliyorsa, yatırımcıların kuyruğa girmesi gerekmez mi?
7 MİLYON DOLARA FABRİKA BİNASI YAPMA, 35 BİN LİRAYA KİRALA
ŞANLIURFA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, kentteki iki özel organize sanayi bölgesine dikkat çekti:
* Hikmet Tanrıverdi’nin başkanlığı döneminde İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Şanlıurfa’da HOSAB’ın (Hazırgiyim OSB) kurulmasına öncülük etti. Şu anda 2 firma orada üretim yapıyor. 5-6 firma araştırmalarına başladı.
* Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi, şu anda 13 fabrika binası hazır hale getirilmiş olarak kuruldu. Valiliğimiz, Kalkınma Ajansı proje bedelinin karşılanmasında işin içine girdi. Buradaki fabrika binaları yıllık 35 bin liraya kiraya veriliyor.
55 kişilik İSO heyeti, Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’ni de gezdi, Ziylan Grubu’nun ailenin 3’üncü kuşağı için kurduğu 3 GEN’in makine montajını yerinde inceledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bölgeyi hayalindeki proje olarak niteledi:
- Sanayici üretime, teknolojiye harcaması gereken kaynağın önemli bölümü fabrika binalarına gidiyor. Zamanla fabrikaların bulunduğu yerlerin değeri yükseliyor. Sanayici de rantiye olup çıkıyor, üretimi gözardı edebiliyor. Oysa böyle kiralık fabrika binası modeli, asıl kaynağın teknolojiye yönelmesinin önünü açar.
3 GEN’in fabrikasında şu hesabı yaptı:
- Böyle bir fabrika binası için 7 milyon dolar gerekir. Böyle bir kaynağın bina yerine üretime, teknolojiye harcandığını düşünsenize. Sanayici bina yükünden kurtulmuş oluyor.
Ayakkabı sektörünün vakfı TASEV Başkan Yardımcısı ve İSO Meclis Üyesi Hüseyin Çetin, bölge ile ilgili şu bilgiyi verdi:
- 3 üretici 3 ay sonra burada üretime başlıyor. 13 fabrikanın tamamı işletmeye açıldığında bölgenin istihdamı 5 bine çıkacak. Arkasından 13 fabrika binası daha kiralanmak üzere yapılacak.
Ortalama yaşımız 19.5, yatırımcı için büyük fırsat
ERDAL Bahçıvan başkanlığındaki İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu, geçen ağustos ayı ortalarında “Anadolu turu” konusunda şu kararı aldı:
- Yılda iki kez Anadolu’daki illerimize odamız meclis üyeleriyle birlikte gidiyor, işbirliği, yatırım fırsatlarını konuşuyoruz. 17-19 Ekim’de Şanlıurfa ve Gaziantep’e gidelim.
Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Yelken, Sultan Tepe, Kemal Akar ve Vehbi Canpolat’ın önderliğindeki İSO Meclis Üyeleri, 17 Ekim Cuma sabahı THY’den kiralanan uçakla Şanlıurfa’ya gitti.
İSO’dan 55 kişilik iş insanı heyeti Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya rehberliğinde kentte Göbeklitepe’ye turistik tur, organize sanayi bölgesine dönük yatırım ortamı gezisi yaparken Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ekip, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetle Suriye’de sınırlarımızdan itibaren 30-32 kilometre derinlik, 444 kilometre uzunlukta öngörülen “Güvenli Bölge”yi görüşüyordu.
Derken gece Pence başkanlığındaki ABD heyetiyle uzlaşmaya varıldığı haberi geldi:
- Terör örgütü PKK/YPG, 120 saatte güvenli bölgeden çekilecek.
Suriye’deki savaş ortamına rağmen 6’ncı bölge teşviklerinin desteği ile son 3-4 yıldır yatırım çeken Şanlıurfa’daki iş dünyası örgütlerinin temsilcileri, ABD’yle varılan uzlaşma ile moral buldu, İSO heyetine şu mesajı verdi:
- Daha fazla yatırıma, işbirliğine gelin, coğrafyamızın kaderini değiştirme çabamıza destek verin.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki buluşmada Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, “Neden Şanlıurfa?” sunumuna nüfus avantajından girdi:
- 2 milyon nüfusumuzla Türkiye’de 8’inciyiz. Yılda 65 bin bebek dünyaya geliyor. Nüfus artış oranında Türkiye birincisiyiz. Avrupa’da yaş ortalaması 41, ülkemizde 31 iken, Şanlıurfa’da 19.5. Yani, ilimizin genç nüfusu önemli avantaj.
Pazar büyüklüğüne işaret etti:
- Çevre illerimizi de dikkate alırsak, Şanlıurfa’dan 10 milyonluk bir nüfusa, yani pazara hitap etmek mümkün. Bölge ülkelerini dahil ettiğimizde 650 milyon nüfus söz konusu.
Tarım alanı büyüklüğünü anımsattı:
- Tarım alanı büyüklüğü açısından Şanlıurfa, ülkemizin 3’üncü büyük kenti. Şu anda 400 bin hektar alan sulanabiliyor. Bu alan 900 bin hektara çıkacak.
6’ncı bölge teşviklerinin kente yönelen yatırımları tetiklediğine istihdamla örnek verdi:
- 2008 yılında OSB’de istihdam 2 bin 556 iken, 2018’de 25 bine ulaştı.
Kurumlar Vergisi’nden KDV’ye, SGK priminden faiz indirimine kadar sunulan avantajların ne anlama geldiğini şöyle örnekledi:
- Şanlıurfa’da yapılacak yatırım harcamalarını İstanbul’daki vergiden düşmek mümkün. Örneğin 10 milyon liralık maliyet, sunulan avantajlarla 3 milyon liraya kadar iniyor.
İstanbul’da 10 milyon liralık harcamayla yapılan iş, Şanlıurfa’da 3 milyon liraya gerçekleşebiliyorsa, yatırımcıların kuyruğa girmesi gerekmez mi?
7 MİLYON DOLARA FABRİKA BİNASI YAPMA, 35 BİN LİRAYA KİRALA
ŞANLIURFA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, kentteki iki özel organize sanayi bölgesine dikkat çekti:
* Hikmet Tanrıverdi’nin başkanlığı döneminde İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Şanlıurfa’da HOSAB’ın (Hazırgiyim OSB) kurulmasına öncülük etti. Şu anda 2 firma orada üretim yapıyor. 5-6 firma araştırmalarına başladı.
* Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi, şu anda 13 fabrika binası hazır hale getirilmiş olarak kuruldu. Valiliğimiz, Kalkınma Ajansı proje bedelinin karşılanmasında işin içine girdi. Buradaki fabrika binaları yıllık 35 bin liraya kiraya veriliyor.
55 kişilik İSO heyeti, Şanlıurfa Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi’ni de gezdi, Ziylan Grubu’nun ailenin 3’üncü kuşağı için kurduğu 3 GEN’in makine montajını yerinde inceledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bölgeyi hayalindeki proje olarak niteledi:
- Sanayici üretime, teknolojiye harcaması gereken kaynağın önemli bölümü fabrika binalarına gidiyor. Zamanla fabrikaların bulunduğu yerlerin değeri yükseliyor. Sanayici de rantiye olup çıkıyor, üretimi gözardı edebiliyor. Oysa böyle kiralık fabrika binası modeli, asıl kaynağın teknolojiye yönelmesinin önünü açar.
3 GEN’in fabrikasında şu hesabı yaptı:
- Böyle bir fabrika binası için 7 milyon dolar gerekir. Böyle bir kaynağın bina yerine üretime, teknolojiye harcandığını düşünsenize. Sanayici bina yükünden kurtulmuş oluyor.
Ayakkabı sektörünün vakfı TASEV Başkan Yardımcısı ve İSO Meclis Üyesi Hüseyin Çetin, bölge ile ilgili şu bilgiyi verdi:
- 3 üretici 3 ay sonra burada üretime başlıyor. 13 fabrikanın tamamı işletmeye açıldığında bölgenin istihdamı 5 bine çıkacak. Arkasından 13 fabrika binası daha kiralanmak üzere yapılacak.