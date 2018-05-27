Organ takas merkezi yılda 5 bin hayat kurtaracak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere gezisi sırasında Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile birlikte SoftBank’ın patronu Masayoshi Son’ın önderliğinde 100 milyar dolarlık “Vision Found”u kurup yöneten, Centricus’un sahibi Dalınç Arıburnu ile buluştuk.

Arıburnu’na önce 100 milyar dolarlık fonun kullanımında son durumu sordum, yanıtladı:

- Şu ana kadar 45 milyar dolarlık bölümü genelde teknoloji şirketlerine yatırdık. Şimdi yeni fırsat alanlarını da araştırıyoruz.

Global Yatırım Holding’e ortaklığına değinip, son adımını anımsattım:

- İngiltere’deki Türk modacı Hüseyin Çağlayan’ın şirketine de ortak oldunuz.

- Evet, Centricus’la bu tür yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz.

Paris’te (Fransa) Dice Kayek markasını yaratan Ece-Ayşe Ege kardeşlere dikkatini çektim:

- Dice Kayek’in de benzeri bir fon desteğine sıcak baktığını biliyorum. Kendileriyle hiç görüştünüz mü?

- Dice Kayek’i biliyorum. Bir temasımız olmadı. Görüşmek isterim.

Ardından bir süredir üzerinde çalıştığı, sosyal sorumluluk olarak gördüğü projeyi paylaştı:

- ABD’deki Boston College öğretim üyesi Prof. Tayfun Sönmez ile 7 yaşından beri arkadaşız. Prof. Sönmez ve arkadaşı Prof. Utku Ünver’le Türkiye’de “Organ Takas Merkezi” kurulması için çalışmalara başladık. Aslında epey de yol aldık.

Prof. Sönmez ve Prof. Ünver’in geliştirdiği modelle ABD’de “Ulusal Böbrek Takas Merkezi”nin oluşturulduğunu, çok iyi çalıştığını kaydetti:

- ABD’de New England’da 2004’te başlayan sistem benimsendi. 2017’de ABD’deki takas merkezi üzerinden 20 bin kişi organ nakli şansı yakaladı.

Türkiye’de organ nakli bekleyenleri anımsattı:

- Türkiye’de her yıl böbrek ve karaciğer nakli bekleyen 30 bin hasta olduğunu biliyorum. Bunlardan yılda 1000’i nakil şansı yakalayabiliyor.

“Organ Takas Merkezi”nin nakil sayısını artırabileceğini vurguladı:

- Yılda 5 bin hastanın hayatının bu merkez sayesinde kurtulabileceğini düşünüyoruz.

Modeli Türkiye’de ve SoftBank’ın merkezinin bulunduğu Japonya’da sağlık bakanlıklarına önerdiklerini bildirdi:

- Japonya’da SoftBank’ın da yardımıyla epey yol aldık. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı projeye çok sıcak yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı ile imzalamak üzere hazırladıkları protokolü gösterdi:

- Sağlık Bakanlığı ile protokol hazırlıklarını tamamladık. Artık iş imzaya kaldı.

Projenin mali tarafını sordum, şu yanıtı verdi:

- “Takas Merkezi”nin kuruluşu, sonrasında hastaların bakımı, “Bağışa hazırım” diyerek merkeze kayıt yaptıran hayırseverlerin seyahatleri, hastanelere bu sistemin kuruluması bir harcama gerektirecek. Bunların hepsini biz karşılayacağız. Devletimize bir kuruş masraf çıkmayacak.

Sistemin özünün altını çizdi:

- “Organ Takas Merkezi”, böbrek ve karaciğer nakli bekleyen hastalar ile hayırseverlerin buluşmasını sağlayacak.

Özellikle böbrek konusunda devreye giren “organ mafyası”, sıklıkla haber olarak önümüze geliyor.

Arıburnu’nun Prof. Sönmez ve Prof. Ünver’le birlikte Türkiye için de gündeme getirdiği “Takas Merkezi”nin organ mafyasını da frenleyeceği anlaşılıyor.

24 Haziran seçimleri yaklaşırken, Sağlık Bakanlığı “Organ Takas Merkezi” protokolünü imzalamayı gündemine alır mı?

TORUN İBRAHİM BODUR DEDESİ İÇİN HATİM İNDİRDİ

KALE Gurubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’dan davet geldi:

- Kale Grubu’nun kurucusu merhum Hacı İbrahim Bodur’un vefatının ikinci yılında aziz hatırasını yad etmek için düzenleyeceğimiz iftar programı ve Mevlid-i Şerif ile oğlumuz İbrahim Bodur Okyay’ın hatim cemiyetine teşrifleriniz bizleri onurlandıracaktır.

Haliç Kongre Merkezi’nin Haliç kıyısındaki açık alanında Kale Grubu’nun çalışanları, iş ortakları, bayileri, yetkili servisleri, tedarikçileri, iş dünyasından dostlarının oluşturduğu 2 bine yakın kişi iftar sofrasnda buluştu. Oruçlar açıldıktan sonra İbrahim Bodur Okyay, dedesinin çok sevdiği “Amenerrasülü” ile “Şuara” ve “Ali İmran” surelerini okudu. Dedesinin ruhuna bağışladığı hatmi için de dua yapıldı.

Zeynep Bodur Okyay, babasını anma konuşmasında şu mesajı verdi:

- Önümdeki rol modelden de gördüğüm şekilde şuna inanıyorum: Hayatta “Ben nereye geldim” değil, “Hangi konularda öncülük yaptım, hangi alanda fark yarattım, kaç kişinin hayatına dokundum” diye sormak gerekiyor.

YENİ MALATYA’NIN EK KUR GİDERİ 10 MİLYON LİRAYI BULDU

PROMAT’ın patronu, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil’in iftar davetinde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’le sohbet fırsatı yakalayınca kulübün bütçesini sordum:

- 90 milyon liralık bütçemiz var. Süper Lig’den 60 milyon liralık gelirimiz oldu.

Kur dalgasından dert yandı:

- Yabancı futbolculara ücretlerini Euro üzerinden ödüyoruz. Kurların yükselmesi nedeniyle oluşan ek giderimiz 10 milyon lirayı buldu.