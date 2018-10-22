Ofisindeki dürbünle inşaat vinçlerinin yönünü gözetliyor

- Bu dürbünle İzmir’deki inşaatların vinçlerinin yönünü gözetliyor, izliyorum.
Ben bu tutumunu anlamaya çalışırken, açıkladı:
- Eğer bir inşaattaki vinçlerin hepsi aynı yöne dönük duruyorsa, orada çalışmaya mola verildiğini anlarım.
O sırada dürbünle “vinç taraması” yapıp, sürdürdü:
- Projelerin çoğunda işlerin durduğunu gördükçe üzülüyorum. Bizim İzmir’de 7 şantiyemiz var. Hepsi çalışıyor.
Bir süredir duran bazı projelerle ilgili şu yorumu yaptı:
- Boyundan büyük büyümeye kalkarsan, gün gelir onun acısını çekersin. Sektörümüzde bazı şirketler onun acısını çekiyor.
Folkart’ın 2007’den bugüne İzmir’de 4 milyar liralık proje yaptığını vurguladı:
- Bizim projelerde kullandığımız kredi, toplam işin 3’te birini geçmez. Özkaynak oranımız her zaman daha yüksektir.
Folkart Genel Müdürü Metin Sancak ve Grup Finans Koordinatörü Rıdvan Özdemir’e onaylatarak şu noktanın altını çizdi:
- Bizim 1 dolar dahi döviz riskimiz yok...
Özdemir, ekleme yaptı:
- Kullandığımız döviz kaynağını da zamanında hedge edip TL’ye döndük.
Mesut Sancak, Folkart Vega dahil, devam eden projelerinin parasal büyüklüğünü paylaştı:
- 1.9 milyar liralık projemizde çalışmalarımız sürüyor.
Projelendirme aşamasında olanlara da dikkat çekti:
- Projelendirme aşamasında olan, henüz inşaatı başlamamış 3 projemiz var. Bunların da parasal boyutu 2.5 milyar lira dolayında.
Ardından Folkart Vega projesinin satış ofisini gezdik:
- Satış tamamlandıktan sonra yıkacağımız bu ofise 8 milyon lira harcadık. İstedik ki müşterilerimiz ilgilendiği dairenin örneğini birebir burada görebilsin.
Sonra geçen hafta açılan, “Büyük Dahi-Gazi Mustafa Kemal” sergisini hazırlık aşamasında gezdik:
- Kârımızın yüzde 25’ini sosyal sorumluluk projeleri ile hayır işlerine ayırıyoruz. Kültür-sanata katkının yanı sıra İzmir’de 7 takımın ana sponsoruyuz.
Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte gayrimenkul şirketleri satışta zorlanıp, projeleri yavaşlatırken, Folkart’ın yürüyen hazırlıkları süren projelerinin toplamı 4.4 milyar lirayı buluyor.
Sıkıntılı günlerde zorlanmamak için “boyunu aşan büyüme”ye yönelmemek gerekiyor...
AMBULANSA İTİRAZ EDEN KONUT SAHİBİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak yapıp, yönetimini sürdürdükleri rezidanslardaki hizmetleri arasından bir örnek anlattı:
- 24 saat ambulans hizmetimiz var. Aylık maliyeti daire başı 40-50 lira düzeyindeki bu hizmete itiraz eden konut sahiplerimiz oldu.
Ambulans giderlerine itiraz eden konut sahiplerinden iki vaka aktardı:
- Birisi evinde düştü, hastaneye ambulansla yetiştirdik. Diğeri kalp krizi geçirdi, onu da kapıda beklettiğimiz ambulans hastaneye götürdü. İkisi de bu hizmetin önemini anladı.
ÜRÜN SAYISI 3 BİNİ BULUR, ‘COĞRAFİ İŞARET ENSTİTÜSÜ’ KURALIM
ANTALYA Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu hafta 9’uncusu gerçekleşecek YÖREKS Fuarı’nın yarattığı etkiyi ortaya koymak için coğrafi işaretli ürün sayısı konusunda 9 yıl önceye döndü:
- Biz fuarı ilk düzenlediğimizde Türkiye’de coğrafi işaretli ürün sayısı 109 idi. Bugün 370’i bulmuş durumda. 403 ürün için de “coğrafi işaret” başvurusu kabul edildi, süreç devam ediyor.
Türkiye’de coğrafi işaret alınabilecek 3 bin civarında ürün olduğunu vurguladı:
- Bunların yüzde 70’ini gıda ve tarım ürünleri oluşturuyor. Coğrafi işaret, ürünün fiyatını yüzde 20-30 yukarı çekiyor. Üretenin kazanma şansı artıyor.
Coğrafi işaretli ürün konusunda Türkiye’de önemli yol alındığını kaydetti:
- Ülkemizde bir de “Coğrafi İşaretler Enstitüsü” kurulması gerekiyor. Fransa’da böyle bir enstitü var. Enstitünün kurulması, işin belgeli, disiplinli yürümesini sağlar.
KDV ÖDEMESİ SIKINTIYI ÇÖZER, KONKORDATO BEYAZ SAYFA OLMAZ
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Cannes’daki dizi fuarı MIPCOM’da Başkan Yardımcıları Dursun Topçu ve İsrafil Kuralay’ın da katıldığı sohbette, hükümetin KDV iadeleriyle ilgili planını anımsattı:
- Hükümet, özel sektörün devletten KDV alacaklarının yüzde 50’sini defaten, kalanını da takvime bağlanıp ödeneceğini açıkladı. Bu karar, özel sektörün kendi parasıyla finansman sıkıntısını çözmeyi sağlar. Bu kararın hızla hayata geçmesini bekliyoruz.
Avdagiç, artan konkordato başvurularını da şöyle değerlendirdi:
- Konkordato, beyaz sayfa açmak anlamına gelmez. Konkordato kararı aldıran şirket belki kendini koruyor ama alacaklılarını sıkıntıya sokuyor. Konkordatoda ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.
Ofisindeki dürbünle inşaat vinçlerinin yönünü gözetliyor
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, ofisindeki büyük dürbünü gösterdi:
- Bu dürbünle İzmir’deki inşaatların vinçlerinin yönünü gözetliyor, izliyorum.
Ben bu tutumunu anlamaya çalışırken, açıkladı:
- Eğer bir inşaattaki vinçlerin hepsi aynı yöne dönük duruyorsa, orada çalışmaya mola verildiğini anlarım.
O sırada dürbünle “vinç taraması” yapıp, sürdürdü:
- Projelerin çoğunda işlerin durduğunu gördükçe üzülüyorum. Bizim İzmir’de 7 şantiyemiz var. Hepsi çalışıyor.
Bir süredir duran bazı projelerle ilgili şu yorumu yaptı:
- Boyundan büyük büyümeye kalkarsan, gün gelir onun acısını çekersin. Sektörümüzde bazı şirketler onun acısını çekiyor.
Folkart’ın 2007’den bugüne İzmir’de 4 milyar liralık proje yaptığını vurguladı:
- Bizim projelerde kullandığımız kredi, toplam işin 3’te birini geçmez. Özkaynak oranımız her zaman daha yüksektir.
Folkart Genel Müdürü Metin Sancak ve Grup Finans Koordinatörü Rıdvan Özdemir’e onaylatarak şu noktanın altını çizdi:
- Bizim 1 dolar dahi döviz riskimiz yok...
Özdemir, ekleme yaptı:
- Kullandığımız döviz kaynağını da zamanında hedge edip TL’ye döndük.
Mesut Sancak, Folkart Vega dahil, devam eden projelerinin parasal büyüklüğünü paylaştı:
- 1.9 milyar liralık projemizde çalışmalarımız sürüyor.
Projelendirme aşamasında olanlara da dikkat çekti:
- Projelendirme aşamasında olan, henüz inşaatı başlamamış 3 projemiz var. Bunların da parasal boyutu 2.5 milyar lira dolayında.
Ardından Folkart Vega projesinin satış ofisini gezdik:
- Satış tamamlandıktan sonra yıkacağımız bu ofise 8 milyon lira harcadık. İstedik ki müşterilerimiz ilgilendiği dairenin örneğini birebir burada görebilsin.
Sonra geçen hafta açılan, “Büyük Dahi-Gazi Mustafa Kemal” sergisini hazırlık aşamasında gezdik:
- Kârımızın yüzde 25’ini sosyal sorumluluk projeleri ile hayır işlerine ayırıyoruz. Kültür-sanata katkının yanı sıra İzmir’de 7 takımın ana sponsoruyuz.
Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte gayrimenkul şirketleri satışta zorlanıp, projeleri yavaşlatırken, Folkart’ın yürüyen hazırlıkları süren projelerinin toplamı 4.4 milyar lirayı buluyor.
Sıkıntılı günlerde zorlanmamak için “boyunu aşan büyüme”ye yönelmemek gerekiyor...
AMBULANSA İTİRAZ EDEN KONUT SAHİBİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak yapıp, yönetimini sürdürdükleri rezidanslardaki hizmetleri arasından bir örnek anlattı:
- 24 saat ambulans hizmetimiz var. Aylık maliyeti daire başı 40-50 lira düzeyindeki bu hizmete itiraz eden konut sahiplerimiz oldu.
Ambulans giderlerine itiraz eden konut sahiplerinden iki vaka aktardı:
- Birisi evinde düştü, hastaneye ambulansla yetiştirdik. Diğeri kalp krizi geçirdi, onu da kapıda beklettiğimiz ambulans hastaneye götürdü. İkisi de bu hizmetin önemini anladı.
ÜRÜN SAYISI 3 BİNİ BULUR, ‘COĞRAFİ İŞARET ENSTİTÜSÜ’ KURALIM
ANTALYA Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu hafta 9’uncusu gerçekleşecek YÖREKS Fuarı’nın yarattığı etkiyi ortaya koymak için coğrafi işaretli ürün sayısı konusunda 9 yıl önceye döndü:
- Biz fuarı ilk düzenlediğimizde Türkiye’de coğrafi işaretli ürün sayısı 109 idi. Bugün 370’i bulmuş durumda. 403 ürün için de “coğrafi işaret” başvurusu kabul edildi, süreç devam ediyor.
Türkiye’de coğrafi işaret alınabilecek 3 bin civarında ürün olduğunu vurguladı:
- Bunların yüzde 70’ini gıda ve tarım ürünleri oluşturuyor. Coğrafi işaret, ürünün fiyatını yüzde 20-30 yukarı çekiyor. Üretenin kazanma şansı artıyor.
Coğrafi işaretli ürün konusunda Türkiye’de önemli yol alındığını kaydetti:
- Ülkemizde bir de “Coğrafi İşaretler Enstitüsü” kurulması gerekiyor. Fransa’da böyle bir enstitü var. Enstitünün kurulması, işin belgeli, disiplinli yürümesini sağlar.
KDV ÖDEMESİ SIKINTIYI ÇÖZER, KONKORDATO BEYAZ SAYFA OLMAZ
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Cannes’daki dizi fuarı MIPCOM’da Başkan Yardımcıları Dursun Topçu ve İsrafil Kuralay’ın da katıldığı sohbette, hükümetin KDV iadeleriyle ilgili planını anımsattı:
- Hükümet, özel sektörün devletten KDV alacaklarının yüzde 50’sini defaten, kalanını da takvime bağlanıp ödeneceğini açıkladı. Bu karar, özel sektörün kendi parasıyla finansman sıkıntısını çözmeyi sağlar. Bu kararın hızla hayata geçmesini bekliyoruz.
Avdagiç, artan konkordato başvurularını da şöyle değerlendirdi:
- Konkordato, beyaz sayfa açmak anlamına gelmez. Konkordato kararı aldıran şirket belki kendini koruyor ama alacaklılarını sıkıntıya sokuyor. Konkordatoda ölçüyü kaçırmamak gerekiyor.