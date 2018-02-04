O fabrika yakında açılıyor, liman büyüyor

GEÇEN yıl ağustos ayı başlarıydı... Manifesto’nun öncülüğündeki “Patronlar Kulübü” buluşmasında bir grup iş insanıyla sohbet ediyorduk. Polisan Holding’in kurucusu Necmettin Bitlis, yatırım heyecanının ömrünün son günlerine kadar hiç bitmediğini yansıtan mesaj verdi:

- 89 yaşındayım ama yeni fabrika yapıyorum. Gebze Kimya Organize Sanayi Bölgesi’ne çok modern bir boya fabrikası kuruyorum.

24 Ekim 2017’de kansere yenik düşen Necmettin Bitlis’in vefatından 3 ay sonra Polisan Holding’in CEO’su Erol Mizrahi ile karşılaşınca o yatırımı sordum, anlattı:

- Gebze Kimya OSB’de 142 dönüm arsamız vardı. Arsa hariç 45 milyon Euro’ya mal olan yeni fabrikayı orada inşa ediyoruz. Nisan ayında üretime geçmeyi planlıyoruz.

Yeni fabrikada teknolojiyi yükselttiklerini belirtti:

- Full otomasyona sahip, yeşil bir fabrika olacak. Bahçeye fazla su tüketen bitki- ağaç türleri dikilmeyecek.

Boya üretiminde “su bazlı”ya yönelişe değindi:

- Mevcut fabrikadaki üretimin yüzde 40’ı su bazlı idi. Yeni fabrikada üretimin tümü su bazlı olacak. Mevcut fabrika 3 vardiyada 180 bin ton üretim yapıyor. Yeni fabrika tek vardiyada 180 bin ton kapasiteli olacak.

Grupta Necmettin Bitlis’in vefatı sonrasında yönetim-yapı değişikliğini merak ettim, kişisel öyküsüne daldı:

- 1976’da Polisan’da işe başladım. Her kademede çalıştım. Grubumuz 6-7 yıl önce tamamen kurumsallaştı.

Polisan Holding’in halka açık olduğunu anımsattı:

- “Tüm varlıklar holdingin içinde olsun, aile fertleri oradan temettü alsın” dedik. Halka açıklık oranımız yüzde 5. Yani, “kurumsallık” için halka açılmıştık.

Polisan Boya’nın yüzde 50’sini 31 Ekim 2016’da Japon Kansai Paint’e sattıklarına değindi:

- 113.5 milyon dolarlık bir işlemdi. 45 milyon doları sermaye artırımında kullanıldı. Ortaklık oldukça iyi gidiyor. Reçinede de ABD’liler ile ortağız.

Yönetimdeki aile fertlerinin gruptaki ilgi alanlarını sıraladı:

- Limana Emin Bitlis, boyaya Ertuğrul Bitlis, reçineye de Ahmet Bitlis bakıyor. Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Emin Bitlis seçildi.

Mizrahi’ye şirketlerde hissedar olup olmadığını sordum, yanıtladı:

- Holdingte yüzde 2 hissem var.

Ardından grubun liman işine dikkat çekti:

- Dilovası’ndaki Poliport’a bugüne kadar 250 milyon dolar yatırım yaptık. Boya fabrikamız Gebze’ye taşınınca liman biraz daha büyüyecek. Bu yıl 20 milyon dolarlık ek yatırım yapacağız. Elleçleme kapasitesi 5 milyon tona çıkacak. Ayrıca reçine fabrikamız orada kalacak.

Grubun 2017 büyümesine işaret etti:

- Gelirlerimiz yüzde 30 arttı.

Polisan’da Necmettin Bitlis’in yatırım heyecanı mirasının sürdüğü anlaşılıyor...

YUNANİSTAN’DAKİ ÜRETİM İYİ GİDİYOR

EROL Mizrahi’ye 2014 başlarında Necmettin Bitlis’in rehberliğinde gezdiğimiz Yunanistan’daki Polisan Hellas tesislerini sordum, anlattı:

- 7.5 milyon Euro’ya aldığımız tesiste ciromuz 70 milyon Euro’yu buldu. Pet granülde Coca-Cola en büyük müşterimiz. Yeni yatırım konuşacak noktaya ulaştık.

Volos’taki fabrikadan Çorlu’daki Coca-Cola şişeleme tesisine pet granül satma planlarını anımsattım, yakındı:

- Volos’ta ürettiğimiz pet granülü ülkemize satmamıza engel var. İçerideki üretimin yüzde 6 gümrük vergisi ile korunuyor. Fiyat tutturup satamıyoruz.





TOBB’DAKİ DUAYA KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR DE GİRİYOR

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin İstanbul’daki binasının toplantı salonunu gösterdi:

- 2 ay önce vefat eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın adı bu salonda yaşayacak.

Düzenledikleri “mini tören”e katılanlara dikkat çekti:

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski yönetim kurulu üyemiz Harun Karacan, TOBB yönetiminden Halim Mete, Ali Kopuz, Cengiz Günay, İTO Başkanı Öztürk Oran, yönetim kurulundan Dursun Topçu, Murat Kalsın, Çağlar’ın ortağı Adnan Ersoy Ulubaş, oğlu Mehmet Çağlar ve kızı Dilanur Bulut. Yani, hepsi rahmetli İbrahim kardeşimin yakın dostları.

Ardından Kağıthane İlçe Müftüsü Mevlud Haliloğlu, Kur’an-ı Kerim okuyup, duaya geçti. Duadaki şu bölüm, TOBB’la bütünleşti:

- Allahım, 1.5 milyon üyeli TOBB’un Başkan ve yönetim kurulunun rehberliğinde ülkemizin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal olarak kalkınması için güzel faaliyetlerde bulunmayı kendilerine nasip eyle.

- Ya Rabbi, helalinden güzel kazançlar elde etmeyi, hayırlı yollardan, memleketimizin istihdamı için kullanmayı kendilerine nasip eyle.

- Sevgili Peygamberimizin, “Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır” diye buyurarak hedef gösterdiği gibi cümlemizi çalışarak, üreterek, kazanarak, bireysel ve ülke olarak kuvvetli olmayı bize nasip eyle.

- Ya Rabbi, başta Reis-i Cumhurumuz, devlet yöneticilerimiz, işadamlarımız, yetkililer olmak üzere, ülkemizin kalkınması, güçlenmesi ve kişi başına milli gelirin artarak dünyanın en güçlü ülkelerinden olması için her birimizin üzerine düşen görevi en iyi biçimde yerine getirmeyi nasip eyle.

Amin...