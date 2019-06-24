Niamey Havalimanı’nı yaptı, 3. devlet nişanını Nijer’den aldı

2009 yılından beri Sahra Altı Afrika’da kongre merkezi, otel, stadyum, havalimanı gibi projelere imza atan Summa İnşaat’a Nijer’den başkent Niamey’deki havalimanı için teklif geldiğinde bitirme tarihi şöyle adlandırıldı:
- 4-9 Temmuz 2019 tarihleri arasında 33’üncü Afrika Birliği Zirvesi Niamey’de gerçekleşecek. Afrika devlet başkanları bu zirvede buluşacak. Havalimanımız, otel ve konferans merkezi zirveden önce yeni haliyle devreye girmeli.
Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, yönetimdeki kardeşleri Fatih Bora, Sinan Bora ve şirketteki ekibiyle kolları sıvadı:
- Proje bedeli 154 milyon Euro olan havalimanı ile 39 milyon Euro’luk otel ve konferans merkezini bize verilen süreden erken bitirmeliyiz.
Selim Bora, ekibi motive etmek için şirketin kurulduğu günlere döndü:
- Biliyorsunuz şirketimiz 1989’da Ankara’da kuruldu. 30’uncu yılımızı doldururken 4 kıtada, 14 ülkede 2 milyon metrekareyi aşan, 100’e yakın projeye imza attık.
Dünyadaki sıralamayı anımsattı:
- ENR’ın “200 Global Müteahhitlik Şirketi” sıralamasında 15 yıldır kesintisiz yer alıyoruz.
Son 10 yıldır yöneldikleri bölge üzerinde durdu:
- 2009’dan beri Sahra Altı Afrika ülkelerinde anahtar teslimi aldığımız işleri süratle, bize verilen takvimden önce bitiriyoruz.
Faaliyetlerindeki çeşitlenmenin altını çizdi:
- Müteahhitlik alanındaki tecrübemizi gayrimenkul yatırımcılığı, yap-işlet-devret modeli altyapı projeleri ile çeşitlendirdik. Otel, hastane işletmeciliği, AVM yatırımcılığı gibi önemli projelere imza attık.
Havalimanı yatırımına ilk Dakar’da girdiklerini kaydetti:
- 2017 Aralık ayından beri Senegal’in başkenti Dakar’ın uluslararası havalimanı işletmesinde söz sahibiyiz. Şimdi Niamey uluslararası havalimanı “Diori Hamani”ye 30 yıllık işletme hakkıyla damgamızı vuracağız.
Selim Bora, Ramazan Bayramı’ndan kısa süre önce mesajı attı:
- Niamey’e havalimanı, otel ve kongre merkezi açılışına gidiyoruz. Projeyi 11 ayda tamamladık.
Bayramdan hemen sonra Faruk Kayar, Kemalettin Güneş, Lütfullah Kayalar, Sinan Şahinbaş, Mahmut Ceylan, Ersel Göral, Bahri Kesici, Alişan Soylu’nun aralarında yer aldığı konuklarıyla Niamey’deki açılış törenine gitti. Törendeki konuşmasında şu mesajı verdi:
- Bu proje Türk mimar, mühendis, malzeme ve ekipmanları, toplam 2 bin 500 kişilik işgücü ile hayata geçti. 5 yıldızlı 189 odalı Radisson Blue Niamey otelimiz de hizmete girdi. Toplam 193 milyon Euro’luk proje, bölgede örnek oldu.
Açılış töreninde “Nijer Devlet Nişanı” alırken, şu bilgiyi paylaştı:
- Kongo ve Senegal’den sonra Afrika’daki 3’üncü devlet nişanını almış oldum.
Türk müteahhitlik şirketleri, dünyanın iş yapması hiç de kolay olmayan bölgelerindeki başarılarıyla öne çıkıyor.
O projelerde kullanılan malzemenin önemli bir bölümü Türkiye’den gidiyor, yani ihracatı tetikliyor.
Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden şirketler, desteği hak ediyor...
SEÇMENE VERİLEN SÖZÜ TUTACAK ZAMAN KALMIYOR
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin resmen devreye girdiği genel seçimden önce AK Partili bir milletvekili, sohbetimiz sırasında şu yorumu yaptı:
- Partimiz aslında seçimlerin zamanında yapılmasını savunagelmiştir. Ancak, şartlar ülkemizde son yıllarda sıklıkla sandığa gidilmesini gerektirdi. Bu da bizler açısından kolay olmayan bir durum. Çünkü, seçmene verdiğimiz sözleri yerine getirmeye zaman kalmıyor.
İktidar partisi olmalarına rağmen her verilen sözün kısa sürede yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti:
- Verilen sözlerin kimi yasa değişikliği, kimi önemli kaynak gerektiriyor. Dolayısıyla bir yıldan fazla zaman alabiliyor.
Verilen sözleri yerine getirmeden seçmenin karşısına çıktığında hissettiklerini paylaştı:
- Seçmen bize, “Bir yıl önce geldin, oyumuzu istedin. Bir de bazı sözler verdin. Onlar yerine gelmeden şimdi tekrar oy istiyorsun” diyebiliyor.
AK Partili milletvekilinin bu değerlendirmesi, Türkiye’nin artık seçim gündeminin dışına çıkması gerektiğini ortaya koyuyor.İstanbul seçimi de geride kaldığına göre, artık önümüzdeki 4-4.5 yıllık seçimsiz dönemi özellikle ekonomi için iyi değerlendirmek gerekiyor...
Niamey Havalimanı’nı yaptı, 3. devlet nişanını Nijer’den aldı
2009 yılından beri Sahra Altı Afrika’da kongre merkezi, otel, stadyum, havalimanı gibi projelere imza atan Summa İnşaat’a Nijer’den başkent Niamey’deki havalimanı için teklif geldiğinde bitirme tarihi şöyle adlandırıldı:
- 4-9 Temmuz 2019 tarihleri arasında 33’üncü Afrika Birliği Zirvesi Niamey’de gerçekleşecek. Afrika devlet başkanları bu zirvede buluşacak. Havalimanımız, otel ve konferans merkezi zirveden önce yeni haliyle devreye girmeli.
Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, yönetimdeki kardeşleri Fatih Bora, Sinan Bora ve şirketteki ekibiyle kolları sıvadı:
- Proje bedeli 154 milyon Euro olan havalimanı ile 39 milyon Euro’luk otel ve konferans merkezini bize verilen süreden erken bitirmeliyiz.
Selim Bora, ekibi motive etmek için şirketin kurulduğu günlere döndü:
- Biliyorsunuz şirketimiz 1989’da Ankara’da kuruldu. 30’uncu yılımızı doldururken 4 kıtada, 14 ülkede 2 milyon metrekareyi aşan, 100’e yakın projeye imza attık.
Dünyadaki sıralamayı anımsattı:
- ENR’ın “200 Global Müteahhitlik Şirketi” sıralamasında 15 yıldır kesintisiz yer alıyoruz.
Son 10 yıldır yöneldikleri bölge üzerinde durdu:
- 2009’dan beri Sahra Altı Afrika ülkelerinde anahtar teslimi aldığımız işleri süratle, bize verilen takvimden önce bitiriyoruz.
Faaliyetlerindeki çeşitlenmenin altını çizdi:
- Müteahhitlik alanındaki tecrübemizi gayrimenkul yatırımcılığı, yap-işlet-devret modeli altyapı projeleri ile çeşitlendirdik. Otel, hastane işletmeciliği, AVM yatırımcılığı gibi önemli projelere imza attık.
Havalimanı yatırımına ilk Dakar’da girdiklerini kaydetti:
- 2017 Aralık ayından beri Senegal’in başkenti Dakar’ın uluslararası havalimanı işletmesinde söz sahibiyiz. Şimdi Niamey uluslararası havalimanı “Diori Hamani”ye 30 yıllık işletme hakkıyla damgamızı vuracağız.
Selim Bora, Ramazan Bayramı’ndan kısa süre önce mesajı attı:
- Niamey’e havalimanı, otel ve kongre merkezi açılışına gidiyoruz. Projeyi 11 ayda tamamladık.
Bayramdan hemen sonra Faruk Kayar, Kemalettin Güneş, Lütfullah Kayalar, Sinan Şahinbaş, Mahmut Ceylan, Ersel Göral, Bahri Kesici, Alişan Soylu’nun aralarında yer aldığı konuklarıyla Niamey’deki açılış törenine gitti. Törendeki konuşmasında şu mesajı verdi:
- Bu proje Türk mimar, mühendis, malzeme ve ekipmanları, toplam 2 bin 500 kişilik işgücü ile hayata geçti. 5 yıldızlı 189 odalı Radisson Blue Niamey otelimiz de hizmete girdi. Toplam 193 milyon Euro’luk proje, bölgede örnek oldu.
Açılış töreninde “Nijer Devlet Nişanı” alırken, şu bilgiyi paylaştı:
- Kongo ve Senegal’den sonra Afrika’daki 3’üncü devlet nişanını almış oldum.
Türk müteahhitlik şirketleri, dünyanın iş yapması hiç de kolay olmayan bölgelerindeki başarılarıyla öne çıkıyor.
O projelerde kullanılan malzemenin önemli bir bölümü Türkiye’den gidiyor, yani ihracatı tetikliyor.
Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden şirketler, desteği hak ediyor...
SEÇMENE VERİLEN SÖZÜ TUTACAK ZAMAN KALMIYOR
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin resmen devreye girdiği genel seçimden önce AK Partili bir milletvekili, sohbetimiz sırasında şu yorumu yaptı:
- Partimiz aslında seçimlerin zamanında yapılmasını savunagelmiştir. Ancak, şartlar ülkemizde son yıllarda sıklıkla sandığa gidilmesini gerektirdi. Bu da bizler açısından kolay olmayan bir durum. Çünkü, seçmene verdiğimiz sözleri yerine getirmeye zaman kalmıyor.
İktidar partisi olmalarına rağmen her verilen sözün kısa sürede yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti:
- Verilen sözlerin kimi yasa değişikliği, kimi önemli kaynak gerektiriyor. Dolayısıyla bir yıldan fazla zaman alabiliyor.
Verilen sözleri yerine getirmeden seçmenin karşısına çıktığında hissettiklerini paylaştı:
- Seçmen bize, “Bir yıl önce geldin, oyumuzu istedin. Bir de bazı sözler verdin. Onlar yerine gelmeden şimdi tekrar oy istiyorsun” diyebiliyor.
AK Partili milletvekilinin bu değerlendirmesi, Türkiye’nin artık seçim gündeminin dışına çıkması gerektiğini ortaya koyuyor.İstanbul seçimi de geride kaldığına göre, artık önümüzdeki 4-4.5 yıllık seçimsiz dönemi özellikle ekonomi için iyi değerlendirmek gerekiyor...