New York’taki Türk Evi’nin piyasa değeri 1.5 milyar doları bulur

Temeli 2017 Eylül ayında atılan, New York’taki Türk Evi’nin yüzde 70’i tamamlandı. Türk Evi’nin Engineering News Record (ENR) tarafından ödüle değer görüldüğünü anlatan CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, “Türk Evi, Manhattan’ın değerli bölgelerinden birinde bulunuyor. Bina tamamlandığında arsa dahil piyasa değeri 1.5 milyar dolara ulaşır” dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında kendisine ayrılan ofiste Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabulü sürerken BM’nin hemen karşısındaki Türk Evi inşaatına gittim.
Tamamlanma oranı yüzde 70’i bulan inşaatın önünde CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, İC İçtaş İnşaat İcra Kurulu Üyesi Burak Vardan, şirketin ABD Direktörü-Proje Sorumlusu Turgay Tanhan, Cephe Proje Müdürü Onur Zeybek ve İnce İşler Proje Müdürü Esin Pektaş’la buluştuk.
Murat Çeçen, temeli Eylül 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan yeni Türk Evi projesinin yapımını İC İçtaş İnşaat’ın ABD’li Tishman’la birlikte üstlendiğini anımsattı:
- Mimari projesi Perkins Eastman tarafından gerçekleşen projeyi iç dekorasyon noktasına kadar tamamlamak bizim işimiz. Cumhurbaşkanımız TURKEN buluşmasında tamamlanma süresini Ekim 2020’ye çekti.
Burak Vardan araya girdi:
- Burası, New York’un inşaat yapmak açısından en zor bölgesi. BM’nin tam karşısındayız. BM’de önemli toplantılar olunca bizim iş duruyor. Nitekim şu anda inşaata ara vermiş durumdayız. Dolayısıyla süre konusunda bizi zorluyor. Ancak, Cumhurbaşkanımızın verdiği sürede tamamlarız.
Türk Evi’nin 1110 metrekarelik zeminde yükseldiğini belirtti:
- Toplam kapalı alan 20 bin 200 metrekare olacak. 35 katlı binanın yüksekliği 171 metreyi bulacak. BM binasından 4 metre yüksek olacak.
İnşaat maliyetini merak ettim, Murat Çeçen, Vardan’la hesap yapıp paylaştı:
- İhalenin gerçekleştiği günlere göre inşaat maliyetinde artış söz konusu. 250-300 milyon doları bulacak gibi görünüyor.
Binanın dış cephesine dikkat çekti:
- Dış cephe malzemesini Türkiye’de kurşun geçirmez, bombalı saldırıya dayanıklı hale dönüştüren işlemden geçirtip getirdik. Dış cephenin maliyeti 50 milyon doları buldu.
İki blok yandaki Trump World Tower’ı gösterdi:
- Türk Evi, Manhattan’ın değerli bölgelerinden birinde bulunuyor. Bina tamamlandığında arsa dahil piyasa değeri 1.5 milyar dolara ulaşır.
Projenin İC İçtaş İnşaat için simge işler arasında yer aldığını kaydetti:
- Bu arada proje dünya müteahhitler listesi hazırlayan Engineering News Record (ENR) tarafından ödüle değer görüldü. Ekim ayında New York’ta düzenlenecek törenle ödülü alacağız. Yani, Türk Evi dünya müteahhitlik liginde de simge projeler arasında yer alıyor.
Türk Evi inşaatı planlandığı gibi Ekim 2020’de tamamlanırsa, mobilya dahil, iç dekorasyon işleri için ayrı ihale açılacak.
Kullanıma hazır hale gelince Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, BM’deki Daimi Temsilci Büyükelçimiz rezidansları dahil binaya taşınacak.
Türk Evi, KKTC’nin ve Azerbaycan başta olmak üzere Türki cumhuriyetlerin de kullanımına açık olacak.
400 TONLUK DAMPER 170 KİLOMETRELİK RÜZGÂRDA DENGEYİ SAĞLAYACAK
İC İçtaş İnşaat’a Türk Evi projesi için başvurup, İnce İşler Proje Müdürlüğünü üstlenen Esin Pektaş, 171 metrelik binanın çatı katına 400 tonluk bir damper yerleştirildiğini belirtti:
- Bu bölgede rüzgârın hızı zaman zaman 170-180 kilometreyi bulabiliyor. Söz konusu şiddette rüzgâr, binanın üst katlarını 50 santim kadar sallayabiliyor.
Çatı katına yerleştirilen damperin rüzgârın ters yönünde hareket edeceğini vurguladı:
- Böylece binada denge sağlanacak. Binada bulunanlar 170-180 kilometrelik rüzgârda bile sarsıntı hissetmeyecek.
New York’taki Türk Evi’nin piyasa değeri 1.5 milyar doları bulur
Temeli 2017 Eylül ayında atılan, New York’taki Türk Evi’nin yüzde 70’i tamamlandı. Türk Evi’nin Engineering News Record (ENR) tarafından ödüle değer görüldüğünü anlatan CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, “Türk Evi, Manhattan’ın değerli bölgelerinden birinde bulunuyor. Bina tamamlandığında arsa dahil piyasa değeri 1.5 milyar dolara ulaşır” dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında kendisine ayrılan ofiste Almanya Başbakanı Angela Merkel’i kabulü sürerken BM’nin hemen karşısındaki Türk Evi inşaatına gittim.
Tamamlanma oranı yüzde 70’i bulan inşaatın önünde CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, İC İçtaş İnşaat İcra Kurulu Üyesi Burak Vardan, şirketin ABD Direktörü-Proje Sorumlusu Turgay Tanhan, Cephe Proje Müdürü Onur Zeybek ve İnce İşler Proje Müdürü Esin Pektaş’la buluştuk.
Murat Çeçen, temeli Eylül 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan yeni Türk Evi projesinin yapımını İC İçtaş İnşaat’ın ABD’li Tishman’la birlikte üstlendiğini anımsattı:
- Mimari projesi Perkins Eastman tarafından gerçekleşen projeyi iç dekorasyon noktasına kadar tamamlamak bizim işimiz. Cumhurbaşkanımız TURKEN buluşmasında tamamlanma süresini Ekim 2020’ye çekti.
Burak Vardan araya girdi:
- Burası, New York’un inşaat yapmak açısından en zor bölgesi. BM’nin tam karşısındayız. BM’de önemli toplantılar olunca bizim iş duruyor. Nitekim şu anda inşaata ara vermiş durumdayız. Dolayısıyla süre konusunda bizi zorluyor. Ancak, Cumhurbaşkanımızın verdiği sürede tamamlarız.
Türk Evi’nin 1110 metrekarelik zeminde yükseldiğini belirtti:
- Toplam kapalı alan 20 bin 200 metrekare olacak. 35 katlı binanın yüksekliği 171 metreyi bulacak. BM binasından 4 metre yüksek olacak.
İnşaat maliyetini merak ettim, Murat Çeçen, Vardan’la hesap yapıp paylaştı:
- İhalenin gerçekleştiği günlere göre inşaat maliyetinde artış söz konusu. 250-300 milyon doları bulacak gibi görünüyor.
Binanın dış cephesine dikkat çekti:
- Dış cephe malzemesini Türkiye’de kurşun geçirmez, bombalı saldırıya dayanıklı hale dönüştüren işlemden geçirtip getirdik. Dış cephenin maliyeti 50 milyon doları buldu.
İki blok yandaki Trump World Tower’ı gösterdi:
- Türk Evi, Manhattan’ın değerli bölgelerinden birinde bulunuyor. Bina tamamlandığında arsa dahil piyasa değeri 1.5 milyar dolara ulaşır.
Projenin İC İçtaş İnşaat için simge işler arasında yer aldığını kaydetti:
- Bu arada proje dünya müteahhitler listesi hazırlayan Engineering News Record (ENR) tarafından ödüle değer görüldü. Ekim ayında New York’ta düzenlenecek törenle ödülü alacağız. Yani, Türk Evi dünya müteahhitlik liginde de simge projeler arasında yer alıyor.
Türk Evi inşaatı planlandığı gibi Ekim 2020’de tamamlanırsa, mobilya dahil, iç dekorasyon işleri için ayrı ihale açılacak.
Kullanıma hazır hale gelince Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, BM’deki Daimi Temsilci Büyükelçimiz rezidansları dahil binaya taşınacak.
Türk Evi, KKTC’nin ve Azerbaycan başta olmak üzere Türki cumhuriyetlerin de kullanımına açık olacak.
400 TONLUK DAMPER 170 KİLOMETRELİK RÜZGÂRDA DENGEYİ SAĞLAYACAK
İC İçtaş İnşaat’a Türk Evi projesi için başvurup, İnce İşler Proje Müdürlüğünü üstlenen Esin Pektaş, 171 metrelik binanın çatı katına 400 tonluk bir damper yerleştirildiğini belirtti:
- Bu bölgede rüzgârın hızı zaman zaman 170-180 kilometreyi bulabiliyor. Söz konusu şiddette rüzgâr, binanın üst katlarını 50 santim kadar sallayabiliyor.
Çatı katına yerleştirilen damperin rüzgârın ters yönünde hareket edeceğini vurguladı:
- Böylece binada denge sağlanacak. Binada bulunanlar 170-180 kilometrelik rüzgârda bile sarsıntı hissetmeyecek.