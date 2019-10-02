New York’taki eski Coca-Cola binasını 955 milyon dolara aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleşen New York seyahatinden dönerken cep telefonuma bir mesaj geldi:
- The Coca-Cola Company’nin New York’taki eski binası 955 milyon dolara satıldı.
Alıcılar dikkatimi çekti:
- Deutsche Finance Group, Almanya’nın en büyük emekli sandığı Bayerische Versorgunskammer, Shvo ve BLG Capital.
Tarihi binanın yeni ortakları arasındaki BLG Capital, tanıdıktı. Serdar Bilgili’ye ait Bilgili Grup çatısı altında bulunuyordu. Yani, The Coca-Cola Company’nin New York’taki merkezi olarak bilinen Manhattan 5. Cadde’deki binanın yeni ortakları arasına Bilgili de girmişti.
BLG Capital’in daha önce hangi adımları attığına göz gezdirdim:
- BLG Capital, bugüne kadar Türkiye’ye 500 milyon doların üzerinde yabancı sermaye getirdi.
Bilgili Grubu’nun New York’taki bina alımında ortağı olan kurumlarla ilişkisinde istikrar söz konusuydu:
- BLG Capital’in Türkiye’deki iki fonunun yatırımcılarından olan Deutsche Finance Group ve Bayerische Versorgungskammer, işbirliğine uluslararası boyutta da devam ediyor.
BLG Capital’in Türkiye’deki yatırımlarına baktım:
* Republika Academic Aparts, Soho House İstanbul, Parkorman, Galataport, The Peninsula İstanbul, VK108.
ABD’deki projelerine dikkat ettim:
* Mandarin Oriental Residences New York, The Raleigh Hotel Miami, The Richmond Hotel Miami, The South Seas Hotel Miami ve 9200 Wilshire Beverly Hills.
BLG Capital’in çizdiği yol haritasından şu mesajı aldım:
- Uluslararası kurumsal yatırımcıların fonlarını ülkemize getirip yatırımlar yapan BLG Capital, tecrübe ve devam eden yatırımcı desteğiyle, küresel ölçekte yatırım yapan, yatırım danışmanlığı hizmeti veren Türk şirketleri arasına katıldı.
ABD’deki yatırım portföyünün yönetiminin Türkiye’den devam edeceğinin vurgulandığını gördüm:
- BLG Capital, elde ettiği kazançla ve uluslararası ortaklarının desteğiyle Türkiye’de yeni projelere sermaye aktarmayı sürdürüyor.
Arşivi taradım, The Coca-Cola Company’nin binaya ne zaman sahip olduğu bilgisine ulaştım:
- Coca-Cola Co., binaya 1983 yılında Columbia Pictures’ı satın alma işlemi kapsamında sahip olmuştu.
Coca-Cola’nın ayrıldığı binanın kiracılarını merak ettim:
- Yatırım bankası Allen & Co. ve Sandler Capital Management kiracılar arasında. İsviçre merkezli saatçi Omega’nın mağazası var. Ralph Lauren, binadaki amiral mağazasını kapattı, The Polo Bar’ı işletiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi’nin gala buluşmasında Türk şirketlerinin ABD’deki yatırımlarının 5 milyar dolara yaklaştığını söylemişti.
Bu yatırımlara BLG Capital’in New York’ta alınan yeni binadaki payı da eklenmiş oldu...
TÜRKİYE’YE 4 MİLYON MEYVE AĞACI İÇİN İLK İMZA O BİNADA ATILDI
2009 yılı Mayıs ayının son günleri New York... Meslektaşım Ruhi Sanyer’le The Coca-Cola Company Başkan ve CEO’su Muhtar Kent’le röportaj sonrası otele dönerken Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’la karşılaştık:
- Muhtar’la randevum var.
O akşam Özilhan ve Kent’in ödül aldığı American Turkish Society (ATS) töreninden döndükten sonra otel lobisinde Özgörkey Grubu’nun patronlarından Cemal Özgörkey’le sohbet ettik:
- Muhtar Kent’in ofisinde çok önemli bir işbirliği için şampanya patlattık. Coca-Cola’nın en büyük portakal konsantresi tedarikcisi Sucocitrico Cutrale Ltda.’nın Başkanı Jose Luis Cutrale, Anadolu Holding ve biz, Türkiye’ye 10 milyon meyve ağacı dikmek üzere ortaklık kuruyoruz.
8 ay sonra Anadolu Holding, borsaya şu açıklamayı açıklama gönderdi:
- Brezilyalı Cutrale Grubu’yla birlikte Özgörkey Grubu’na ait Etap Tarım’a ortak olduk. Şirketin adı Anadolu Etap’a dönüştü.
Özilhan’dan detayları aldım:
- Türkiye’nin çeşitli bölgelerine çoğu şefali olmak üzere 10 milyon meyve ağacı dikeceğiz. Türkiye, Coca-Cola’nın önde gelen meyve konsantresi tedarikçileri arasına sokacak.
Proje için 500 milyon dolar yatırım planlayan Anadolu Etap, daha sonra kendisine ait meyve ağacı sayısını 4 milyon olarak belirledi.
Kaynağın bir bölümünü yeni meyve konsantresi tesisi kurmaya ayırdı. Meyve ihtiyacının kalan bölümünü sözleşmeli çiftçilerden sağlamayı seçti.
New York’taki eski Coca-Cola binasını 955 milyon dolara aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleşen New York seyahatinden dönerken cep telefonuma bir mesaj geldi:
- The Coca-Cola Company’nin New York’taki eski binası 955 milyon dolara satıldı.
Alıcılar dikkatimi çekti:
- Deutsche Finance Group, Almanya’nın en büyük emekli sandığı Bayerische Versorgunskammer, Shvo ve BLG Capital.
Tarihi binanın yeni ortakları arasındaki BLG Capital, tanıdıktı. Serdar Bilgili’ye ait Bilgili Grup çatısı altında bulunuyordu. Yani, The Coca-Cola Company’nin New York’taki merkezi olarak bilinen Manhattan 5. Cadde’deki binanın yeni ortakları arasına Bilgili de girmişti.
BLG Capital’in daha önce hangi adımları attığına göz gezdirdim:
- BLG Capital, bugüne kadar Türkiye’ye 500 milyon doların üzerinde yabancı sermaye getirdi.
Bilgili Grubu’nun New York’taki bina alımında ortağı olan kurumlarla ilişkisinde istikrar söz konusuydu:
- BLG Capital’in Türkiye’deki iki fonunun yatırımcılarından olan Deutsche Finance Group ve Bayerische Versorgungskammer, işbirliğine uluslararası boyutta da devam ediyor.
BLG Capital’in Türkiye’deki yatırımlarına baktım:
* Republika Academic Aparts, Soho House İstanbul, Parkorman, Galataport, The Peninsula İstanbul, VK108.
ABD’deki projelerine dikkat ettim:
* Mandarin Oriental Residences New York, The Raleigh Hotel Miami, The Richmond Hotel Miami, The South Seas Hotel Miami ve 9200 Wilshire Beverly Hills.
BLG Capital’in çizdiği yol haritasından şu mesajı aldım:
- Uluslararası kurumsal yatırımcıların fonlarını ülkemize getirip yatırımlar yapan BLG Capital, tecrübe ve devam eden yatırımcı desteğiyle, küresel ölçekte yatırım yapan, yatırım danışmanlığı hizmeti veren Türk şirketleri arasına katıldı.
ABD’deki yatırım portföyünün yönetiminin Türkiye’den devam edeceğinin vurgulandığını gördüm:
- BLG Capital, elde ettiği kazançla ve uluslararası ortaklarının desteğiyle Türkiye’de yeni projelere sermaye aktarmayı sürdürüyor.
Arşivi taradım, The Coca-Cola Company’nin binaya ne zaman sahip olduğu bilgisine ulaştım:
- Coca-Cola Co., binaya 1983 yılında Columbia Pictures’ı satın alma işlemi kapsamında sahip olmuştu.
Coca-Cola’nın ayrıldığı binanın kiracılarını merak ettim:
- Yatırım bankası Allen & Co. ve Sandler Capital Management kiracılar arasında. İsviçre merkezli saatçi Omega’nın mağazası var. Ralph Lauren, binadaki amiral mağazasını kapattı, The Polo Bar’ı işletiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türkiye-ABD İş Konseyi’nin gala buluşmasında Türk şirketlerinin ABD’deki yatırımlarının 5 milyar dolara yaklaştığını söylemişti.
Bu yatırımlara BLG Capital’in New York’ta alınan yeni binadaki payı da eklenmiş oldu...
TÜRKİYE’YE 4 MİLYON MEYVE AĞACI İÇİN İLK İMZA O BİNADA ATILDI
2009 yılı Mayıs ayının son günleri New York... Meslektaşım Ruhi Sanyer’le The Coca-Cola Company Başkan ve CEO’su Muhtar Kent’le röportaj sonrası otele dönerken Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’la karşılaştık:
- Muhtar’la randevum var.
O akşam Özilhan ve Kent’in ödül aldığı American Turkish Society (ATS) töreninden döndükten sonra otel lobisinde Özgörkey Grubu’nun patronlarından Cemal Özgörkey’le sohbet ettik:
- Muhtar Kent’in ofisinde çok önemli bir işbirliği için şampanya patlattık. Coca-Cola’nın en büyük portakal konsantresi tedarikcisi Sucocitrico Cutrale Ltda.’nın Başkanı Jose Luis Cutrale, Anadolu Holding ve biz, Türkiye’ye 10 milyon meyve ağacı dikmek üzere ortaklık kuruyoruz.
8 ay sonra Anadolu Holding, borsaya şu açıklamayı açıklama gönderdi:
- Brezilyalı Cutrale Grubu’yla birlikte Özgörkey Grubu’na ait Etap Tarım’a ortak olduk. Şirketin adı Anadolu Etap’a dönüştü.
Özilhan’dan detayları aldım:
- Türkiye’nin çeşitli bölgelerine çoğu şefali olmak üzere 10 milyon meyve ağacı dikeceğiz. Türkiye, Coca-Cola’nın önde gelen meyve konsantresi tedarikçileri arasına sokacak.
Proje için 500 milyon dolar yatırım planlayan Anadolu Etap, daha sonra kendisine ait meyve ağacı sayısını 4 milyon olarak belirledi.
Kaynağın bir bölümünü yeni meyve konsantresi tesisi kurmaya ayırdı. Meyve ihtiyacının kalan bölümünü sözleşmeli çiftçilerden sağlamayı seçti.