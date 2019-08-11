New Jersey’de Arapgir Postası okuyorum

- New Jersey’in 12 bin nüfuslu Chatham beldesi Belediye Başkanlığı’na seçilen Tayfun Selen Malatyalı...
MEV ve MİAD’ın Arapgirli yönetim kurulu üyeleri, mesaja Selen ailesinin hangi kasabadan olduğunu da ekledi:
- ABD’de belediye başkanı seçilen ilk Türk olan Tayfun Bey, Arapgirlidir...
Selen, 8-9 yıl aradan sonra temmuz ayının ikinci yarısında İstanbul’a geldi, MİAD’ın Adnan Başdemir başkanlığı ve ev sahipliğindeki Yüksek İstişare Kurulu toplantısına da katıldı. Selen’in ABD’de benzin istasyonunda çalışmaktan belediye başkanlığına uzanan öyküsünü anlattığı toplantıda şu isimler yer aldı:
- Yunus Akdaş, Mustafa Küçük, Naci Ekşi, Hasan Hüseyin Yavuz, Serap Yaşar, İlhan Şahintürk, Hasan Yıldırım, Nuri Tuna, Kadir Eriş, Bilal Aslan, Vedat Toy, Kerem Kınık, Hakan Odabaşı, Yüksel Çengel, Mehmet Zeki Baykal, Kürşat Hacıevliyagil, Mahmut Güleçlier, Murat Gönültaş, Selin Yurdakul, Ali Osman Akat.
Chatham Belediye Başkanı Tayfun Selen, ABD’ye ilk gittiği yıllardan söze girdi:
- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık’tan 1992’de mezun oldum. 2-3 yıl İstanbul’da çalıştım. 1995’te ABD’ye gittim, geri döndüm. 1996’da yerleşmek üzere gittim. Cebimde 1100 dolar vardı.
İlk hafta 700 dolara bir araba aldığını belirtti:
- 8 ay bir benzin istasyonunda çalıştım. Sonra bir mimarlık ofisine çizim elemanı olarak girdim, 5-6 yıl çalıştım. Daha sonra bir üniversiteye geçtim. Derken 2003’te Bank of America’ya girdim. 12 yılın sonunda ABD vatandaşı oldum.
Bank of America’da bir dönem 175 kişilik ekibi yönettiğini vurguladı:
- Bulunduğum beldede 6 yıl kadar imar komisyonu üyeliği yaptım. 2013’te eyalet milletvekili aday adayı oldum. Ön seçimde büyük farkla kaybettim.
Aday adaylığı sırasında topladığı bağışlarla ilgili tutumuna işaret etti:
- Bağışların kalan bölümünü ön seçimde yarıştığım rakiplerime dağıttım.
2015’te yeniden aday olduğunu kaydetti:
- Bu kez ön seçimi az farkla kaybettim. O dönemde Cumhuriyetçi Parti ilçe yönetimine girdim. İlçe başkanlığı da yaptım.
Eşinin İTÜ Tekstil Bölümü mezunu olduğunu paylaştı:
- Eşim şu anda bir giyim mağazası işletiyor.
Belediye başkanı seçilmesi sonrasında Arapgir Postası adlı gazetenin kendisine düzenli olarak ulaşmaya başladığını anlattı:
- Arapgir Postası bana ulaştığında ilk işim o gazeteyi okumak oluyor. Sonra babama gönderiyorum. O da hasret ve ilgiyle okuyor.
Sonra masadaki MİAD YİK üyelerine döndü:
- Bir ayıbım var. Arapgirliyim ama hayatımda hiç gitmedim
MİAD YİK Başkanı Adnan Başdemir, anında Selen’e davetini yaptı:
- Ekim ayında bu yılın son YİK toplantısını Malatya’da yapacağız. Buyurun, konuğumuz olun, o ayıbınızı ortadan kaldırmaya vesile yaratalım.
İlk adaylığında yediği büyük farkla yılmayan, daha sonraki seçimlere asılan Selen, “ABD’de belediye başkanı olan ilk Türk” ünvanını kazandı...
Bu başarı, ABD’deki siyasi hayatında ona yeni kapılar açar mı?
İYİLİĞİN MODASI GEÇMEDİ ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ
BOYNER Büyük Mağazacılık Genel Müdür Eren Çamurdan’dan Kurban Bayramı vesilesiyle mektup geldi:
- “İyiliğin Modası Geçmez” çatısı altında başlattığımız “İyiliğe Dönüştür” projesiyle 2014’ten bu yana 144.2 ton tekstil atığının dönüşümüne aracı olduk. 40 sağlık bilimi öğremcisine burs kaynağı yarattık.
Çamurdan, mektubunda aynı kapsamdaki “Askıda İyilik” kampanyasına değindi:
- Mağazalarımızda yapılan alışverişe eklenen sembolik tutar ile ihtiyaç sahipleri için hazırlanan “İyilik Paketleri”nin satışına aracı oluyoruz. Bu kapsamda 2016’dan beri 92 bin ürünün yer aldığı 40 bini aşkın “İyilik Paketi”nin Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık.
Ardından ekledi:
- Kurban Bayramı vesilesiyle “Askıda İyilik” projemiz aracılığıyla sizin adınıza 3 çocuğun giyimine destek olduk.
Böyle anlamlı bir mesaj da Vakıfbank’tan ulaştı:
- Türk Kızılay’ı ile birlikte bu bayram da çocuklarımızın yanında olmayı düşündük. İhtiyaç sahibi 150 çocuğumuzu sizler adına giydirip bayram sevinçlerini birlikte paylaşmak, yüzlerindeki gülümsemenin bir parçası olmak istedik.
Bayram vesilesiyle böyle adımlar atan tüm kurumları yönetenlerin aklına, yüreğine sağlık...
İyi bayramlar...
New Jersey’de Arapgir Postası okuyorum
Ocak ayı başlarında Malatya Eğitim Vakfı (MEV) ve Malatyalı İşadamları Derneği’nin (MİAD) yazışma gruplarında ABD’de belediye başkanlığına seçilen ilk Türk olan Tayfun Selen’le ilgili mesaj şöyle paylaşıldı:
- New Jersey’in 12 bin nüfuslu Chatham beldesi Belediye Başkanlığı’na seçilen Tayfun Selen Malatyalı...
MEV ve MİAD’ın Arapgirli yönetim kurulu üyeleri, mesaja Selen ailesinin hangi kasabadan olduğunu da ekledi:
- ABD’de belediye başkanı seçilen ilk Türk olan Tayfun Bey, Arapgirlidir...
Selen, 8-9 yıl aradan sonra temmuz ayının ikinci yarısında İstanbul’a geldi, MİAD’ın Adnan Başdemir başkanlığı ve ev sahipliğindeki Yüksek İstişare Kurulu toplantısına da katıldı. Selen’in ABD’de benzin istasyonunda çalışmaktan belediye başkanlığına uzanan öyküsünü anlattığı toplantıda şu isimler yer aldı:
- Yunus Akdaş, Mustafa Küçük, Naci Ekşi, Hasan Hüseyin Yavuz, Serap Yaşar, İlhan Şahintürk, Hasan Yıldırım, Nuri Tuna, Kadir Eriş, Bilal Aslan, Vedat Toy, Kerem Kınık, Hakan Odabaşı, Yüksel Çengel, Mehmet Zeki Baykal, Kürşat Hacıevliyagil, Mahmut Güleçlier, Murat Gönültaş, Selin Yurdakul, Ali Osman Akat.
Chatham Belediye Başkanı Tayfun Selen, ABD’ye ilk gittiği yıllardan söze girdi:
- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık’tan 1992’de mezun oldum. 2-3 yıl İstanbul’da çalıştım. 1995’te ABD’ye gittim, geri döndüm. 1996’da yerleşmek üzere gittim. Cebimde 1100 dolar vardı.
İlk hafta 700 dolara bir araba aldığını belirtti:
- 8 ay bir benzin istasyonunda çalıştım. Sonra bir mimarlık ofisine çizim elemanı olarak girdim, 5-6 yıl çalıştım. Daha sonra bir üniversiteye geçtim. Derken 2003’te Bank of America’ya girdim. 12 yılın sonunda ABD vatandaşı oldum.
Bank of America’da bir dönem 175 kişilik ekibi yönettiğini vurguladı:
- Bulunduğum beldede 6 yıl kadar imar komisyonu üyeliği yaptım. 2013’te eyalet milletvekili aday adayı oldum. Ön seçimde büyük farkla kaybettim.
Aday adaylığı sırasında topladığı bağışlarla ilgili tutumuna işaret etti:
- Bağışların kalan bölümünü ön seçimde yarıştığım rakiplerime dağıttım.
2015’te yeniden aday olduğunu kaydetti:
- Bu kez ön seçimi az farkla kaybettim. O dönemde Cumhuriyetçi Parti ilçe yönetimine girdim. İlçe başkanlığı da yaptım.
Eşinin İTÜ Tekstil Bölümü mezunu olduğunu paylaştı:
- Eşim şu anda bir giyim mağazası işletiyor.
Belediye başkanı seçilmesi sonrasında Arapgir Postası adlı gazetenin kendisine düzenli olarak ulaşmaya başladığını anlattı:
- Arapgir Postası bana ulaştığında ilk işim o gazeteyi okumak oluyor. Sonra babama gönderiyorum. O da hasret ve ilgiyle okuyor.
Sonra masadaki MİAD YİK üyelerine döndü:
- Bir ayıbım var. Arapgirliyim ama hayatımda hiç gitmedim
MİAD YİK Başkanı Adnan Başdemir, anında Selen’e davetini yaptı:
- Ekim ayında bu yılın son YİK toplantısını Malatya’da yapacağız. Buyurun, konuğumuz olun, o ayıbınızı ortadan kaldırmaya vesile yaratalım.
İlk adaylığında yediği büyük farkla yılmayan, daha sonraki seçimlere asılan Selen, “ABD’de belediye başkanı olan ilk Türk” ünvanını kazandı...
Bu başarı, ABD’deki siyasi hayatında ona yeni kapılar açar mı?
İYİLİĞİN MODASI GEÇMEDİ ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ
BOYNER Büyük Mağazacılık Genel Müdür Eren Çamurdan’dan Kurban Bayramı vesilesiyle mektup geldi:
- “İyiliğin Modası Geçmez” çatısı altında başlattığımız “İyiliğe Dönüştür” projesiyle 2014’ten bu yana 144.2 ton tekstil atığının dönüşümüne aracı olduk. 40 sağlık bilimi öğremcisine burs kaynağı yarattık.
Çamurdan, mektubunda aynı kapsamdaki “Askıda İyilik” kampanyasına değindi:
- Mağazalarımızda yapılan alışverişe eklenen sembolik tutar ile ihtiyaç sahipleri için hazırlanan “İyilik Paketleri”nin satışına aracı oluyoruz. Bu kapsamda 2016’dan beri 92 bin ürünün yer aldığı 40 bini aşkın “İyilik Paketi”nin Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladık.
Ardından ekledi:
- Kurban Bayramı vesilesiyle “Askıda İyilik” projemiz aracılığıyla sizin adınıza 3 çocuğun giyimine destek olduk.
Böyle anlamlı bir mesaj da Vakıfbank’tan ulaştı:
- Türk Kızılay’ı ile birlikte bu bayram da çocuklarımızın yanında olmayı düşündük. İhtiyaç sahibi 150 çocuğumuzu sizler adına giydirip bayram sevinçlerini birlikte paylaşmak, yüzlerindeki gülümsemenin bir parçası olmak istedik.
Bayram vesilesiyle böyle adımlar atan tüm kurumları yönetenlerin aklına, yüreğine sağlık...
İyi bayramlar...