Mühendis kadar para veriyoruz ama kaynakçı bulamıyoruz

- Bursa’da kaynakçı karaborsası var...

Masadaki program notunda zirvenin ana başlığına baktım:

- Endüstri 4.0...

BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak da aynı konu üzerinde durdu:

- Mühendis kadar para veriyoruz, yine de kaynakçı bulamıyoruz.

İnegöl Belediye Başkanı iken 4.5 ay önce Meclis’teki oylamayla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Alinur Aktaş da Çilek Mobilya’daki çalışma günlerini anımsayıp, nitelikli eleman konusunda İnegöl’den örnek verdi:

- Mobilya ile öne çıkan İnegöl’de 30 bin istihdam var. Sektörün eleman açığı söz konusu. Yani, istihdamda eksideler. Asgari ücreti aşan maaşlar söz konusu ama yine de nitelikli eleman bulamıyorlar.

O sırada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2010’da İŞKUR’la birlikte hayata geçirdiği meslek edindirme programı UMEM’i anımsadı:

- Yanlış hatırlamıyorsam Bursa’da UMEM’den 30 kişi yararlandı. 20’si İnegöl’den idi... Yani, nitelikli eleman için bu projede hedefe ulaşılamadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ortaya koyduğu bu veri üzerine TOBB’un İstanbul’daki Basın Danışmanı Murat Oray’dan programla ilgili toplam veriyi istedim. Şu yanıt geldi:

- UMEM, 2010-2015 dönemini kapsayan bir projeydş. 200 bin işsize mesleki eğitim verilerek istihdam edildi.





Aralık 2017’de imzalanan yeni protokolü paylaştı:

- Aralık 2017’de TOBB’la İŞKUR arasında MEGİP (Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi) protokolü imzalandı. Bu program UMEM’e benziyor. 2018-2020 döneminde TOBB, İŞKUR ve odalar bu projeyi uygulayacak.

Gelişmiş ülkeler nesnelerin internetini, endüstri 4.0’ı konuşuyor, Türkiye’deki ana otomotiv tesisleri bu çerçevede kaynak işini artık çoğunlukla robotlara yaptırıyor.

Ancak, KOBİ’ler hâlâ “Kaynakçı karaborsası”ndan yakınıyor.

Bu durumda endüstri 4.0’a geçiş için doğru strateji çizmek gerekiyor...

İNEGÖL, MILANO’YA 2 UÇAK KALDIRIYOR

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1997’de Çilek Mobilya’da çalıştığı günleri anımsadı:

- 1997’de Muzaffer Bey’le (Çilek) Köln’e fuara gittik, standımıza uğrayan olmadı. Ertesi yıl yine benzeri durumu yaşadık. Muzaffer Bey’e, “Kimse standımıza uğramıyor, artık o fuara katılmayalım” dedim. Cevabı, “Israrla katılacağız” oldu. Bugün Çilek dünyada birçok ülkeye ihracat yapıyor.

İnegöl’ün tekstil dahil toplam ihracatının 1 milyar doları bulduğunu vurguladı:

- Bir zamanlar mobilyacılarımız Almanya’ya fuar niyetiyle gider, turistik gezi yapıp dönerlerdi. Artık durum çok değişti. Örneğin, Çin’in Guanzo kentindeki mobilya fuarına Türkiye’den 28 firma gidiyor, 15’i İnegöl’den katılıyor.

Mobilya sektörünün Milano fuar turlarına işaret etti:

- Milano’daki fuara son yıllarda İnegöl’deki mobilyacılarımız Yenişehir’den (Bursa) özel uçak kaldırıyor. Bu yıl 2 uçak kaldıracaklar.

Mobilya ihracatında ulaşılan kilo başı gelire de vurgu yaptı:

- Biz mobilyayı kilo başına 3.8 Euro’dan ihraç ediyoruz. İtalya’nın kilo başı ihracat geliri 7.2 Euro...