Mozaikleri ‘Allah’ın lütfu’ bildi, 85 milyon dolar fazla yatırdı

AKDENİZ Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Bülent Aymen, meslektaşlarım Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte bana davet gönderdi:

- 2017’nin son toplantısını Hatay’da yapıyoruz. Bölgedeki ihracatçılarımızla birlikte yorumlarınızı dinlemek istiyoruz.

AKAMİB, toplantıyı duyurunca bir davet de Asfuroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Asfuroğlu’ndan geldi:

- Hatay’a gelmişken 2018 ortasında hizmete açılacak müze otelimizi görmenizi isterim.

Geçen hafta günübirlik Hatay’a gittik. Havalimanından Hilton Antakya Müze Otel’in şantiyesine geçip, Necmi Asfuroğlu, Asfuroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Sabiha Abbasoğlu, otelin Genel Müdürü Tafil Gürbüzbildik ve Proje Müdürü Murat Tanalp’la buluştuk.

Tanalp, 2009’dan buyana yaşanan süreci özetledi:

- Afsuroğlu’na ait 17 bin metrekarelik arsa 3. derece SİT alanıydı. 2009’da SİT kurallarına uyarak otel projemizi başlattık. Bir yandan da Hatay Arkeoloji Müzesi kontrolünde kazılar yapılıyordu. Mayıs 2010 başta büyük mozaikler olmak üzere eserler ortaya çıkmaya başladı.

İlk projeyi durdurduklarını belirtti:

- Emre Arolat’ın mimarlık ofisi yeni proje hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan geçtikten sonra yeni projeyle inşaata yeniden başladık.

Arkeolojik kalıntının olmadığı 66 noktada kuyu açtıklarını vurguladı:

- Temel kazıkları elle açılan bu kuyulardan yükseldi. Otelin yüzde 90’ı çelik konstrüksiyondan oluştu. Bu özelliği ile Türkiye’nin ilk binası oldu.

Arkeolojik park alanı ayrıldığını, Necmi Asfuroğlu’nun adını taşıyan bir de Arkeoloji Müzesi yaptıklarını kaydetti:

- Bu bölümler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek.

2009’da otelin 400 odalı planlandığını, yatırımın 35 milyon dolar öngörüldüğünü belirtip sürdürdü:

- Proje müze otele dönüşünce oda sayısı 200’e indi. Yatırım bedeli de 120 milyon dolara çıktı.

Ayrı bir müze girişi olacağına dikkat çekti:

- Buradaki kalıntılar M.Ö. 2. yüzyıla, Antiochia’nın ilk kurulduğu döneme uzanıyor. Mozaik ve eserlerin üzeri açık olacak. Sadece yürüme yol ve köprüleri yapıyoruz.

Necmi Asfuroğlu araya girdi:

- 2009’daki ilk projemizde iki bodrum katı planlamıştık. O nedenle 5.5 metreye indik. Eserler de o seviyede çıktı. Biz iki bodrum katı istemesek, kalıntıların farkına varılmayacaktı. Bu, bize Allah’ın bir lütfu oldu.

Projeye 2009’dan beri para harcadığına işaret etti:

- Çok şükür ki bu yatırım için param ve varlıklarım var. Eğer kredi kullansaydım, 500 defa iflas ederdim.

Sözlerini şöyle noktaladı:

- Bu proje ya bitecek, ya bitecek.

Müze otel hizmete girdiğinde, Hatay’ın ve bölgenin önemli turizm kozu olacak.

İyi yıllar...

CNC TEZGÂHI ALINIRKEN ALMANYA’YA ‘SAVUNMA DIŞI’ GARANTİSİ VERİLİYOR

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medya ve İletişim Meclisi Başkanı, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Hatay’da ihracatçılarla sohbet toplantısında Almanya’nın CNC tezgâhı satışındaki tutumuna değindi:

- Kimi şirketler, “Savunma sanayiinde kullanmayacağız” garantisi verse de Almanya 5’li CNC tezgahını Türkiye’ye satmaya yanaşmıyor.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, araya girdi:

- Biz mobilya sektörü için yakın zamanda Almanya’dan 5’li CNC tezgahı aldık. “Savunma sanayiinde kullanmayacağız” garantisi verdik.

TİM, HAMZAÇEBİ’YE PLAKET BORCUNU ÖDEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’ndeki yıl sonu buluşmasında meslektaşlarımıza plaket takdimi için sahneye çıkınca söz aldı:

- Dış Ticaret Kompleksi’nin arsasının tahsis işlemini Milli Emlak’taki görevim sırasında ben yapmıştım. Dönemin TİM Başkanı Okan Oğuz, bana bir plaket sözü vermişti.

Tören bitiminde sürpriz anons duyuldu:

- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Akif Hamzaçebi’ye teşekkür plaketi sunacak.

Büyükekşi, ofisinden getirttiği hediyeyi verdi, Hamzaçebi yeniden söz aldı:

- Tahsis hikâyesini espri olsun diye anlattım. Beni mahcup ettiniz.