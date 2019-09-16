Montajı bile 300 milyon euro

TAKIM Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, önceki Başkan Hakan Aydoğdu döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin isteği üzerine hazırlanan raporu açtı, ilk cümleye dikkat çekti:
- Bilgisayar Kontrollü Metal İşleme Makineleri, savunmadan havacılığa, otomotivden medikale kadar tüm sektörler için “stratejik”tir.
Bu makinelerin Türkiye’de üretiminin çok zayıf olduğunu belirtti:
- Üretim için kullanılan ekipman ve aksamlarda ithalat bağımlılığı yüzde 80 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye’de kritik ekipman üretiminde yerlilik oranının artması gerektiğini vurguladı:
- Şu anda yüzde 20 olan kritik ekipman yerlilik oranını en az yüzde 60’a yükseltmek gerekiyor.
Rapordan Türkiye’de Metal İşleme Takım Tezgahları üretiminin tarihçesine işaret etti:
- Türkiye’de Metal İşleme Takım Tezgahları üretimi Bimak, Taksan ve Tezsan’ın öncülüğünde başlamıştı. Uzun süre başarıyla yollarına devam ettiler. 1990’ların sonlarına doğru hepsi uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayamadıklarından ekonomik zorluklar ve diğer sebeplerden dolayı kapandı.
Şu noktanın altını çizdi:
- Bugün dünya üretiminde büyük paya sahip Tayvan ve Kore gibi ülkelerin, Taksan ve Tezsan’ın başarılı üretim yaptığı dönemlerde ülke olarak bile kurulmamış oldukları dikkat çekiyor.
Bu noktada kendi sektörlerindeki teşviklerin durumunu ortaya koydu:
- Türkiye’de son 50 yıldır makine üreten değil, makine alan teşvik edildiği için “üretimin anası” sayılan makine üretimi gelişemedi.
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu Bilgisayar Kontrollü Metal İşleme Makineleri üretimi için gereken kaynağı irdeledi:
- Gerek duyulan ekipmanların üretimi için yaklaşık 10 yıllık süre ve 10 milyar Euro’luk yatırım/Ar-Ge finansmanı gerekiyor.
Montajın da bu konuda önemli adım sayıldığını kaydedip, ekledi:
- Gerekli komponentlerin Türkiye’de üretildiği varsayılırsa, bir montaj fabrikası kurulumu için en az 250-300 milyon Euro’luk yatırım gerekir.
Varlık’a Genel Müdürü olduğu Japon Mazak’ı sordum:
- Türkiye’de üretimi düşünmez mi?
Varlık’tan da TİAD Genel Sekreteri Pınar Çetikçi’den de gelen yanıt “temenni” düzeyinde kaldı.
Bu durumda, temmuz ayı başında Hakan Aydoğdu ile yaptığımız sohbet sonrası yazdığım yazının sonundaki soruları tekrarlamakta yarar var:
Takım tezgâhının 4-5 dünya devinden biri, 1.3 milyar dolarlık Türkiye pazarına doğrudan üretime gelmeyi neden düşünmez?
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı, “üretimin anası”nı ülkemize yatırıma çekemez mi?
PAS GEÇME VE KUŞ ÇARPMA ORANLARI DÜŞÜK SEYREDİYOR
GEÇEN pazar günü Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’le Malatya’ya giderken bir gece önce seyahatten döndüğümü anlattım:
- Uçağımız İstanbul Havalimanı’na gece 00.00’da indi. Eve vardığımda saat 02.00’yi geçiyordu.
İnişten sonraki taksi süresini sordu, yanıtladım:
- 20 dakika sürdü. Uçak körüğe yanaştı. 20-25 dakika yürüdük. Milliyet Yazarı Güneri Cıvaoğlu da aynı gruptaydı, “Yürümek iyi geldi” dedi.
Özdemir, anlattıklarımı eleştiri kabul edip, İstanbul Havalimanı ile ilgili sosyal medyada yazılanlara dikkat çekti:
- İstanbul Havalimanı’nda kuş çarpması ve uçağın inişte pas geçmesi olaylarının çok fazla olduğu yazılıyor.
İGA Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’dan son verileri alıp, paylaştı:
KUŞ ÇARPMA:
- Atatürk Havalimanı (Nisan-Ağustos 2018): 89 tane. 10 bin uçuşta oran yüzde 4.38
- İstanbul Havalimanı (Nisan-Ağustos 2019): 15 tane. 10 bin uçuşta oran yüzde 0.82
PAS GEÇME:
- Atatürk Havalimanı (Nisan-Ağustos 2018): 547 kez. 10 bin uçuşta oran yüzde 26.9
- İstanbul Havalimanı (Nisan-Ağustos 2019): 316 kez. 10 bin uçuşta oran yüzde 17.4
AZERBAYCAN VE BULGARİSTAN MESLEK LİSESİ TURUNA GELDİ
BİLGİYİ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) yayını Sanayici Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Arif Esen gönderdi:
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği isteyen Azerbaycan ve Bulgaristan heyetlerine okul müdürü Caner Baysal son derece gelişmiş atölyeleri gezdirip bilgi verdi.
- Bulgaristan Dobruca Tarım Meslek Lisesi Müdürü Plamen Slavov, Müdür Yardımcısı Mithat Osman, Azerbaycan Bakü Neft Energetika Koleji Müdürü Mehman Abdulezizov ve Bakü Sosyal İktisadi Koleji Müdürü Vidadi Orucov, ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler ve yönetim kurulunu ziyaret edip, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezdi.
Sözdinler, iki ülkenin meslek lisesi yöneticilerinin turunu şöyle değerlendirdi:
- Konuklarımız kendi bölgelerinde kuracakları meslek liselerine örnek proje olarak bizim meslek lisemizi seçti.
Sözdinler, öğrencilerinin yüzde 100 burslu eğitim gördüğünü belirtti:
- Kalifiye eleman
yetiştirmek ve ara eleman sorununu çözmeye seyirci kalmadık, elimizi taşın altına koyduk. Okulumuzdan mezun olanların istihdamını da görev bildik.
Montajı bile 300 milyon euro
TAKIM Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, önceki Başkan Hakan Aydoğdu döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin isteği üzerine hazırlanan raporu açtı, ilk cümleye dikkat çekti:
- Bilgisayar Kontrollü Metal İşleme Makineleri, savunmadan havacılığa, otomotivden medikale kadar tüm sektörler için “stratejik”tir.
Bu makinelerin Türkiye’de üretiminin çok zayıf olduğunu belirtti:
- Üretim için kullanılan ekipman ve aksamlarda ithalat bağımlılığı yüzde 80 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye’de kritik ekipman üretiminde yerlilik oranının artması gerektiğini vurguladı:
- Şu anda yüzde 20 olan kritik ekipman yerlilik oranını en az yüzde 60’a yükseltmek gerekiyor.
Rapordan Türkiye’de Metal İşleme Takım Tezgahları üretiminin tarihçesine işaret etti:
- Türkiye’de Metal İşleme Takım Tezgahları üretimi Bimak, Taksan ve Tezsan’ın öncülüğünde başlamıştı. Uzun süre başarıyla yollarına devam ettiler. 1990’ların sonlarına doğru hepsi uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayamadıklarından ekonomik zorluklar ve diğer sebeplerden dolayı kapandı.
Şu noktanın altını çizdi:
- Bugün dünya üretiminde büyük paya sahip Tayvan ve Kore gibi ülkelerin, Taksan ve Tezsan’ın başarılı üretim yaptığı dönemlerde ülke olarak bile kurulmamış oldukları dikkat çekiyor.
Bu noktada kendi sektörlerindeki teşviklerin durumunu ortaya koydu:
- Türkiye’de son 50 yıldır makine üreten değil, makine alan teşvik edildiği için “üretimin anası” sayılan makine üretimi gelişemedi.
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu Bilgisayar Kontrollü Metal İşleme Makineleri üretimi için gereken kaynağı irdeledi:
- Gerek duyulan ekipmanların üretimi için yaklaşık 10 yıllık süre ve 10 milyar Euro’luk yatırım/Ar-Ge finansmanı gerekiyor.
Montajın da bu konuda önemli adım sayıldığını kaydedip, ekledi:
- Gerekli komponentlerin Türkiye’de üretildiği varsayılırsa, bir montaj fabrikası kurulumu için en az 250-300 milyon Euro’luk yatırım gerekir.
Varlık’a Genel Müdürü olduğu Japon Mazak’ı sordum:
- Türkiye’de üretimi düşünmez mi?
Varlık’tan da TİAD Genel Sekreteri Pınar Çetikçi’den de gelen yanıt “temenni” düzeyinde kaldı.
Bu durumda, temmuz ayı başında Hakan Aydoğdu ile yaptığımız sohbet sonrası yazdığım yazının sonundaki soruları tekrarlamakta yarar var:
Takım tezgâhının 4-5 dünya devinden biri, 1.3 milyar dolarlık Türkiye pazarına doğrudan üretime gelmeyi neden düşünmez?
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı, “üretimin anası”nı ülkemize yatırıma çekemez mi?
PAS GEÇME VE KUŞ ÇARPMA ORANLARI DÜŞÜK SEYREDİYOR
GEÇEN pazar günü Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’le Malatya’ya giderken bir gece önce seyahatten döndüğümü anlattım:
- Uçağımız İstanbul Havalimanı’na gece 00.00’da indi. Eve vardığımda saat 02.00’yi geçiyordu.
İnişten sonraki taksi süresini sordu, yanıtladım:
- 20 dakika sürdü. Uçak körüğe yanaştı. 20-25 dakika yürüdük. Milliyet Yazarı Güneri Cıvaoğlu da aynı gruptaydı, “Yürümek iyi geldi” dedi.
Özdemir, anlattıklarımı eleştiri kabul edip, İstanbul Havalimanı ile ilgili sosyal medyada yazılanlara dikkat çekti:
- İstanbul Havalimanı’nda kuş çarpması ve uçağın inişte pas geçmesi olaylarının çok fazla olduğu yazılıyor.
İGA Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’dan son verileri alıp, paylaştı:
KUŞ ÇARPMA:
- Atatürk Havalimanı (Nisan-Ağustos 2018): 89 tane. 10 bin uçuşta oran yüzde 4.38
- İstanbul Havalimanı (Nisan-Ağustos 2019): 15 tane. 10 bin uçuşta oran yüzde 0.82
PAS GEÇME:
- Atatürk Havalimanı (Nisan-Ağustos 2018): 547 kez. 10 bin uçuşta oran yüzde 26.9
- İstanbul Havalimanı (Nisan-Ağustos 2019): 316 kez. 10 bin uçuşta oran yüzde 17.4
AZERBAYCAN VE BULGARİSTAN MESLEK LİSESİ TURUNA GELDİ
BİLGİYİ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) yayını Sanayici Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Arif Esen gönderdi:
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği isteyen Azerbaycan ve Bulgaristan heyetlerine okul müdürü Caner Baysal son derece gelişmiş atölyeleri gezdirip bilgi verdi.
- Bulgaristan Dobruca Tarım Meslek Lisesi Müdürü Plamen Slavov, Müdür Yardımcısı Mithat Osman, Azerbaycan Bakü Neft Energetika Koleji Müdürü Mehman Abdulezizov ve Bakü Sosyal İktisadi Koleji Müdürü Vidadi Orucov, ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler ve yönetim kurulunu ziyaret edip, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezdi.
Sözdinler, iki ülkenin meslek lisesi yöneticilerinin turunu şöyle değerlendirdi:
- Konuklarımız kendi bölgelerinde kuracakları meslek liselerine örnek proje olarak bizim meslek lisemizi seçti.
Sözdinler, öğrencilerinin yüzde 100 burslu eğitim gördüğünü belirtti:
- Kalifiye eleman
yetiştirmek ve ara eleman sorununu çözmeye seyirci kalmadık, elimizi taşın altına koyduk. Okulumuzdan mezun olanların istihdamını da görev bildik.