Moldova’da 350 milyon dolarlık yatırımla 3’üncüyüz

- Summa olarak 1994’ten beri Moldova’da iş yapıyoruz. Buraya ilk geldiğimizde 20’li yaşlarımın başındaydım. Bu otel daha önce Dedeman’dı. Daha sonra biz alıp yeniledik.
Summa’nın Moldova’da yaptığı işleri merak ettim, özetledi:
- Konut, AVM, havalimanı, yol, hastane, ofis binası, okul yaptık. Halen 5 bin kişilik Kişinev Arena’yı yapıyoruz.
Selim Bora, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu karşılarken Haziran 2005’teki Moldova seyahatimi anımsadım.
Ece Seramik’in fabrika açılışı için dönemin dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’le birlikte katıldığım Kişinev seyahati sırasında yazdığım yazıya baktım:
- Moldova, yoksulluğu yeşil örtüyle gizlemiş...
Prof. Kenan Mortan’ın hazırladığı rapordan şu cümleyi almışım:
- Moldovalı, bizim Mardinli’den daha yoksul. Aralarında 200 dolar fark var.
Ülkede 2004 yılı sonu itibariyle 619 dolar olan kişi başına milli gelirin bugünkü düzeyini Cumhurbaşkanlığı ekibinin hazırladığı seyahat kitapçığında gördüm:
- 1983 dolar...
Ardından Erdoğan’ın seyahati vesilesiyle Kişinev’de bulunan iş insanları Yüksel Yıldırım, Faruk Kayar, Zülküf Ceylan, Mahmut Ceylan, Fatih Bora, Özer Öz, Murat Talu’nun sohbetine katıldım. Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı Sinan Bora, sohbete 1992’de girdi:
- Moldova ile ticaretimiz 1992’de 2 milyon dolardı. 2017’de 465.4 milyon dolara çıktı. Karşılıklı ticaretimiz genelde artış eğiliminde, birkaç yıl içinde 1 milyar doları yakalarız.
Selim Bora araya girip Türk şirketlerinin ülkedeki yatırımlarından örnekler sıraladı:
- Nergis Grubu, Nobel İlaç, Efes Pilsen, Nefis Bisküvi, Moldcell...
Sinan Bora, yatırımların parasal değerini paylaştı:
- Moldova’daki Türk yatırımlarının fiili hacmi 350 milyon dolar civarında. Ülkedeki yabancı şirketler arasında Türk sermayeli firmalar sayı olarak 3’üncü sırada yer alıyor. Bu konum, yatırım ilişkilerimizin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.
Sinan Bora, şu noktanın altını çizdi:
- Moldova ile aramızda serbest ticaret anlaşması (STA) var. Buradan aralarında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin de bulunduğu 800 milyonluk bir pazara ulaşmak mümkün.
Sohbeti şu mesajla noktaladı:
- Moldova, Türk şirketleri için yatırım fırsatları barındırıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’den buraya daha çok yatırım geleceğini düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un açıkladığı “stratejik ortaklık”, Türkiye’den ülkeye yatırımları artıracak adım gibi görünüyor...
NEHİR LİMANI İÇİN MASAYA OTURDU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin Kişinev’de konakladığı Radisson Blu Oteli’nin lobisinde Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım ve Özer Öz, iş görüşmesi yaparken beni çağırdı:
- Gel, tanık ol. Liman pazarlığı yapıyoruz.
Yüksel Yıldırım, Danube Logistics yöneticisini tanıştırıp, konuya döndü:
- Bize Gagavuzya bölgesindeki bir nehir limanını teklif ediyorlar. Aslında çok küçük ölçekli bir iş. Anlaşırsak portföyümüzde yer almasını isteriz.
Yıldırım Holding Chief Operating Officer’ı (COO) Özer Öz, dünyada iş yaptıkları ülke sayısına işaret etti:
- Güney Amerika’dan Çin’e 49 ülkede yatırım ve işlerimiz var.
Yıldırım, Gagavuzya bölgesindeki nehir limanı için pazarlığın hangi noktada olduğunu paylaştı:
- Limanın geçen yılki EBİTTA’sı 3 milyon dolar. Borçları var. İstedikleri fiyat bize yüksek geldi. Gizlilik anlaşması imzalayıp, şirketi daha yakından incelemeyi teklif ettik.
Yıldırım Holding’e bağlı Yılport, Danube ile anlaşırsa, Moldova’ya nehir limanı ile de adım atılacak...
GAGAVUZYA’DA HAYVANCILIK PLANI YAPIYOR
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi görüşmeler arasındaki kısa molalardan birinde iş insanları Selim Bora, Faruk Kayar, Zülküf Ceylan, Mahmut Ceylan ve Yüksel Yıldırım’la kahve içti. Namet’in patronu Faruk Kayar, Moldova’ya dönük planını açtı:
- Gagavuzya bölgesinde hayvancılık yatırımı yapabiliriz. Ancak, buradan ülkemize ihracatın önünün açık olmasını isteriz.
Konu hayvancılıktan açılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki et fiyatlarının yüksekliği ile ilgili sitemini Kayar’a aktardı:
- Özel sektör et fiyatlarını yükseltince biz de Brezilya dahil, çeşitli ülkelerden ithalata kapıyı açıyoruz.
Moldova’da 350 milyon dolarlık yatırımla 3’üncüyüz
Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin Kişinev’de (Moldova) konakladığı Radisson Blu Oteli’nin girişinde konukları karşılarken bilgiyi verdi:
- Summa olarak 1994’ten beri Moldova’da iş yapıyoruz. Buraya ilk geldiğimizde 20’li yaşlarımın başındaydım. Bu otel daha önce Dedeman’dı. Daha sonra biz alıp yeniledik.
Summa’nın Moldova’da yaptığı işleri merak ettim, özetledi:
- Konut, AVM, havalimanı, yol, hastane, ofis binası, okul yaptık. Halen 5 bin kişilik Kişinev Arena’yı yapıyoruz.
Selim Bora, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu karşılarken Haziran 2005’teki Moldova seyahatimi anımsadım.
Ece Seramik’in fabrika açılışı için dönemin dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’le birlikte katıldığım Kişinev seyahati sırasında yazdığım yazıya baktım:
- Moldova, yoksulluğu yeşil örtüyle gizlemiş...
Prof. Kenan Mortan’ın hazırladığı rapordan şu cümleyi almışım:
- Moldovalı, bizim Mardinli’den daha yoksul. Aralarında 200 dolar fark var.
Ülkede 2004 yılı sonu itibariyle 619 dolar olan kişi başına milli gelirin bugünkü düzeyini Cumhurbaşkanlığı ekibinin hazırladığı seyahat kitapçığında gördüm:
- 1983 dolar...
Ardından Erdoğan’ın seyahati vesilesiyle Kişinev’de bulunan iş insanları Yüksel Yıldırım, Faruk Kayar, Zülküf Ceylan, Mahmut Ceylan, Fatih Bora, Özer Öz, Murat Talu’nun sohbetine katıldım. Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı Sinan Bora, sohbete 1992’de girdi:
- Moldova ile ticaretimiz 1992’de 2 milyon dolardı. 2017’de 465.4 milyon dolara çıktı. Karşılıklı ticaretimiz genelde artış eğiliminde, birkaç yıl içinde 1 milyar doları yakalarız.
Selim Bora araya girip Türk şirketlerinin ülkedeki yatırımlarından örnekler sıraladı:
- Nergis Grubu, Nobel İlaç, Efes Pilsen, Nefis Bisküvi, Moldcell...
Sinan Bora, yatırımların parasal değerini paylaştı:
- Moldova’daki Türk yatırımlarının fiili hacmi 350 milyon dolar civarında. Ülkedeki yabancı şirketler arasında Türk sermayeli firmalar sayı olarak 3’üncü sırada yer alıyor. Bu konum, yatırım ilişkilerimizin daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.
Sinan Bora, şu noktanın altını çizdi:
- Moldova ile aramızda serbest ticaret anlaşması (STA) var. Buradan aralarında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin de bulunduğu 800 milyonluk bir pazara ulaşmak mümkün.
Sohbeti şu mesajla noktaladı:
- Moldova, Türk şirketleri için yatırım fırsatları barındırıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’den buraya daha çok yatırım geleceğini düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un açıkladığı “stratejik ortaklık”, Türkiye’den ülkeye yatırımları artıracak adım gibi görünüyor...
NEHİR LİMANI İÇİN MASAYA OTURDU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve heyetinin Kişinev’de konakladığı Radisson Blu Oteli’nin lobisinde Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım ve Özer Öz, iş görüşmesi yaparken beni çağırdı:
- Gel, tanık ol. Liman pazarlığı yapıyoruz.
Yüksel Yıldırım, Danube Logistics yöneticisini tanıştırıp, konuya döndü:
- Bize Gagavuzya bölgesindeki bir nehir limanını teklif ediyorlar. Aslında çok küçük ölçekli bir iş. Anlaşırsak portföyümüzde yer almasını isteriz.
Yıldırım Holding Chief Operating Officer’ı (COO) Özer Öz, dünyada iş yaptıkları ülke sayısına işaret etti:
- Güney Amerika’dan Çin’e 49 ülkede yatırım ve işlerimiz var.
Yıldırım, Gagavuzya bölgesindeki nehir limanı için pazarlığın hangi noktada olduğunu paylaştı:
- Limanın geçen yılki EBİTTA’sı 3 milyon dolar. Borçları var. İstedikleri fiyat bize yüksek geldi. Gizlilik anlaşması imzalayıp, şirketi daha yakından incelemeyi teklif ettik.
Yıldırım Holding’e bağlı Yılport, Danube ile anlaşırsa, Moldova’ya nehir limanı ile de adım atılacak...
GAGAVUZYA’DA HAYVANCILIK PLANI YAPIYOR
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi görüşmeler arasındaki kısa molalardan birinde iş insanları Selim Bora, Faruk Kayar, Zülküf Ceylan, Mahmut Ceylan ve Yüksel Yıldırım’la kahve içti. Namet’in patronu Faruk Kayar, Moldova’ya dönük planını açtı:
- Gagavuzya bölgesinde hayvancılık yatırımı yapabiliriz. Ancak, buradan ülkemize ihracatın önünün açık olmasını isteriz.
Konu hayvancılıktan açılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki et fiyatlarının yüksekliği ile ilgili sitemini Kayar’a aktardı:
- Özel sektör et fiyatlarını yükseltince biz de Brezilya dahil, çeşitli ülkelerden ithalata kapıyı açıyoruz.