Milli treni daha önce ürettiniz de biz mi mutfak yapamadık

İSTANBUL Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı, Öztiryakiler Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’nin (TÜVASAŞ) “milli tren” üretimi çalışmaları çerçevesinde açtığı restoran vagonu ihalesinin şartnamesini incelerken gözü “referans” bölümüne takıldı:
- İhaleye gireceklerin daha önce restoran vagonunun mutfak ve iç dizaynı işleri yapmış olması gerekiyor.
Öztiryaki, bunun üzerine TÜVASAŞ yönetimine ulaşıp serzenişte bulundu:
- Siz daha önce “milli tren” ürettiniz de biz mi mutfak yapamadık. Ülkemizde daha önce “milli tren” yapılsaydı, bizim de referansımız olurdu.
Ardından şu noktanın altını çizdi:
- Eğer siz restoran vagonunun iç dizaynı ve mutfağı için referans şartında ısrar ederseniz, “milli tren”in bu bölümünü yabancılarla yapmayı kabullenirsiniz.
Şartnamenin o bölümünün değiştirilmesi için bastırdı:
- “Milli tren”in mutfağını yabancılara yaptırmak doğru olur mu? Gelin şartnameden “referans” maddesini çıkarın.
Sektörle ilgili şu bilgiyi paylaştı:
- Türkiye, endüstriyel mutfakta Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor.
TÜVASAŞ yönetimi, Öztiryaki’nin sözleri üzerine ikna oldu. Şartnameden referans bölümü çıkarıldı. İhale açıldı, Öztiryakiler de girdi:
- 16 setlik restoran vagonu mutfağı ve iç dizaynı ihalesini aldık. İlk üretimleri de gerçekleştirdik.
Tahsin Öztiryaki, TÜVASAŞ’a yaptıkları ilk restoran vagonu mutfağını İzmir’de fuarda sergilediklerini belirtti:
- Mutfağımız Siemens’in de dikkatini çekti. TÜVASAŞ bizim için referans olmaya başladı.
“Milli tren”le ilgili beklentisini paylaştı:
- Restoran vagonu ihalesi toplamda 100 sete kadar çıkabilir. İhaleyi parça parça açabilirler.
Yönetim Kurulu Başkanlığını Yusuf Öztiryaki’nin yürüttüğü Öztiryakiler’in çekilebilir mutfakta iddialı noktaya ulaştığını vurguladı:
- Kamp mutfaklarını artık konteyner içine yapıyoruz. Konteyner mutfaklar ile 3, 5, hatta 10 bin kişiye yemek hazırlanabilecek kapasite yaratılabiliyor.
Çekilebilir mutfaklardan yakın dönemde İtalyan ordusuna verdiklerini kaydetti:
- Malezya, Endonezya, Irak ve Rusya’ya da çekilebilir mutfak gönderdik.
Bu noktada İDDMİB Başkanı şapkasıyla TÜVASAŞ örneğinden yola çıkarak şu mesajı verdi:
- Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleşen büyük projelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin kullanılması kuralı koymak gerekir. Aksi halde yabancı kreditörler kendi ülkelerinden alımı teşvik ediyorlar.
Yatırım teşvikleri sanayi üretiminin gelişmesinde, teknoloji çıtasının yükselmesinde elbette önemli rol oynuyor.
Buna kamunun alım gücü rolünü de eklemek gerekiyor.
ENDÜSTRİYEL MUTFAK KİLO BAŞINA 4.6 DOLAR GETİRİYOR
TAHSİN Öztiryaki, Başkanı olduğu İDDMİB’in ihracatının geçen yıl 8.2 milyar dolar olduğunu belirtti:
- 2018’de sektörümüzün ihracatı önceki yıla göre yüzde 18 arttı. Bu yılın ilk 4 ayında ihracat 2.7 milyar dolar oldu.
Sektörün kilo başına ihracat değerini merak ettim, paylaştı:
- Mutfak eşyaları ihracatında kilo başına gelir 4.2 dolar, endüstriyel mutfakta ise 4.6 dolar düzeyinde.
İHRACATIMIZ 120 ÜLKEYE UZANIYOR
TAHSİN Öztiryaki, Öztiryakiler’in ihracatta ulaştığı ülke sayısına işaret etti:
- Yelpazemizde 5 binden fazla ürün var. 120 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat gelirimiz 55 milyon doları buluyor. Ciroda ihracat oranımız yüzde 50’lerde. İhracatın en az yüzde 50 düzeyinde olması, iç pazardaki daralma dönemlerinde şirketleri dengede tutuyor.
94 ŞAMPİYONU GÖRÜN İLKOKULDA ‘KLAVYE’Yİ ZORUNLU DERS YAPIN
INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse’den mesaj geldi:
- Türk milli takımımız bu yılki “Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası” gerek ferdi, gerekse takım halinde dünya şampiyonu oldu. Milli takımımız 24 madalyanın 12’sini kazandı.
Milli takımın bugüne kadarki başarılarının altını çizdi:
- Milli takımımız bugüne kadar çoğu dünya rekoru olmak üzere 94 dünya şampiyonluğu kazandı.
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu’nun 2 yılda bir şampiyona düzenlediğini belirtti:
- 52’nci şampiyona 13-19 Temmuz 2019 tarihlerinde Sardunya Adası’nda (İtalya) gerçekleşecek.
Milli takımın İtalya’ya gidebilmesi için desteğe ihtiyacının odluğunu vurgulayıp, klavye eğitimi konusunda şu mesajı verdi:
- Ülkemizde, bilgisayarın on parmakla eğitiminde büyük eksiklik var. İlkokul 1. sınıfın ikinci yarısından itibaren klavye eğitimi başlamalı ve mecburi ders olmalı. Çocuklarımız okumaya yazmaya başlar başlamaz, teknolojiye uyum sağlayarak, kodlamadan önce klavye kullanmasını öğrenmeli.
Milli treni daha önce ürettiniz de biz mi mutfak yapamadık
İSTANBUL Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı, Öztiryakiler Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Türkiye Vagon Sanayi AŞ’nin (TÜVASAŞ) “milli tren” üretimi çalışmaları çerçevesinde açtığı restoran vagonu ihalesinin şartnamesini incelerken gözü “referans” bölümüne takıldı:
- İhaleye gireceklerin daha önce restoran vagonunun mutfak ve iç dizaynı işleri yapmış olması gerekiyor.
Öztiryaki, bunun üzerine TÜVASAŞ yönetimine ulaşıp serzenişte bulundu:
- Siz daha önce “milli tren” ürettiniz de biz mi mutfak yapamadık. Ülkemizde daha önce “milli tren” yapılsaydı, bizim de referansımız olurdu.
Ardından şu noktanın altını çizdi:
- Eğer siz restoran vagonunun iç dizaynı ve mutfağı için referans şartında ısrar ederseniz, “milli tren”in bu bölümünü yabancılarla yapmayı kabullenirsiniz.
Şartnamenin o bölümünün değiştirilmesi için bastırdı:
- “Milli tren”in mutfağını yabancılara yaptırmak doğru olur mu? Gelin şartnameden “referans” maddesini çıkarın.
Sektörle ilgili şu bilgiyi paylaştı:
- Türkiye, endüstriyel mutfakta Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor.
TÜVASAŞ yönetimi, Öztiryaki’nin sözleri üzerine ikna oldu. Şartnameden referans bölümü çıkarıldı. İhale açıldı, Öztiryakiler de girdi:
- 16 setlik restoran vagonu mutfağı ve iç dizaynı ihalesini aldık. İlk üretimleri de gerçekleştirdik.
Tahsin Öztiryaki, TÜVASAŞ’a yaptıkları ilk restoran vagonu mutfağını İzmir’de fuarda sergilediklerini belirtti:
- Mutfağımız Siemens’in de dikkatini çekti. TÜVASAŞ bizim için referans olmaya başladı.
“Milli tren”le ilgili beklentisini paylaştı:
- Restoran vagonu ihalesi toplamda 100 sete kadar çıkabilir. İhaleyi parça parça açabilirler.
Yönetim Kurulu Başkanlığını Yusuf Öztiryaki’nin yürüttüğü Öztiryakiler’in çekilebilir mutfakta iddialı noktaya ulaştığını vurguladı:
- Kamp mutfaklarını artık konteyner içine yapıyoruz. Konteyner mutfaklar ile 3, 5, hatta 10 bin kişiye yemek hazırlanabilecek kapasite yaratılabiliyor.
Çekilebilir mutfaklardan yakın dönemde İtalyan ordusuna verdiklerini kaydetti:
- Malezya, Endonezya, Irak ve Rusya’ya da çekilebilir mutfak gönderdik.
Bu noktada İDDMİB Başkanı şapkasıyla TÜVASAŞ örneğinden yola çıkarak şu mesajı verdi:
- Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleşen büyük projelerde Türkiye’de üretilen ürünlerin kullanılması kuralı koymak gerekir. Aksi halde yabancı kreditörler kendi ülkelerinden alımı teşvik ediyorlar.
Yatırım teşvikleri sanayi üretiminin gelişmesinde, teknoloji çıtasının yükselmesinde elbette önemli rol oynuyor.
Buna kamunun alım gücü rolünü de eklemek gerekiyor.
ENDÜSTRİYEL MUTFAK KİLO BAŞINA 4.6 DOLAR GETİRİYOR
TAHSİN Öztiryaki, Başkanı olduğu İDDMİB’in ihracatının geçen yıl 8.2 milyar dolar olduğunu belirtti:
- 2018’de sektörümüzün ihracatı önceki yıla göre yüzde 18 arttı. Bu yılın ilk 4 ayında ihracat 2.7 milyar dolar oldu.
Sektörün kilo başına ihracat değerini merak ettim, paylaştı:
- Mutfak eşyaları ihracatında kilo başına gelir 4.2 dolar, endüstriyel mutfakta ise 4.6 dolar düzeyinde.
İHRACATIMIZ 120 ÜLKEYE UZANIYOR
TAHSİN Öztiryaki, Öztiryakiler’in ihracatta ulaştığı ülke sayısına işaret etti:
- Yelpazemizde 5 binden fazla ürün var. 120 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat gelirimiz 55 milyon doları buluyor. Ciroda ihracat oranımız yüzde 50’lerde. İhracatın en az yüzde 50 düzeyinde olması, iç pazardaki daralma dönemlerinde şirketleri dengede tutuyor.
94 ŞAMPİYONU GÖRÜN İLKOKULDA ‘KLAVYE’Yİ ZORUNLU DERS YAPIN
INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse’den mesaj geldi:
- Türk milli takımımız bu yılki “Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası” gerek ferdi, gerekse takım halinde dünya şampiyonu oldu. Milli takımımız 24 madalyanın 12’sini kazandı.
Milli takımın bugüne kadarki başarılarının altını çizdi:
- Milli takımımız bugüne kadar çoğu dünya rekoru olmak üzere 94 dünya şampiyonluğu kazandı.
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu’nun 2 yılda bir şampiyona düzenlediğini belirtti:
- 52’nci şampiyona 13-19 Temmuz 2019 tarihlerinde Sardunya Adası’nda (İtalya) gerçekleşecek.
Milli takımın İtalya’ya gidebilmesi için desteğe ihtiyacının odluğunu vurgulayıp, klavye eğitimi konusunda şu mesajı verdi:
- Ülkemizde, bilgisayarın on parmakla eğitiminde büyük eksiklik var. İlkokul 1. sınıfın ikinci yarısından itibaren klavye eğitimi başlamalı ve mecburi ders olmalı. Çocuklarımız okumaya yazmaya başlar başlamaz, teknolojiye uyum sağlayarak, kodlamadan önce klavye kullanmasını öğrenmeli.