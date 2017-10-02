Mikro kredi tetikledi Karaman-Almanya ‘nikâh hattı’ kurdu

Jüride IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozsoy, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, Dow Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkanı İhsan Necipoğlu, Aksoy Grup Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Aksoy Berkin, geçen yıl ödül kazanan Yasemin Bulut, meslektaşlarım Hakan Güldağ, Şelale Kadak ve Talat Yeşiloğlu var.

Citibank Kurumsal İletişim Koordinatörü Nevnihal Çiftçi, işbirliği yaptıkları kurumları anımsattı:

- Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, ARGE Danışmanlık.

Bu yıl 57 ilden başvuru olduğunu belirtti:

- 2 bine yakın mikro girişimciden başvuru aldık. 33 kadın finale kaldı.

Diyarbakır’dan Karaman’a, Kocaeli’den Ordu’ya, Kahramanmaraş’tan Eskişehir’e farklı illerden başarılı mikro girişimci kadınların öykülerini dinledik. Karaman’dan gelen Fadimana Dinçer, başvuru dosyasında nikah şekeri, düğün organizasyonu işine nasıl başladığını şöyle özetlemişti:

- Önce bu işe evde başladım. Rahatsız olan kızımın el becerisi gelişsin istedim. Sonra mikro kredi kullanıp dükkanımı açtım.

Son kullandığı mikro kredileri merak ettim:

- 2015’te 10 bin lira, 2016’da 10 bin lira mikro kredi kullandım.

Citibank’ın yarışmayı ilk düzenlediği günlere döndüm. Kullanılan mikro kredi tutarı 500-1000 TL arasında yoğunlaşırdı. Bu yılki dosyalarda 10 binli kredileri görünce şunu düşündüm:

- Başarısı netleşen kadınlar zamanla mikro kredide büyük dilimlere tırmanabiliyor.

Dinçer’in son 2 yıllık cirosuna baktım:

- 2015’te 80 bin, 2016’da 100 bin lira.

Görüşme biterken asıl dikkatimizi çeken adımını aktardı:

- Nikah şekeri ve düğün organizasyonu işini yurtdışına da satıyorum.

Bir mikro girişimciden duymaya alışık olmadığımız gelişmeydi, sorduk:

- Hangi ülkelere gönderiyorsunuz?

- Çoğunlukla Almanya. Ancak, İngiltere, Belçika ve Fransa’da da müşterilerim var.

- Avrupa’daki müşterileriniz Türkler mi?

- Evet. Türkiye’deki akrabalarının nikah ve düğünlerinden yaptığımız işi beğenenlerle başladık. Ayrıca sosyal ağ da kurduk.

3 saatlik jüri maratonu sonrası sonuçlara göz attım, Fadimana Dinçer, “Vizyon” dalında birinci olmuştu.

Yarışmanın birincileri şöyle sıralandı: Tuğba Çetin (Yılın Mikro Girişimcisi), Şilan Yazıcı (Yılın Genç Mikro Girişimcisi), Sahile Kaplan (Finansal Başarı), İmmi Kuşkaya (Sosyal Etki), Saniye Işkın (Kişisel Mücadele), Yasemin Açıkgöz (İnovasyon), Bircan Salık (Yerel Rol Model).

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mikro girişimci kadınlar arasından ihracata yönelenlerin elinden tutsa işleri daha da gelişmez mi?

18 BİN KADININ ADI KAZANANLAR HANESİNE YAZILDI

CITIBANK Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, 9 yıllık yarışmayı özetledi:

- 9 yılda Mikro Girişimci Ödülleri’ne 18 bini aşkın kadın başvurdu. 250’den fazlası ödül aldı. Başvuran 18 bin girişimcinin adını kazananlar hanesine yazdırdığına inanıyorum. Bu kadınlarımız kendi başarılarını yaratıyor. Mikro girişimciler, makro başarılara imza atıyor.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar, şu mesajı verdi:

- Mikro finans hizmetleri, kadın girişimciliğinin artırılmasında önemli bir araç. Mikro kredi iş ve istihdama katkı yapıyor, tasarrufu teşvik ediyor ve kadınları güçlendiriyor.

TİSVA Başkanı Prof. Aziz Akgül de sistemi şöyle tanımladı:

- Herkesin kabiliyetinin işe dönüştürülmesi için bir hayat suyuna, itici bir güce ihtiyacı vardır. Bu su da, küçük sermaye olan mikro kredidir.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ BAŞVURUMUZA CEVAP ALAMIYORUZ

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Konrad Adenauer Vakfı desteğiyle düzenlediği “86. Yerel Medya Semineri” için Eskişehir’deyiz. Seminerin yapıldığı otelin bulunduğu Tepebaşı İlçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Ataç, açılış konuşması sırasında OHAL’in kendilerine etkisine dikkat çekti:

- Çeşitli ülkelerde katılmamız gereken toplantılar oluyor. Yurt dışına çıkış için başvuru yapıyoruz. Bazılarına cevap bile alamıyoruz. İzin için partimizin genel başkan yardımcıları ricacı oluyor.