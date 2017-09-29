Metrekaresi 20 kilo hafifledi, ‘taşa basma’ hissine çözüm arıyor

KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Bologna’daki (İtalya) dünyanın en büyük seramik fuarı Cersaie’deki stantlarında Kaleseramik Ürün Geliştirme Müdürü Erdal Demirci ve KaleItalia Ürün Müdürü Massimo Ferri’yi tanıştırdı:

- Standımızı Massimo ve Erdal Bey ile birlikte gezin.

Erdal Demirci, Sinterfleks serisinin önünde geçmişe döndü:

- 2000’li yılların başına kadar bir metrekare seramiğin ağırlığı 28 kilo idi. Sinterfleks serisinde bir metrekare ağırlığı 8 kiloya inmiş durumda.

Seramikte 3 milimetreye kadar inebilen kalınlığın gelişen teknolojiyle sağlandığını belirtti:

- Seramik bu kadar incelirken dayanıklılık gerilemedi, aksine arttı.

Demirci’nin bu sözleri, Zeynep Bodur Okyay’a Sinterfleks serisinin ilk geliştirildiği günleri anımsattı:

- Kurucumuz, rahmetli babam İbrahim Bodur, 1999 Marmara Depremi sonrası “Binaların bizi ilgilendiren bölümlerini hafifletmenin bir yolunu bulmalıyız” diyerek seramikte yeni Ar-Ge’nin fitilini ateşledi.

İlk Sinterfleks fabrikasını 12 yıl önce kurduklarını vurguladı:

- İkinci Sinterfleks fabrikamız 145 milyon liralık yatırımla bu yıl faaliyete geçti. Bu üründe 1 milyon metrekare olan yıllık üretim 2 milyon metrekareye çıkacak.

100x300 santim ebat, 3 ve 5 milimetre kalınlıkla başladıkları üretim sürecinde 120x360 ebada da geçtiklerini kaydetti:

- Diğer seramik ürünlerinde metrekare ihracat fiyatımız 10-15 Euro’dan, Sinterflkeks’te 30 Euro’dan başlıyor.

Massimo Ferri, İtalyan mermeri görünümlü ürünlere işaret etti:

- Gelişen dijital baskı teknolojisiyle ahşaptan mermere doğadaki birçok materyalin desenini seramiğe yansıtabiliyoruz.

Demirci araya girdi:

- Dünyada en yüksek talep gören seriler arasında ahşap görünümlü seramikler yer alıyor.

Eczacıbaşı Vitra Karo Genel Müdürü Hasan Pehlivan da, Vitra standında ahşap görünümlü seramikleri anlatırken, bir çalışmaya değindi:

- Ar-Ge’deki arkadaşlarımız ahşap görünümlü seramiklerde çıplak ayakla basıldığında hissedilen soğukluğu gidermenin yolunu arıyor.

- Yani, “taşa basma hissi” bitecek mi bu üründe?

- Evet.

Bu çalışmayı Zeynep Bodur Okyay’a da sorduk, anlattı:

- Gelişen teknoloji, bu tür yeniliklere ulaşma olanağı veriyor.

Metrekarede 20 kiloluk hafifleme, “taşa basma hissi”ni bitirme gibi adımlar, seramikte katma değeri, ihracat fiyatını daha da yukarı taşıyor...

CİRO 3 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK

KALE Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, grubun cirosunun 2 milyar 140 milyon lira düzeyinde olduğunu belirtti:

- Toplam cironun 1 milyar 737 milyon lirasını yapı grubumu sağlıyor. Savunma ve havacılığı temsil eden teknik grup ciromuz 305 milyon lira.

Grup ihracatının 164 milyon dolar olduğunu vurgulayıp, 2020’ye döndü:

- 2020 yılında grup ciromuzun 3 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz. Yapı grubunun toplamdaki payı yüzde 81’den 76’ya inecek. Teknik grup yüzde 14’ten 23’e yükselecek.

İTALYA’YA 40 MİLYON EURO YATIRDIK, PÖSTEKİ SAYIYORUZ

ZEYNEP Bodur Okyay, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 12’nci büyük seramik karo üreticisi olduklarını vurgulayıp, İtalya’ya dikkat çekti:

- 2011’de dünya seramik sektörünün kalbi Bologna’da Fincuoghi tesislerini aldık. Satın alma dahil, 40 milyon Euro yatırım yaptık. İtalya’da üretim oldukça zor. İnsana “pösteki” saydırıyorlar.

Bologna’da üst segment üretim yaptıklarını, oradaki markaları Çan’da da üretiklerini kaydetti:

- Kale İtalya ile önemli bir satış ağı kazandık. Buradaki ciro 40 milyon Euro’ya yaklaşıyor.

İHA’YA MOTOR ÜRETEBİLİRİZ

ZEYNEP Bodur Okyay, Prett & Whitney ile uçak motoru parçası üretimi işbirlikleri olduğunu belirtip, bu sektördeki adımlarını anlattı:

- Rolls-Royce ile Türkiye’de uçak motorları geliştirmek için el sıkıştık, çalışmalara başladık. Başta Türkiye’nin milli savaş uçağı projesi TF-X olmak üzere uçak motorları geliştirmek istiyoruz.

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar’la ortaklıklarını sorduk, yanıtladı:

- Başlangıçta işbirliğimiz vardı. Sonra Özdemir Bey (Bayraktar) ve çocukları yollarına devam etti. Çok da başarılı oldular. Son dönemlerde İHA’larına motor üretme konusunu görüşüyoruz.