Maraş, direkt uçuş ve biraz gaz bizi kurtarır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve KKTC’de uzun süre Merit Otelleri’ni yöneten Reha Arar’la birlikte gazeteye geldiklerinde öncelikle iki veriye dikkat çekti:
- Turizmden yılda 1 milyar dolar, yüksek öğrenimden de 1 milyar dolar gelirimiz var. Yani, bu iki sektör bizim için lokomotif. 2 milyar dolar, KKTC’nin ithalatını karşılıyor.
KKTC’de ilk açılan üniversitenin Doğu Akdeniz olduğunu anımsadı:
- Doğu Akdeniz Üniversitesi açılırken bir kesim ayağa kalktı, itiraz etti, “Küçücük ülkede böyle bir üniversite olur mu?” diye karşı çıktı. İyi ki Doğu Akdeniz ile kapı açılmış.
Halen 10 üniversitenin faaliyette olduğunu belirtti:
- 10 üniversitenin daha açılması gündemde. Gerçi YÖK yeni üniversitelerin açılmasına itiraz ediyor, kalitenin düşeceğini savunuyor. Kaliteyi düşürmeden de faaliyete geçebilirler.
KKTC’de halen 85 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü kaydetti:
- 70 bine yakın üniversite öğrencimiz KKTC dışından. Bunların 45 bini Türkiye’den geri kalanı 3’üncü ülkelerden.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel araya girdi:
- Sayın Başbakan’la kabineye ilk girdiğimiz 2009’da yılda 360 bin turist ağırlıyorduk. Sayın Başbakanımız o dönemde Maliye Bakanı idi. Birlikte 1 milyon turist hedefi koyduk. O hedefe 2013’te ulaştık.
Yıllık turist sayısının 1.1 milyon dolayında olduğunu vurguladı:
- Turistlerin yüzde 80’ini Türkiye’den misafirlerimiz oluşturuyor. Yüzde 10’la ikinci sırada İngilizler yer alıyor. Kalan yüzde 10’un ilk sırasında Almanlar bulunuyor.
Turizm gelirlerinin içinde kumarhanelerin payını merak ettim, paylaştı:
- Yüzde 15 dolayında.
Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’na diğer ülkelerden direkt uçuş yapılamadığından yakındı:
- Ercan Havalimanı’na diğer ülkelerden direkt uçuş konusunda İngiliz hukukuna yenik düştük. Örneğin İngiltere’den gelen turist Ercan Havalimanı’na direkt yolculuk yapamıyor.
Bunun insan haklarına aykırı bir durum olduğuna işaret etti:
- Bize gelecek İngiliz turistin önce Rum tarafına gitmek durumunda kalması seyahat özgürlüğü önünde engel değil midir?
Ardından KKTC ekonomisini yukarı taşıyabilecek 3 adımın altını çizdi:
- Maraş’ın yerleşime ve turizme açılması.
- Ercan Havalimanı’na 3’üncü ülkelerden direkt uçuşların gerçekleşmesi.
- Sondajlar sonrası elde edilecek gazdan KKTC’ye hakkı olan payın verilmesi.
Sonra ekledi:
- Bunlar gerçekleşirse KKTC ekonomisi kurtulur...
Eğitim ve turizm gelirinin yıllık 2 milyar dolara ulaşması, KKTC’nin ekonomik açıdan kendi yağıyla kavrulabileceğinin işaretlerini veriyor...
Ercan Havalimanı, Maraş ve gaz konusunda düğümün diplomasi ile çözülmesi gerekiyor...
KOCA İSTANBUL HAVALİMANI AÇILDI ERCAN ÇOK GECİKTİ
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’nın gelir paylaşımı modeliyle Taşyapı tarafından yenilenmesinin sürdüğüne işaret etti:
- İhalesi benim Maliye Bakanlığım sırasında gerçekleşti. En uygun teklif de Taşyapı’dan geldi. Biz de ihaleyi Taşyapı’ya verdik.
Ercan Havalimanı ihalesi ile İstanbul Havalimanı’nın aynı döneme denk geldiğini vurguladı:
- Koskoca İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı hizmete girdi, Ercan Havalimanı’nda inşaat hâlâ devam ediyor.
Ercan Havalimanı için bitiş tarihinin o dönemde 2016 olarak belirlendiğini kaydetti:
- Taşyapı, gecikmenin nedenlerinden biri olarak İstanbul Hava Yolları’nın hangarını gösteriyor. İstanbul Hava Yolları’nın uçağı bile yok. O hangar oradan kaldırılabilirdi.
Taşyapı’nın şimdi de duty free konusunda yaşadığı sorunu gerekçe gösterdiğini vurguladı:
- Bu gerekçeler bizi ilgilendirmiyor. Taşyapı’ya projeyi bu yıl sonunda tamamlaması konusunda son süreyi verdik.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’nin koordinasyonuyla ilgilendiğini anımsattı:
- Sayın Oktay da projeyi üstlenen inşaat şirketine gerekli uyarıyı yaptı...
Taşyapı’nın elinde olmayan gecikmeyi gerekçe gösterip, önceki hükümetten ek işletme süresi aldığının altını çizdi:
- 25 yıllık işletme süresi vardı, 4 yıl daha ekledi. Ek işletme süresi onlar için önemli avantaj oldu.
ERCAN HAVALİMANI BÜYÜYÜNCE TURİZM İVME KAZANACAK
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’nın yenilenmesi ve büyümesi sonrasında yıllık yolcu kapasitesinin 8 milyona çıkacağını belirtti:
- Bu kapasite, turizmde şansımızı artıracak, ivme sağlayacak.
Havalimanının yeni haliyle hizmete girmesinin ardından geniş gövdeli uçakların da inebileceğini vurguladı:
- Ercan Havalimanı’na başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelerden direkt uçuşların gerçekleşmesi için diplomasi ve lobi adımlarımızı sıklaştıracağız. Gerekirse İngiltere’de yeniden dava açacağız.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel araya girdi:
- İngiltere’de 400 bin civarında Kıbrıslı Türk yaşıyor. İngiltere’den Ercan Havalimanı’na direkt uçuşun olmaması, o vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor.
Maraş, direkt uçuş ve biraz gaz bizi kurtarır
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ve KKTC’de uzun süre Merit Otelleri’ni yöneten Reha Arar’la birlikte gazeteye geldiklerinde öncelikle iki veriye dikkat çekti:
- Turizmden yılda 1 milyar dolar, yüksek öğrenimden de 1 milyar dolar gelirimiz var. Yani, bu iki sektör bizim için lokomotif. 2 milyar dolar, KKTC’nin ithalatını karşılıyor.
KKTC’de ilk açılan üniversitenin Doğu Akdeniz olduğunu anımsadı:
- Doğu Akdeniz Üniversitesi açılırken bir kesim ayağa kalktı, itiraz etti, “Küçücük ülkede böyle bir üniversite olur mu?” diye karşı çıktı. İyi ki Doğu Akdeniz ile kapı açılmış.
Halen 10 üniversitenin faaliyette olduğunu belirtti:
- 10 üniversitenin daha açılması gündemde. Gerçi YÖK yeni üniversitelerin açılmasına itiraz ediyor, kalitenin düşeceğini savunuyor. Kaliteyi düşürmeden de faaliyete geçebilirler.
KKTC’de halen 85 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü kaydetti:
- 70 bine yakın üniversite öğrencimiz KKTC dışından. Bunların 45 bini Türkiye’den geri kalanı 3’üncü ülkelerden.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel araya girdi:
- Sayın Başbakan’la kabineye ilk girdiğimiz 2009’da yılda 360 bin turist ağırlıyorduk. Sayın Başbakanımız o dönemde Maliye Bakanı idi. Birlikte 1 milyon turist hedefi koyduk. O hedefe 2013’te ulaştık.
Yıllık turist sayısının 1.1 milyon dolayında olduğunu vurguladı:
- Turistlerin yüzde 80’ini Türkiye’den misafirlerimiz oluşturuyor. Yüzde 10’la ikinci sırada İngilizler yer alıyor. Kalan yüzde 10’un ilk sırasında Almanlar bulunuyor.
Turizm gelirlerinin içinde kumarhanelerin payını merak ettim, paylaştı:
- Yüzde 15 dolayında.
Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’na diğer ülkelerden direkt uçuş yapılamadığından yakındı:
- Ercan Havalimanı’na diğer ülkelerden direkt uçuş konusunda İngiliz hukukuna yenik düştük. Örneğin İngiltere’den gelen turist Ercan Havalimanı’na direkt yolculuk yapamıyor.
Bunun insan haklarına aykırı bir durum olduğuna işaret etti:
- Bize gelecek İngiliz turistin önce Rum tarafına gitmek durumunda kalması seyahat özgürlüğü önünde engel değil midir?
Ardından KKTC ekonomisini yukarı taşıyabilecek 3 adımın altını çizdi:
- Maraş’ın yerleşime ve turizme açılması.
- Ercan Havalimanı’na 3’üncü ülkelerden direkt uçuşların gerçekleşmesi.
- Sondajlar sonrası elde edilecek gazdan KKTC’ye hakkı olan payın verilmesi.
Sonra ekledi:
- Bunlar gerçekleşirse KKTC ekonomisi kurtulur...
Eğitim ve turizm gelirinin yıllık 2 milyar dolara ulaşması, KKTC’nin ekonomik açıdan kendi yağıyla kavrulabileceğinin işaretlerini veriyor...
Ercan Havalimanı, Maraş ve gaz konusunda düğümün diplomasi ile çözülmesi gerekiyor...
KOCA İSTANBUL HAVALİMANI AÇILDI ERCAN ÇOK GECİKTİ
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’nın gelir paylaşımı modeliyle Taşyapı tarafından yenilenmesinin sürdüğüne işaret etti:
- İhalesi benim Maliye Bakanlığım sırasında gerçekleşti. En uygun teklif de Taşyapı’dan geldi. Biz de ihaleyi Taşyapı’ya verdik.
Ercan Havalimanı ihalesi ile İstanbul Havalimanı’nın aynı döneme denk geldiğini vurguladı:
- Koskoca İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı hizmete girdi, Ercan Havalimanı’nda inşaat hâlâ devam ediyor.
Ercan Havalimanı için bitiş tarihinin o dönemde 2016 olarak belirlendiğini kaydetti:
- Taşyapı, gecikmenin nedenlerinden biri olarak İstanbul Hava Yolları’nın hangarını gösteriyor. İstanbul Hava Yolları’nın uçağı bile yok. O hangar oradan kaldırılabilirdi.
Taşyapı’nın şimdi de duty free konusunda yaşadığı sorunu gerekçe gösterdiğini vurguladı:
- Bu gerekçeler bizi ilgilendirmiyor. Taşyapı’ya projeyi bu yıl sonunda tamamlaması konusunda son süreyi verdik.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’nin koordinasyonuyla ilgilendiğini anımsattı:
- Sayın Oktay da projeyi üstlenen inşaat şirketine gerekli uyarıyı yaptı...
Taşyapı’nın elinde olmayan gecikmeyi gerekçe gösterip, önceki hükümetten ek işletme süresi aldığının altını çizdi:
- 25 yıllık işletme süresi vardı, 4 yıl daha ekledi. Ek işletme süresi onlar için önemli avantaj oldu.
ERCAN HAVALİMANI BÜYÜYÜNCE TURİZM İVME KAZANACAK
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’nın yenilenmesi ve büyümesi sonrasında yıllık yolcu kapasitesinin 8 milyona çıkacağını belirtti:
- Bu kapasite, turizmde şansımızı artıracak, ivme sağlayacak.
Havalimanının yeni haliyle hizmete girmesinin ardından geniş gövdeli uçakların da inebileceğini vurguladı:
- Ercan Havalimanı’na başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelerden direkt uçuşların gerçekleşmesi için diplomasi ve lobi adımlarımızı sıklaştıracağız. Gerekirse İngiltere’de yeniden dava açacağız.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel araya girdi:
- İngiltere’de 400 bin civarında Kıbrıslı Türk yaşıyor. İngiltere’den Ercan Havalimanı’na direkt uçuşun olmaması, o vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor.