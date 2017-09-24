Manhattan’daki yurt 40 milyon dolara bitecek

TÜRK Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılışı için gittiğim New York’ta geçen çarşamba akşamı konakladığımız otele girerken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, otelden hareket etmeye hazırlanıyordu.

Büyükekşi, katılacakları programla ilgili bilgi verdi:

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı TURKEN Gala Gecesi’ne gidiyoruz.

TURKEN adını duyunca mayıs ayı başlarında Malezya’da Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’la yaptığımız sohbeti anımsadım:

- TÜRGEV olarak ABD ve İngiltere’de TURKEN Foundation’ı kurmuş, faaliyete geçirmiştik. TURKEN, ABD’de bağış toplama yetkisine de sahip.

Büyükekşi ve Burkay otele döndüğünde sohbet ettik. Büyükekşi, galada TURKEN’in Manhattan’da (New York) inşa etmeyi planladığı kültür evi ve öğrenci yurdu projesinin anlatıldığını aktardı:

- Çok güzel bir proje hazırlanmış. Yakında inşaata başlayacaklar.

Kendisinin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin masasında oturduğunu belirtti:

- Cumhurbaşkanımızın masasında Türk iş dünyasından isimler vardı.

Büyükekşi ve Burkay’la sohbet ederken arşive girdim, 12 Mayıs 2017’de yayınlanan yazımı açtım:

- Manhattan’a prestij projesi...

Bilal Erdoğan, Malezya’daki sohbetimizde Ensar Vakfı’yla ortaklaşa Manhattan’da 20 milyon dolara tek katlı bir binayı arsası için aldıklarını söylemişti:

- Ağustos 2017’de temeli atacağız. Arsa 350 metrekare. 6 bin 500 metrekarelik bir inşaat planlıyoruz. Yurt ve kültür merkezi bizim için ptestij olacak.

TURKEN, 200 öğrenci kapasiteli yurt ve kültür merkezi için yardım toplamayı planlamıştı. Gala gecesinde de bu yönde mesajlar verildi. İstanbul Tekstil ve Hambez İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, galada çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı:

- TURKEN’in gala gecesinde Zeynel Abidin Erdem’le aynı masadayız.

Gecenin sonunda TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bayraktutar’a mesaj gönderip sordum:

- Manhattan’da yapacağınız yurt ve kültür merkezi için ne kadar yardım toplandı?

Bayraktutar, bağış toplama işinin tek gecelik olmadığını vurguladı:

- Geceye katılan iş dünyası temsilcisi hayırseverler zaman zaman bize yardım yapıyor.

İnşaat için izin durumunu merak ettim, anlattı:

- Tüm izinler alındı. Yıkıma başlamaya hazırdık. New York Belediyesi, “Birleşmiş Milletler toplantıları bitmeden yıkıma başlamayın” dedi. O nedenle bekledik. En kısa sürede yıkıma başlayacağız. İnşaatın 21 ayda tamamlanmasını planlıyoruz.

İnşaat maliyetini öğrenmek istedim:

- Arsayı 20 milyon dolara almıştınız. İnşaata ne kadar harcayacaksınız?

- İnşaat maliyeti de o civarda olur...

Projenin mimari tasarımını Perkins and Will’in yaptığını kaydetti:

- İnşaatı da CNY yapacak.

Manhattan’da atılan adım, TÜRGEV-Ensar Vakfı ortaklığının, yurtdışında da “atak” davranacağını gösteriyor...

ŞU YENİ YATIRIMI KULAĞIMA FISILDA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, New York seyahatinin son gününde Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve ekibinin organizasyonuyla gerçekleşen CEO’lar toplantısına katıldı.

Toplantının soru-yanıt bölümünde söz alan Katarlı yatırım fonu Qinvest Başkan Yardımcısı Sheikh Mohamed Bin Abdullah Al Thani söz aldı:

- Türkiye ekonomisine inanıyoruz. Türkiye’deki yatırımlarımız artıracağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de yeni bir yatırımın anonsunu yapacağız.

Erdoğan, Abdullah Al Thani’ye takıldı: - Toplantı çıkışında şu yeni yatırımı kulağıma fısılda bakalım...

TÜKİYE’DEKİ KOBİ’LERE ALİBABA.COM ÇAĞRISI

BAŞBAKANLIK Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, geçen çarşamba günü THY’nin New York uçağındayken mesaj gönderdi:

- Cumhurbaşkanımız bugün Çinli Alibaba.com’un patronu Jack Ma ile görüştü.

Görüşmenin içeriğini sordum, özetledi:

- Jack Ma, Alibaba’nın gelecek planlarını anlattı. Türkiye’deki KOBİ’lerin bu platformdan daha fazla yararlanmalarını talep etti.

KALEMLERİNİ UNUTMA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, global CEO’lar toplantısında Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile yan yana oturan Boeing International Başkanı Marc Allen’e sordu:

- Yeni uçak sattın mı?

Allen, THY’ye dönük daha fazla satış istediğini ortaya koydu:

- THY’ye yeteri kadar uçak satamıyoruz.

Toplantı sonunda Aycı ile Allen, THY’nin 10’u kesin, 30’u opsiyonlu 40 adet B787 Dreamliner alımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıklığında imza attı. Erdoağn, imzalar atıldıktan sonra Aycı’yı uyardı:

- Kalemlerini unutma...

TÜRKİYE’DE YATIRIM FIRSATI KOLLUYORUZ

GENERAL Atlantic CEO’su William Ford, Türkiye’de 2012’de yemeksepeti’ne yatırım yaptıklarını anımsattı:

- Türkiye’de yatırım fırsatlarını kolluyoruz.

General Atlantic, 2012’de yemeksepeti’nin yüzde 36.39 hissesine 44 milyon dolar yatırıdı. Yemeksepeti, Mayıs 2015’te Alman Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satılınca, General Atlantic’in payına 216.1 milyon dolar düşdü.