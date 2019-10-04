Malatya’ya ikinci okulu anne-babası adına yaptırıyor

- Şu anda Malatya’dayım. Vali Aydın Baruş’un makamında hayırlı bir işe imza atacağım.
Ardından “hayırlı iş”in içeriğini aktardı:
- Yeşilyurt ilçemizde 700 öğrencinin eğitim göreceği bir Anadolu Lisesi yaptıracağım.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile imzaladıkları, Vali Baruş’un “Olur” imzasının bulunduğu sözleşmeden okulun adını okudu:
- Nazife-Mustafa Küçükaslan Anadolu Lisesi.
3 milyon lirasını karşılayacağı okulda anne ve babasının adının birlikte yaşayacağını belirtti:
- Vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum.
Sonra 30 yıl önceye uzandı:
- Malatya’da ilk yaptırdığım okul bundan 30 yıl önce faaliyete geçmişti.
Söz konusu okulun adının “Yusuf Kenan Anadolu Lisesi” olduğunu vurguladı:
- Okulumuzda halen 288 öğrenci eğitim görüyor. Annemin ve babamın adını taşıyacak 16 derslikli Anadolu Lisesi ile birlikte öğrenci kapasitemiz 1000’e çıkmış olacak.
Telefonu kapatıktan sonra Yusuf Kenan Küçükaslan’ın “İğne ile İpliğin Dansı” kitabından hayat öyküsüne yeniden baktım:
- Anam beni Malatya’da kabak tarlasında çalışırken doğurmuş (1936).
Babası, en yakın arkadaşı tarafından dolandırılınca parasız kalıp üzüntüsünden 52 yaşında vefat etmiş:
- Babam vefat ettiğinde ben 6 aylıkmışım. Anam bize hem analık, hem babalık yaptı. 1953 yılında 17 yaşındayken İstanbul’un yolunu tuttum.
İstanbul’da terzi çırağı olarak işe başladı, meslekte ilerleyince Londra’da eğitim fırsatı yakaladı:
- Londra’da “Tailor and Cutter Academy”yi bitirdim. Böylece “Doktor Terzi” oldum.
Kitabında terziliğini yaptığı isimlere göz attım:
- 5’inci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP lideri Alpaslan Türkeş, iş insanları Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Erdoğan Demirören, ünlü aktörler Ayhan Işık, İzzet Günay...
83 yaşındaki Yusuf Kenan, imzaladığı sözleşmeye göre Yeşilyurt’taki Anadolu Lisesi’nin yapım bedelinin yüzde 50’sini karşılayacak.
17 yaşında ayrıldığı memleketi Malatya’ya bir okul daha kazandırmış olacak...
TURİZMDE TANITIMA BÖLGESEL KURULLAR MODELİ DAHA UYGUN
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatı Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Akbalık, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulmasını sağlayan mevzuat çıkmadan kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir mektup gönderdi. Mektuba şöyle girdi:
- “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı” gibi bir oluşumu çok yerinde buluyoruz.
Beklentisini ortaya koydu:
- Söz konusu oluşum ancak bölgesel alt kurullar sayesinde başarılı olabilir.
Bu yaklaşımı şu örnekle güçlendirdi:
- Ülkemizdeki turizm destinasyonlarının sorunları, ihtiyaçları çok farklı. Şanlıurfa Göbeklitepe ile Mardin’deki çok kültürlü dokunun ya da Antalya ile Karadeniz’in tanıtımı için aksiyon planları birbirinden farklı olmak zorunda.
Ardından ekledi:
- Tamamen merkezi bir oluşum, yereldeki dinamiklere hâkim olamaz. Bu yapı bölgesel bilgi akışından beslenmedikçe başarı sağlayamaz.
Dünyadan örneklere dikkat çekti:
- Fransa’daki Nice, Cannes ve İspanya’nın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren bölgesel ajansları ve başarılarını gözlemlemek mümkün.
Sektörün 2016-2017’de ciddi zarar ettiğini anımsattı:
- Turizm sektörünün gelişimi için her türlü fedakârlığa hazırız. Ancak getirilen model, sektör üzerinde önemli bir yük daha oluşturacak. Sektördeki kârlılık yüzde 3-10 düzeyinde. Ciro üzerinden yerine kâr üzerinden katkı alınması , modeli daha sürdürülebilir kılar.
Fonun kullanımına işaret etti:
- Her turizm destinasyonu, yarattığı kaynağın en az yüzde 50’si oranında desteklenirse, model daha adil olur.
THY, CONDOR’U ALIP TURİZME YÖNLENDİRSİN
TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, İngiliz turizm devi Thomas Cook’un iflasının ardından şu öneriyi gündeme getirdi:
- Türk Hava Yolları (THY), Condor’u satın alıp, Türkiye’nin tatil hava yolları haline getirmeli. Tatilcileri Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye taşımalı.
Şu noktanın altını çizdi:
- Antalya’nın dijital dünyaya uyum sağlaması ancak lowcost bir uçak şirketinin Avrupa’yı uçak ağı ile bağlamasıyla mümkün olur.
Malatya’ya ikinci okulu anne-babası adına yaptırıyor
Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1980’lerin başındaki başbakan yardımcılığı döneminden itibaren adı “Özal’ın terzisi” olarak öne çıkan Yusuf Kenan aradı:
- Şu anda Malatya’dayım. Vali Aydın Baruş’un makamında hayırlı bir işe imza atacağım.
Ardından “hayırlı iş”in içeriğini aktardı:
- Yeşilyurt ilçemizde 700 öğrencinin eğitim göreceği bir Anadolu Lisesi yaptıracağım.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile imzaladıkları, Vali Baruş’un “Olur” imzasının bulunduğu sözleşmeden okulun adını okudu:
- Nazife-Mustafa Küçükaslan Anadolu Lisesi.
3 milyon lirasını karşılayacağı okulda anne ve babasının adının birlikte yaşayacağını belirtti:
- Vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum.
Sonra 30 yıl önceye uzandı:
- Malatya’da ilk yaptırdığım okul bundan 30 yıl önce faaliyete geçmişti.
Söz konusu okulun adının “Yusuf Kenan Anadolu Lisesi” olduğunu vurguladı:
- Okulumuzda halen 288 öğrenci eğitim görüyor. Annemin ve babamın adını taşıyacak 16 derslikli Anadolu Lisesi ile birlikte öğrenci kapasitemiz 1000’e çıkmış olacak.
Telefonu kapatıktan sonra Yusuf Kenan Küçükaslan’ın “İğne ile İpliğin Dansı” kitabından hayat öyküsüne yeniden baktım:
- Anam beni Malatya’da kabak tarlasında çalışırken doğurmuş (1936).
Babası, en yakın arkadaşı tarafından dolandırılınca parasız kalıp üzüntüsünden 52 yaşında vefat etmiş:
- Babam vefat ettiğinde ben 6 aylıkmışım. Anam bize hem analık, hem babalık yaptı. 1953 yılında 17 yaşındayken İstanbul’un yolunu tuttum.
İstanbul’da terzi çırağı olarak işe başladı, meslekte ilerleyince Londra’da eğitim fırsatı yakaladı:
- Londra’da “Tailor and Cutter Academy”yi bitirdim. Böylece “Doktor Terzi” oldum.
Kitabında terziliğini yaptığı isimlere göz attım:
- 5’inci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP lideri Alpaslan Türkeş, iş insanları Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Erdoğan Demirören, ünlü aktörler Ayhan Işık, İzzet Günay...
83 yaşındaki Yusuf Kenan, imzaladığı sözleşmeye göre Yeşilyurt’taki Anadolu Lisesi’nin yapım bedelinin yüzde 50’sini karşılayacak.
17 yaşında ayrıldığı memleketi Malatya’ya bir okul daha kazandırmış olacak...
TURİZMDE TANITIMA BÖLGESEL KURULLAR MODELİ DAHA UYGUN
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatı Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Akbalık, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı”nın kurulmasını sağlayan mevzuat çıkmadan kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir mektup gönderdi. Mektuba şöyle girdi:
- “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı” gibi bir oluşumu çok yerinde buluyoruz.
Beklentisini ortaya koydu:
- Söz konusu oluşum ancak bölgesel alt kurullar sayesinde başarılı olabilir.
Bu yaklaşımı şu örnekle güçlendirdi:
- Ülkemizdeki turizm destinasyonlarının sorunları, ihtiyaçları çok farklı. Şanlıurfa Göbeklitepe ile Mardin’deki çok kültürlü dokunun ya da Antalya ile Karadeniz’in tanıtımı için aksiyon planları birbirinden farklı olmak zorunda.
Ardından ekledi:
- Tamamen merkezi bir oluşum, yereldeki dinamiklere hâkim olamaz. Bu yapı bölgesel bilgi akışından beslenmedikçe başarı sağlayamaz.
Dünyadan örneklere dikkat çekti:
- Fransa’daki Nice, Cannes ve İspanya’nın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren bölgesel ajansları ve başarılarını gözlemlemek mümkün.
Sektörün 2016-2017’de ciddi zarar ettiğini anımsattı:
- Turizm sektörünün gelişimi için her türlü fedakârlığa hazırız. Ancak getirilen model, sektör üzerinde önemli bir yük daha oluşturacak. Sektördeki kârlılık yüzde 3-10 düzeyinde. Ciro üzerinden yerine kâr üzerinden katkı alınması , modeli daha sürdürülebilir kılar.
Fonun kullanımına işaret etti:
- Her turizm destinasyonu, yarattığı kaynağın en az yüzde 50’si oranında desteklenirse, model daha adil olur.
THY, CONDOR’U ALIP TURİZME YÖNLENDİRSİN
TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, İngiliz turizm devi Thomas Cook’un iflasının ardından şu öneriyi gündeme getirdi:
- Türk Hava Yolları (THY), Condor’u satın alıp, Türkiye’nin tatil hava yolları haline getirmeli. Tatilcileri Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye taşımalı.
Şu noktanın altını çizdi:
- Antalya’nın dijital dünyaya uyum sağlaması ancak lowcost bir uçak şirketinin Avrupa’yı uçak ağı ile bağlamasıyla mümkün olur.