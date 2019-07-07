Kuveyt, sağlık ve ilaçta kapıyı artık daha fazla açar mı

Arslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan’dan davet geldi:
- Kuveytli iş ortağım Ayad A. Al-Thuwainy’nin İstanbul’u ziyareti vesilesiyle düzenlediğim buluşmaya bekliyorum.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Ulaştırma eski Bakanı Lütfi Elvan’ın katıldığı buluşmada şu isimler yer aldı:
* İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Namet Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kayar, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selma Akdoğan, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, Şerif Kaynar, Süzer Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer.
Toplantının moderatörü Şerif Kaynar, 4.3 milyar dolarlık Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal projesini yürüten Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’e söz verdi. Özdemir, projede son durumu özetledi:
- Projenin tamamlanma süresi 6 yıl idi. 4 yılda bitirme sözü verdik. Şu anda 6 bin 500 kişi çalışıyor. Personelin 2 bin 500’ü Türkiye’den.
Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Kuveyt’te geçmişte proje yaptıklarını belirtti:
- 1970’li yılların sonlarına doğru Kuveyt’te inşaat projesi üstlendik. Ayrıca, 2013 yılı başında Eurobank Tekfen’deki hissemizi Burgan Bank’a sattık.
Ardından Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut söz aldı:
- Kuveyt pazarında öncelikle ilaç ihracatıyla, sonra da üretimle yerimizi almak istiyoruz.
Ahmet Arslan araya girdi:
- Kuveyt’in yıllık ilaç ithalatı 1.3 milyar dolar. Türkiye’den sadece 700 bin dolarlık ilaç alımı yapıyorlar. İş ortağım Al-Thuwainy ile ilaç dahil, Türk şirketleriyle işbirliğinin gelişmesi için çaba harcıyoruz.
Toplantı sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Aralık 2009’daki Kuveyt seyahatini anımsadım. Gül’ün o seyahatte verdiği mesajlara baktım:
* Kuveyt’in dünyadaki çeşitli fonlarda 1 trilyon dolar aşan kaynağı var. 11 Eylül’e kadar bu paranın önemli bölümü ABD ve önde gelen Avrupa ülkelerinin fonlarında yatardı. 2-3 yıl önce Kuveyt, Türkiye’yi öncelikli ülke ilan etti.
* Kuveyt, 5 yılda alt yapıya 160 milyar dolar harcayacak. Türk iş insanlarının bu işlerden pay alması gerekiyor.
O seyahatte bazı iş insanları sağlık sektörüyle ilgili de şu noktanın altını çizmişti:
- Kuveyt, yılda 55 bin hastayı çeşitli ülkelere tedaviye gönderiyor. Bunun parasal büyüklüğü 2 milyar doları buluyor. Buradan pay almalıyız.
Gül, resmi görüşmelerde konuyu gündeme getirip, şu sözü almıştı:
- Tedavi için Türkiye’ye gidecek olanların önünü açarız.
Geçen 10 yılda Kuveyt’te Türk şirketlerinin aldığı büyük işler, Limak’ın 4.3 milyar dolarlık havalimanı projesi, STFA’nın 488 milyon dolarlık liman projesi ve Kolin’in yol projesi oldu...
Kuveyt merkezli Burgan Bank, 2013’te Eurobank Tekfen’i satın alarak Türk bankacılık sektörüne giriş yaptı...
Ancak, Kuveyt’in Türkiye’den 700 bin dolarlık ilaç alıyor olması, sağlıkla ilgili işbirliğinde pek ilerleme sağlanamadığını ortaya koydu.
FIFA, KUVEYT’İ ASKIDAN TÜRKİYE LOBİSİYLE İNDİRDİ
ARSLAN Şirketler Grubu’nun Kuveytli iş ortağı Ahmadiah Contraction Company Yönetim Kurulu Başkanı Ayad A. Al-Thuwainy ve CEO Elie N. Hani’nin ziyareti nedeniyle düzenlediği buluşmada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, şu bilgiyi paylaştı:
- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kuveyt Futbol Federasyonu’nun üyeliğini Ekim 2015’te askıya almıştı. TFF’nin yoğun çabaları ile Kuveyt, yeniden FIFA üyeliğine döndü.
Masada tam karşısında oturan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’yı işaret etti:
- UEFA yönetiminde bulunan Servet Bey, Kuveyt’in FIFA’ya dönüşü için bizzat çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da devreye girdi. Sonunda Kuveyt’in FIFA üyeliğine dönüşü gerçekleşti. Şimdi sıra basketbola geldi. Basketbolda da Kuveyt’in yasaklı durumu ortadan kalkacak inşallah.
Kuveyt, sağlık ve ilaçta kapıyı artık daha fazla açar mı
Arslan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan’dan davet geldi:
- Kuveytli iş ortağım Ayad A. Al-Thuwainy’nin İstanbul’u ziyareti vesilesiyle düzenlediğim buluşmaya bekliyorum.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Ulaştırma eski Bakanı Lütfi Elvan’ın katıldığı buluşmada şu isimler yer aldı:
* İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özcan, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Namet Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kayar, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selma Akdoğan, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, Şerif Kaynar, Süzer Grubu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer.
Toplantının moderatörü Şerif Kaynar, 4.3 milyar dolarlık Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal projesini yürüten Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’e söz verdi. Özdemir, projede son durumu özetledi:
- Projenin tamamlanma süresi 6 yıl idi. 4 yılda bitirme sözü verdik. Şu anda 6 bin 500 kişi çalışıyor. Personelin 2 bin 500’ü Türkiye’den.
Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Kuveyt’te geçmişte proje yaptıklarını belirtti:
- 1970’li yılların sonlarına doğru Kuveyt’te inşaat projesi üstlendik. Ayrıca, 2013 yılı başında Eurobank Tekfen’deki hissemizi Burgan Bank’a sattık.
Ardından Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut söz aldı:
- Kuveyt pazarında öncelikle ilaç ihracatıyla, sonra da üretimle yerimizi almak istiyoruz.
Ahmet Arslan araya girdi:
- Kuveyt’in yıllık ilaç ithalatı 1.3 milyar dolar. Türkiye’den sadece 700 bin dolarlık ilaç alımı yapıyorlar. İş ortağım Al-Thuwainy ile ilaç dahil, Türk şirketleriyle işbirliğinin gelişmesi için çaba harcıyoruz.
Toplantı sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Aralık 2009’daki Kuveyt seyahatini anımsadım. Gül’ün o seyahatte verdiği mesajlara baktım:
* Kuveyt’in dünyadaki çeşitli fonlarda 1 trilyon dolar aşan kaynağı var. 11 Eylül’e kadar bu paranın önemli bölümü ABD ve önde gelen Avrupa ülkelerinin fonlarında yatardı. 2-3 yıl önce Kuveyt, Türkiye’yi öncelikli ülke ilan etti.
* Kuveyt, 5 yılda alt yapıya 160 milyar dolar harcayacak. Türk iş insanlarının bu işlerden pay alması gerekiyor.
O seyahatte bazı iş insanları sağlık sektörüyle ilgili de şu noktanın altını çizmişti:
- Kuveyt, yılda 55 bin hastayı çeşitli ülkelere tedaviye gönderiyor. Bunun parasal büyüklüğü 2 milyar doları buluyor. Buradan pay almalıyız.
Gül, resmi görüşmelerde konuyu gündeme getirip, şu sözü almıştı:
- Tedavi için Türkiye’ye gidecek olanların önünü açarız.
Geçen 10 yılda Kuveyt’te Türk şirketlerinin aldığı büyük işler, Limak’ın 4.3 milyar dolarlık havalimanı projesi, STFA’nın 488 milyon dolarlık liman projesi ve Kolin’in yol projesi oldu...
Kuveyt merkezli Burgan Bank, 2013’te Eurobank Tekfen’i satın alarak Türk bankacılık sektörüne giriş yaptı...
Ancak, Kuveyt’in Türkiye’den 700 bin dolarlık ilaç alıyor olması, sağlıkla ilgili işbirliğinde pek ilerleme sağlanamadığını ortaya koydu.
FIFA, KUVEYT’İ ASKIDAN TÜRKİYE LOBİSİYLE İNDİRDİ
ARSLAN Şirketler Grubu’nun Kuveytli iş ortağı Ahmadiah Contraction Company Yönetim Kurulu Başkanı Ayad A. Al-Thuwainy ve CEO Elie N. Hani’nin ziyareti nedeniyle düzenlediği buluşmada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, şu bilgiyi paylaştı:
- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kuveyt Futbol Federasyonu’nun üyeliğini Ekim 2015’te askıya almıştı. TFF’nin yoğun çabaları ile Kuveyt, yeniden FIFA üyeliğine döndü.
Masada tam karşısında oturan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’yı işaret etti:
- UEFA yönetiminde bulunan Servet Bey, Kuveyt’in FIFA’ya dönüşü için bizzat çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da devreye girdi. Sonunda Kuveyt’in FIFA üyeliğine dönüşü gerçekleşti. Şimdi sıra basketbola geldi. Basketbolda da Kuveyt’in yasaklı durumu ortadan kalkacak inşallah.