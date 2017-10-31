Külliye’de ‘29 Ekim’ içtik

Başkonak’a şu yanıtı yazdım:

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resepsiyon için Ankara yolundayız. İkram sürprizlerinizi merak ediyorum.

Yanıt verdi:

- Sürprizler konuklarımızı bekliyor.

Resepsiyonun gerçekleştiği Kış Bahçesi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’le sohbet ederken görevlilerden biri içecek tepsisiyle yanımıza geldi. Eker, tepsideki içecekleri merak etti:

- Anlat bakalım, bu tepside neler var?

Görevli sıraladı:

* Ananas Esintisi, Gün Batımı: Kumkunat ve Yaban Mersini eşiliğinde, Nar Tanesi: Taze Zencefil ve Nar taneli gazoz, Çilekli Limonata: Taze Çilek ve Limon eşliğinde, Gül Şerbeti: Isparta Gül kurusu eşliğinde, Kış Düşü: Çubuk Tarçın ve Latin Çiçeği eşliğinde, Kırmızı Beyaz 29 Ekim Spesiyal: Badem, fındık, muz, bal, süt ve özel içerik.

Bir başka noktada Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “29 Ekim Spesiyal”i tadarken Seyit Başkonak yanındaydı. Büyükekşi, içeriğini tahmin etmeye çalıştı:

- Muz, süt ve bal var...

Başkonak tamamladı:

- Badem ve fındık da var efendim.

İkram edilen yiyecek ve içecek listesinde yer alan ibareyi sordum:

- “29 Ekim Spesiyal” için bir de “özel içerik” eklemişsiniz. O nedir?

Yanıtladı:

- Sevgimizi kattık...

Başkonak, her resepsiyonda konukları farklı lezzetlerle ağırlamaya özen gösterdiklerini vurgularken, mini yiyecek ikramı listesine baktım:

* Tartalet içinde Antakya usulü humus, tam buğday ekmeği üstünde marine karides, soğanlı mısır ekmeği üstünde somon gülü, tavuklu enginar kalbi dolması, Aydın usulü kuzu çöp şiş, mini gobit ekmekte Ankara döneri, lavaş ekmeğinde tantuni.

Mini tatlılara da dikkat ettim, hepsinde yöre isimleri vardı:

- Havuçlu cezerye (Mersin), kestaneli çikolata (Bursa), cevizli sarı burma (Gaziantep), Hatay usulü kabak tatlısı.

Başkonak, masalardaki çerezliklere işaret etti. Yer küreden bir kesit izlenimi veren platfora Türkiye haritası çizilmiş, her bölgede bir çerez boşluğu oluşturulmuştu:

- Bademin Datça’dan, fındığın Karadeniz’den, siyah kuru üzümün Doğu Anadolu’dan, çekirdeksiz kuru üzümün Manisa’dan, Antep fıstığının bölgesinden, leblebinin Çorum’dan olduğunu yansıtmaya çalıştık.

Seyit Başkonak yönetimindeki ekip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resepsiyonlara abartısız, mini ikramlarla renk ve lezzet katmaya çalışıyor...

Başarılı oldukları da gözleniyor...

VARLIK FONU’NA ÇİN’DEN 5 MİLYAR DOLARI BEN GÜNDEME GETİRDİM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet resepsiyonunda Commercial Bank of China (ICBC) Türkiye’nin yönetimindeki tek Türk olan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’i görünce sordum:

- ICBC’nin Türkiye Varlık Fonu’na 5 milyar dolar borç verebileceği konusu nasıl gündeme geldi?

- ICBC, Türkiye’ye kaynak sağlamaya çok istekli. Mehmet Bostan, Türkiye Varlık Fonu Başkanlığından ayrılmadan önce bağlantıyı ben kurmuştum. Kullandırılacak kaynak 3.5 milyar dolarla başlayıp, 5 milyar dolara çıkacaktı.

- Gündemden kalktı mı?

- Hayır... Türkiye Varlık Fonu Başkanlığı’na yeni atama sonrası tekrar görüşülebilir...