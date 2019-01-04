Konkordatoya ihtiyaç var ama suistimal olmasın

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Tekirdağ’da gerçekleştirdikleri “Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları”nın 9’uncusunun açılışında konkordato ile ilgili şu mesajı verdi:
- Konkordato suistimallerinin önüne geçilmeli.
TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TEB Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İsmail Şimşek, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Tolga Özdemir, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın 1000’e yakın Trakyalı iş insanının sorularını, sorunlarını dinlediği toplantıda söz alan bir şirket sahibi konkordatodan dert yandı:
- Benim akaryakıt istasyonlarımın müşterisi 5 şirket konkordato ilan etti. Şimdi onlardan alacak tahsili yapamıyorum. Yani, alacak mağduruyum. Bu işe bir çözüm bulunamaz mı?
Hisarcıklıoğlu, bu soru ve sorun üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
- Konkordato hiç olmazsa, olmaz... Ancak, gerçekten ayakta kalabileceklerine inanılan firmaların konkordato başvurularına olumlu cevap alabilmeleri lazım.
Tamamına yakınını KOBİ’lerin oluşturduğu şirket sahip ve yöneticilerine TOBB’un girişimleri ile bankalarda açılan kapıya işaret etti:
- Bankalar KOBİ’leri de yeniden yapılandırma kapsamına aldı.
Bir başka şirket sahibi finans konusundaki sıkıntının ağustos ayından itibaren yaşandığını vurgulayıp ekledi:
- Bankalardan borçların yeniden yapılandırılması yönünde ışık göremeyince çaresiz konkordato yoluna gidiliyor.
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların yeniden yapılandırma ile ilgili uygulamasını açtı:
- Borçlu olduğunuz bankalardan birinin liderliğinde yeniden yapılandırmayı yürütebilirsiniz. Borçlarınızın miktar ve yapısına göre, 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeye yayılabiliyor. Bunlar “kelamullah” değil. Değişiklik yapılabilir.
Salondaki iş insanlarına “yeniden yapılandırma”nın temel formülünü aktardı:
- İşin anahtarı faizi ödeyebilmek. Faiz artı azıcık da ana paradan ödeme yapabilen her firma, bankalardan “yeniden yapılandırma” alabilir.
Bir kez daha altını çizdi:
- Faiz ve azıcık da ana para...
Yeniden yapılandırma şansını yakalayamayan, konkordato yolunu seçiyor.
Konkordato, “imaj yıpratıcı” olsa da, sıkıntılı günleri atlatmak için zaman kazandırıyor...
Ancak, “alacak mağdurları” yarattığı da görülüyor...
Bu ortamda “suistimal filtresi”ni sağlıklı işletip, “denge” sağlamak kolay olur mu?
BANKALAR KREDİ VERMEK ZORUNDA
TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankaların yeterince kredi kullandırmadığı eleştirilerine şu verilerle karşılık verdi:
- Kredi mevduat oranı şu anda yüzde 120. Yani, 100 lira mevduat topluyoruz. 120 lira kredi veriyoruz. Bu durumda 20 liralık bölümü yurt dışından getiriyoruz. 2018’de yurt dışından 1.4 trilyon liralık kaynak getirdik.
Bankaların kredi vermek zorunda olduğunu kaydetti:
- Bankaların toplam öz kaynakları 410 milyar lira. Hiçbir sektörün bu boyutta öz kaynağı yok. Yani, bankaların eli taşın altında. Üstelik kazanılan para öz kaynağa ekleniyor. Topladığımız mevduattan TMSF primi ve zorunlu karşılıkları ayırıp, kalanını krediye yönlendiriyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz kaynaklar da krediye dönüşüyor. Eksiklerimiz olabilir ama kredi veriyoruz.
EXIMBANK BİZİ ARACI YAPMASIN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Eximbank’tan kaynak kullanımı için bankalardan teminat mektubu alınması gerektiğini anımsattı:
- Teminat mektubu komisyonları yüzde 3-5’lere kadar çıktı.
Tekirdağ’daki TOBB-Türkiye Bankalar Birliği ortak toplantısına katılan ihracatçı şirketlerden de bu yönde şikayetler yükseldi. TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik’e döndü:
- Daha önce Türk Eximbank’ın Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a da söylemiştim. Türk Eximbank, bizi, yani bankaları aracı olmaktan çıkarsın. Kendisi de banka. Teminat konusunda başka formül geliştirsin.
YERLİ YEM BEZELYESİNİN KDV’Sİ NEDEN YÜZDE 8
TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu ilçesinde tohum üreten bir girişimci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na şu şikayetini iletti:
- Biz yem bezelyesi geliştirdik. Ancak, ithal ürünler haksız rekabet söz konusu. İthal yem bezelyesinde KDV yüzde 1 iken, yerliden yüzde 8 KDV alınıyor.
Hisarcıklıoğlu, notunu alırken şu yanıtı verdi:
- İlk fırsatta ilgili bakanlıklara konuyu ileteceğim.
Konkordatoya ihtiyaç var ama suistimal olmasın
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Tekirdağ’da gerçekleştirdikleri “Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları”nın 9’uncusunun açılışında konkordato ile ilgili şu mesajı verdi:
- Konkordato suistimallerinin önüne geçilmeli.
TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TEB Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İsmail Şimşek, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Tolga Özdemir, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın 1000’e yakın Trakyalı iş insanının sorularını, sorunlarını dinlediği toplantıda söz alan bir şirket sahibi konkordatodan dert yandı:
- Benim akaryakıt istasyonlarımın müşterisi 5 şirket konkordato ilan etti. Şimdi onlardan alacak tahsili yapamıyorum. Yani, alacak mağduruyum. Bu işe bir çözüm bulunamaz mı?
Hisarcıklıoğlu, bu soru ve sorun üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
- Konkordato hiç olmazsa, olmaz... Ancak, gerçekten ayakta kalabileceklerine inanılan firmaların konkordato başvurularına olumlu cevap alabilmeleri lazım.
Tamamına yakınını KOBİ’lerin oluşturduğu şirket sahip ve yöneticilerine TOBB’un girişimleri ile bankalarda açılan kapıya işaret etti:
- Bankalar KOBİ’leri de yeniden yapılandırma kapsamına aldı.
Bir başka şirket sahibi finans konusundaki sıkıntının ağustos ayından itibaren yaşandığını vurgulayıp ekledi:
- Bankalardan borçların yeniden yapılandırılması yönünde ışık göremeyince çaresiz konkordato yoluna gidiliyor.
TBB Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların yeniden yapılandırma ile ilgili uygulamasını açtı:
- Borçlu olduğunuz bankalardan birinin liderliğinde yeniden yapılandırmayı yürütebilirsiniz. Borçlarınızın miktar ve yapısına göre, 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeye yayılabiliyor. Bunlar “kelamullah” değil. Değişiklik yapılabilir.
Salondaki iş insanlarına “yeniden yapılandırma”nın temel formülünü aktardı:
- İşin anahtarı faizi ödeyebilmek. Faiz artı azıcık da ana paradan ödeme yapabilen her firma, bankalardan “yeniden yapılandırma” alabilir.
Bir kez daha altını çizdi:
- Faiz ve azıcık da ana para...
Yeniden yapılandırma şansını yakalayamayan, konkordato yolunu seçiyor.
Konkordato, “imaj yıpratıcı” olsa da, sıkıntılı günleri atlatmak için zaman kazandırıyor...
Ancak, “alacak mağdurları” yarattığı da görülüyor...
Bu ortamda “suistimal filtresi”ni sağlıklı işletip, “denge” sağlamak kolay olur mu?
BANKALAR KREDİ VERMEK ZORUNDA
TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankaların yeterince kredi kullandırmadığı eleştirilerine şu verilerle karşılık verdi:
- Kredi mevduat oranı şu anda yüzde 120. Yani, 100 lira mevduat topluyoruz. 120 lira kredi veriyoruz. Bu durumda 20 liralık bölümü yurt dışından getiriyoruz. 2018’de yurt dışından 1.4 trilyon liralık kaynak getirdik.
Bankaların kredi vermek zorunda olduğunu kaydetti:
- Bankaların toplam öz kaynakları 410 milyar lira. Hiçbir sektörün bu boyutta öz kaynağı yok. Yani, bankaların eli taşın altında. Üstelik kazanılan para öz kaynağa ekleniyor. Topladığımız mevduattan TMSF primi ve zorunlu karşılıkları ayırıp, kalanını krediye yönlendiriyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz kaynaklar da krediye dönüşüyor. Eksiklerimiz olabilir ama kredi veriyoruz.
EXIMBANK BİZİ ARACI YAPMASIN
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Eximbank’tan kaynak kullanımı için bankalardan teminat mektubu alınması gerektiğini anımsattı:
- Teminat mektubu komisyonları yüzde 3-5’lere kadar çıktı.
Tekirdağ’daki TOBB-Türkiye Bankalar Birliği ortak toplantısına katılan ihracatçı şirketlerden de bu yönde şikayetler yükseldi. TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik’e döndü:
- Daha önce Türk Eximbank’ın Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a da söylemiştim. Türk Eximbank, bizi, yani bankaları aracı olmaktan çıkarsın. Kendisi de banka. Teminat konusunda başka formül geliştirsin.
YERLİ YEM BEZELYESİNİN KDV’Sİ NEDEN YÜZDE 8
TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu ilçesinde tohum üreten bir girişimci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na şu şikayetini iletti:
- Biz yem bezelyesi geliştirdik. Ancak, ithal ürünler haksız rekabet söz konusu. İthal yem bezelyesinde KDV yüzde 1 iken, yerliden yüzde 8 KDV alınıyor.
Hisarcıklıoğlu, notunu alırken şu yanıtı verdi:
- İlk fırsatta ilgili bakanlıklara konuyu ileteceğim.