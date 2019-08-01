Kayıt dışı mülteci çalıştırmaktan gol yemeyelim

iSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kente düzensiz, kayıt dışı göçe karşı alınacak önlemleri ekibiyle görüşürken o günlerin AB Konseyi Dönem Başkanı Donald Tusk’ın Nisan 2016’daki Gaziantep ziyaretini anımsadı. Tusk, Türkiye’nin mültecilere kucak açmasıyla ilgili takdir, övgü içeren değerlendirmesini yaptıktan sonra Yerlikaya’ya şu mesajı verdi:
- Suriyeli mültecilerin kentinizde, ülkenizde sigortasız çalıştırıldığı gibi bir görüntü oluşmasın. Ülkenizin mülteciler için attığı güzel adımları bu konu gölgelemesin.
O dönemde Gaziantep Valisi olan Yerlikaya, Tusk’un bu sözleri üzerine düşündü:
- Ya buradan gol yersek.
İstanbul’da çalışmalara katılan ekibine çerçeveyi çizerken bu konuyu da gündemine aldı:
- Düzensiz göçe karşı tedbir alacağız.
- Mülteci de olsa kayıt dışı istihdama müsaade etmeyeceğiz.
Bu noktada İstanbul’a göçle ilgili verileri gözden geçirdi:
- İstanbul’da 533 bin 11 ikamet izinli, 2 bin 216 uluslararası koruma, 547 bin 716 geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 82 bin 943 yabancı var.
Türkiye’nin mazlumların sığınağı olduğu yaklaşımını odağına aldı, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli mültecilere şu çerçeveden baktı:
- Bunlar baş göz üstüne. Çocuklarının eğitimi dahil her türlü planlama yapılıyor.
547 bin kişinin ne anlama geldiğini şu karşılaştırma ile irdeledi:
- 547 bin, ülkemizin 23 vilayetinin nüfusundan büyük.
İlgili birimlere şu talimatı verdi:
- Mevzuatın emrettiği gibi geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli misafirler, kayıtlı bulundukları illere yönlendirilecek. Ayrıca, bugüne kadar hâlâ kayıtlı olmayan Suriyeliler, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla belirlenen illerdeki geçici barınma merkezlerine sevk edilecek. Bu işlem 25 Ağustos’a kadar tamamlanacak.
Çalışma hayatında sigortalılığın esas olduğunun altını çizdi:
-Meslek odaları ve işveren temsilcileri ile görüşeceğiz. 25 Ağustos’a kadar 45 bin işyeri ziyaret edilecek. Kayıt dışı istihdamı sürdürmeleri halinde karşılaşacakları müeyyideler anlatılacak.
Talimatları verirken, şu veri üzerinde durdu:
- 2016-2018 yılları arasında 288 bin vatandaşımız İstanbul’dan memleketine döndü. Bunun sebeplerinden birinin de kayıt dışı istihdam olduğunu düşünüyorum.
İşverenlere kayıt dışı istihdam konusunu ciddiye almaları çağrısı yaptı:
- Ülkemiz 3.6 milyon Suriyeli mülteciye kucak açtı. Bu yaklaşım dünyada takdir topladı. Hal böyle iken kayıt dışı istihdam yüzünde gol yemeyelim.
İstanbul Valiliği, kente düzensiz göçü sıfırlamayı, kayıt dışı istihdamı bitirmeyi hedefliyor...
Bu hedefe ulaşılması için toplumun tüm kesimlerinin omuz vermesi gerekmez mi?
ÇALIŞMA BARIŞININ ÖNÜNDEKİ RİSKLERİ BERTARAF EDELİM
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kentteki meslek örgütleri ve işverenlerle görüşmelerinde şu veriyi paylaştı:
- İstanbul’da Nisan 2019 itibariyle çalışma izni alarak istihdam edilen yabancı sigortalı 76 bin 407 kişi.
Ardından şu uyarıyı yaptı:
- Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyelileri çalıştırmak istiyorsanız, çalışma izinlerini mutlaka alın.
Sonra şu noktanın altını özellikle çizdi:
- Başka illere kayıtlı geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirin İstanbul’da çalıştırılması mümkün değil. Yabancıların istihdamında çalıştığı ilde ikamet etme zorunluluğu var.
Düzensiz göçmen istihdamının yasa dışı olduğunu vurguladı:
- Kimlik kaydı bulunmayan Suriyeli bir misafirin ülkemizde hiçbir işte ve hiçbir yerde çalışma imkanı yoktur. Düzensiz göçmen durumunda olan yabancının istihdam edilmesi kanuna göre mümkün değil.
GÜNDE 30 OTOBÜS KALKIYOR CHARTER SEFER DE YAPILIYOR
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kente düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda meslek örgütleri, işverenler ve medya kuruluşlarını ziyaretlerinde şu verileri aktardı:
* 12 Temmuz’dan bugüne kadar 12 bin 474 kaçak göçmen İçişleri Bakanlığımızın belirlediği geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
* Başka illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilen 12 bin 474 kaçak göçmen 22 farklı ülkenin vatandaşlarından oluşuyor.
* Kaçak göçmenlerin diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevki için İstanbul’dan günde 30 otobüs kalkıyor.
* Örneğin Afganistan’dan kaçak yollardan gelmiş göçmenler için uçak kiralayıp, charter seferle dönmelerini sağlıyoruz.
HİÇ KAYDI OLMAYAN SURİYELİ MÜLTECİ 10-15 BİNİ GEÇMEZ
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 12 Temmuz’dan buyana kente düzensiz göçle mücadele çalışmalarını gözden geçirirken şu veri dikkatini çekti:
- 8 yıldır ülkemizde hiçbir yere kayıt yaptırmadan yaşayan Suriyeliler olduğunu gördük. Bunları tespit ettikçe Kilis’teki geçici barınma merkezine gönderiyoruz. Elbette güvenlikle ilgili incelemeleri de yapılıyor.
Çalışmaları yürüten ekibiyle 8 yıldır hiç kayıt yaptırmadan İstanbul’da bulunan Suriyeli mülteci sayısını tahmin etmeye çalıştı:
- 10-15 bini geçmez.
Kayıt dışı mülteci çalıştırmaktan gol yemeyelim
iSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kente düzensiz, kayıt dışı göçe karşı alınacak önlemleri ekibiyle görüşürken o günlerin AB Konseyi Dönem Başkanı Donald Tusk’ın Nisan 2016’daki Gaziantep ziyaretini anımsadı. Tusk, Türkiye’nin mültecilere kucak açmasıyla ilgili takdir, övgü içeren değerlendirmesini yaptıktan sonra Yerlikaya’ya şu mesajı verdi:
- Suriyeli mültecilerin kentinizde, ülkenizde sigortasız çalıştırıldığı gibi bir görüntü oluşmasın. Ülkenizin mülteciler için attığı güzel adımları bu konu gölgelemesin.
O dönemde Gaziantep Valisi olan Yerlikaya, Tusk’un bu sözleri üzerine düşündü:
- Ya buradan gol yersek.
İstanbul’da çalışmalara katılan ekibine çerçeveyi çizerken bu konuyu da gündemine aldı:
- Düzensiz göçe karşı tedbir alacağız.
- Mülteci de olsa kayıt dışı istihdama müsaade etmeyeceğiz.
Bu noktada İstanbul’a göçle ilgili verileri gözden geçirdi:
- İstanbul’da 533 bin 11 ikamet izinli, 2 bin 216 uluslararası koruma, 547 bin 716 geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 82 bin 943 yabancı var.
Türkiye’nin mazlumların sığınağı olduğu yaklaşımını odağına aldı, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli mültecilere şu çerçeveden baktı:
- Bunlar baş göz üstüne. Çocuklarının eğitimi dahil her türlü planlama yapılıyor.
547 bin kişinin ne anlama geldiğini şu karşılaştırma ile irdeledi:
- 547 bin, ülkemizin 23 vilayetinin nüfusundan büyük.
İlgili birimlere şu talimatı verdi:
- Mevzuatın emrettiği gibi geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli misafirler, kayıtlı bulundukları illere yönlendirilecek. Ayrıca, bugüne kadar hâlâ kayıtlı olmayan Suriyeliler, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla belirlenen illerdeki geçici barınma merkezlerine sevk edilecek. Bu işlem 25 Ağustos’a kadar tamamlanacak.
Çalışma hayatında sigortalılığın esas olduğunun altını çizdi:
-Meslek odaları ve işveren temsilcileri ile görüşeceğiz. 25 Ağustos’a kadar 45 bin işyeri ziyaret edilecek. Kayıt dışı istihdamı sürdürmeleri halinde karşılaşacakları müeyyideler anlatılacak.
Talimatları verirken, şu veri üzerinde durdu:
- 2016-2018 yılları arasında 288 bin vatandaşımız İstanbul’dan memleketine döndü. Bunun sebeplerinden birinin de kayıt dışı istihdam olduğunu düşünüyorum.
İşverenlere kayıt dışı istihdam konusunu ciddiye almaları çağrısı yaptı:
- Ülkemiz 3.6 milyon Suriyeli mülteciye kucak açtı. Bu yaklaşım dünyada takdir topladı. Hal böyle iken kayıt dışı istihdam yüzünde gol yemeyelim.
İstanbul Valiliği, kente düzensiz göçü sıfırlamayı, kayıt dışı istihdamı bitirmeyi hedefliyor...
Bu hedefe ulaşılması için toplumun tüm kesimlerinin omuz vermesi gerekmez mi?
ÇALIŞMA BARIŞININ ÖNÜNDEKİ RİSKLERİ BERTARAF EDELİM
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kentteki meslek örgütleri ve işverenlerle görüşmelerinde şu veriyi paylaştı:
- İstanbul’da Nisan 2019 itibariyle çalışma izni alarak istihdam edilen yabancı sigortalı 76 bin 407 kişi.
Ardından şu uyarıyı yaptı:
- Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyelileri çalıştırmak istiyorsanız, çalışma izinlerini mutlaka alın.
Sonra şu noktanın altını özellikle çizdi:
- Başka illere kayıtlı geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirin İstanbul’da çalıştırılması mümkün değil. Yabancıların istihdamında çalıştığı ilde ikamet etme zorunluluğu var.
Düzensiz göçmen istihdamının yasa dışı olduğunu vurguladı:
- Kimlik kaydı bulunmayan Suriyeli bir misafirin ülkemizde hiçbir işte ve hiçbir yerde çalışma imkanı yoktur. Düzensiz göçmen durumunda olan yabancının istihdam edilmesi kanuna göre mümkün değil.
GÜNDE 30 OTOBÜS KALKIYOR CHARTER SEFER DE YAPILIYOR
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kente düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda meslek örgütleri, işverenler ve medya kuruluşlarını ziyaretlerinde şu verileri aktardı:
* 12 Temmuz’dan bugüne kadar 12 bin 474 kaçak göçmen İçişleri Bakanlığımızın belirlediği geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
* Başka illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilen 12 bin 474 kaçak göçmen 22 farklı ülkenin vatandaşlarından oluşuyor.
* Kaçak göçmenlerin diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevki için İstanbul’dan günde 30 otobüs kalkıyor.
* Örneğin Afganistan’dan kaçak yollardan gelmiş göçmenler için uçak kiralayıp, charter seferle dönmelerini sağlıyoruz.
HİÇ KAYDI OLMAYAN SURİYELİ MÜLTECİ 10-15 BİNİ GEÇMEZ
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 12 Temmuz’dan buyana kente düzensiz göçle mücadele çalışmalarını gözden geçirirken şu veri dikkatini çekti:
- 8 yıldır ülkemizde hiçbir yere kayıt yaptırmadan yaşayan Suriyeliler olduğunu gördük. Bunları tespit ettikçe Kilis’teki geçici barınma merkezine gönderiyoruz. Elbette güvenlikle ilgili incelemeleri de yapılıyor.
Çalışmaları yürüten ekibiyle 8 yıldır hiç kayıt yaptırmadan İstanbul’da bulunan Suriyeli mülteci sayısını tahmin etmeye çalıştı:
- 10-15 bini geçmez.