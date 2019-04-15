Kanserojen toz korkusu bitecek

Asfalt makineleri üreticisi Simge Group’un Başkanı Nezir Gencer, taş ocakları ve agrega fabrikalarından çıkan tozun kanser yaptığını ve bu konuda çok fazla şikâyete tanık olduğunu belirterek, “Tozu önlemenin yolu ona sahip çıkmaktır mantığı ile hareket ederek 70 TIR’la getirip kurduğumuz ‘Megaton’u geliştirmeyi başardık. Megaton, tozu dışarı sızdırmadan agrega ve asfalt üretebiliyor” dedi.
ASFALT makineleri üreticisi Simge Group ve bağlı şirket E-Mak Makine’nin kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Gencer, Münih’te gerçekleşen iş, inşaat ve madencilik makineleri fuarı Bauma’daki standında yazdığı kitabı gösterip, “agrega”nın öneminden söze girdi:
- Elmsa olmazsa olur. İnci olmazsa olur. Ancak, “agrega” (kum, çakıl, kırma taş gibi malzemelerin genel adı) olmazsa hiçbir şey olmaz. “Agrega” demek, ev, okul, hastane, fabrika, yol, baraj, köprü, tünel demektir. Kısacası “agrega” demek, dünya demektir.
Taş ocaklarına, agrega fabrikalarına yakın oturanların, doktorların ortak kanısının altını çizdi:
- Taş ocakları, agrega fabrikalarından çıkan toz kanser yapıyor. Çevreye de çok zarar veriyor.
Bursa Başköy’deki taş ocağını işletmeye başlattıkları dönemde bu şikayetlere yakından tanık ve muhatap olduklarını belirtti:
- Şikayetleri ortadan kaldırmak için 1974’de Karayolları’nda çalıştığım dönemde ilk üretimini yaptığım asfalt plenti (asfaltı fabrikası) üzerinden konuya kafa yormaya başladım.
“Tozu önlemenin yolu ona sahip çıkmaktır” mantığı ile yola çıktığını kaydetti:
- Sonunda buraya 70 TIR’la getirip kurduğumuz “Megaton”u geliştirmeyi başardık. Megaton, tozu dışarı sızdırmadan, gürültü kirliliği yaratmadan agrega ve asfalt üretebiliyor. Yani, “kanserojen toz” korkusunu ortadan kaldırıyor.
Sözü Simge Group Başkan Yardımcısı Emre Gencer ve E-Mak Genel Müdürü Eyüp Kahveci’ye bıraktı. Emre Gencer, 2004 yılından beri Bauma’ya katıldıklarını bildirdi:
- 2004’te Bauma’ya 18 TIR’la Bursa’dan Münih’e taşıdığımız asfalt plenti ile katıldık. 2007’de 24 TIR, 2010’da 43 TIR, 2013 ve 2016’da 60’ar TIR’la geldik. Son iki Bauma’da “Challenger” adlı asfalt plentimizle öne çıktık. Bu yıl 70 TIR’la taşıdığımız “Megaton” alanındaki en üst sınıfı temsil ediyor.
Nezir Gencer, araya girip agrega ilgili şu bilgiyi paylaştı:
- Agreganın tonu Moskova’da 55 Euro, Almanya’nın kuzeyinde 45, güneyinde 35 Euro, Türkiye’de 2 dolar. Türkiye, agrega üretiminde dünyada ön sıralarda. Ülkemizin bu özelliğini kazanıma dönüştürmek mümkün.
Emre Gencer sürdürdü:
- Ton başına enerji tüketimini “Challenger”da önemli ölçüde düşürmüştük. “Megaton”da 1.14 kilovata kadar indi. Daha önceki asfalt plentlerinde ton başına enerji tüketimi 5.5 kilovattı.
Birlikte 35-40 metre yüksekliğindeki “Megaton”un en üst noktasına çıktık, orada anlatmayı sürdürdü:
- Megaton’la Bauma’da dikkatleri üzerimize çektik. Megaton’a şimdiden 7-8 talip çıktı. Fiyat bile vermedik. Önce Bursa’da 1 yıl süreyle kendimiz kullanarak test edeceğiz. Kaliteli agrega ve asfalt üretimindeki istikrarından emin olduktan sonra ihracata başlayacağız.
Nezir Gencer’in asfalt ve agrega fabrikası üretimi yolculuğu 1974’te Tatvan’da, Karayolları’nda başladı. Daha sonra ayrılıp kendi şirketini kurdu.
Nezir Gencer ve oğlu Emre Gencer, E-Mak’taki ekipleriyle birlikte asfalt ve agrega fabrikası geliştirmede dünyada adlarından çok söz ettirecek gibi görünüyor...
ASFALT FABRİKASIYLA TURQUALİTY’YE GİRDİ
SİMGE Group ve E-Mak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, E-Mak Genel Müdürü Eyüp Kahveci’ye döndü:
- Eyüp Bey, Ticaret Bakanlığı’nın ihracata döndük marka destek programı Turquality yolculuğumuzda bize danışmanlık yaptı. O yolculuktaki işbirliği sonrası şirketimizin genel müdürü oldu.
Turquality kapsamına bu yılın ocak ayında girdiklerini belirtti:
- Artık asfalt plentlerimizi dünyaya Turquality desteğinin verdiği güçle pazarlama imkanına kavuştuk. İlk 5 yıllık programda Almanya, Rusya, Kazakistan ve Cezayir’i hedef pazar seçtik.
130 ASFALT FABRİKAMIZ FARKLI ÜLKELERDE ÇALIŞIYOR
E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, 32 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yol işlerini yaptıklarını bildirdi:
- Bir yandan yol işlerini yaparken, diğer taraftan asfalt plentleri geliştirdik. Halen Türkiye, Almanya, Doğu Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde toplam 130 asfalt plentimiz çalışıyor. Asfalt plenti satışından elde ettiğimiz ciro 100 milyon dolar buluyor. Ürettiğimiz asfalt plentlerinin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz.
TÜRK MAKİNESİNE GÜVENİN, İHRACAT İÇİN DESTEK VERİN
E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, Türk müteahhitlerine şu çağrıyı yaptı:
- Biz Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yapıyorsak, Türk müteahhitlerinin de Türkiye’de üretilen makinelere yüzde 100 güvenmesini bekliyoruz.
Ardından Türk Eximbank’a değindi:
- Türkiye’nin makine ithalatı 30 milyar dolar. İhracatımız ise 13 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. İhracatımızın yükselmesi, elimizin güçlenmesi için Türk Eximbank’ın sektörümüze desteğini artırması gerekiyor. Özellikle alıcı kredisi ve ihracat sigortasında önümüzü daha çok açmalı.
Alıcı firmalara tahsis edilen limitlerin düşük kaldığını savundu:
- Ayrıca, potansiyel ihracat hacminin çok az kısmı sigorta kapsamına alınıyor. Daha uzun vadelerdeki işlemler ise kapsam dışı tutuluyor.
Kanserojen toz korkusu bitecek
Asfalt makineleri üreticisi Simge Group’un Başkanı Nezir Gencer, taş ocakları ve agrega fabrikalarından çıkan tozun kanser yaptığını ve bu konuda çok fazla şikâyete tanık olduğunu belirterek, “Tozu önlemenin yolu ona sahip çıkmaktır mantığı ile hareket ederek 70 TIR’la getirip kurduğumuz ‘Megaton’u geliştirmeyi başardık. Megaton, tozu dışarı sızdırmadan agrega ve asfalt üretebiliyor” dedi.
ASFALT makineleri üreticisi Simge Group ve bağlı şirket E-Mak Makine’nin kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Gencer, Münih’te gerçekleşen iş, inşaat ve madencilik makineleri fuarı Bauma’daki standında yazdığı kitabı gösterip, “agrega”nın öneminden söze girdi:
- Elmsa olmazsa olur. İnci olmazsa olur. Ancak, “agrega” (kum, çakıl, kırma taş gibi malzemelerin genel adı) olmazsa hiçbir şey olmaz. “Agrega” demek, ev, okul, hastane, fabrika, yol, baraj, köprü, tünel demektir. Kısacası “agrega” demek, dünya demektir.
Taş ocaklarına, agrega fabrikalarına yakın oturanların, doktorların ortak kanısının altını çizdi:
- Taş ocakları, agrega fabrikalarından çıkan toz kanser yapıyor. Çevreye de çok zarar veriyor.
Bursa Başköy’deki taş ocağını işletmeye başlattıkları dönemde bu şikayetlere yakından tanık ve muhatap olduklarını belirtti:
- Şikayetleri ortadan kaldırmak için 1974’de Karayolları’nda çalıştığım dönemde ilk üretimini yaptığım asfalt plenti (asfaltı fabrikası) üzerinden konuya kafa yormaya başladım.
“Tozu önlemenin yolu ona sahip çıkmaktır” mantığı ile yola çıktığını kaydetti:
- Sonunda buraya 70 TIR’la getirip kurduğumuz “Megaton”u geliştirmeyi başardık. Megaton, tozu dışarı sızdırmadan, gürültü kirliliği yaratmadan agrega ve asfalt üretebiliyor. Yani, “kanserojen toz” korkusunu ortadan kaldırıyor.
Sözü Simge Group Başkan Yardımcısı Emre Gencer ve E-Mak Genel Müdürü Eyüp Kahveci’ye bıraktı. Emre Gencer, 2004 yılından beri Bauma’ya katıldıklarını bildirdi:
- 2004’te Bauma’ya 18 TIR’la Bursa’dan Münih’e taşıdığımız asfalt plenti ile katıldık. 2007’de 24 TIR, 2010’da 43 TIR, 2013 ve 2016’da 60’ar TIR’la geldik. Son iki Bauma’da “Challenger” adlı asfalt plentimizle öne çıktık. Bu yıl 70 TIR’la taşıdığımız “Megaton” alanındaki en üst sınıfı temsil ediyor.
Nezir Gencer, araya girip agrega ilgili şu bilgiyi paylaştı:
- Agreganın tonu Moskova’da 55 Euro, Almanya’nın kuzeyinde 45, güneyinde 35 Euro, Türkiye’de 2 dolar. Türkiye, agrega üretiminde dünyada ön sıralarda. Ülkemizin bu özelliğini kazanıma dönüştürmek mümkün.
Emre Gencer sürdürdü:
- Ton başına enerji tüketimini “Challenger”da önemli ölçüde düşürmüştük. “Megaton”da 1.14 kilovata kadar indi. Daha önceki asfalt plentlerinde ton başına enerji tüketimi 5.5 kilovattı.
Birlikte 35-40 metre yüksekliğindeki “Megaton”un en üst noktasına çıktık, orada anlatmayı sürdürdü:
- Megaton’la Bauma’da dikkatleri üzerimize çektik. Megaton’a şimdiden 7-8 talip çıktı. Fiyat bile vermedik. Önce Bursa’da 1 yıl süreyle kendimiz kullanarak test edeceğiz. Kaliteli agrega ve asfalt üretimindeki istikrarından emin olduktan sonra ihracata başlayacağız.
Nezir Gencer’in asfalt ve agrega fabrikası üretimi yolculuğu 1974’te Tatvan’da, Karayolları’nda başladı. Daha sonra ayrılıp kendi şirketini kurdu.
Nezir Gencer ve oğlu Emre Gencer, E-Mak’taki ekipleriyle birlikte asfalt ve agrega fabrikası geliştirmede dünyada adlarından çok söz ettirecek gibi görünüyor...
ASFALT FABRİKASIYLA TURQUALİTY’YE GİRDİ
SİMGE Group ve E-Mak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, E-Mak Genel Müdürü Eyüp Kahveci’ye döndü:
- Eyüp Bey, Ticaret Bakanlığı’nın ihracata döndük marka destek programı Turquality yolculuğumuzda bize danışmanlık yaptı. O yolculuktaki işbirliği sonrası şirketimizin genel müdürü oldu.
Turquality kapsamına bu yılın ocak ayında girdiklerini belirtti:
- Artık asfalt plentlerimizi dünyaya Turquality desteğinin verdiği güçle pazarlama imkanına kavuştuk. İlk 5 yıllık programda Almanya, Rusya, Kazakistan ve Cezayir’i hedef pazar seçtik.
130 ASFALT FABRİKAMIZ FARKLI ÜLKELERDE ÇALIŞIYOR
E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, 32 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yol işlerini yaptıklarını bildirdi:
- Bir yandan yol işlerini yaparken, diğer taraftan asfalt plentleri geliştirdik. Halen Türkiye, Almanya, Doğu Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde toplam 130 asfalt plentimiz çalışıyor. Asfalt plenti satışından elde ettiğimiz ciro 100 milyon dolar buluyor. Ürettiğimiz asfalt plentlerinin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz.
TÜRK MAKİNESİNE GÜVENİN, İHRACAT İÇİN DESTEK VERİN
E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Gencer, Türk müteahhitlerine şu çağrıyı yaptı:
- Biz Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat yapıyorsak, Türk müteahhitlerinin de Türkiye’de üretilen makinelere yüzde 100 güvenmesini bekliyoruz.
Ardından Türk Eximbank’a değindi:
- Türkiye’nin makine ithalatı 30 milyar dolar. İhracatımız ise 13 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. İhracatımızın yükselmesi, elimizin güçlenmesi için Türk Eximbank’ın sektörümüze desteğini artırması gerekiyor. Özellikle alıcı kredisi ve ihracat sigortasında önümüzü daha çok açmalı.
Alıcı firmalara tahsis edilen limitlerin düşük kaldığını savundu:
- Ayrıca, potansiyel ihracat hacminin çok az kısmı sigorta kapsamına alınıyor. Daha uzun vadelerdeki işlemler ise kapsam dışı tutuluyor.