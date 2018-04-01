Kafadan atmadım sordum, danıştım

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sırasıyla kürsüde konuşurken Başbakan Yıldırım, 2-3 kez Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ı yanına çağırdı.

Başbakan Yıldırım, kürsüye çıktığında Aydın’ı neden yanına çağırdığı anlaşıldı:

- KOBİ’lere nefes aldıracak kredi miktarı 5 milyar lira olarak düşünülmüş. 5 milyar lira yetmez. Bunu hiç olmazsa 7.5 milyar lira yapalım...

Ardından ekledi:

- 7.5 milyar lirayı kafadan atmıyorum. Bankacılara az önce sordum, danıştım. Rakamı 7.5 milyar liraya çıkarabileceklerini söylediler.

Aydın, kendilerine danışıldığını onaylarcasına ayağa kalktı, Yıldırım sürdürdü:

- 7.5 milyar liralık “Nefes Kredisi” KOBİ’lerimize hayırlı olsun.

İmza töreni sonrası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Nefes Kredisi”ne imza atan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli ile sohbet ettik.

Aydın’a sordum:

- Başbakan, 2-3 kez sizi yanına çağırdı. Kredi miktarını 5 milyar liradan 7.5 milyar liraya çıkarmayı mı danıştı size?

- Evet. Geçen yıl TOBB ve bağlı odalar Ziraat Bankası ve Denizbank’a mevduat yatırdı. Biz de 1’e 10 miktarda kredi musluğunu açtık. Geçen yıldan gelen deneyimle bu yıl da miktarı 5 milyar lira olarak planlamıştık. Sayın Başbakanımız sorunca, “7.5 milyar liraya yükseltebiliriz, bankalar olarak sorun yaşamayız. Çünkü, bu sefer taşın altına elini koyan banka sayısı arttı” dedim.

Sonra şu ayrıntının altını çizdi:

- TOBB ve bağlı odaların yatırdığı 1 liralık mevduata karşılık KGF desteğiyle 10 liralık kredi açmıştık. Bu yıl da planımız aynı şekildeydi. Kredi miktarı 7.5 milyar liraya çıkınca, biz bankalar olarak 1’e 15 vereceğiz. Yani, bizim yükümüz artacak. KOBİ’ler için bu yükü karşılarız.

Aydın’ın altını çizdiği 1’e 10, 1’e 15 ayrıntısı, TOBB ve bağlı odaların, imzayı atan bankalara yatıracağı mevduatı ortaya koydu:

- 500 milyon lira...

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve bağlı odaların, imza atan bankalara düşük faizle mevduat yatıracağına işaret etti:

- Biz, üyelerimizin krediye ulaşımını rahatlatmaya katkıda bulunmak için fedakarlık yapıyoruz.

Mehmet Emin Özcan araya girdi:

- Aslında biz bankalar olarak bu işten zarar ediyoruz. Ancak, KOBİ’lere destek ve faizlerin inmesine katkıda bulunmak için bu zararı fedakarlık olarak sayıyoruz.

TOBB ve bağlı odalar 6 bankaya 500 milyon lira yatıracak, karşılığında 50 bin dolayındaki KOBİ, 7.5 milyar liralık işletme kredisine yıllık yüzde 11.88 faizle rahat ulaşacak...

BAŞBAKAN’IN SÖZÜ REKLAM SAYILIR MI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, KOBİ’ere “Nefes Kredisi”ni anlatırken, anlaşmaya imza koyan 6 bankaya teşekkür etti:

- Aralarındaki tek özel sektör bankası Denizbank oldu... En cesur banka Denizbank...

Ardından ekledi:

- Diğer özel bankalar bu sefer fırsatı kaçırdı... Bir sonraki adımda bu işe katılan özel banka sayısı artacaktır.

GEÇEN YIL GERİ DÖNMEYEN SADECE 6 MİLYON LİRA OLDU

KREDİ Garanti Fonu (KGF) Başkanı İsmet Gergerli, geçen yılki “Nefes Kredisi”nin 2.6 milyar lira ile başladığını anımsattı:

- Geçen yıl yüzde 9.90 faizli krediden 30 bine yakın KOBİ yararlandı. Borcunu zamanında ödeyemeyen işletme sayısı sadece 120’de kaldı. Yani, ödenmeyen kredi 6 milyon lira.

Sonra ekledi:

- Vatandaşımız devletin arkasında olduğu borcunu ödemeye çok daha fazla dikkat ediyor.

ŞEYTAN TAŞLAYAN ‘HACI’YA SOSYAL-KÜLTÜREL MERKEZ TASARLIYOR

TABANLIOĞLU Mimarlık’ın ortakları Murat Tabanlıoğlu ve Melkan Gürsel, bir süre önce Suudi Arabistan’ın Mekke kentinden davet aldı:

- Hacıların şeytan taşladıkları bölgeye komşu 550 bin metrekarelik alana sosyal-kültürel merkez, otel ve rezidansı kapsayan karma proje düşünüyoruz. Tasarımını yapar mısınız?

Omraniyoun Company adlı Suudi şirkete ait proje için Mekke Belediye Başkanı ile de görüştükten sonra kentin eski mimarisini incelediler. Daha önce çizilen, ancak beğenilmeyen mimari projeye de bakıp kolları sıvadılar.

Cannes’deki (Fransa) emlak fuarı MIPIM’de sohbet ettiğimiz Melkan Gürsel ve Özdem Gürsel, heyecanla projeyi paylaştı:

- Suudi Arabistan’da ilk işimizi yapıyoruz...

Melkan Gürsel, Mekke Belediye Başkanı’nın kendileriyle görüşme nedenine işaret etti:

- Bizim söz konusu projeye, Mekke’de yapılacak işle ilgili metodolojimizi görmek, anlamak istediler.

Projede rakiplerinin ABD’li bir mimarlık ofisi olduğunu kaydetti:

- Önceki mimari projeyi hiç dikkate almadan, eski Mekke mimarisini de özümseyerek sıfırdan proje hazırladık. Son yarışta ABD’lileri geride bırakıp işi üstlendik.