Kadınlar doğum yaparken ormanda tura çıkabilir mi

Doğum sancısı başlayan kadın, İstanbul’da bulunduğu ilçedeki hastaneye gitti. Kısa süre sonra doğumhaneye alındı. Doktorunun da tavsiyesiyle normal doğum söz konusuydu. Hazırlıklar yapılırken hemşire doğum yapacak kadına bir sanal gözlük taktı. Ona uyumlu bir 3 boyutlu kulaklığı da ekledi.
Kadın doğum sancısıyla kıvranıp, korku ve stres yaşarken sanal gözlük, koku aparatıyla birlikte devreye girdi. Kadın sanal gözlük, kulaklık ve koku aparatı desteğiyle ormanda gezintiye çıktı. Bir yandan kuş cıvıltıları duyarken, diğer taraftan yemyeşil ağaç ve bitki örtüsünün kokusunu hissetti.
Doğum tamamlanıp, bebeğini kucağına aldığında duygularını paylaşırken şu saptamayı aktardı:
- Sanal da olsa ormanda gezinmek iyi geldi. Sancıyı daha az hisseder oldum. Korku ve stres de azaldı.
Vircon Group kurucuları Furkan Taçyıldız, Kerim Kaya ve Okan Şencan’dan dinlediğim ayrıntılar, yazdığım sahneyi beynimde canlandırdı:
- “Akıllı Doğumhane” adlı bir projemiz var. İstanbul’da bir kamu hastanesinin doğum bölümünde pilot olarak kullanılıyor.
Kerim Kaya, “Akıllı Doğumhane”nin nasıl çalıştığını anlattı:
- Sistem bir sanal gerçeklik yaşatan gözlük, ona uyumlu kulaklık ve bizim gözlüğe eklediğimiz bir koku aparatından oluşuyor. “Akıllık Doğumhane”, kadınları normal doğuma ikna etmede işe yarıyor.
Sistemin 700’ü aşkın doğumda denendiğini belirtti:
- Doktorlar, hemşireler ve sistemi kullanan kadınlarla yaptığımız anketlere göre, ağrıyı hissetme yüzde 61 azalıyor. Bununla birlikte stres ve panikte de azalma görülüyor.
Vircon’u Ömer Kaya ve Onur Şencan’ın da yer aldığı 5 ortak olarak 2016’da kuran, daha sonra hukukla ilgili start-up’la yola çıkan Mümtaz Hacıpaşaoğlu’nu da yanlarına alan Kerim Kaya, Furkan Taçyıldız ve Okan Şencan’a sordum:
- “Akıllı Doğumhane” diye adlandırdığınız sistem nereden aklınıza geldi? Dünyada örnekleri var mı?
Kerim Kaya yanıtladı:
- Yanık tedavileri sırasında kullanılan bazı sistemleri biliyoruz. Yanık olayında da ağrı, sızı dayanılmaz olabiliyor. Oradan yola çıkarak biz de doğumda kullanılan sistemi geliştirdik.
Ardından İngiltere ve Fransa’ya ihraç ettikleri çağrı merkezlerine dönük “yapay zeka” uygulamalarına geçti:
- Geliştirdiğimiz uygulama, çağrı merkezini arayanların sesinin frekansını, hangi saniyede yükseldiğini, panikte olup olmadığını saptayabiliyor. Ses tonunda, kullandığı kelimelerde arayan kişi için riskli bir durum şüphesi oluştuğunda emniyetten yardım istenebiliyor. Bu şekilde olası kazaların önüne geçiliyor. Bunu dünya markası bir otomotiv grubu kullanıyor.
İhracatı duyunca parasal boyutunu öğrenmek istedim, paylaştı:
- Geçen yıl 1.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.
Vircon’un 3 kurucusunu Furkan Taçyıldız’ın babası Kadir Taçyıldız’ın şu sözü üzerine tanıma fırsatı buldum:
- Bizim Furkan, arkadaşlarıyla birlikte “yapay zeka” alanında güzel işler yapıyor.
“Akıllı Doğumhane”yi, çağrı merkezlerine dönük uygulamayı dinleyince baba Kadir Taçyıldız’ın heyecanını anladım.
1.8 milyon dolarlık “yapay zeka ihracatı” da başarı yolunda yürüdüklerini ortaya koyuyor...
MALATYA’DAKİ TEKNOKENTTE OFİS AÇIYOR
VIRCON’un kurucuları Kerim Kaya ve Okan Şencan, ortakları Furkan Taçyıldız’ın Malatyalı olduğunu anımsatıp, sürdürdü:
- Malatya İnönü Üniversitesi’nin bünyesindeki teknokentte bir ofis açıyoruz. Bugünlerde devreye girecek.
İstanbul’daki merkezlerinin teknokentte olup olmadığını merak ettim, Kerim Kaya anlattı:
- İstanbul’daki teknokentlerde hem yer sıkıntısı var, hem de kiralar, yer bedelleri çok yüksek. O nedenle bir ar-ge merkezi gibi çalışan şirketimiz teknokentte olsun diye ısrarcı davranamadık.
İnönü Üniversitesi teknokentindeki ofise dönük planlarını paylaştı:
- Ofisimiz İnönü Üniversitesi’nde yapay zeka teknolojilerine ilgisi olan öğrencilere eğitim desteği vereceğiz.
‘KIRMIZI ÇİZGİ’Yİ BİZ YAPTIK
VİRCON’un kurucuları Kerim Kaya ve Okan Şencan, Hürriyet Gazetesi ile Vodafone Türkiye’nin 8 Mart 2018’de hayata geçirdiği projeyi anımsattı:
- Hürriyet ve Vodafone, birlikte “cinsiyetci dile karşı kırmızı çizgi” kampanyası yaptı. O projedeki “kırmızı çizgi” uygulamasını biz hayata geçirdik. Gazetenin haber ve köşe yazılarında eski alışkanlıkla cinsiyetci dil kullanıldığında, internette o kelime veya cümle kırmızı çizgi ile işaretlendi. Farkındalık yaratılıp, cinsiyetci dilin önüne geçilmeye çalışıldı.
Kadınlar doğum yaparken ormanda tura çıkabilir mi
Doğum sancısı başlayan kadın, İstanbul’da bulunduğu ilçedeki hastaneye gitti. Kısa süre sonra doğumhaneye alındı. Doktorunun da tavsiyesiyle normal doğum söz konusuydu. Hazırlıklar yapılırken hemşire doğum yapacak kadına bir sanal gözlük taktı. Ona uyumlu bir 3 boyutlu kulaklığı da ekledi.
Kadın doğum sancısıyla kıvranıp, korku ve stres yaşarken sanal gözlük, koku aparatıyla birlikte devreye girdi. Kadın sanal gözlük, kulaklık ve koku aparatı desteğiyle ormanda gezintiye çıktı. Bir yandan kuş cıvıltıları duyarken, diğer taraftan yemyeşil ağaç ve bitki örtüsünün kokusunu hissetti.
Doğum tamamlanıp, bebeğini kucağına aldığında duygularını paylaşırken şu saptamayı aktardı:
- Sanal da olsa ormanda gezinmek iyi geldi. Sancıyı daha az hisseder oldum. Korku ve stres de azaldı.
Vircon Group kurucuları Furkan Taçyıldız, Kerim Kaya ve Okan Şencan’dan dinlediğim ayrıntılar, yazdığım sahneyi beynimde canlandırdı:
- “Akıllı Doğumhane” adlı bir projemiz var. İstanbul’da bir kamu hastanesinin doğum bölümünde pilot olarak kullanılıyor.
Kerim Kaya, “Akıllı Doğumhane”nin nasıl çalıştığını anlattı:
- Sistem bir sanal gerçeklik yaşatan gözlük, ona uyumlu kulaklık ve bizim gözlüğe eklediğimiz bir koku aparatından oluşuyor. “Akıllık Doğumhane”, kadınları normal doğuma ikna etmede işe yarıyor.
Sistemin 700’ü aşkın doğumda denendiğini belirtti:
- Doktorlar, hemşireler ve sistemi kullanan kadınlarla yaptığımız anketlere göre, ağrıyı hissetme yüzde 61 azalıyor. Bununla birlikte stres ve panikte de azalma görülüyor.
Vircon’u Ömer Kaya ve Onur Şencan’ın da yer aldığı 5 ortak olarak 2016’da kuran, daha sonra hukukla ilgili start-up’la yola çıkan Mümtaz Hacıpaşaoğlu’nu da yanlarına alan Kerim Kaya, Furkan Taçyıldız ve Okan Şencan’a sordum:
- “Akıllı Doğumhane” diye adlandırdığınız sistem nereden aklınıza geldi? Dünyada örnekleri var mı?
Kerim Kaya yanıtladı:
- Yanık tedavileri sırasında kullanılan bazı sistemleri biliyoruz. Yanık olayında da ağrı, sızı dayanılmaz olabiliyor. Oradan yola çıkarak biz de doğumda kullanılan sistemi geliştirdik.
Ardından İngiltere ve Fransa’ya ihraç ettikleri çağrı merkezlerine dönük “yapay zeka” uygulamalarına geçti:
- Geliştirdiğimiz uygulama, çağrı merkezini arayanların sesinin frekansını, hangi saniyede yükseldiğini, panikte olup olmadığını saptayabiliyor. Ses tonunda, kullandığı kelimelerde arayan kişi için riskli bir durum şüphesi oluştuğunda emniyetten yardım istenebiliyor. Bu şekilde olası kazaların önüne geçiliyor. Bunu dünya markası bir otomotiv grubu kullanıyor.
İhracatı duyunca parasal boyutunu öğrenmek istedim, paylaştı:
- Geçen yıl 1.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.
Vircon’un 3 kurucusunu Furkan Taçyıldız’ın babası Kadir Taçyıldız’ın şu sözü üzerine tanıma fırsatı buldum:
- Bizim Furkan, arkadaşlarıyla birlikte “yapay zeka” alanında güzel işler yapıyor.
“Akıllı Doğumhane”yi, çağrı merkezlerine dönük uygulamayı dinleyince baba Kadir Taçyıldız’ın heyecanını anladım.
1.8 milyon dolarlık “yapay zeka ihracatı” da başarı yolunda yürüdüklerini ortaya koyuyor...
MALATYA’DAKİ TEKNOKENTTE OFİS AÇIYOR
VIRCON’un kurucuları Kerim Kaya ve Okan Şencan, ortakları Furkan Taçyıldız’ın Malatyalı olduğunu anımsatıp, sürdürdü:
- Malatya İnönü Üniversitesi’nin bünyesindeki teknokentte bir ofis açıyoruz. Bugünlerde devreye girecek.
İstanbul’daki merkezlerinin teknokentte olup olmadığını merak ettim, Kerim Kaya anlattı:
- İstanbul’daki teknokentlerde hem yer sıkıntısı var, hem de kiralar, yer bedelleri çok yüksek. O nedenle bir ar-ge merkezi gibi çalışan şirketimiz teknokentte olsun diye ısrarcı davranamadık.
İnönü Üniversitesi teknokentindeki ofise dönük planlarını paylaştı:
- Ofisimiz İnönü Üniversitesi’nde yapay zeka teknolojilerine ilgisi olan öğrencilere eğitim desteği vereceğiz.
‘KIRMIZI ÇİZGİ’Yİ BİZ YAPTIK
VİRCON’un kurucuları Kerim Kaya ve Okan Şencan, Hürriyet Gazetesi ile Vodafone Türkiye’nin 8 Mart 2018’de hayata geçirdiği projeyi anımsattı:
- Hürriyet ve Vodafone, birlikte “cinsiyetci dile karşı kırmızı çizgi” kampanyası yaptı. O projedeki “kırmızı çizgi” uygulamasını biz hayata geçirdik. Gazetenin haber ve köşe yazılarında eski alışkanlıkla cinsiyetci dil kullanıldığında, internette o kelime veya cümle kırmızı çizgi ile işaretlendi. Farkındalık yaratılıp, cinsiyetci dilin önüne geçilmeye çalışıldı.