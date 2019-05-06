Jeotermale 1.5 milyar dolar yatırdı, 150 milyon dolarlık gazı kesti

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, helikopterle Kızıldere’ye (Denizli) inerken bölgedeki ilk jeotermal santralı işaret etti:
- 2008’de bu santral ve bölgedeki jeotermal potansiyelini 510 milyon dolara devletten aldık. Aldığımız günlerde 15 megavat elektrik üretimi söz konusuydu.
Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Kızıldere’deki jeotermal santral işine adım attıkları dönemdeki dolar kurunu anımsattı:
- Dolar o tarihte 1.18 TL idi.
Sonra grubun enerji sektörüne ilk giriş günlerine döndü:
- Grubumuz enerji işine özellikle tekstil fabrikalarının kendi elektriğini üretme amacıyla girmişti. Zamanla toplam 600 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşan doğalgaza dayalı 5 santralımız oldu.
5 santralın zamanla devreden çıktığını belirtti:
- Teknolojilerinin eskimesi ve verimlerinin düşmesi ile birlikte doğalgaza dayalı elektrik üretiminden çıktık.
Aynı dönemde yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini vurguladı:
- 2007’de yeni bir olay çıktı. Önce Osmaniye’de rüzgar santralı yatırımı yaptık. Osmaniye’de 135 megavatla başladık. 245 megavata kadar çıktık. Rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminde varız. Güneş enerjisinde panel piyayası oyuncuları arasındayız.
Ömer Yüngül araya girdi:
- Bizim grubun Türkiye’de kömüre dayalı hiç elektrik üretimi olmadı. Sürdürülebilirlik Komitemiz o alana girmemizi istemedi.
Sinan Ak, Kızıldere ile devam etti:
- Kızıldere’de şu anda jeotermale dayalı 3 santralda 305 megavatlık kurulu gücümüz var. Ayrıca Manisa Alaşehir’de 45 megavatlık üretim söz konusu. Jeotermalde Türkiye’nin en büyük yatırımcısıyız. Bugüne kadar jeotermale 1.5 milyar dolar yatırdık. 100 milyon dolar bedelle 35 megavatlık jeotermal yatırımımız da sürüyor. 2020’de Kızıldere’de üretim 340 megavata ulaşacak.
Jeotermalde sondajın maliyetli olduğunu ve yatırımın zaman aldığına dikkat çekti:
- Örneğin Kızıldere’de ilk yatırımımız 4 yılı buldu.
Yüngül, jeotermalin kesintisiz üretimine vurgu yaptı:
- Burada 365/24 üretim devam ediyor.
Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, grubun jeotermalde ulaştığı büyüklüğün altını çizdi:
- Türkiye’de şu anda jeotermale dayalı elektrik üretiminin 4’te biri bizim gruba ait.
Kızıldere’deki toplam 305 megavatlık elektrik üretimini doğalgazla örnekledi:
- Burası 500 milyon metreküp doğalgazı ikame ediyor. Yani, yılda 150 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının azalması anlamına geliyor.
Türkiye, ABD, Endonezya ve Filipinler’in ardından 1347 megavatlık kurulu güçle jeotermale dayalı enerjide dünya 4’üncülüğünü elinde tutuyor.
32 şirketin faaliyet gösterdiği jeotermal, Türkiye’nin enerjide önemli kozları arasında yerini almış bulunuyor...
10 YILDA ENERJİYE 2 MİLYAR DOLAR
ZORLU Holding CEO’su Ömer Yüngül, enerjinin gruptaki yerini verilerle ortaya koydu:
- Enerji, grubumuzun en güçlü kaslarından biri olmaya başladı. 5 milyar 561 milyon dolar olan grup ciromuzun 1.4 milyar doları enerjiden sağlanıyor.
Grubun son 10 yılda enerjiye yaptığı yatırımı da paylaştı:
- Son 10 yılda enerjiye yaptığımız yatırım 2 milyar doları buldu.
PAKİSTAN’DA GÜNEŞE GİRİYOR, KATAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR
ZORLU Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Pakistan’da ilk rüzgar santralını Zorlu Grubu’nun kurduğunu anımsattı:
- Karaçi’ye 2 saat mesafede 56 megavatlık rüzgar santralımız çalışıyor. Ayrıca 100 megavatlık güneş santralı kurmak üzere çalışmalara başladık.
Katar’da 500 megavatlık güneş santralı ihalesiyle ilgilendiklerini belirtti:
- İhalede ön elemeden geçtik. 25 yıl vadeli tarife garantisi olacak. Kilovatsaati için 2 cent konuşuluyor.
MİTSUİ’NİN TÜRKİYE’YE İLGİSİ ÖNEMLİ GÖSTERGE
ZORLU Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, bir soru üzerine enerji grubunun 2.2 milyar dolar borcu olduğunu belirtti:
- Bu yıl 400 milyon dolar EBİTDA yaratmayı hedefliyoruz. Yani borcu ödeme kapasitemiz mevcut. Bu arada doğalgaz dağıtımı yapan iki şirketimizi satışa çıkarmıştık. Japon Mitsui’den yüzde 50-50 ortaklık teklifi geldi, görüşmeler sürüyor. Ortaklık gerçekleşirse birlikte büyüme adımları atarız.
Mitsui’nin teklifinin Türkiye açısından da önemli olduğunu vurguladı:
- Mitsui’nin ilgisi, ülkemizin yatırım cazibesinin sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca, Japonya’nın ilgisini de ortaya koyuyor.
Jeotermale 1.5 milyar dolar yatırdı, 150 milyon dolarlık gazı kesti
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, helikopterle Kızıldere’ye (Denizli) inerken bölgedeki ilk jeotermal santralı işaret etti:
- 2008’de bu santral ve bölgedeki jeotermal potansiyelini 510 milyon dolara devletten aldık. Aldığımız günlerde 15 megavat elektrik üretimi söz konusuydu.
Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Kızıldere’deki jeotermal santral işine adım attıkları dönemdeki dolar kurunu anımsattı:
- Dolar o tarihte 1.18 TL idi.
Sonra grubun enerji sektörüne ilk giriş günlerine döndü:
- Grubumuz enerji işine özellikle tekstil fabrikalarının kendi elektriğini üretme amacıyla girmişti. Zamanla toplam 600 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşan doğalgaza dayalı 5 santralımız oldu.
5 santralın zamanla devreden çıktığını belirtti:
- Teknolojilerinin eskimesi ve verimlerinin düşmesi ile birlikte doğalgaza dayalı elektrik üretiminden çıktık.
Aynı dönemde yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini vurguladı:
- 2007’de yeni bir olay çıktı. Önce Osmaniye’de rüzgar santralı yatırımı yaptık. Osmaniye’de 135 megavatla başladık. 245 megavata kadar çıktık. Rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminde varız. Güneş enerjisinde panel piyayası oyuncuları arasındayız.
Ömer Yüngül araya girdi:
- Bizim grubun Türkiye’de kömüre dayalı hiç elektrik üretimi olmadı. Sürdürülebilirlik Komitemiz o alana girmemizi istemedi.
Sinan Ak, Kızıldere ile devam etti:
- Kızıldere’de şu anda jeotermale dayalı 3 santralda 305 megavatlık kurulu gücümüz var. Ayrıca Manisa Alaşehir’de 45 megavatlık üretim söz konusu. Jeotermalde Türkiye’nin en büyük yatırımcısıyız. Bugüne kadar jeotermale 1.5 milyar dolar yatırdık. 100 milyon dolar bedelle 35 megavatlık jeotermal yatırımımız da sürüyor. 2020’de Kızıldere’de üretim 340 megavata ulaşacak.
Jeotermalde sondajın maliyetli olduğunu ve yatırımın zaman aldığına dikkat çekti:
- Örneğin Kızıldere’de ilk yatırımımız 4 yılı buldu.
Yüngül, jeotermalin kesintisiz üretimine vurgu yaptı:
- Burada 365/24 üretim devam ediyor.
Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, grubun jeotermalde ulaştığı büyüklüğün altını çizdi:
- Türkiye’de şu anda jeotermale dayalı elektrik üretiminin 4’te biri bizim gruba ait.
Kızıldere’deki toplam 305 megavatlık elektrik üretimini doğalgazla örnekledi:
- Burası 500 milyon metreküp doğalgazı ikame ediyor. Yani, yılda 150 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının azalması anlamına geliyor.
Türkiye, ABD, Endonezya ve Filipinler’in ardından 1347 megavatlık kurulu güçle jeotermale dayalı enerjide dünya 4’üncülüğünü elinde tutuyor.
32 şirketin faaliyet gösterdiği jeotermal, Türkiye’nin enerjide önemli kozları arasında yerini almış bulunuyor...
10 YILDA ENERJİYE 2 MİLYAR DOLAR
ZORLU Holding CEO’su Ömer Yüngül, enerjinin gruptaki yerini verilerle ortaya koydu:
- Enerji, grubumuzun en güçlü kaslarından biri olmaya başladı. 5 milyar 561 milyon dolar olan grup ciromuzun 1.4 milyar doları enerjiden sağlanıyor.
Grubun son 10 yılda enerjiye yaptığı yatırımı da paylaştı:
- Son 10 yılda enerjiye yaptığımız yatırım 2 milyar doları buldu.
PAKİSTAN’DA GÜNEŞE GİRİYOR, KATAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR
ZORLU Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Pakistan’da ilk rüzgar santralını Zorlu Grubu’nun kurduğunu anımsattı:
- Karaçi’ye 2 saat mesafede 56 megavatlık rüzgar santralımız çalışıyor. Ayrıca 100 megavatlık güneş santralı kurmak üzere çalışmalara başladık.
Katar’da 500 megavatlık güneş santralı ihalesiyle ilgilendiklerini belirtti:
- İhalede ön elemeden geçtik. 25 yıl vadeli tarife garantisi olacak. Kilovatsaati için 2 cent konuşuluyor.
MİTSUİ’NİN TÜRKİYE’YE İLGİSİ ÖNEMLİ GÖSTERGE
ZORLU Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, bir soru üzerine enerji grubunun 2.2 milyar dolar borcu olduğunu belirtti:
- Bu yıl 400 milyon dolar EBİTDA yaratmayı hedefliyoruz. Yani borcu ödeme kapasitemiz mevcut. Bu arada doğalgaz dağıtımı yapan iki şirketimizi satışa çıkarmıştık. Japon Mitsui’den yüzde 50-50 ortaklık teklifi geldi, görüşmeler sürüyor. Ortaklık gerçekleşirse birlikte büyüme adımları atarız.
Mitsui’nin teklifinin Türkiye açısından da önemli olduğunu vurguladı:
- Mitsui’nin ilgisi, ülkemizin yatırım cazibesinin sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca, Japonya’nın ilgisini de ortaya koyuyor.