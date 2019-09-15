Japonlar 2.4 milyar lira yatırdı, boyada bölgesel güç olacak

- Alman ortakla globalleşmede yeterince hızlı yol alamıyoruz. Başka global oyuncularla bu yolculuğu hızlandırmak için formül arayalım.
Bunun üzerine Ünlü&Co’ya yetki verildi. Ünlü&Co, Betek Grubu’nun beklentisini, dünyadaki önde gelen oyuncuların arayışlarını değerlendirdi:
- Betek, hedeflerine stratejik bir yatırımcı ile ulaşabilir.
5 önemli yabancı stratejik yatırımcı Betek için masaya oturdu. 5 yatırımcının verdiği fiyat bir birine yakın olsa da Japon Nippon Paint Holdings öne çıktı:
- Betek’e 2 milyar 390 milyon lira veririz. Dünyada 4’üncü sıradayız. Bir yandan bu alımla Avrupa’ya adım atarken, diğer taraftan Betek’i bölgesel oyuncu ve güç yapmak isteriz.
Küçükoğlu, bir yandan görüşmeleri yürütürken, diğer taraftan Betek’e yönelen yabancı yatırımcı ilgisini şöyle yorumladı:
- Global disiplin dikkate alınarak iyi iş yapınca, ülkemizin vaadettiği avantaj ve potansiyel de eklenince yabancı yatırımcı ilgisi mevcut konjonktürde de gündeme gelebiliyor.
Nippon’un teklifinin Betek yönetimini çeken taraflarından biri de şu oldu:
- Nippon, “Biz Betek’in sadece boya bölümünü isteriz” gibi bir ayrıma gitmedi. Mantolama bölümü dahil, tüm Betek’i almak istedi.
Nippon yönetimi, şu koşulu ortaya koydu:
- Betek’i bugünlere taşıyan yönetim başta olmak üzere tüm ekiple uzun yıllar çalışmak isteriz. Bu ayrıntıyı anlaşmaya koyacağız.
Bu yılın nisan ayının sonlarına doğru Betek’in Japon Nippon’a satış kararı açıklandı. 10 Temmuz’da da devir tamamlandı. Küçükoğlu, devirle birlikte ekibine şu mesajı verdi:
- Yeni bir sıçrama döneminin arefesindeyiz. Yeni hakim hissedarımız Betek’i hem ülkemizde, hem de bölgemizde büyütmek istiyor.
Mesajını şöyle açtı:
- Endüstriyel boyalarda yıllardır geliştirme planmız vardı. Know how yetersizliğimiz söz konusuydu. Bu konuda yatırımlarla hızlı gelişeceğiz. Mobilya boyalarında da benzeri adımı atacağız.
Mısır’daki fabrikayı anımsattı:
- Mısır’daki fabrikamız üzerinden Afrika ve Orta Doğu’ya yönelik olarak harekete geçeceğiz.
Nippon’un kendilerine işaret ettiği diğer adresleri aktardı:
- Orta Asya ve Balkanlar da odaklanacağımız pazarlar olacak. Balkanlar’ın ardından Avrupa ülkelerine de yöneleceğiz. Bu alanlar Türkiye’den yönetilecek.
Kazakistan’ı işaret etti:
- Kazakistan’da şimdilik bir depo ile başlayacağız. Sonrasında fabrika yatırımı gelebilir mi bakacağız.
Nippon Holdings yönetiminin Türkiye’ye bakışını paylaştı:
- Ülkemizde belli dönemlerde ekonomik sıkıntılar yaşansa da Türkiye’nin potansiyeline inanıyorlar. Mevcut sıkıntılı konjonktürü geçici görüyorlar. Bir kaç yıl içinde hızlı yükseliş bekliyorlar.
Japon Nippon’un Betek’i satın alarak Türkiye’ye girmesi, başka uluslararası yatırımlar için önemli bir işaret değil mi?
BİR TAŞLA 4 KUŞ VURULMUŞ OLDU
BETEK Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Japon Nippon’un şirketin hakim hisselerini alarak Türkiye’ye yatırım yapmasını şöyle değerlendirdi:
- Satan Kazandı: Betek’i rahmetli Celal Akpınar kurdu. Kızı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Gözde Akpınar, şirketimizin global yolculuğunun önünü açmak için tamamen satıp çekildi. Bu konjonktürde iyi fiyat oluştu.
- Betek Kazandı: Global yolculukta önemli gücü arkasına aldı.
- Alan Kazandı: Dünya 4’üncüsü Nippon, Avrupa ve bölgemiz için önemli bir oyuncuyu bünyesine katarak çıtayı yükseltti.
- Türkiye Kazandı: Ekonominin sıkıntılı döneminde Japonya’dan doğrudan yatırım gelmesi, ülkemiz için dünyaya olumlu mesaj oldu.
Ardından ekledi:
- Bir taşla 4 kuş vurulmuş oldu.
BİNA YALITIMINDA AVRUPA’NIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDAYIZ
BETEK Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, bina yalıtım malzemesi üretimine 2003’te girdiklerini anımsadı:
- 2003’te bina yalıtım pazarımız 1 milyon metrekare, Almanya pazarı ise 40 milyon metrekare düzeyindeydi.
Belirledikleri hedefi irdeledi:
- “Türkiye Avrupa’nın en büyük pazarı olacak” diyorduk.
2016 verilerine baktı:
- Bina yalıtım pazarımız 60 milyon metrekare ile Avrupa’nın en büyükleri arasına girdi. Almanya hâlâ 40 milyon metrekarede.
BİNA MANTOSU 9 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLADI
TAYFUN Küçükoğlu, 2003’ten buyana 1.6 milyon konuta 160 milyon metrekare yalıtım (mantolama) yapıldığını düşündü:
- Yalıtım sayesinde söz konusu dönemde 6.5 milyar metreküp daha az doğalgaz tüketildi.
Gaz tasarrufunun parasal değerine dikkat etti:
- 16 yılda enerji ithalatında 9 milyar liralık bir tasarruf oldu.
Konunun çevre yönüne de baktı:
- 2003’ten bu yana yalıtımı gerçekleşen konutlar sayesinde 14 milyon ton daha az karbondioksit salınımı oldu. Bolu ormanlarından 10 kat fazla çevre temizleme etkisi sağlandı.
Türkiye’deki konutların yalıtım durumunu gözden geçirdi:
- Ülkemizdeki 22 milyon konutun yüzde 80’i hâlâ yalıtımsız. Gidilecek çok yol var.
Japonlar 2.4 milyar lira yatırdı, boyada bölgesel güç olacak
Filli Boya markasıyla bilinen Betek Grubu’nun kurucusu Celal Akpınar’ın kızı, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar, geçen yıl Genel Müdür Tayfun Küçükoğlu’na geleceğe dönük planını açtı:
- Alman ortakla globalleşmede yeterince hızlı yol alamıyoruz. Başka global oyuncularla bu yolculuğu hızlandırmak için formül arayalım.
Bunun üzerine Ünlü&Co’ya yetki verildi. Ünlü&Co, Betek Grubu’nun beklentisini, dünyadaki önde gelen oyuncuların arayışlarını değerlendirdi:
- Betek, hedeflerine stratejik bir yatırımcı ile ulaşabilir.
5 önemli yabancı stratejik yatırımcı Betek için masaya oturdu. 5 yatırımcının verdiği fiyat bir birine yakın olsa da Japon Nippon Paint Holdings öne çıktı:
- Betek’e 2 milyar 390 milyon lira veririz. Dünyada 4’üncü sıradayız. Bir yandan bu alımla Avrupa’ya adım atarken, diğer taraftan Betek’i bölgesel oyuncu ve güç yapmak isteriz.
Küçükoğlu, bir yandan görüşmeleri yürütürken, diğer taraftan Betek’e yönelen yabancı yatırımcı ilgisini şöyle yorumladı:
- Global disiplin dikkate alınarak iyi iş yapınca, ülkemizin vaadettiği avantaj ve potansiyel de eklenince yabancı yatırımcı ilgisi mevcut konjonktürde de gündeme gelebiliyor.
Nippon’un teklifinin Betek yönetimini çeken taraflarından biri de şu oldu:
- Nippon, “Biz Betek’in sadece boya bölümünü isteriz” gibi bir ayrıma gitmedi. Mantolama bölümü dahil, tüm Betek’i almak istedi.
Nippon yönetimi, şu koşulu ortaya koydu:
- Betek’i bugünlere taşıyan yönetim başta olmak üzere tüm ekiple uzun yıllar çalışmak isteriz. Bu ayrıntıyı anlaşmaya koyacağız.
Bu yılın nisan ayının sonlarına doğru Betek’in Japon Nippon’a satış kararı açıklandı. 10 Temmuz’da da devir tamamlandı. Küçükoğlu, devirle birlikte ekibine şu mesajı verdi:
- Yeni bir sıçrama döneminin arefesindeyiz. Yeni hakim hissedarımız Betek’i hem ülkemizde, hem de bölgemizde büyütmek istiyor.
Mesajını şöyle açtı:
- Endüstriyel boyalarda yıllardır geliştirme planmız vardı. Know how yetersizliğimiz söz konusuydu. Bu konuda yatırımlarla hızlı gelişeceğiz. Mobilya boyalarında da benzeri adımı atacağız.
Mısır’daki fabrikayı anımsattı:
- Mısır’daki fabrikamız üzerinden Afrika ve Orta Doğu’ya yönelik olarak harekete geçeceğiz.
Nippon’un kendilerine işaret ettiği diğer adresleri aktardı:
- Orta Asya ve Balkanlar da odaklanacağımız pazarlar olacak. Balkanlar’ın ardından Avrupa ülkelerine de yöneleceğiz. Bu alanlar Türkiye’den yönetilecek.
Kazakistan’ı işaret etti:
- Kazakistan’da şimdilik bir depo ile başlayacağız. Sonrasında fabrika yatırımı gelebilir mi bakacağız.
Nippon Holdings yönetiminin Türkiye’ye bakışını paylaştı:
- Ülkemizde belli dönemlerde ekonomik sıkıntılar yaşansa da Türkiye’nin potansiyeline inanıyorlar. Mevcut sıkıntılı konjonktürü geçici görüyorlar. Bir kaç yıl içinde hızlı yükseliş bekliyorlar.
Japon Nippon’un Betek’i satın alarak Türkiye’ye girmesi, başka uluslararası yatırımlar için önemli bir işaret değil mi?
BİR TAŞLA 4 KUŞ VURULMUŞ OLDU
BETEK Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Japon Nippon’un şirketin hakim hisselerini alarak Türkiye’ye yatırım yapmasını şöyle değerlendirdi:
- Satan Kazandı: Betek’i rahmetli Celal Akpınar kurdu. Kızı ve Yönetim Kurulu Başkanımız Gözde Akpınar, şirketimizin global yolculuğunun önünü açmak için tamamen satıp çekildi. Bu konjonktürde iyi fiyat oluştu.
- Betek Kazandı: Global yolculukta önemli gücü arkasına aldı.
- Alan Kazandı: Dünya 4’üncüsü Nippon, Avrupa ve bölgemiz için önemli bir oyuncuyu bünyesine katarak çıtayı yükseltti.
- Türkiye Kazandı: Ekonominin sıkıntılı döneminde Japonya’dan doğrudan yatırım gelmesi, ülkemiz için dünyaya olumlu mesaj oldu.
Ardından ekledi:
- Bir taşla 4 kuş vurulmuş oldu.
BİNA YALITIMINDA AVRUPA’NIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDAYIZ
BETEK Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, bina yalıtım malzemesi üretimine 2003’te girdiklerini anımsadı:
- 2003’te bina yalıtım pazarımız 1 milyon metrekare, Almanya pazarı ise 40 milyon metrekare düzeyindeydi.
Belirledikleri hedefi irdeledi:
- “Türkiye Avrupa’nın en büyük pazarı olacak” diyorduk.
2016 verilerine baktı:
- Bina yalıtım pazarımız 60 milyon metrekare ile Avrupa’nın en büyükleri arasına girdi. Almanya hâlâ 40 milyon metrekarede.
BİNA MANTOSU 9 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLADI
TAYFUN Küçükoğlu, 2003’ten buyana 1.6 milyon konuta 160 milyon metrekare yalıtım (mantolama) yapıldığını düşündü:
- Yalıtım sayesinde söz konusu dönemde 6.5 milyar metreküp daha az doğalgaz tüketildi.
Gaz tasarrufunun parasal değerine dikkat etti:
- 16 yılda enerji ithalatında 9 milyar liralık bir tasarruf oldu.
Konunun çevre yönüne de baktı:
- 2003’ten bu yana yalıtımı gerçekleşen konutlar sayesinde 14 milyon ton daha az karbondioksit salınımı oldu. Bolu ormanlarından 10 kat fazla çevre temizleme etkisi sağlandı.
Türkiye’deki konutların yalıtım durumunu gözden geçirdi:
- Ülkemizdeki 22 milyon konutun yüzde 80’i hâlâ yalıtımsız. Gidilecek çok yol var.