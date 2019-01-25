Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le turizmde yakalanan ivmenin devam ettirilmesi konusunda mutabakatlarının olduğunu belirterek, “Rusya’dan 2018’de ülkemize 6 milyon turist geldi. Bu rakamı yakalamak çok önemli. 2019’u karşılıklı ‘Kültür ve Turizm Yılı’ ilan ettik. İyi bir frekans yakaladık” dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece Moskova’dan Ankara’ya dönüş yolunda kendisine eşlik eden gazetecilerle sohbet ederken Türkiye-Rusya ilişkilerinin ekonomik yönüne dikkat çekti:
- Rusya Federasyonu ile ticaretimiz şu an 26 milyar doları aşmış vaziyette. Burada hedefimiz inşallah 100 milyar doları yakalamak.
Heyetindeki isimlere işaret etti:
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le başbaşa görüşmenin yanısıra Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gıda ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli muhataplarıyla görüşmeler yaptı. Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam edecek.
2019’un Rusya ile karşılıklı “Kültür ve Turizm Yılı” ilan edildiğini anımsattı:
- Sayın Putin’le turizmde yakaladığımız ivmenin devam ettirilmesi konusunda mutabakatımız var. 2019’u karşılıklı “Kültür ve Turizm Yılı” ilan etmemiz sebebiyle bunun üzerinde hassasiyetle duracağız.
Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının altını çizdi:
- Rusya’dan 2018’de ülkemize 6 milyon turist geldi. Bu rakamı yakalamış olmak önemli.
Turizmde yaşanan gelişmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli göstergesi olduğunu belirtti:
- Benim 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemim, Sayın Putin’in Başbakanlık yaptığı ara dönem dahil, ilişkilerimizi sıcak tuttuk. “Virgül” sayılabilecek bir dönemi kenara koyarsak, ilişkilerimiz hep iyi gelişti. İyi bir frekans yakaladık.
Türkiye ekonomisi güçlendikçe Rusya ile ilişkilerin de iyi bir konuma geldiğini kaydetti:
- Rusya ile birbirimizi anlamanın en güzel örneği bana göre turizmdir. Suriye meselesi olmamış olsaydı, Rusya ile işbirliği çok daha büyük zirve yapabilirdi.
Enerjide Rusya ile atılan adımları sıraladı:
- Akkuyu Nükleer Santralı’nı 2023’te hizmete açmayı hedefliyoruz. Rusya’nın Almanya’dan sonraki en büyük doğal gaz alıcısıyız. Türk Akımı projesi devreye girdiğinde biz birinci sıraya yükseleceğiz. Ayrıca, Türk Akımı’ndan Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan hattına da gaz gidecek. Yıl sonunda kara geçişi de bitecek.
Rusya’dan alımı söz konusu olan S400’e vurgu yaptı:
- Sayın Putin ve bakanlarıyla yaptığımız görüşmelerde savunma sanayiine yönelik işbirliği konusunu da ele alma fırsatımız oldu.
Tarım ürünleri konusundaki detayları paylaştı:
- Rusya’nın yıllık 50 bin ton domates alımı vardı. 100 bin tona çıktı. Ayrıca onlar bize ördek ve kaz teklif ediyorlar. Bir de, kırmızı et ihtiyaç halinde belli bir miktarı Rusya’dan alma durumumuz olabilir. Rusya’dan hububat alımı da yapıyoruz. Tabi bunların hepsi aramızdaki ilişkileri güçlendiriyor.
Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, sohbetteki sorulardan birini şöyle yönlendirdi:
- Putin’le görüşme sıklığınız neredeyse rekor düzeyde. Türkiye-Rusya ilişkileri özel bir ittifaka doğru gider mi?
Adı “özel ittifak” olmasa da Türkiye-Rusya ilişkileri olumlu yönde giderek gelişiyor.
İki ülke ticareti liderlerin koyduğu 100 milyar dolarlık hedefe doğru gidiyor...
Ancak, toplam ticaret tırmandıkça, Türkiye aleyhine açık da büyüyor...
Rusya, bir dönem Türk müteahhitlerine kapısını ardına kadar açtığı gibi, Türkiye’den ithalatı da artıracak formüller üretemez mi?
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’la Moskova’ya giderken günübirlik olmasına rağmen vize almamız gerektiği için dönüş yolundaki sohbette konuyu açtık:
- Rusya’nın vizelerle ilgili verdiği bir takvim var mı? Uçak krizi öncesindeki gibi vizesiz gidiş-geliş olabilecek mi?
Erdoğan, şu yanıtı verdi:
- Vize ile ilgili hazırlıklarını yapmışlar. Şu anda
Sayın Putin’in imzasını bekliyor.
İyi bir frekans yakaladık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le turizmde yakalanan ivmenin devam ettirilmesi konusunda mutabakatlarının olduğunu belirterek, “Rusya’dan 2018’de ülkemize 6 milyon turist geldi. Bu rakamı yakalamak çok önemli. 2019’u karşılıklı ‘Kültür ve Turizm Yılı’ ilan ettik. İyi bir frekans yakaladık” dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece Moskova’dan Ankara’ya dönüş yolunda kendisine eşlik eden gazetecilerle sohbet ederken Türkiye-Rusya ilişkilerinin ekonomik yönüne dikkat çekti:
- Rusya Federasyonu ile ticaretimiz şu an 26 milyar doları aşmış vaziyette. Burada hedefimiz inşallah 100 milyar doları yakalamak.
Heyetindeki isimlere işaret etti:
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le başbaşa görüşmenin yanısıra Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gıda ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli muhataplarıyla görüşmeler yaptı. Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam edecek.
2019’un Rusya ile karşılıklı “Kültür ve Turizm Yılı” ilan edildiğini anımsattı:
- Sayın Putin’le turizmde yakaladığımız ivmenin devam ettirilmesi konusunda mutabakatımız var. 2019’u karşılıklı “Kültür ve Turizm Yılı” ilan etmemiz sebebiyle bunun üzerinde hassasiyetle duracağız.
Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının altını çizdi:
- Rusya’dan 2018’de ülkemize 6 milyon turist geldi. Bu rakamı yakalamış olmak önemli.
Turizmde yaşanan gelişmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli göstergesi olduğunu belirtti:
- Benim 16 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemim, Sayın Putin’in Başbakanlık yaptığı ara dönem dahil, ilişkilerimizi sıcak tuttuk. “Virgül” sayılabilecek bir dönemi kenara koyarsak, ilişkilerimiz hep iyi gelişti. İyi bir frekans yakaladık.
Türkiye ekonomisi güçlendikçe Rusya ile ilişkilerin de iyi bir konuma geldiğini kaydetti:
- Rusya ile birbirimizi anlamanın en güzel örneği bana göre turizmdir. Suriye meselesi olmamış olsaydı, Rusya ile işbirliği çok daha büyük zirve yapabilirdi.
Enerjide Rusya ile atılan adımları sıraladı:
- Akkuyu Nükleer Santralı’nı 2023’te hizmete açmayı hedefliyoruz. Rusya’nın Almanya’dan sonraki en büyük doğal gaz alıcısıyız. Türk Akımı projesi devreye girdiğinde biz birinci sıraya yükseleceğiz. Ayrıca, Türk Akımı’ndan Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan hattına da gaz gidecek. Yıl sonunda kara geçişi de bitecek.
Rusya’dan alımı söz konusu olan S400’e vurgu yaptı:
- Sayın Putin ve bakanlarıyla yaptığımız görüşmelerde savunma sanayiine yönelik işbirliği konusunu da ele alma fırsatımız oldu.
Tarım ürünleri konusundaki detayları paylaştı:
- Rusya’nın yıllık 50 bin ton domates alımı vardı. 100 bin tona çıktı. Ayrıca onlar bize ördek ve kaz teklif ediyorlar. Bir de, kırmızı et ihtiyaç halinde belli bir miktarı Rusya’dan alma durumumuz olabilir. Rusya’dan hububat alımı da yapıyoruz. Tabi bunların hepsi aramızdaki ilişkileri güçlendiriyor.
Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, sohbetteki sorulardan birini şöyle yönlendirdi:
- Putin’le görüşme sıklığınız neredeyse rekor düzeyde. Türkiye-Rusya ilişkileri özel bir ittifaka doğru gider mi?
Adı “özel ittifak” olmasa da Türkiye-Rusya ilişkileri olumlu yönde giderek gelişiyor.
İki ülke ticareti liderlerin koyduğu 100 milyar dolarlık hedefe doğru gidiyor...
Ancak, toplam ticaret tırmandıkça, Türkiye aleyhine açık da büyüyor...
Rusya, bir dönem Türk müteahhitlerine kapısını ardına kadar açtığı gibi, Türkiye’den ithalatı da artıracak formüller üretemez mi?
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’la Moskova’ya giderken günübirlik olmasına rağmen vize almamız gerektiği için dönüş yolundaki sohbette konuyu açtık:
- Rusya’nın vizelerle ilgili verdiği bir takvim var mı? Uçak krizi öncesindeki gibi vizesiz gidiş-geliş olabilecek mi?
Erdoğan, şu yanıtı verdi:
- Vize ile ilgili hazırlıklarını yapmışlar. Şu anda
Sayın Putin’in imzasını bekliyor.