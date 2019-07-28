İstanbul 5 milyar dolara kültür-sanat merkezi oluyor

- İstanbul Modern 2004 yılında açıldı. 2005’te de Sakıp Sabancı Müzesi ile Pera Müzesi kapılarını açtı.
2005 sonrasını düşündü:
- İstanbul, kültür-sanat altyapısına dönük yatırımlar açısından son 13 yılı neredeyse suskun geçirdi.
Ardından 2.5 yıllık dönemi kapsayan, bir bölümünün açılışı yaklaşan projelere dikkat etti:
- Başta Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Modern’in yeni yerine taşınması gibi adımlar olmak üzere İstanbul’u kültür-sanat alanında coşturacak bir fırsat doğuyor.
Söz konusu yatırımların devreye girmesiyle İstanbul’un dünyada ilk 5’e yükselebileceği kanısına vardı:
- İstanbul, bu gidişle iddialı bir kültür-sanat merkezine dönüşecek.
Danışmanı Artunç Kocabalkan araya girdi:
- “İstanbul Finans Merkezi”nden önce “İstanbul Kültür ve Sanat Merkezi” kendiliğinden devreye girecek gibi görünüyor.
Güreli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettirip müzeye dönüştürdüğü Tekfur Sarayı’na baktı:
- Tekfur Sarayı, döneminin önemli çini tasarım ve üretim merkeziydi. Restorasyon sonrası müzeye dönüştü. Çok da iyi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin müzelerle ilgili attığı adımlara odaklandı:
- İBB’nin gündeminde 5-6 müze var. Bunlardan biri Topkapı’da açılacak olan “Şehir Müzesi”.
O an aklına Polimeks İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın ortağı Cem Siyahi’nin desteği, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen’in tetiklemesiyle hayata geçen Odunpazarı Modern Sanatlar Müzesi (OMM) geldi:
- OMM, 7 Eylül’de açılacak. Müze Eskişehir’de ama İstanbul’un kültür-sanat ekosisteminin bir parçası olacak.
7 Şubat 2019’da açılan “Evliyagil Dolapdere”yi not edip, Vehbi Koç Vakfı’nın hazırlıklarına döndü:
- Arter Dolapdere 13 Eylül 2019’da açılıyor. Burası, İstanbul’un ikinci önemli çağdaş sanatlar müzesi olacak.
Eylül sonu, ekim ayı başı notları arasına Mimar Sinan Üniversitesi’nin hazırlıklarını aldı:
- İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılacak.
2020’ye dönük listenin ilk sırasında Büyük Çamlıca Camii kompleksindeki müzenin olduğunu gördü:
- Mayıs 2020’de Büyük Çamlıca Camii kompleksinde İslam Eserleri Müzesi açılacak. Müzenin yönetimini Topkapı Sarayı yönetimi üstlenecek. Bu müze, İstanbul için ayrı bir çekim merkezi olacak.
Bu noktada duraksayıp, şu hesabı yaptı:
- Belki bir bölümü tesadüfen denk geldi. İstanbul’da 2.5 yıllık dönemde 5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmiş olacak. Bu yatırımlar kentin kültür-sanat çıtasını yükseltecek.
Beklentisini yineledi:
- İstanbul, 1-2 yılda dünyanın önde gelen kültür sanat merkezleri arasına girecek.
5 milyar dolarlık yatırım, İstanbul’u kültür-sanatta dünyanın ilk 5 kenti arasında oturtur mu?
YURTDIŞINDA 17 BİN KİŞİYE ‘AÇILIŞLAR’ LİSTESİ GÖNDERDİ
BAŞINDAN beri Akbank’la kol kola yol alan Contemporary İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, çoğu kültür-sanata dönük olmak üzere İstanbul’da 2.5 yıla sığan yatırımları listeleyip önemli bir adım attı:
- Contemporary İstanbul’un elinde yurtdışından 17 bin, Türkiye’den de 22 bin sanatseverin adresi var. Sanatseverleri İstanbul’da gerçekleşecek açılışlardan haberdar etmekte yarar var.
Bunun üzerine “Açılışlar” listesi, hizmete girecek mekanlarla ilgili bilgiler eşliğinde hazırlandı:
- Listeyi mail yoluyla gönderdik. Bir kaç gün içinde gönderdiğimiz maillerin yüzde 33’ü okundu.
Bu noktada 2020 ve 2021’de açılışı gerçekleşecek projeleri sıraladı:
Mayıs 2020: Galataport Projesi devreye girecek.
Eylül 2020: Peninsula Hotel ve Galataport Kültür Merkezi hizmete girecek.
Kasım 2020: Tersane İstanbul Projesinin (Haliç) birinci fazı devreye girecek.
Aralık 2020: Atatürk Kültür Merkezi (Taksim) açılacak.
Mayıs 2021: İstanbul Modern, Galataport içindeki eski yerine yeni haliyle dönecek. Eski yeri 8 bin metrekareydi. Yeni yeri 16 bin metrekare olacak.
Kasım 2021: Sadberk Hanım Müzesi Tersane
İstanbul projesinin içindeki 40 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.
Kasım 2021: Tersane İstanbul’un son fazı tamamlanacak.
TURİZMİN KATMA DEĞERİ KÜLTÜR-SANAT VE GASTRONOMİ İLE ARTAR
SOFA Hotel ile turizm sektöründe bulunan Ali Güreli, Türkiye’ye geçen yıl 40 milyon yabancı turist geldiğini anımsattı:
- Turist başı ortalama gelir 650 dolar düzeyinde. İstanbul’da 750 dolara çıkıyor.
İspanya’yı örnek gösterdi:
- İspanya yılda 80 milyon turist ağırlıyor. Turist başı harcama da 1150 doları buluyor. Madrid ve Barcelona’da rakam 1500 dolar.
Türkiye’nin İspanya’yı geçmesi için önemli fırsat doğduğunu savundu:
- Turizmin katma değeri kültür-sanat ve gastronomi ile artar. İstanbul’da yürüyen yatırımlar, kültür-sanat açısından katma değer artışını sağlayacak.
Bu noktada İstanbul Havalimanı’nın (İGA) da önemli fırsat yarattığını vurguladı:
- İGA, Contemporary İstanbul’a bir sergi alanı sağlayacak. Bizim için billboard ayıracak.
İstanbul 5 milyar dolara kültür-sanat merkezi oluyor
CONTEMPORARY İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 12-15 Eylül 2019’da gerçekleşecek “14. Contemporary İstanbul”un hazırlıkları sürerken 2004 yılını anımsadı:
- İstanbul Modern 2004 yılında açıldı. 2005’te de Sakıp Sabancı Müzesi ile Pera Müzesi kapılarını açtı.
2005 sonrasını düşündü:
- İstanbul, kültür-sanat altyapısına dönük yatırımlar açısından son 13 yılı neredeyse suskun geçirdi.
Ardından 2.5 yıllık dönemi kapsayan, bir bölümünün açılışı yaklaşan projelere dikkat etti:
- Başta Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul Modern’in yeni yerine taşınması gibi adımlar olmak üzere İstanbul’u kültür-sanat alanında coşturacak bir fırsat doğuyor.
Söz konusu yatırımların devreye girmesiyle İstanbul’un dünyada ilk 5’e yükselebileceği kanısına vardı:
- İstanbul, bu gidişle iddialı bir kültür-sanat merkezine dönüşecek.
Danışmanı Artunç Kocabalkan araya girdi:
- “İstanbul Finans Merkezi”nden önce “İstanbul Kültür ve Sanat Merkezi” kendiliğinden devreye girecek gibi görünüyor.
Güreli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettirip müzeye dönüştürdüğü Tekfur Sarayı’na baktı:
- Tekfur Sarayı, döneminin önemli çini tasarım ve üretim merkeziydi. Restorasyon sonrası müzeye dönüştü. Çok da iyi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin müzelerle ilgili attığı adımlara odaklandı:
- İBB’nin gündeminde 5-6 müze var. Bunlardan biri Topkapı’da açılacak olan “Şehir Müzesi”.
O an aklına Polimeks İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın ortağı Cem Siyahi’nin desteği, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen’in tetiklemesiyle hayata geçen Odunpazarı Modern Sanatlar Müzesi (OMM) geldi:
- OMM, 7 Eylül’de açılacak. Müze Eskişehir’de ama İstanbul’un kültür-sanat ekosisteminin bir parçası olacak.
7 Şubat 2019’da açılan “Evliyagil Dolapdere”yi not edip, Vehbi Koç Vakfı’nın hazırlıklarına döndü:
- Arter Dolapdere 13 Eylül 2019’da açılıyor. Burası, İstanbul’un ikinci önemli çağdaş sanatlar müzesi olacak.
Eylül sonu, ekim ayı başı notları arasına Mimar Sinan Üniversitesi’nin hazırlıklarını aldı:
- İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılacak.
2020’ye dönük listenin ilk sırasında Büyük Çamlıca Camii kompleksindeki müzenin olduğunu gördü:
- Mayıs 2020’de Büyük Çamlıca Camii kompleksinde İslam Eserleri Müzesi açılacak. Müzenin yönetimini Topkapı Sarayı yönetimi üstlenecek. Bu müze, İstanbul için ayrı bir çekim merkezi olacak.
Bu noktada duraksayıp, şu hesabı yaptı:
- Belki bir bölümü tesadüfen denk geldi. İstanbul’da 2.5 yıllık dönemde 5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmiş olacak. Bu yatırımlar kentin kültür-sanat çıtasını yükseltecek.
Beklentisini yineledi:
- İstanbul, 1-2 yılda dünyanın önde gelen kültür sanat merkezleri arasına girecek.
5 milyar dolarlık yatırım, İstanbul’u kültür-sanatta dünyanın ilk 5 kenti arasında oturtur mu?
YURTDIŞINDA 17 BİN KİŞİYE ‘AÇILIŞLAR’ LİSTESİ GÖNDERDİ
BAŞINDAN beri Akbank’la kol kola yol alan Contemporary İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, çoğu kültür-sanata dönük olmak üzere İstanbul’da 2.5 yıla sığan yatırımları listeleyip önemli bir adım attı:
- Contemporary İstanbul’un elinde yurtdışından 17 bin, Türkiye’den de 22 bin sanatseverin adresi var. Sanatseverleri İstanbul’da gerçekleşecek açılışlardan haberdar etmekte yarar var.
Bunun üzerine “Açılışlar” listesi, hizmete girecek mekanlarla ilgili bilgiler eşliğinde hazırlandı:
- Listeyi mail yoluyla gönderdik. Bir kaç gün içinde gönderdiğimiz maillerin yüzde 33’ü okundu.
Bu noktada 2020 ve 2021’de açılışı gerçekleşecek projeleri sıraladı:
Mayıs 2020: Galataport Projesi devreye girecek.
Eylül 2020: Peninsula Hotel ve Galataport Kültür Merkezi hizmete girecek.
Kasım 2020: Tersane İstanbul Projesinin (Haliç) birinci fazı devreye girecek.
Aralık 2020: Atatürk Kültür Merkezi (Taksim) açılacak.
Mayıs 2021: İstanbul Modern, Galataport içindeki eski yerine yeni haliyle dönecek. Eski yeri 8 bin metrekareydi. Yeni yeri 16 bin metrekare olacak.
Kasım 2021: Sadberk Hanım Müzesi Tersane
İstanbul projesinin içindeki 40 bin metrekarelik yeni yerine taşınacak.
Kasım 2021: Tersane İstanbul’un son fazı tamamlanacak.
TURİZMİN KATMA DEĞERİ KÜLTÜR-SANAT VE GASTRONOMİ İLE ARTAR
SOFA Hotel ile turizm sektöründe bulunan Ali Güreli, Türkiye’ye geçen yıl 40 milyon yabancı turist geldiğini anımsattı:
- Turist başı ortalama gelir 650 dolar düzeyinde. İstanbul’da 750 dolara çıkıyor.
İspanya’yı örnek gösterdi:
- İspanya yılda 80 milyon turist ağırlıyor. Turist başı harcama da 1150 doları buluyor. Madrid ve Barcelona’da rakam 1500 dolar.
Türkiye’nin İspanya’yı geçmesi için önemli fırsat doğduğunu savundu:
- Turizmin katma değeri kültür-sanat ve gastronomi ile artar. İstanbul’da yürüyen yatırımlar, kültür-sanat açısından katma değer artışını sağlayacak.
Bu noktada İstanbul Havalimanı’nın (İGA) da önemli fırsat yarattığını vurguladı:
- İGA, Contemporary İstanbul’a bir sergi alanı sağlayacak. Bizim için billboard ayıracak.