İran ve Cezayir’e ‘yapı’ yatırımı planladı büyüme ‘havadan’ geldi

KALE Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Çan’da grubun 60’ıncı kuruluş yıldönümü ve “Seramik Bayramı” töreninde sıkça babası İbrahim Bodur’un şu vizyonunun altını çizdi:

- Türkiye artık sadece üretim merkezi olmaktan çıkmalı, yenilikçiliği de içeren yeni bir yapıya kavuşmalı.

Ardından bu vizyona göre yol aldıklarının işaretini verdi:

- Yeni sulara yelken açma vakti.

Çan’da 1 milyon metrekarelik alana yayılan seramik üssünün bahçesindeki sohbetimizde bu işaretin altını şöyle çizdi:

- Türkiye’den ihracat yapmak yetmiyor. Dış pazarlarda da yerleşik olmak gerekiyor.

İtalya’da bir şirketlerinin olduğunu anımsatıp ekledi:

- İran’a Kalekim yatırımı yapmaya hazırlanıyoruz. Şimdilik 3-4 milyon dolarlık yatırım olacak. Ayrıca Cezayir’e Kalekim yatırımı için ön anlaşma imzaladık. Belki devamı seramikle gelebilir.

ABD’ye uzandı:

- ABD’de pazarlama kanalı araştırmalarımız var.

Seramik ve yapı grubu açısından iç pazarın durumunu sorduk, yanıtladı:

- 2016, seramik açısından çok zordu. Turizmin kötü gidişi, başta Antalya olmak üzere otel yenilemelerinin durması, bizi de olumsuz etkiledi. Bu yıl toparlanma olsa da, seramikte hedefin yüzde 15 altında kalabiliriz. Seramik ve yapı grubunda cironun bu yıl 1 milyar lirayı aşması hedefi koymuştuk.

İç pazarla ilgili şu gözlemini aktardı:

- Geçen yıl Doğu ve Güneydoğu da iyi değildi. O bölge daha hızlı toparlanıyor.

Ardından savunma ve havacılık yatırımlarına geçti:

- Havacılık ve savunma sektörüne yatırım sabır isteyen bir işti. Şimdi bu sektörde büyümeyi yaşamaya başladık. İngiliz Rolls Royce ile motor üretmek üzere kurduğumuz şirket artık yılda 70 kişiye iş kapısı açacak tempoya girdi. İlk jet motorunu bu yıl sonunda teslim ederiz.

Bu alandaki hedeflerini özetledi:

- Türkiye’nin dünyada az sayıdaki uçak motoru üreticilerinden biri olmasını ve ihracatçısı konumuna yükselmesini amaçlıyoruz.

MKEK ile birlikte geliştirdikleri Milli Piyade Tüfeği’ni sorduk, anlattı:

- İlk siparişlerle ilgili teslimatlar yakında başlıyor. Ayrıca, Milli Tüfek’le sınırlı kalmadık. 5 farklı model geliştirdik. Yeni siparişler alacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca, ihracat için de çalışmalar yapıyoruz.

F-35’e parça ürettiklerine değindi:

- Ürettiğimiz parçaların sayısı 400’ü aştı. Kale Havacılık’ta büyüme yatırımlarımız sürüyor.

Kale Grubu, geçen 60 yılda seramik-yapı grubuyla öne çıksa da, Osman Okyay’ın liderliğindeki savunma-havacılık bölümü yakın gelecekte grup içinde liderliğe yükselecek gibi görünüyor.

İLK PROFESYONEL KATALOĞU NURİ BİLGE CEYLAN YAPTI

KALE Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, grubun 60 yıllık öyküsünü yansıtan sergiyi gezerken 1990’lı yılların başında hazırladıkları Çanakkale Seramik ürün kataloğunu gösterdi:

- Bu kataloğu ünlü sinema yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan yaptı.

Nuri Bilge Ceylan’ın İbrahim Bodur’un dayısının torunu olduğunu belirtti:

- İlk profesyonel katalog için Nuri Bilge Ceylan’dan yardım istedik. Bilge, katalogdaki fotoğrafların önemli bölümünü kendisi çekti. Renk ayrımlarına varıncaya kadar tek tek uğraştı.

Ardından ekledi:

- O günlerde Bilge’nin yönettiği filmle Cannes’daki festivalde ödül alacağı aklımıza gelmezdi.

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE’Yİ BİR KALEMDE SİLMEZ

ZEYNEP Bodur Okyay, “Seramik Bayramı”na işbirliği, ortaklık yaptıkları yabancı şirketlerin temsilcilerinin katıldığını belirtince sorduk:

- Yabancı ortaklarınız, işbirliği yaptığınız şirketlerin Türkiye’ye bakışı nasıl?

Yabancılardan edindiği genel izlenimle yorumunu aktardı:

- Öngörüsü iyi yabancı yatırımcılar Türkiye’deki potansiyeli görüyor. Belki arada frene basanlar, ülkemize dönük işini rölantiye alan olabilir. Ancak, Türkiye’yi bir kalemde silen olmaz.

CİRO 2 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞIR

ZEYNEP Bodur Okyay’a Kale Grubu’nun 2017 ciro hedefini sorduk, aktardı:

- 2016’yı 1.7 milyar lira ciro ile kapatmıştık. Bu yıl için 2 milyar lira ciro hedefimiz var. Başlangıçta endişeliydik. Ancak, yılı 2 milyar liraya yakın ciroyla tamamlarız.

BACA GAZIYLA DOMATES ÜRETECEK

ZEYNEP Bodur Okyay, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) önerisiyle giriştikleri sosyal yatırıma değindi:

- Kaleseramik fabrikamızın baca gazı, Çan’da 10 dönüm arazide kuracağımız serada kullanılacak. Serada domates yetiştireceğiz. Bu yatırım, sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir adım olacak.