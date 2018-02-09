İnişi görünce frene bastı, Nasdaq için ‘iyi hava’yı bekleyecek

- Bu işi Türkiye’ye götürelim.

Konuyu açtığında baba Ertuğrul Kurdoğlu gülümsedi:

- Ekmek arası köfte mi satacaksın? Bizim daha büyük işlerimiz var. Kardeşinle o işlere omuz verin.

Erhan Kurdoğlu, inatla kolları sıvadı, 1994’te Etiler’de ilk Burger King’i açtı. 2010’da ABD’de Burger King’in ana şirketini 4 milyar dolara alan Brezilyalı 3G Capital’in patronları, 2011’de İstanbul’a geldi, Ata Holding’e bağlı TAB Gıda’nın patronu Kurdoğlu kardeşlere teklif sundu:

- McDonald’s’tan 10 yıl sonra ikinci oyuncu olarak girip, restoran sayınız rakibin 2.5 kat üstüne çıkarmışsınız. Dünyadaki en iyi operatörümüz sizsiniz. 8 yıl önce Çin’e girmişiz ama hâlâ 60 restoranımız var. Çin’deki operasyonu da siz yönetin.

Erhan ve Korhan Kurdoğlu, TAB Gıda’nın CEO’su Caner Dikici’yi de yanlarına alıp, Çin’e gitti. BK China’yı 2012’de devralıp, başına Ümit Zuvin’i getirdi. TAB Gıda, o tarihten itibaren Türkiye’de Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s ile büyürken, BK China da zıplama temposuna girdi. Zamanla Türkiye’deki zincire Usta Dönerci de eklendi.

Çin’le birlikte 1800 restorana doğru yol alınırken, 17 Temmuz 2016’da, hain darbe girişiminden 2 gün sonra TAB Gıda’nın azınlık hisselerinin Avrupa Kalkınma-Yatırım Bankası (EBRD), Goldman Sachs ve Credit Suisse’ye satışı için anlaşma imzaladı.

150 milyon dolarlık işlem 8 Ağustos 2016’da gerçekleşirken, şirket TAB Food Investments’a (TFI) dönüştü, anlaşmaya şu madde konuldu:

- Şirket ilerde halka açılsın, 3 finansal ortak olarak biz de hisselerimizi satarız.

TAB Food Investments, 2017 sonbaharında halka arz niyetini duyurdu. Kurdoğlu kardeşler, TFI yönetimindeki Melih Araz, CFO Ekrem Özer, CMO Emir Işık, Morgan Stanley liderliğindeki danışman bankalar şu kararı verdi:

- Hızlı yemek sektörünü en iyi ABD’liler bilir. Halka arzı ABD’de yapalım.

İşlem gören teknoloji şirketleri ile bilinen Nasdaq’ın “hızlı büyüyen şirketler pazarı” olduğu dikkate alındı:

- Nasdaq’ta işlem gören ilk Türk şirketi olalım.

Road show ekipleri oluştu, Nasdaq’ta ilk işlem günü belirlendi:

- 222 milyon dolarlık halka arz için 7 Şubat 2018 sabahı gong törenine katılacağız.

1.5 ayda 150 yabancı kurumsal yatırımcı ile görüşüldü. Gong törenine BM Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç, New York Başkonsolosumuz Ertan Yalçın davet edildi. TFI ve Ata Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Hakkı Akil, TFI yönetiminden Celalettin Oktay, Kübra Erman Karaca’nın aralarında bulunduğu bir ekip New York’a gitti.

5 Şubat 2018 günü Londra’da son yatırımcı görüşmeleri tamamlanırken New York Borsası ve Nasdaq, tarihinin en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Ekip 6 Şubat’ta New York’a ulaştı. O gün öğlenden sonra Kurdoğlu kardeşler, TFI yönetim ekibi, danışman bankalar “frene basma” kararı aldı:

- Yaşanan çöküş düzeltme hareketi de olsa, halka arzı erteleyelim.

Kurdoğlu kardeşler, TFI ekibi ve danışman bankalara şu mesajı verdi:

- Her şeyde bir hayır vardır. Biz 2 Şubat’ta halka arzı yapıp, 5 Şubat’ta tarihi düşüş yaşasaydık daha kötü olmaz mıydı?

Ardından niyet ortaya konuldu:

- Bu yıl içinde en uygun dönemde Nasdaq’ta halka arzı gerçekleşecek.

TFI, 2018’de “en uygun hava”da Nasdaq’ın ilk Türk şirketi olacak...

DÜNYADAKİ RESTORANLARIN YÜZDE 10’U BİZE AİT





TFI Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, yatırımcı görüşmelerinde şu noktaya dikkat çekti:

- Burger King’in dünyada 14 bin, Popeyes’in 2 bin restoranı var. Zincirin dünyadaki restoranlarının yüzde 10’u TFI’a bağlı. Burger King dünyasında lideriz.

TFI CEO’su Korhan Kurdoğlu, 150 yabancı yatırımcıya şu mesajı verdi:

- Burger King ve Popeyes’in bağlı olduğu ana şirketin büyümesinin yüzde 20’sini TFI yaratıyor.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 50’SİNİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ

ERHAN Kurdoğlu, yatırımcı görüşmelerinde iş modellerini anlatırken, şu vurguyu yaptı:

- Merkezi İstanbul’da olan TFI’ın çatısı altında Ekmek Unlu Gıda, Fastad Gıda, AtaKey, Ekur Et, Ata Express şirketlerimiz var. Restoranlarımızda sunulan ürünlerin yüzde 50’sini kendi şirketlerimiz üretiyor.

OLUMSUZ SORU GELMİYOR

ERHAN Kurdoğlu, Korhan Kurdoğlu ve TFI yönetimindeki road show ekibi, New York’ta kendi aralarında 150 yatırımcı ile gerçekleşen görüşmeyi değerlendirirken şu ayrıntıda birleşti:

- Ülkemizle ilgili hiçbir olumsuz soru ile karşılaşmadık. Türkiye’nin büyüme potansiyeline odaklandılar. Gelişmekte olan diğer piyasalar gibi ülkemizde de zaman zaman yaşanan dalgalanma yatırımcıyı ürkütmüyor.