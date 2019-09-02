İlaçta yerli üretimi yüzde 90’a çıkacak

14-15 yıldır Pfizer’de çalışan Cem Açık, Türkiye Genel Müdürü olunca şirketin şu yönüne bir kez daha dikkat etti:
- Pfizer, 1957’den buyana, yani 62 yıldır kesintisiz üretimi ile Türkiye’de.
İstanbul Ortaköy’de hâlâ üretimin sürdüğü fabrikanın ilk dönemlerine ait fotoğraflara baktı:
- İlk dönemlerde Ortaköy’deki fabrika bugünkü gibi şehrin ortasında görünmüyor elbette. Çevrede çobanlar koyunlarını otlatıyormuş o günlerde.
Fabrikanın yerinin günümüzdeki gayrimenkul değerine vurgu yapanlara Pfizer yönetiminin yanıtı hep şu oldu:
- Ortaköy’deki fabrikamızda hâlâ ciddi üretimimiz var. Fabrikanın yerini gayrimenkul olarak değerlendirmeyi düşünmedik.
Türkiye’de 172 ürünlerinin piyasada olduğunu irdeledi:
- Portföyümüzdeki
82 ürünün eşdeğeri yok. Bunların 25’i ülkemizde yerel olarak üretiliyor.
2012’de atılan adımın önemini gördü:
- 2012’den bu yana Türkiye, Pfizer’in ABD ve İrlanda’nın ardından dünyadaki üçüncü aşı üretim merkezi oldu. Pfizer, yerli üretici Mefar ile işbirliği kapsamında yeni üretim teknolojisi transferi gerçekleştirdi.
Türkiye’nin pnömokok aşı açısından kendi ihtiyacını karşılar hale geldiğinin altını çizdi:
- Ülkemiz aynı zamanda söz konusu aşı üretimiyle ilgili bilgi birikimine sahip oldu. Bu yıl üretimde 30 milyonuncu aşıya ulaşılacak.
Pfizer’in Türkiye’de üretim için işbirliği yaptığı şirketler üzerinde durdu:
- PharmaVision, Sanofi Türkiye, Abdi İbrahim İlaç, Mefar ve Nobel İlaç ile işbirliğimiz var.
Şirketinin ilaç sektöründeki yerinin altını çizdi:
- 2 milyar lirayı aşan ciro ile ülkemizde 3’üncü büyük ilaç firmasıyız.
Ardından hedefini belirledi:
- Önümüzdeki dönemde ilaçlarımızın hacim bazında yüzde 90’ını işbirliği yaptığımız şirketlerin tesislerini de kullanarak üretiyor olacağız. Bu üretim değer bazında da yüzde 64’e ulaşacak.
Türkiye, son yıllarda uyguladığı politikalarla uluslararası ilaç devlerini ülkemizde üretime yönlendiriyor...
Pfizer’in hacim bazında da olsa yerli üretimi yüzde 90’a çıkarmaya dönük adımları, uygulanan politikanın etkili olduğunu gösteriyor...
STRATEJİK SEKTÖR KARARI TEKNOLOJİK SIÇRAMA GETİRECEK
PFIZER Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Tuncay Teksöz, 11. Kalkınma Planı’ndaki şu bölümü Genel Müdür Cem Açık’ın dikkatine sundu:
- 11. Kalkınma Planı’nda ilaç endüstrisi stratejik sektör kabul ediliyor.
Cem Açık, bu adımı şöyle yorumladı:
- 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen stratejiler ileri teknolojiye dayalı ilaç ve biyoteknoloji, Türkiye’nin ekonomik dönüşümü için ihtiyacı olan teknolojik sıçramaya fırsat tanır.
TUSEB’İN KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖNEMLİ ADIM OLDU
PFIZER Türkiye Genel Müdürü Cem Açık, ilaçta ülkemizin dünyadaki yerine baktı:
- Dünyanın 18’inci büyük ilaç pazarıyız. Toplam klinik araştırma sayısı bakımından 26’ncı sıradayız. Milyon kişiye düşen klinik araştırmada ise 55’inciyiz.
Türkiye’nin klinik araştırmalardan yeterince pay almadığına dikkat etti:
- Ülkemiz birçok alanda dünyada yüzde 1 pay alıyor. Klinik araştırmada yıllık 130 milyon dolarla bu oranın uzağında bulunuyor. Bu rakamın 1 milyar dolara çıkması gerekiyor.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TUSEB) attığı adımı irdeledi:
- TUSEB, Klinik Araştırmaları Merkezi kuruldu. Bu merkez, ülkemizi klinik araştırmalarda öne çıkmasında rol oynayabilir.
BAŞKAN VE CEO AYNI KİŞİ OLMAMALI
TÜRKİYE Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Feyyaz Ünal, Genel Sekreter Betül Aygensu ile birlikte gazeteye uğradı, kurumsal yönetimle ilgili 4 ilke sıraladı:
- Adil tutum (çalışana, devlete, ortaklara, kısacası tüm taraflara).
- Şeffaflık (Tabiri caizse dışarıdan bakınca kurumun içi görünecek)
- Hesap verilebilirlik
- Sorumluluk
Ardından sordu:
- Bunu nasıl yapacağız?
Yanıtı şöyle verdi:
- Öncelikle şirkette yönetim kurulu başkanı ile CEO aynı kişi olmamalı. Yönetim kurulu sadece ortaklardan oluşmamalı. Bağımsız üyelere yer verilmeli. Yönetimde kadın-erkek, genç-deneyimli dengesi iyi kurulmalı.
Şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uymalarının açtığı önemli kapılardan birine dikkat çekti:
- Kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetilen şirketlerin finansmana ulaşımı kolaylaşır. Bankalar daha rahat kredi kullandırır.
Ünal’la sohbet ederken, Muhtar Kent’in The Coca-Cola Company’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ile CEO’luğu birlikte yürüttüğünü anımsadım.
İlaçta yerli üretimi yüzde 90’a çıkacak
14-15 yıldır Pfizer’de çalışan Cem Açık, Türkiye Genel Müdürü olunca şirketin şu yönüne bir kez daha dikkat etti:
- Pfizer, 1957’den buyana, yani 62 yıldır kesintisiz üretimi ile Türkiye’de.
İstanbul Ortaköy’de hâlâ üretimin sürdüğü fabrikanın ilk dönemlerine ait fotoğraflara baktı:
- İlk dönemlerde Ortaköy’deki fabrika bugünkü gibi şehrin ortasında görünmüyor elbette. Çevrede çobanlar koyunlarını otlatıyormuş o günlerde.
Fabrikanın yerinin günümüzdeki gayrimenkul değerine vurgu yapanlara Pfizer yönetiminin yanıtı hep şu oldu:
- Ortaköy’deki fabrikamızda hâlâ ciddi üretimimiz var. Fabrikanın yerini gayrimenkul olarak değerlendirmeyi düşünmedik.
Türkiye’de 172 ürünlerinin piyasada olduğunu irdeledi:
- Portföyümüzdeki
82 ürünün eşdeğeri yok. Bunların 25’i ülkemizde yerel olarak üretiliyor.
2012’de atılan adımın önemini gördü:
- 2012’den bu yana Türkiye, Pfizer’in ABD ve İrlanda’nın ardından dünyadaki üçüncü aşı üretim merkezi oldu. Pfizer, yerli üretici Mefar ile işbirliği kapsamında yeni üretim teknolojisi transferi gerçekleştirdi.
Türkiye’nin pnömokok aşı açısından kendi ihtiyacını karşılar hale geldiğinin altını çizdi:
- Ülkemiz aynı zamanda söz konusu aşı üretimiyle ilgili bilgi birikimine sahip oldu. Bu yıl üretimde 30 milyonuncu aşıya ulaşılacak.
Pfizer’in Türkiye’de üretim için işbirliği yaptığı şirketler üzerinde durdu:
- PharmaVision, Sanofi Türkiye, Abdi İbrahim İlaç, Mefar ve Nobel İlaç ile işbirliğimiz var.
Şirketinin ilaç sektöründeki yerinin altını çizdi:
- 2 milyar lirayı aşan ciro ile ülkemizde 3’üncü büyük ilaç firmasıyız.
Ardından hedefini belirledi:
- Önümüzdeki dönemde ilaçlarımızın hacim bazında yüzde 90’ını işbirliği yaptığımız şirketlerin tesislerini de kullanarak üretiyor olacağız. Bu üretim değer bazında da yüzde 64’e ulaşacak.
Türkiye, son yıllarda uyguladığı politikalarla uluslararası ilaç devlerini ülkemizde üretime yönlendiriyor...
Pfizer’in hacim bazında da olsa yerli üretimi yüzde 90’a çıkarmaya dönük adımları, uygulanan politikanın etkili olduğunu gösteriyor...
STRATEJİK SEKTÖR KARARI TEKNOLOJİK SIÇRAMA GETİRECEK
PFIZER Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Tuncay Teksöz, 11. Kalkınma Planı’ndaki şu bölümü Genel Müdür Cem Açık’ın dikkatine sundu:
- 11. Kalkınma Planı’nda ilaç endüstrisi stratejik sektör kabul ediliyor.
Cem Açık, bu adımı şöyle yorumladı:
- 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen stratejiler ileri teknolojiye dayalı ilaç ve biyoteknoloji, Türkiye’nin ekonomik dönüşümü için ihtiyacı olan teknolojik sıçramaya fırsat tanır.
TUSEB’İN KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖNEMLİ ADIM OLDU
PFIZER Türkiye Genel Müdürü Cem Açık, ilaçta ülkemizin dünyadaki yerine baktı:
- Dünyanın 18’inci büyük ilaç pazarıyız. Toplam klinik araştırma sayısı bakımından 26’ncı sıradayız. Milyon kişiye düşen klinik araştırmada ise 55’inciyiz.
Türkiye’nin klinik araştırmalardan yeterince pay almadığına dikkat etti:
- Ülkemiz birçok alanda dünyada yüzde 1 pay alıyor. Klinik araştırmada yıllık 130 milyon dolarla bu oranın uzağında bulunuyor. Bu rakamın 1 milyar dolara çıkması gerekiyor.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TUSEB) attığı adımı irdeledi:
- TUSEB, Klinik Araştırmaları Merkezi kuruldu. Bu merkez, ülkemizi klinik araştırmalarda öne çıkmasında rol oynayabilir.
BAŞKAN VE CEO AYNI KİŞİ OLMAMALI
TÜRKİYE Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Feyyaz Ünal, Genel Sekreter Betül Aygensu ile birlikte gazeteye uğradı, kurumsal yönetimle ilgili 4 ilke sıraladı:
- Adil tutum (çalışana, devlete, ortaklara, kısacası tüm taraflara).
- Şeffaflık (Tabiri caizse dışarıdan bakınca kurumun içi görünecek)
- Hesap verilebilirlik
- Sorumluluk
Ardından sordu:
- Bunu nasıl yapacağız?
Yanıtı şöyle verdi:
- Öncelikle şirkette yönetim kurulu başkanı ile CEO aynı kişi olmamalı. Yönetim kurulu sadece ortaklardan oluşmamalı. Bağımsız üyelere yer verilmeli. Yönetimde kadın-erkek, genç-deneyimli dengesi iyi kurulmalı.
Şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uymalarının açtığı önemli kapılardan birine dikkat çekti:
- Kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetilen şirketlerin finansmana ulaşımı kolaylaşır. Bankalar daha rahat kredi kullandırır.
Ünal’la sohbet ederken, Muhtar Kent’in The Coca-Cola Company’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ile CEO’luğu birlikte yürüttüğünü anımsadım.