İlaçla Özbekistan ve Kazakistan’da 100 milyon doları buldu

Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy ile Başkan Vekili Selçuk Tanrıverdi’yi dinliyordu. Araya girip Özbekistan’daki yatırımlarının büyüklüğünü sordum, Ulusoy yanıtladı:

- Biz Özbekistan’a 2002’de yatırımla girdik. 16 yıldır yüzde 100 kendimize ait şirketimiz ve tesislerimizde ilaç üretimi yapıyoruz. Toplam yatırımlarımız 40 milyon doları buldu. En son 2017’nin ikinci yarısında 3 milyon dolarlık ek yatırım yaptık.

Nobel Pharmsanoat’ın cirosunu merak ettim, Tanrıverdi şu bilgileri paylaştı:

- Özbekistan’da 60 farklı ilaç üretimimiz 5.5 milyon kutuyu buluyor.

Ulusoy toplam ciroyu aktardı:

- Kazakistan’da da üretim yapıyoruz. Kazakistan’a da 65 milyon dolarlık yatırım yaptık. İki ülkenin toplam cirosu 100 milyon doları buluyor.

Nobel İlaç’ın 2018 toplam ciro hedefinin 250 milyon dolar olduğunu aktarıp, ekledi:

- Türkiye’den 50 ülkeye toplam 60 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. İhracat pazarımız olan 50 ülkenin 20’sinde kendi kadrolarımızla faaliyet gösteriyoruz.. Yurt dışında yarattığımız istihdam 1300’ü buluyor.

İlker Aycı, Ulusoy’un şu özelliğinin altını çizdi:

- Hasan Bey, Nobel İlaç’ı “yerli ve milli” tutmaya özen gösteriyor.

Ulusoy, sürdürdü:

- Satın alma ve ortaklık teklifleri çok oldu ama biz yolumuza böyle devam edeceğiz.

Abdi İbrahim’in de Kazakistan’da yatırımının olduğunu vurgulayıp, Rusya ile uçak krizinin yaşandığı günleri anımsattı:

- Rusya’ya Türkiye’den ilaç ihracatımız var. Uçak krizi ile Türkiye’den ihracatımız durunca Rusya’ya Kazakistan ve Özbekistan’dan ihracat gerçekleştirdik.

Sohbeti Özbekistan’a dönük planlarıyla noktaladı:

- Özbekistan devletinin yatırım programı kapsamında desteklediği projemizle buradaki üretim kapasitemiz yılda 50 milyon kutuya çıkacak. Yani, ata yurdumuzda yatırımlarımız artarak sürecek.

16 yıl önce Özbekistan’a yatırım ve üretimle girmek hiç kolay değildi...

16 yıllık istikrarlı faaliyetin ardından 2016 sonunda Şavkat Mirziyoyev’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan yeni dönem, Özbekistan’da Nobel İlaç’ın önününün daha da açılacağını gösteriyor...

GET LAN OĞLUM ABDULLAH

AK Parti’nin ilk iktidar dönemindeki yerel seçimler öncesi Abdullah Gül, aile dostu, yakın arkadaşı Mehmet Özhaseki’yi çağırdı:

- Kayseri Belediye Başkanı adayımızsın

Ardından Kayseri’de Mehmet Özhaseki’nin babası Kemal Özhaseki’yi ziyaret edip, müsade istedi:

- Mehmet’i belediye başkanı adayı yapacağız.

Baba Özhaseki, oğlu gibi gördüğü Gül’e ilk tepkiyi şöyle verdi:

- Get lan oğlum Abdullah. İşimiz, gücümüz var.

Bu anekdotu Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken dinlemiştim...

Özhaseki’nin kızı Zeynep’in düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere devletin zirvesi katıldı.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılmadığını okuyunca aklıma bu anekdot geldi...

MODEL İŞ MAKİNESİ BİLE 9 BİN 500 EURO

PARİS’teki iş makineleri fuarı Intermat’taki Hidromek standında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt ve Stratejik Yönetim Direktörü Merih Özgen’le vitrine yeni çıkardıkları araçları incelerken, hareketli iş makinelerinin bulunduğu bölüm dikkatimi çekti.

Standa kurulan bir platformdaki toprak yığını üzerinde 4 farklı model iş makinesi kumandalar yardımıyla çalışıyordu. Baktım, hareketli model iş makinelerinin üzerinde de Hidromek yazıyordu. Hasan Basri Bozkurt’a sordum:

- Bu model iş makinelerini nerede yaptırdınız?

Yanıtı platformun başında duran Ali Kılınç verdi:

- Biz üretiyoruz.

Kartını uzattı:

- Metal Hobi GmbH, Dortmund.

Ardından kendinden söz etti:

- Ben aslında tıp doktoruyum. Bir süre doktor olarak çalıştım. Hobim, maket ve model araçlar yapmaktı. Sonunda bu işe girdim. 14 kişilik bir ekiple Türkiye’de bu model araçları üretiyoruz.

Model araçlardan birini gösterip fiyatını sordum, yanıtladı:

- O araç 9 bin 500 Euro. Hidromek’in aracının bire bir küçültülmüş kopyasıdır.