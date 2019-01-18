İhracatı 109 milyon dolara çıktı, Afrika’da SKD’yi gündeme aldı

- Yükselen gümrük vergileri, ülkede otobüs fiyatımızı da çok yukarı çekti. Bu durumda ihracat şansımız çok düştü. Acaba Kuzey Afrika’da, belki de Cezayir’de SKD (semi-knocked-down), CKD (complete-knock-down) üretimi mi düşünsek? Yani, Türkçesi montaj hattı mı kursak?
Tuğrul Arıkan, konuyu Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak’a açtı:
- Afrika’da örneğin Cezayir gümrük mevzuatını değiştirdi. Yükselen gümrük vergisi ihracatımızı zorlaştırdı. Acaba Kuzey Afrika’da SKD-CKD üretimi düşünsek mi?
Özilhan ve Koçak, konunun gündeme alınmasından yana mesaj verdi:
- SKD-CKD üretim Kuzey Afrika’da da, Orta Asya ülkelerinden birinde de düşünülebilir. Bu konuda çalışma yapalım.
Anadolu Isuzu, bu hafta 44 ülkeden distribütörlerini İstanbul’da topladı. Özilhan, Koçak, Anadolu Holding Başkan Yardımcısı Kamil Yazıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Efe Yazıcı ile buluşturdu. Distribütörlere 2023 hedefi verildi:
- İhracatımızı ikiye katlamış olmak istiyoruz.
Distribütörler toplantısı vesilesiyle Özilhan, Koçak, Arıkan, Kamil Yazıcı, Efe Yazıcı, Hakan Kefoğlu ve Selda Çelik’le buluştuk. Özilhan, iç piyasada yaşanan sıkıntıyı ihracatla dengelediklerini belirtip, sözü Kefoğlu’na verdi:
- 2018’de 964 adet otobüs ihraç ettik. İhracatımız 93 milyon Euro’yu (109 milyon dolar) buldu. 10 yılda 44 ülkeye sattığımız otobüs sayısı 7 bini buldu.
Tuğrul Arıkan araya girdi:
- Romanya’da toplam 2 bin aracımız yollarda dolaşıyor.
Kafoğlu, son 5 yılda daha fazla yüklendikleri Avrupa Birliği pazarının istikrarlı olduğunu vurguladı:
- İhracatımızın 5 yılda 29 milyon dolardan 93 milyon dolara çıkması, AB ile oldu. İhracatın yüzde 75-80’ini AB’ye yapıyoruz.
Bora Koçak araya girip, SKD-CKD üretim planlarını paylaştı:
- Bazı ülkelerde SKD-CKD üretimi düşünebiliriz.
Tuncay Özilhan, bir ara Rusya’da otobüs üretimini düşündüklerini bildirdi:
- Ancak, Rusya ekonomisindeki yavaşlama, daha sonraki gergin günler nedeniyle fazla yol alamadık.
Arıkan, Ar-Ge projelerinin ihracattaki rolüne işaret etti:
- Şu anda ürettiğimiz otobüslerle ilgili 40 kadar Ar-Ge projemiz yürüyor. Bunların 30’unu ihracata yönelik çalışmalar oluşturuyor. Eskiden iç pazar için ürettiğimiz otobüsleri ihraç etmeye çalışırdık. Oysa dünya pazarı çok değişti. Regülasyonlar 6 ayda bir yenileniyor. İhracat pazarları için terzi usulü üretim gerekiyor.
Özilhan, şu noktanın altını çizdi:
- Kamyon ve kamyoneti Japon Isuzu’yla üretiyoruz. Otobüsü kendimiz geliştirdik. Isuzu’nun normalde otobüs üretimi yok. Otobüsü de Isuzu markasıyla pazara sunuyoruz.
Otobüsün kilo başına ihracat değerini merak ettim, Arıkan hesapladı:
- 10-12 Euro...
Anadolu Grubu, Isuzu’yla kamyonet-kamyon üretmekle kalmadı, kendi otobüsünü geliştirip, dünyaya açtı...
Şimdi, montaj da olsa, yurtdışında üretim yolu göründü...
SERVİSTE ÇOCUK UNUTAN ŞOFÖRÜ KOLTUK UYARACAK
ANADOLU Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, okul servislerinde unutulan çocuk konusuna değindi:
- İlgili bakanlıklar detaylı bir regülasyon hazırladı. Okul servisi olarak kullanmak üzere ürettiğimiz araçların teknik donanımı, çocuk unutmayı engelleyecek.
Sistemin nasıl işlediğini anlattı:
- Eğer uyuya kalan bir çocuk varsa ve servis şoförü görmemişse, aracın kapısını kilitlemek mümkün olmayacak. Koltuklardaki sensör alarmla şoförü uyaracak.
TANK TAŞIYAN ÇEKİCİ YAPIYOR
ANADOLU Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Çek Tatra ile işbirliği yaptıklarını anımsattı:
- Bu işbirliği çerçevesinde ağır ticari araç üretimi söz konusu. Ayrıca savunma sanayiine dönük çalışmalarımız da var.
Şirketin DNA’sında kamyon üretimi olduğunu belirtti:
- Lojistik ağırlıklı araç üretimine de yöneldik. Savunma Sanayi Başkanlığı’na yerlilik oranı yüzde 70 olan 29 çekici teslim edeceğiz.
Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan araya girdi:
- “Tank taşıyan araç” diye tanımlamak mümkün.
HURDA DESTEĞİNDE YAŞ 10’A İNSE İYİ OLUR
ANADOLU Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, otobüs ve kamyonda iç piyasanın hareketlenmesi için hurda desteğinin genişletilmesi gerektiğini savundu:
- Şu anda 15 yaş ve üzeri araçlar hurdaya çıkarılabiliyor. Araç sahibine 10 bin liralık yenileme desteği veriliyor. Yaşın 10’a inmesi, desteğin de otobüste 30-50 bin liraya çıkarılması gerekiyor.
Anadolu Holding Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak araya girdi:
- Yaşlı aracın yakıt tüketimi yeniden yüzde 50 fazla. Hurda teşvikinin yakıt tasarrufu yanı da var.
İhracatı 109 milyon dolara çıktı, Afrika’da SKD’yi gündeme aldı
ANADOLU Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Pazarlama Direktörü Selda Çelik’in de aralarında olduğu ekibiyle bugüne kadar 3 bin otobüs ihraç ettikleri Cezayir’de gümrük mevzuatı değişiklikleri sonrası durumu inceledi:
- Yükselen gümrük vergileri, ülkede otobüs fiyatımızı da çok yukarı çekti. Bu durumda ihracat şansımız çok düştü. Acaba Kuzey Afrika’da, belki de Cezayir’de SKD (semi-knocked-down), CKD (complete-knock-down) üretimi mi düşünsek? Yani, Türkçesi montaj hattı mı kursak?
Tuğrul Arıkan, konuyu Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak’a açtı:
- Afrika’da örneğin Cezayir gümrük mevzuatını değiştirdi. Yükselen gümrük vergisi ihracatımızı zorlaştırdı. Acaba Kuzey Afrika’da SKD-CKD üretimi düşünsek mi?
Özilhan ve Koçak, konunun gündeme alınmasından yana mesaj verdi:
- SKD-CKD üretim Kuzey Afrika’da da, Orta Asya ülkelerinden birinde de düşünülebilir. Bu konuda çalışma yapalım.
Anadolu Isuzu, bu hafta 44 ülkeden distribütörlerini İstanbul’da topladı. Özilhan, Koçak, Anadolu Holding Başkan Yardımcısı Kamil Yazıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Efe Yazıcı ile buluşturdu. Distribütörlere 2023 hedefi verildi:
- İhracatımızı ikiye katlamış olmak istiyoruz.
Distribütörler toplantısı vesilesiyle Özilhan, Koçak, Arıkan, Kamil Yazıcı, Efe Yazıcı, Hakan Kefoğlu ve Selda Çelik’le buluştuk. Özilhan, iç piyasada yaşanan sıkıntıyı ihracatla dengelediklerini belirtip, sözü Kefoğlu’na verdi:
- 2018’de 964 adet otobüs ihraç ettik. İhracatımız 93 milyon Euro’yu (109 milyon dolar) buldu. 10 yılda 44 ülkeye sattığımız otobüs sayısı 7 bini buldu.
Tuğrul Arıkan araya girdi:
- Romanya’da toplam 2 bin aracımız yollarda dolaşıyor.
Kafoğlu, son 5 yılda daha fazla yüklendikleri Avrupa Birliği pazarının istikrarlı olduğunu vurguladı:
- İhracatımızın 5 yılda 29 milyon dolardan 93 milyon dolara çıkması, AB ile oldu. İhracatın yüzde 75-80’ini AB’ye yapıyoruz.
Bora Koçak araya girip, SKD-CKD üretim planlarını paylaştı:
- Bazı ülkelerde SKD-CKD üretimi düşünebiliriz.
Tuncay Özilhan, bir ara Rusya’da otobüs üretimini düşündüklerini bildirdi:
- Ancak, Rusya ekonomisindeki yavaşlama, daha sonraki gergin günler nedeniyle fazla yol alamadık.
Arıkan, Ar-Ge projelerinin ihracattaki rolüne işaret etti:
- Şu anda ürettiğimiz otobüslerle ilgili 40 kadar Ar-Ge projemiz yürüyor. Bunların 30’unu ihracata yönelik çalışmalar oluşturuyor. Eskiden iç pazar için ürettiğimiz otobüsleri ihraç etmeye çalışırdık. Oysa dünya pazarı çok değişti. Regülasyonlar 6 ayda bir yenileniyor. İhracat pazarları için terzi usulü üretim gerekiyor.
Özilhan, şu noktanın altını çizdi:
- Kamyon ve kamyoneti Japon Isuzu’yla üretiyoruz. Otobüsü kendimiz geliştirdik. Isuzu’nun normalde otobüs üretimi yok. Otobüsü de Isuzu markasıyla pazara sunuyoruz.
Otobüsün kilo başına ihracat değerini merak ettim, Arıkan hesapladı:
- 10-12 Euro...
Anadolu Grubu, Isuzu’yla kamyonet-kamyon üretmekle kalmadı, kendi otobüsünü geliştirip, dünyaya açtı...
Şimdi, montaj da olsa, yurtdışında üretim yolu göründü...
SERVİSTE ÇOCUK UNUTAN ŞOFÖRÜ KOLTUK UYARACAK
ANADOLU Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, okul servislerinde unutulan çocuk konusuna değindi:
- İlgili bakanlıklar detaylı bir regülasyon hazırladı. Okul servisi olarak kullanmak üzere ürettiğimiz araçların teknik donanımı, çocuk unutmayı engelleyecek.
Sistemin nasıl işlediğini anlattı:
- Eğer uyuya kalan bir çocuk varsa ve servis şoförü görmemişse, aracın kapısını kilitlemek mümkün olmayacak. Koltuklardaki sensör alarmla şoförü uyaracak.
TANK TAŞIYAN ÇEKİCİ YAPIYOR
ANADOLU Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Çek Tatra ile işbirliği yaptıklarını anımsattı:
- Bu işbirliği çerçevesinde ağır ticari araç üretimi söz konusu. Ayrıca savunma sanayiine dönük çalışmalarımız da var.
Şirketin DNA’sında kamyon üretimi olduğunu belirtti:
- Lojistik ağırlıklı araç üretimine de yöneldik. Savunma Sanayi Başkanlığı’na yerlilik oranı yüzde 70 olan 29 çekici teslim edeceğiz.
Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan araya girdi:
- “Tank taşıyan araç” diye tanımlamak mümkün.
HURDA DESTEĞİNDE YAŞ 10’A İNSE İYİ OLUR
ANADOLU Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, otobüs ve kamyonda iç piyasanın hareketlenmesi için hurda desteğinin genişletilmesi gerektiğini savundu:
- Şu anda 15 yaş ve üzeri araçlar hurdaya çıkarılabiliyor. Araç sahibine 10 bin liralık yenileme desteği veriliyor. Yaşın 10’a inmesi, desteğin de otobüste 30-50 bin liraya çıkarılması gerekiyor.
Anadolu Holding Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak araya girdi:
- Yaşlı aracın yakıt tüketimi yeniden yüzde 50 fazla. Hurda teşvikinin yakıt tasarrufu yanı da var.