İhracatçı ticari banka mektubuna bağımlı olmaktan kurtulacak

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TBB’nin 10 ilde gerçekleşen toplantılarının bazılarına katıldım. Hüseyin Bey, ihracatçıya teminat mektubu şikayetleri üzerine, “Eximbank, bizi aradan çıkarsın” cümlesini bana da söyledi.
Yıldırım, Aydın’a şaka yollu şu yanıtı verdiğini paylaştı:
- Bankalar başlangıçta ihracatçıya yüzde 0.5-1’le teminat mektubu verirdi. Geçen yıl ağustos ayından itibaren oranlar yüzde 5-6’ları buldu. Ne oldu da teminat mektubu komisyonu bu kadar çok arttı? Mektubun kağıt fiyatı mı çok yükseldi?
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önerdiği uzlaşma formülünü aktardı:
- Rifat Bey, bankalarla teminat mektubu komisyonlarının yüzde 1’i aşmaması konusunda bir protokol imzalamayı teklif etti.
Ardından dünyanın her yerinde “exim”lerin bankacılık ve finans sistemiyle çalıştığını vurguladı:
- “Exim”ler ticari banka olmadığı için şube sayıları azdır. Biz ihracat destek kuruluşuyuz. Sistemdeki 51 banka gibi olamayız-olmamalıyız.
Teminat mektubunun yıllardır sadece “Exim”e değil, vergi-gümrük-ihale gibi alanlarda pek çok kuruluşa verildiğini anımsattı:
- Teminat mektubu zaten ilgili bankada limiti olan firmaya ve mevcut limit içinde veriliyor. Teminat mektubu normal bankacılık işlemi. Ağustos 2018 öncesi komisyon yüzde 0.5-1 iken 5-10 kat neden arttı?
Ağustos-Ekim 2018 döneminde bankaların krediyi azalttığının, maliyetlerinin katlandığının altını çizdi:
- Eximbank, söz konusu dönemde ayağını gazdan çekmedi. Dolar bazında desteğini düşürmedi. 3 yıl vadeli işletme, 10 yıl vadeli yatırım kredilerini sürdürdü. Faiz ve komisyon da artırmadı.
Bankada yapısal dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti:
- Eximbank olarak garanti ve teminat verebilir hale geldik. İhracatçılarımızın yurt içinde ve yurtdışında talep edeceğiz her türlü garanti ve teminat mektubunu biz de verebileceğiz.
İhracatçı ile doğrudan çalışmaya başladıklarını kaydetti:
- Bu çerçevede 2018’de teminat mektubu olmadan 4.2 milyar dolar kredi desteği sunduk.
Noktayı koyarken bu konudaki hedeflerine işaret etti:
- Hedefimiz, kendi enstrümanlarımızı daha fazla kullanarak ihracatçılarımızın ticari bankaların teminat mektubuna bağımlılıktan kurtarılması. Bu konuda projelerimizi devreye alıyoruz.
TBB Başkanı Aydın, “Eximbank, teminat mektubunda bankaları aradan çıkarsın” diyor.
Yıldırım, “İhracatçıyı ticari banka teminat mektubuna bağımlılıktan kurtaracakları” mesajını veriyor.
İhracatçının teminat mektubunda “yüksek komisyon” sorunu böylelikle çözülecek gibi görünüyor...
EXİMBANK FİNANSMAN DESTEĞİ 48.4 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK
TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2018’de hizmet verdikleri ihracatçı sayısının arttığını belirtti:
- Türkiye’de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 bin 72’sini nakdi kredi ve sigorta desteklerimizden yararlanır hale getirdik.
2017’de sigorta dahil ihracatçıya toplam 39.3 milyar dolarlık destek sağladıklarını anımsattı:
- 2018’de 27.3 milyar doları kredi, 16.9 milyar doları sigorta olmak üzere ihracatçıya desteğimiz 44.2 milyar dolara çıktı. Kasım 2018 itibariyle tüm bankacılık sistemindeki ihracat kredilerinin yüzde 50’sini tek başımıza verir hale geldik.
Çalıştıkları ihracatçılar arasında KOBİ’lerin oranının yüzde 70.7’ye çıktığını vurguladı:
- 2019’da 12 bin 500 ihracatçıya 48.4 milyar dolarlık finansman desteği sunmayı hedefliyoruz.
Eximbank’ın geçen yıl kredi hacminde Türkiye’nin 8’inci büyük bankası olduğunu kaydetti:
- Bankamız 2019’da ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini artırmayacak.
YEM BEZELYESİ TOHUMU HAYVAN YEMİ SAYILMIYOR
TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) ile Tekirdağ’da düzenledikleri sorun dinleme toplantısında bir girişimci TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na şu şikayetini iletti:
- Kendi imkanlarımızla yem bezelyesi üretmeye başladık. Ancak, ithal yem bezelyesinde yüzde 1 KDV uygulanırken, yerlide yüzde 8 alınıyor. Bu da haksız rekabet yaratıyor.
Hayvancılık için önemli olan bu detay şikayeti geçen gün yazdım. Bunun üzerine Olgun Zeydan adlı okurumdan bir mesaj aldım:
- Yem bezelyesinde KDV oranı ithal veya yerli diye ayrılmaksızın yüzde 8’dir.
Zeydan, bu konuda Ocak 2017’de yayınlanan “Özelge”nin yer aldığı linki de paylaştı. Özelgeye baktım, yem bezelyesinin KDV’si şöyle yorumlanmıştı:
- Yem bezelyesi tohumu, ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve kanun maddesi kapsamında hayvan yemi olarak değerlendirilemeye-ceğinden bu ürünün ithal veya yerli yurt içi tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması gerektiği tabiidir.
Bu “Özelge”de, adı “yem bezelyesi” olan ürünün, hayvan yemi olarak kabul edilmediği de görülüyor.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde üretim yapan girişimcinin bu “özelge”den haberi olmadığı anlaşılıyor.
İhracatçı ticari banka mektubuna bağımlı olmaktan kurtulacak
TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın’ın teminat mektubuyla ilgili sözleri üzerine aradı:
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TBB’nin 10 ilde gerçekleşen toplantılarının bazılarına katıldım. Hüseyin Bey, ihracatçıya teminat mektubu şikayetleri üzerine, “Eximbank, bizi aradan çıkarsın” cümlesini bana da söyledi.
Yıldırım, Aydın’a şaka yollu şu yanıtı verdiğini paylaştı:
- Bankalar başlangıçta ihracatçıya yüzde 0.5-1’le teminat mektubu verirdi. Geçen yıl ağustos ayından itibaren oranlar yüzde 5-6’ları buldu. Ne oldu da teminat mektubu komisyonu bu kadar çok arttı? Mektubun kağıt fiyatı mı çok yükseldi?
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önerdiği uzlaşma formülünü aktardı:
- Rifat Bey, bankalarla teminat mektubu komisyonlarının yüzde 1’i aşmaması konusunda bir protokol imzalamayı teklif etti.
Ardından dünyanın her yerinde “exim”lerin bankacılık ve finans sistemiyle çalıştığını vurguladı:
- “Exim”ler ticari banka olmadığı için şube sayıları azdır. Biz ihracat destek kuruluşuyuz. Sistemdeki 51 banka gibi olamayız-olmamalıyız.
Teminat mektubunun yıllardır sadece “Exim”e değil, vergi-gümrük-ihale gibi alanlarda pek çok kuruluşa verildiğini anımsattı:
- Teminat mektubu zaten ilgili bankada limiti olan firmaya ve mevcut limit içinde veriliyor. Teminat mektubu normal bankacılık işlemi. Ağustos 2018 öncesi komisyon yüzde 0.5-1 iken 5-10 kat neden arttı?
Ağustos-Ekim 2018 döneminde bankaların krediyi azalttığının, maliyetlerinin katlandığının altını çizdi:
- Eximbank, söz konusu dönemde ayağını gazdan çekmedi. Dolar bazında desteğini düşürmedi. 3 yıl vadeli işletme, 10 yıl vadeli yatırım kredilerini sürdürdü. Faiz ve komisyon da artırmadı.
Bankada yapısal dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti:
- Eximbank olarak garanti ve teminat verebilir hale geldik. İhracatçılarımızın yurt içinde ve yurtdışında talep edeceğiz her türlü garanti ve teminat mektubunu biz de verebileceğiz.
İhracatçı ile doğrudan çalışmaya başladıklarını kaydetti:
- Bu çerçevede 2018’de teminat mektubu olmadan 4.2 milyar dolar kredi desteği sunduk.
Noktayı koyarken bu konudaki hedeflerine işaret etti:
- Hedefimiz, kendi enstrümanlarımızı daha fazla kullanarak ihracatçılarımızın ticari bankaların teminat mektubuna bağımlılıktan kurtarılması. Bu konuda projelerimizi devreye alıyoruz.
TBB Başkanı Aydın, “Eximbank, teminat mektubunda bankaları aradan çıkarsın” diyor.
Yıldırım, “İhracatçıyı ticari banka teminat mektubuna bağımlılıktan kurtaracakları” mesajını veriyor.
İhracatçının teminat mektubunda “yüksek komisyon” sorunu böylelikle çözülecek gibi görünüyor...
EXİMBANK FİNANSMAN DESTEĞİ 48.4 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK
TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2018’de hizmet verdikleri ihracatçı sayısının arttığını belirtti:
- Türkiye’de üst üste 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan 15 bin ihracatçıdan 11 bin 72’sini nakdi kredi ve sigorta desteklerimizden yararlanır hale getirdik.
2017’de sigorta dahil ihracatçıya toplam 39.3 milyar dolarlık destek sağladıklarını anımsattı:
- 2018’de 27.3 milyar doları kredi, 16.9 milyar doları sigorta olmak üzere ihracatçıya desteğimiz 44.2 milyar dolara çıktı. Kasım 2018 itibariyle tüm bankacılık sistemindeki ihracat kredilerinin yüzde 50’sini tek başımıza verir hale geldik.
Çalıştıkları ihracatçılar arasında KOBİ’lerin oranının yüzde 70.7’ye çıktığını vurguladı:
- 2019’da 12 bin 500 ihracatçıya 48.4 milyar dolarlık finansman desteği sunmayı hedefliyoruz.
Eximbank’ın geçen yıl kredi hacminde Türkiye’nin 8’inci büyük bankası olduğunu kaydetti:
- Bankamız 2019’da ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini artırmayacak.
YEM BEZELYESİ TOHUMU HAYVAN YEMİ SAYILMIYOR
TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) ile Tekirdağ’da düzenledikleri sorun dinleme toplantısında bir girişimci TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na şu şikayetini iletti:
- Kendi imkanlarımızla yem bezelyesi üretmeye başladık. Ancak, ithal yem bezelyesinde yüzde 1 KDV uygulanırken, yerlide yüzde 8 alınıyor. Bu da haksız rekabet yaratıyor.
Hayvancılık için önemli olan bu detay şikayeti geçen gün yazdım. Bunun üzerine Olgun Zeydan adlı okurumdan bir mesaj aldım:
- Yem bezelyesinde KDV oranı ithal veya yerli diye ayrılmaksızın yüzde 8’dir.
Zeydan, bu konuda Ocak 2017’de yayınlanan “Özelge”nin yer aldığı linki de paylaştı. Özelgeye baktım, yem bezelyesinin KDV’si şöyle yorumlanmıştı:
- Yem bezelyesi tohumu, ilgili Bakanlar Kurulu kararı ve kanun maddesi kapsamında hayvan yemi olarak değerlendirilemeye-ceğinden bu ürünün ithal veya yerli yurt içi tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması gerektiği tabiidir.
Bu “Özelge”de, adı “yem bezelyesi” olan ürünün, hayvan yemi olarak kabul edilmediği de görülüyor.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde üretim yapan girişimcinin bu “özelge”den haberi olmadığı anlaşılıyor.